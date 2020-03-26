 13,5 тис. українців повернулися на Батьківщину протягом середи, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"У взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів за минулу добу прикордонники провели температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я близько 15,3 тисячі осіб. Встановленим порядком здійснюється оформлення інформативних згод та пам’яток про самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.
Стосовно скарг громадян, які висловлюють незадоволення більш тривалою процедурою контролю, проводиться роз’яснювальна робота про необхідність обмежувально-карантинних заходів. Також прикордонники наголошують на необхідності подальшої самоізоляції громадян.
Загалом учора український кордон перетнули майже 22 тис. осіб, з яких понад 13,5 тис. - українці, які повернулися з-за кордону.
Минулої доби за сприяння Держприкордонслужби України транспортними засобами наданими місцевою владою та ДСНС забезпечено перевезення через кордон майже 3,8 тисячі українців, які прибули до кордону пішки.
Санітари ів інфекційки зараз будуть затребувані..Майстри -ремонтники в лікарнях...
ну і,звичайно очікується значна плинність кадрів в похоронних бюро...
БУДЕТ СМЕШНО !
Все он делает не так
Начинает не сначала
Завершает как попало
Боюсь представить даже как он выполнит обещание закончить войну ..............................
Теперь они решили за наш с вами счет вернуться в Украину, ведь там нет работы и нечем платить за жилье.
Остальное их не волнует, они будут считать дни до возвращения обратно.
Штрафи -не 17 тисяч,а хоча б 50 000.
можна ввести фізичні покарання -наприклад 50 ударів батогом..(жінкам -20) БО НЕ ДОХОДИТЬ
За вчера пешком дошли и перевезены 3.8 тысяч, всего - 13.5 тысяч.
Остальные 10 тысяч на собаках заехали?
Работы нет...зарплаты нет...все встало колом...
Но толпы потенциально зараженных людей валом валят в страну...
И зеленое стадо их впускает ...при этом нарушая Закон...
Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
2. "дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України" - не написано что это тест на коронавирус. Это может быть например документ об обязательном домашнем карантине, который все подписывают. Не подписал - не пускают.
Учись читать законы буквально, а не так как тебе удобней.
Не имеет значения...тест...или соответствующая справка о том что здоров...
А толпы гастеров которые валят в страну нет ничего..
Власне щоб зрозуміли -обустроївати треба власну країну..
В тому числі через Майдан...
Бо на..уй кому мігранти потрібні(і це не особливо аморально)..Особливо вже немолоді...
у нас для хворих немає місць...
Скажите, "бубочка", пошто Вы закатали в Новые Санжары Скалецкую?
Оно того стоило, то представление?