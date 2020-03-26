EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Фоторепортаж, За кордоном
  11754  37
Матеріали за темою:
Все про:вірус (473) Нью-Йорк (55) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів. ФОТОрепортаж

Влада штату Нью-Йорк стверджує, що завдяки екстреним і всеосяжним заходам їм вдалося сповільнити поширення інфекції на своїй території.

Про це пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вранці 25 березня, за даними Департаменту охорони здоров'я Нью-Йорка, в місті зафіксовано 16 788 випадків COVID-19. За вівторок кількість хворих на коронавірус збільшилася на 1191 особу, що вдвічі менше порівняно з показниками понеділка, коли було діагностовано 2482 нові випадки COVID-19. Таким чином, показник виявлення нових хворих на коронавірус у місті повернувся до позначки 19 березня, коли хвороба почала дуже швидко поширюватися в Нью-Йорку.

Це змусило владу штату і міста 22 березня обмежити пересування для жителів. Серед вжитих заходів - закриті школи, заборона будь-яких зборів і масове тестування.

Білий Дім закликав усіх, хто нещодавно відвідував Нью-Йорк, або виїхав з міста, самоізолюватися на 14 днів. "Цій категорії громадян важливо моніторити температуру і контролювати симптоми. Ми просимо всіх подорожуючих, хто був у Нью-Йорку і околицях, а зараз перебуває в іншій частині країни, не виходити з дому", - закликав віцепрезидент Майкл Пенс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон оголосив військову операцію "Стійкість" для боротьби з коронавірусом

COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 01
COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 02
COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 03
COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 04

Також читайте: COVID-19: Іспанія та Італія випередили Китай за кількістю смертей, а США встановили антирекорд за смертністю за добу

COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 05
COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 06
COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 07
COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 08COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 09
COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 10

Також дивіться: Бійців у зоні ООС перевіряють на коронавірус: заражених немає. ВIДЕО

COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 11
COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 12
COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 13
COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів 14

Фото - ЕРА

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184456
 
   
 Топ коментарі
 
"...власти штата и города ограничи(ли) передвижения для жителей. Среди принятых мер - закрытые школы, запрет любых собраний и массовое тестирование" - вони собі можуть дозволити масове тестування; в них там бабло не крадуть, а крадунів з бюджету штибу бені+Зе - судять і садять...; можуть з міської (вже не кажучи федеральної) казни закупити тестових систем скільки потрібно, і не пальонки...
 показати весь коментар
 
безсимптомних інфікованих в Києві сотні.. можливо кілька тисяч..
статистичні (в Україні заражуваність на рівні Молдови?)закони не обманути..

і тут не допоможе нікому липова офіційна статистика завдяки фуфлотестам...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
так хочется уже новостей, о том что заболеваемость идет на спад
 показати весь коментар
 
 
В Нью-Йорке уже 33 тысячи инфициоованных, в США - 69 тысяч. Статья противоречит реальности.
 показати весь коментар
 
 
вірус "працює" хвилями..
по 5,5 днів..

статистика ..
тому радуватись можливо лише за більшиий період...
 показати весь коментар
 
Як вважаєте, Москва хоч тут влупить Нью-Йорк?
 показати весь коментар
 
 
знаете, не хотелось бы, пусть эта гадость поскорее закончится у всех
 показати весь коментар
 
 
в чем противоречит? прирост заболевших не снижается?
 показати весь коментар
 
То лаптеспостерігачі краху Америки.
 показати весь коментар
 
так раздражает... и так в новостях сплошная .опа, но если где-то забрезжит просвет, обязательно кто-то в комментах отложит кучку
 показати весь коментар
 
Прирост не снизился, наоборот за два дня в Нью-йорке количество инфицированных выросло с 16 тыс до 33 тысяч.
 показати весь коментар
 
Отмечается, что утром 25 марта, по данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, в городе зафиксировано 16788 случаев COVID-19. За вторник количество больных коронавирусом увеличилось на 1191 человека, что вдвое меньше, по сравнению с показателями понедельника, когда было диагностировано 2482 новых случаев COVID-19. Таким образом, показатель выявления новых больных коронавирусом в городе вернулся к отметке 19 марта, когда болезнь начала очень быстро распространяться в Нью-Йорке.
============
это неправда? ссылку на ваши данные можно?
Источник: https://censor.net.ua/p3184456
 показати весь коментар
 
Афроамериканцы более понятливые и законопослушные, чем руководимая бенями/зелями украинская нация?
 показати весь коментар
 
 
Найголовніший елемент цих заходів - масове тестування. Семе цього елементу у нас немає.
 показати весь коментар
 
 
І ніхто метро не закривав і в автобуси по спецперепустках не пускав...
 показати весь коментар
 
 
Вот из-за этого там более 33 тысяч зараженных, а не десятки, как в Киеве
 показати весь коментар
 
безсимптомних інфікованих в Києві сотні.. можливо кілька тисяч..
статистичні (в Україні заражуваність на рівні Молдови?)закони не обманути..

і тут не допоможе нікому липова офіційна статистика завдяки фуфлотестам...
 показати весь коментар
 
 
От по всій Європі і Америці всі такі тупі, що не додумалися повністю метро закрити? Чи може все-таки там розумніші люди у владі, ніж у нас, які усвідомлюють, що повне закриття метро НІЧОГО НЕ ДАСТЬ, зате транспортний колапс створить?
 показати весь коментар
 
 
Они утверждают, что "благодаря", но можно сказать и "вопреки"... Это как лечение простуды: если не лечить, пройдёт через неделю, если лечить - за 7 дней. COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер - Цензор.НЕТ 1588
 показати весь коментар
 
 
Все четко людей практически нет транспорта тоже почему бы и нет если на семью выделено 3000 дол. У нас выделен болт каждому кто неработает сотни машин тысячи шляющихся по улицам с детворой и пивком. Дол-бы
 показати весь коментар
 
 
По барам шляются! Безмозглые амёбы. COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер - Цензор.НЕТ 4503
 показати весь коментар
 
 
"...власти штата и города ограничи(ли) передвижения для жителей. Среди принятых мер - закрытые школы, запрет любых собраний и массовое тестирование" - вони собі можуть дозволити масове тестування; в них там бабло не крадуть, а крадунів з бюджету штибу бені+Зе - судять і садять...; можуть з міської (вже не кажучи федеральної) казни закупити тестових систем скільки потрібно, і не пальонки...
 показати весь коментар
 
 
Плісняві кажуть, що здоровим маски носити не потрібно, а "дурні" американці носять. Через це у них і пішла інфекція на спад
 показати весь коментар
 
 
Вражає. В Українських містах досі людно.
 показати весь коментар
 
 
Нужно в срочном порядке расширять кладбища и копать пустые могилы в прок, а то получиться, как в Италии и Испании негде тела будет складывать и каждый день это крутить по новостных каналах... это был бы лучший реклама-стимул для соблюдения карантина гражданами... и люди бы видели что государство он них беспокоиться и готово каждому бесплатно выделить пай земли...
 показати весь коментар
 
 
та да - хто хотів рехверендум за землю, яка вам не належить у селі - получітє!!
 показати весь коментар
 
Весь транспорт працює, ресторани тільки на виніс, школи, спортивні зали(молодці заморозили мій акаунт, дякую) -закриті. Люди свідомо прикрили бізнеси і всі доволі свідомо пішли на самоізоляцію. Нікого і ніде не штрафують. Шоста фотка-дорога на роботу. Всі служби працюють (моя також).
 показати весь коментар
 
 
Это вирус Дональда Фредовича испугался, и правильно сделал. COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів - Цензор.НЕТ 7992

И вашим "вирусам" советую.
 показати весь коментар
 
 
Дональд Фредович лучший! Казав з самого початку-нацкращий президент в новітні історії і вся ця брехня про зв'язки з Росією -спецоперація Кремля, а наші підхопили.
 показати весь коментар
 
 
Последняя фотка интересная и кстати, довольно эффективная - натягивают полиэтиленовую штору и в нескольких местах делают дырки, через которые можно получить товар. Пока, ничего подобного я не видел, хотя может в Китае есть.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору