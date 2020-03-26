 Зловмисники виготовляли і продавали підроблені ліки на території Києва та інших міст, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Підпільне виробництво здійснювалося у нежитловому приміщенні у Харкові за допомогою спеціального устаткування. Готову продукцію зловмисники маркували під відомих українських виробників та реалізовували на території міста Києва, Київської та інших областей України через інтернет-магазини та поштові відділення.

Під час проведення 16 санкціонованих обшуків за місцем виробництва, адресами проживання та в автомобілях фігурантів виявлено обладнання для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, близько півтисячі ампул з порошкоподібною речовиною білого кольору, фасувальний матеріал для готової продукції, чорнові записи та інші речові докази.

Трьох осіб, в тому числі організатора нелегального бізнесу, затримали. Тепер їм готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України.

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