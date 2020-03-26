 COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів. ФОТОрепортаж

Про це пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вранці 25 березня, за даними Департаменту охорони здоров'я Нью-Йорка, в місті зафіксовано 16 788 випадків COVID-19. За вівторок кількість хворих на коронавірус збільшилася на 1191 особу, що вдвічі менше порівняно з показниками понеділка, коли було діагностовано 2482 нові випадки COVID-19. Таким чином, показник виявлення нових хворих на коронавірус у місті повернувся до позначки 19 березня, коли хвороба почала дуже швидко поширюватися в Нью-Йорку.
Це змусило владу штату і міста 22 березня обмежити пересування для жителів. Серед вжитих заходів - закриті школи, заборона будь-яких зборів і масове тестування.
Білий Дім закликав усіх, хто нещодавно відвідував Нью-Йорк, або виїхав з міста, самоізолюватися на 14 днів. "Цій категорії громадян важливо моніторити температуру і контролювати симптоми. Ми просимо всіх подорожуючих, хто був у Нью-Йорку і околицях, а зараз перебуває в іншій частині країни, не виходити з дому", - закликав віцепрезидент Майкл Пенс.
Фото - ЕРА
по 5,5 днів..
статистика ..
тому радуватись можливо лише за більшиий період...
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это неправда? ссылку на ваши данные можно?
Источник: https://censor.net.ua/p3184456
https://webcam.scs.com.ua/north-america/usa/new-york/uoll-strit-i-uoter-strit/
статистичні (в Україні заражуваність на рівні Молдови?)закони не обманути..
і тут не допоможе нікому липова офіційна статистика завдяки фуфлотестам...
Stay home!
Stop the spread!
И вашим "вирусам" советую.