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 Невідомі облили фарбою машину ужгородського депутата Щадея і поклали зверху вінок. ФОТО

В Ужгороді невідомі облили жовтою фарбою іномарку депутата міської ради Віктора Щадея.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН розповів сам депутат.

За його словами, сьогодні близько 8:30 йому зателефонували працівники поліції і повідомили про те, що його автомобіль облили фарбою та поклали на дах похоронний вінок. Щадей розповів, що у поліцію про факт пошкодження автомобіля зателефонував хтось із мешканців будинку. О котрій годині сталася подія, наразі невідомо, але цей факт встановлюють правоохоронці.

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Щадей не знає, хто міг скоїти такий вчинок. "Конфліктів було багато, одразу важко сказати. Намагаюся вести активну депутатську діяльність, відстоюю інтереси громади, тому не відкидаю, що комусь це заважало", - пояснив депутат.

Невідомі облили фарбою машину ужгородського депутата Щадея і поклали зверху вінок 01
Невідомі облили фарбою машину ужгородського депутата Щадея і поклали зверху вінок 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184461
 
 
 Топ коментарі
 
Урядові війська Лівії та армія Туреччини захопили стратегічну базу військову базу Al-Watier російської ПВК Вагнера та військ генерала Халіфи Хафтара.Отмечается, что ударные беспилотники ВВС Турции разнесли оборону войск Хафтара. После этого наемники сбежали, бросив технику и оружие,
В результате захвата авиабазы протурецкие формирования заполучили в качестве трофеев десятки танков, а также шесть российских самолетов.
Кроме того, один наемник ЧВК Вагнера попал в плен к ливийским правительственным силам в ходе захвата авиабазы.

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Партійний, ідейний, не був, не перебував, не мав, не притягався.
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Під час революції Гідності - координатор «Закарпатського намету» на Майдані, пізніше - комендант зайнятої ужгородцями Закарпатської ОДА.
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Во-во.
Значит - зебилы. Неизвестные облили краской машину ужгородского депутата Щадея и положили сверху венок - Цензор.НЕТ 6221
Да?
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Ты продаешь или покупаешь?
Не знаешь, как реагировать?
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Не сам собі влаштував рекламу, захисниче знедолених?
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Такую красавицу и краской....
Сразу вспомнил, как облили краской другую красавицу.
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Я ж про краску, а не про кислоту.
Конечно не про Гандзюк.
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Поддерживаю все наши депутаты-жулье ворье извращенцы и дибилы
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От рыговской мафии, которая в 14 перекрасилась
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Урядові війська Лівії та армія Туреччини захопили стратегічну базу військову базу Al-Watier російської ПВК Вагнера та військ генерала Халіфи Хафтара.Отмечается, что ударные беспилотники ВВС Турции разнесли оборону войск Хафтара. После этого наемники сбежали, бросив технику и оружие,
В результате захвата авиабазы протурецкие формирования заполучили в качестве трофеев десятки танков, а также шесть российских самолетов.
Кроме того, один наемник ЧВК Вагнера попал в плен к ливийским правительственным силам в ходе захвата авиабазы.

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не стал я эту фотку постить....дабы видом этой мерзкой рожи не портить настроение читающим.. Неизвестные облили краской машину ужгородского депутата Щадея и положили сверху венок - Цензор.НЕТ 5086
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В Ужгороде неизвестные облили желтой краской иномарку Источник: https://censor.net.ua/p3184461\\\\\\\\\\\

Хорошо хоть не нашемарку))
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А ведь могли бы и голубой. А вместо венка-что-нибудь из секс-шопа. Гуманисты однако.
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