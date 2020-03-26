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 Зловмисники виготовляли і продавали підроблені ліки на території Києва та інших міст, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Києва ліквідували нелегальне виробництво лікарських засобів і затримали осіб, які налагодили їхній збут на території міста Києва, а також в інших містах України в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Підпільне виробництво здійснювалося у нежитловому приміщенні у Харкові за допомогою спеціального устаткування. Готову продукцію зловмисники маркували під відомих українських виробників та реалізовували на території міста Києва, Київської та інших областей України через інтернет-магазини та поштові відділення.

Під час проведення 16 санкціонованих обшуків за місцем виробництва, адресами проживання та в автомобілях фігурантів виявлено обладнання для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, близько півтисячі ампул з порошкоподібною речовиною білого кольору, фасувальний матеріал для готової продукції, чорнові записи та інші речові докази.

Трьох осіб, в тому числі організатора нелегального бізнесу, затримали. Тепер їм готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України.

Також дивіться: На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Зловмисники виготовляли і продавали підроблені ліки на території Києва та інших міст, - прокуратура 01
Зловмисники виготовляли і продавали підроблені ліки на території Києва та інших міст, - прокуратура 02
Зловмисники виготовляли і продавали підроблені ліки на території Києва та інших міст, - прокуратура 03
Зловмисники виготовляли і продавали підроблені ліки на території Києва та інших міст, - прокуратура 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184459
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошо бы всю сеть накрыть, с производством понятно, а как попадали на склады аптеки медучреждения, качественная подделка или отсутствие лечебного эффекта, и возможный летальный исход.
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Чего сразу злоумышленники? Может то друзья Зеленского или его окружения.
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Нужно на этих фармацевтах провести клинические испытания!
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Чего сразу злоумышленники? Может то друзья Зеленского или его окружения.
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Не потделывали, а исправляли ошибки бездарной власти зеленских, которые в тяжелые для страны времена отправляют медикаменты на экспорт... Злоумышленники изготавливали и продавали поддельные лекарства на территории Киева и других городов, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2180
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Уже становится явным как Цензор.нет при участии своих порохоботов занимается разжиганием ненависти и накалом итак не простой обстановки в стране! Посмотрите на этих дебилов! Ни одной новости уже нет где бы тебе не писали как все плохо при нынешней власти!
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не читай! в чем проблема? Иди на корреспондент.нет и вместе с ватниками умиляйтесть владимиром зеленских Зловмисники виготовляли і продавали підроблені ліки на території Києва та інших міст, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7529
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А чего бы и не подделывать? Какая ответственность за это? По нашим дурным законам ( потому что написаны дураками и бандитами в Раде) они получат штраф за то, что наживались на здоровье людей.Такая реальность.
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Нужно на этих фармацевтах провести клинические испытания!
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Щоб нічим не захворіли накормити їх цими ліками доситу. Після діареї повторяти до повного знищення ліків.
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Они не сильно отличаются от легальных производителей сертифицированных ПУСТЫШЕК, разве что не поделились с чинушами мздой!
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Хорошо бы всю сеть накрыть, с производством понятно, а как попадали на склады аптеки медучреждения, качественная подделка или отсутствие лечебного эффекта, и возможный летальный исход.
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Всё что дорого и пользуется спросом подделывается.Только за валюту есть шанс сесть.Выгодно подделывать наркотики..
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В ампулах с оранжевой крышкой скорее всего цифтриаксон, жизненно важный антибиотик
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