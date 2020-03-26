 Окупанти РФ використовують дві захоплені бурові платформи для видобутку газу в районі Одеського родовища. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Зазначається, що в Одеському родовищі розпізнані дві самопіднімальні плавучі бурові установки "Україна", перейменовані окупаційною владою на "Крим-1" і "Таврида". На обох підняті прапори країни-агресора.
Українські прикордонники також розпізнала ракетний катер ЧФ РФ, який патрулював акваторію. На запит про мету перебування військового корабля РФ у виключній економічній зоні України, той заявив, що здійснює в цьому районі охорону економічної діяльності Російської Федерації і повідомив про обмеження наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі.
В ДПСУ нагадують, що матеріали, зібрані Морською охороною в період з 2014 року, вже покладені в доказову базу справи для розгляду третейським судом в Гаазі, яким визнано, що Росія незаконно експропріювала активи НАК "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств.
фиксируйте только удаленно не наражате себя на опасность.
Поздний совок . После горбачевского ,,сухого" указа . Одесса .Очередь в ликеро-водочный магазин
. Большая и движется медленно . Скоро магазин закрывается . К дверям подходят последние счастливчики . Тут вдруг огромная очередь с дальнего конца начинает расступаться как море перед торпедой . А перед дверью остаётся уже последний покупатель -какой то интеллигентишка в очёчках в шляпе .
Тут вдруг возле него выростает огроомный бритоголовый бугай весь в наколках с куполами , и отшвыривает в сторону интиллигентишку как мячик прямо в лужу рядом с желанным входом в магазин небрежно кидая -******-ты ...(( И дверь закрывается за ним с табличкой -,,Закрыто" ((
Интиллегент встаёт .Поднимает с земли упавшие очки . И взмахнув руками восклицает -******ж-я..!!!!
Ну, да ладно, ваші фізіологічні потреьи навіть на людях, 73/43%зебілів - заборонити неможливо. Тож будемо спамити, щоб не воняло.
Я никакую перемогу не упустил, нет?
Я бы и Штаты захватил Зная что мне ничего не будет