 Окупанти РФ використовують дві захоплені бурові платформи для видобутку газу в районі Одеського родовища. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що в Одеському родовищі розпізнані дві самопіднімальні плавучі бурові установки "Україна", перейменовані окупаційною владою на "Крим-1" і "Таврида". На обох підняті прапори країни-агресора.

Українські прикордонники також розпізнала ракетний катер ЧФ РФ, який патрулював акваторію. На запит про мету перебування військового корабля РФ у виключній економічній зоні України, той заявив, що здійснює в цьому районі охорону економічної діяльності Російської Федерації і повідомив про обмеження наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі.

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В ДПСУ нагадують, що матеріали, зібрані Морською охороною в період з 2014 року, вже покладені в доказову базу справи для розгляду третейським судом в Гаазі, яким визнано, що Росія незаконно експропріювала активи НАК "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств.