 Зеленський присвоїв звання Герой України сержанту Нацгвардії Сергію Михальчуку (посмертно). ФОТО

Про це йдеться в указі №111/2020 від 25 березня, передає Цензор.НЕТ.
Звання Герой України Михальчуку присвоєно за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
21-річний нацгвардієць Сергій Михальчук загинув 14 грудня 2019 року на Донбасі внаслідок артобстрілу окупантами позицій Об'єднаних сил. Під час вибуху сержант Михальчук прийняв на себе основну масу уламків, прикривши своїм тілом побратима.
Какой-то полудурок-клоун, с его известными высерами про Украину, присваивает высокую награду государства молодому парню, который годится ему в сыновья, погибшему за эту самую Украину, которую обсирал этот ублюдок!
Сколько это будет длиться????
Хоча він заслуговує нагороду!!!
Слава захиснику України, який віддав життя за її свободу!!!
Жаль роздирає серце, душать сльози......
А зелебенські Сивухи хочуть домовлятися із вбивцями наших хлопців, гниди!
Він чествує лише мертвих героїв.
А живих переслідує.
ГЕРОЮ СЛАВА !!! Царство Небесне
А це про цинізм. "Нагадаємо, Михальчук став першим українським військовим, який загинув після "нормандської зустрічі" в Парижі 9 грудня."
Он даже чихнуть или перднуть страется с максимальным артистическим эффектом.
Этот сержант шо, закрыл телом полковника? Я бы еще подумал про орден, если бы накрыл собой ребенка. По-человечески жалко пацана, жалко родителей... А кому-то предмет для пиара...
Обесценили гривну - теперь обесценивают награды. Цинизм аж светиться...
И платить на надо.
кондитер-боты - враги Украины.
А Зеленский ?
два месяца в штабе за десятки км от фронта под круглосуточной охраной.
для наглейшего пиара, чтоб в раду его запихнуть.