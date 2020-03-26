 Невідомі облили фарбою машину ужгородського депутата Щадея і поклали зверху вінок. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН розповів сам депутат.
За його словами, сьогодні близько 8:30 йому зателефонували працівники поліції і повідомили про те, що його автомобіль облили фарбою та поклали на дах похоронний вінок. Щадей розповів, що у поліцію про факт пошкодження автомобіля зателефонував хтось із мешканців будинку. О котрій годині сталася подія, наразі невідомо, але цей факт встановлюють правоохоронці.
Щадей не знає, хто міг скоїти такий вчинок. "Конфліктів було багато, одразу важко сказати. Намагаюся вести активну депутатську діяльність, відстоюю інтереси громади, тому не відкидаю, що комусь це заважало", - пояснив депутат.
Значит - зебилы.
Да?
Не знаешь, как реагировать?
гувернантка прислугаслуга
Сразу вспомнил, как облили краской другую красавицу.
Конечно не про Гандзюк.
В результате захвата авиабазы протурецкие формирования заполучили в качестве трофеев десятки танков, а также шесть российских самолетов.
Кроме того, один наемник ЧВК Вагнера попал в плен к ливийским правительственным силам в ходе захвата авиабазы.
Хорошо хоть не нашемарку))
Тут все по феншую, а не по фен..ую.