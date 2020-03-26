 13,5 тис. українців повернулися на Батьківщину протягом середи, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів за минулу добу прикордонники провели температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я близько 15,3 тисячі осіб. Встановленим порядком здійснюється оформлення інформативних згод та пам’яток про самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Стосовно скарг громадян, які висловлюють незадоволення більш тривалою процедурою контролю, проводиться роз’яснювальна робота про необхідність обмежувально-карантинних заходів. Також прикордонники наголошують на необхідності подальшої самоізоляції громадян.

Загалом учора український кордон перетнули майже 22 тис. осіб, з яких понад 13,5 тис. - українці, які повернулися з-за кордону.

Минулої доби за сприяння Держприкордонслужби України транспортними засобами наданими місцевою владою та ДСНС забезпечено перевезення через кордон майже 3,8 тисячі українців, які прибули до кордону пішки.

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