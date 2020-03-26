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 Зеленський присвоїв звання Герой України сержанту Нацгвардії Сергію Михальчуку (посмертно). ФОТО

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" сержанту Національної гвардії Сергію Михальчуку (посмертно).

Про це йдеться в указі №111/2020 від 25 березня, передає Цензор.НЕТ.

Звання Герой України Михальчуку присвоєно за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 14 грудня на Донбасі, прикривши побратима від розриву російської міни, загинув воїн Нацгвардії Сергій Михальчук. ФОТО

21-річний нацгвардієць Сергій Михальчук загинув 14 грудня 2019 року на Донбасі внаслідок артобстрілу окупантами позицій Об'єднаних сил. Під час вибуху сержант Михальчук прийняв на себе основну масу уламків, прикривши своїм тілом побратима.

Зеленський присвоїв звання Герой України сержанту Нацгвардії Сергію Михальчуку (посмертно) 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184464
 
 
 Топ коментарі
 
Лицемір! Перестань переслідувати добровольців і звільни Рифа та Юлію Кузьменко!
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совести еще хватает подходить к военным....
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Для самопіару.
Він чествує лише мертвих героїв.
А живих переслідує.
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Лицемір! Перестань переслідувати добровольців і звільни Рифа та Юлію Кузьменко!
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совести еще хватает подходить к военным....
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Вам нічим не догодиш: ні тим, що Зеленський повертає в'язнів, нагороджує загиблих, арештовує переслідувачів майданівців (напр. арештований вбивця Вербицького або ж мвс-ники -злочинці) і навіть українською говорить. Могли би дати йому трохи спокій. В період пандемії йому і без псевдо-патріотів турбот вистачає.
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этот сайт на зарплате у потужного мармеладника. и боты платные. не стоит обращать внимания.
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Это сюр...
Какой-то полудурок-клоун, с его известными высерами про Украину, присваивает высокую награду государства молодому парню, который годится ему в сыновья, погибшему за эту самую Украину, которую обсирал этот ублюдок!
Сколько это будет длиться????
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А где **********? Куда оно заныкалось от проблем им сделанных?
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Серьожа хрін би взяв ту нагороду із рук чотири рази уклоніста і обси...ача України!!!
Хоча він заслуговує нагороду!!!
Слава захиснику України, який віддав життя за її свободу!!!
Жаль роздирає серце, душать сльози......
А зелебенські Сивухи хочуть домовлятися із вбивцями наших хлопців, гниди!
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Для самопіару.
Він чествує лише мертвих героїв.
А живих переслідує.
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Погибших надо чтить вопросов нет , хотя бы ради их родных , но когда на живых ветеранов откровенно хрен забивают ,и по тюрьмам невиновных сажают , то и пиар на погибших Ослу не поможет.
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"Під час вибуху 21-річний нацгвардієць сержант Сергій Михальчук прийняв на себе основну масу уламків, прикривши своїм тілом побратима. Не дивлячись на юний вік, Сергій Михальчук гідно боровся з російсько-терористичним окупантом і загинув в бою, як справжній воїн. Він продемонстрував вищий прояв бойового братерства, віддавши своє життя за побратима "

ГЕРОЮ СЛАВА !!! Царство Небесне
А це про цинізм. "Нагадаємо, Михальчук став першим українським військовим, який загинув після "нормандської зустрічі" в Парижі 9 грудня."
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Б*****дь - пиджак главнокомандующий да еще деятель шоу-бизнеса.
Он даже чихнуть или перднуть страется с максимальным артистическим эффектом.
Этот сержант шо, закрыл телом полковника? Я бы еще подумал про орден, если бы накрыл собой ребенка. По-человечески жалко пацана, жалко родителей... А кому-то предмет для пиара...
Обесценили гривну - теперь обесценивают награды. Цинизм аж светиться...
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Награждать посмертно - это маланцы любят, гои идут в расход, всё путём.
И платить на надо.
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какао-боты и на новости о погибшем гадят.
кондитер-боты - враги Украины.
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Сын кондитера худо-бедно был в АТО.
А Зеленский ?
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а-ха-ха.
два месяца в штабе за десятки км от фронта под круглосуточной охраной.
для наглейшего пиара, чтоб в раду его запихнуть.
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