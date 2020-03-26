 Зеленський присвоїв звання Герой України сержанту Нацгвардії Сергію Михальчуку (посмертно). ФОТО

Про це йдеться в указі №111/2020 від 25 березня, передає Цензор.НЕТ.

Звання Герой України Михальчуку присвоєно за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 14 грудня на Донбасі, прикривши побратима від розриву російської міни, загинув воїн Нацгвардії Сергій Михальчук. ФОТО

21-річний нацгвардієць Сергій Михальчук загинув 14 грудня 2019 року на Донбасі внаслідок артобстрілу окупантами позицій Об'єднаних сил. Під час вибуху сержант Михальчук прийняв на себе основну масу уламків, прикривши своїм тілом побратима.