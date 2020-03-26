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Все про:Держприкордонслужба (2491) кордон (1429) українці (1818)

 13,5 тис. українців повернулися на Батьківщину протягом середи, - Держприкордонслужба. ФОТО

Загалом учора український кордон перетнули майже 22 тис. осіб, з яких понад 13,5 тис. - українці, які повернулися з-за кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів за минулу добу прикордонники провели температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я близько 15,3 тисячі осіб. Встановленим порядком здійснюється оформлення інформативних згод та пам’яток про самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Стосовно скарг громадян, які висловлюють незадоволення більш тривалою процедурою контролю, проводиться роз’яснювальна робота про необхідність обмежувально-карантинних заходів. Також прикордонники наголошують на необхідності подальшої самоізоляції громадян.

Загалом учора український кордон перетнули майже 22 тис. осіб, з яких понад 13,5 тис. - українці, які повернулися з-за кордону.

Минулої доби за сприяння Держприкордонслужби України транспортними засобами наданими місцевою владою та ДСНС забезпечено перевезення через кордон майже 3,8 тисячі українців, які прибули до кордону пішки.

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13,5 тис. українців повернулися на Батьківщину протягом середи, - Держприкордонслужба 01
13,5 тис. українців повернулися на Батьківщину протягом середи, - Держприкордонслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184455
 
 
 Топ коментарі
 
ура, це посилює наші шанси не заразитись!
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Наші вірусологи повернулись.
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Этот карантин, не закончиться ни когда.
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уря! какая радость! вы все такие умные люди, шпасиба, шо вернулись, ведь Украина стоит на передовой в борьбе с коронавирусом и тут найдут лечение самыми первыми
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а у них был вариант? в тех странах они кому-то нужны?
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это их страна, имеют право вернуться когда считают нужным.
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"нова пошта" набирає кур"Єрів..
Санітари ів інфекційки зараз будуть затребувані..Майстри -ремонтники в лікарнях...
ну і,звичайно очікується значна плинність кадрів в похоронних бюро...
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Если есть работа - нужны. А если не нету, то к сожалению украинцы нахрен нигде никому не нужны.
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Этот карантин, не закончиться ни когда.
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да мне кажется что он еще и не начался !
БУДЕТ СМЕШНО !
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Зеля говорил, что вернет домой всех украинцев? Вот и исполняет обещанное.)
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Ты же голосовала и агитировала за него - вот он и старается!
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Что ни делает ишак
Все он делает не так
Начинает не сначала
Завершает как попало
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V karantin nado otpravit na 14 dnej.U nas napravili dva dnia nazad, tak segodnia ne odnogo samoliota s pasazirami nepriletit
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teper zdes vsem testi budet delat kto prijexal ili prilitel i samoizoliacija jesli jest uslovija,a jesli net zakrojet v gostinice
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Як вони заїпали вже, ці тамжежшнашілюди, чи не забагато для них уваги протягом останніх 6 років?
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ти про кого , про тих кого наша люба держава вигнала на чужину щоб ті могли оплатити своїм сім"ям "роттердам" ...чи про тих хто у розпал епідемії у Світі летять "вілпочивати" на халяву у турції з ******** ...якшо про крис і даунів то там наших людей майже не лишилося ...одні криси що звали ********** расісярасіся ...так про яких ?
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І як ви їх забезпечите елементарними захисними засобами? Ви зможете їм надати необхідну медичну допомогу? Імбіцили, чим ви пишаєтесь?
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а хто пишається? Тут привели факт- граждане вернулись. Где ты увидел "пишаються"?
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А де група підтримки з каменюками за пазухою ??
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Зрозумiло...бiйки з копами , танців з бубнами і голосінням чаклунів відвести від них цей поганий сон не буде ..)
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13,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение среды, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8335Бубочка обещал всех украинцев вернуть домой - ВЫПОЛНЯЕТ !
Боюсь представить даже как он выполнит обещание закончить войну ..............................
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Что-то мне подсказывает, что это не застрявшие из-за прекращения перевозок туристы, а люди, поехавшие работать и потерявшие заработок в своих странах.
Теперь они решили за наш с вами счет вернуться в Украину, ведь там нет работы и нечем платить за жилье.
Остальное их не волнует, они будут считать дни до возвращения обратно.
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Совершенно верно. И как только вся история с вирусом прекратится, откроют границы, они тут же, в тот же день свалят с Украины.
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це ти гніда за їх рахунок отримуєш субсидію на газ бо вони платять 300% роттердамських від реальної ціни газу...вони не МВФ що викручує руки з вимогою віддати нашу землю ...от таке зебільйо 73 ще існує до цього часу не в самих гірших умовах ...запитай у ахметова з пінчуком і каргілівською шлюхою веревським скільки вони сплатили податків до українського бюджету ...все на кайманах з панамами
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тому ЖОРСТКА САМОІЗОЛЯЦІЯ ПОВИННА БУТИ.з контролем через мобільих операторів..
Штрафи -не 17 тисяч,а хоча б 50 000.

можна ввести фізичні покарання -наприклад 50 ударів батогом..(жінкам -20) 13,5 тис. українців повернулися на Батьківщину протягом середи, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5468БО НЕ ДОХОДИТЬ
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вони ще не розуміють..ЦЕ як мінімум на пів року..Ймовірніше -рік..
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а что, по-твоему, компании, созданные на деньги Коломойского и Юры Енакиевского возят пассажиров без гешефта, "в ноль", за красивое "спасибо" от Зели?!
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Статью читал? Это про наземный транспорт, все что дает Украина - это автобус который подбирает граждан на польской стороне, которые пешком подходят к пункту пропуска, везет их 300 метров и высаживает на украинской стороне.
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ты сам-то читал?
За вчера пешком дошли и перевезены 3.8 тысяч, всего - 13.5 тысяч.
Остальные 10 тысяч на собаках заехали?
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Підкинуть земляки свіженького вірусу! Тримайтесь!
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Нафига возвращать этих батраков-это лекторат мародера.
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jesli oficialno raboatajet budet lecit.Daze zarplati platiat pravda 60% vo vremia karantina daze nerabotaja.Jesli ne legali eto drugoje delo
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Какое счастье...а дальше то что?
Работы нет...зарплаты нет...все встало колом...
Но толпы потенциально зараженных людей валом валят в страну...
И зеленое стадо их впускает ...при этом нарушая Закон...
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Вот этот...
Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
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де в цьому чи іншому законі України є заборона громадянам України на в"їзд на територію України ... Україна повинна забезпечувати "санжари" для прибулих а не розпускати їх по території країни потенційних хворих ...доречі скільки з тих хто повернулися "*******" і "турків" що в розпал епідемії вирішили поніжитися на сонечку на халяву ...чому держава не заборонила всю цю "туристичну" йухню ще як мінімум місяць назад ...знову тиша ...
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какой закон запрещает гражданам возвращаться к себе в страну?
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Возвращаться ни какой закон не мешает...а вот впускать в страну модно далеко не всех...а только тех у кого есть документы о том что он здоров..

Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
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а теперь давай ссылку на документ, что Украина признает коронавирус "особливо небезпечною хворобою".
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😃 Карантин...особое положение..это и есть подтверждение того о чем ты шепчешь..
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То бишь...пройди там откуда ты едешь тест на короновирус...и милости просим....нет теста...сиди там где сидел...
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схераль? Это где-то записано в законах? Или может другие страны так делают?
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Глаза раззуй...выше название закона и выдержка из него..
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1. Для начала Укра ина должна признать коронавирус "особливо небезпечною хворобою", должен быть соответствующий документ на уровне страны.
2. "дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України" - не написано что это тест на коронавирус. Это может быть например документ об обязательном домашнем карантине, который все подписывают. Не подписал - не пускают.
Учись читать законы буквально, а не так как тебе удобней.
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Украина уже признала...самим фактом обьявления карантина..

Не имеет значения...тест...или соответствующая справка о том что здоров...

А толпы гастеров которые валят в страну нет ничего..
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нет, ты ссылаешься на Закон - так давай и действовать по Закону. Будут официально исполнены п. 1 и 2 - тогда ответственность по Закону. А пока - извини-подвинься.
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часто бываю в германии, польше, чехии. постоянно там пересекаюсь с нашими гастербайтерами. от многих заробитчан, особенно с юго-востока, часто можно услышать проклены в сторону Неньки, мол "а что Украина нам дала?" и тд. а теперь, благодаря короновирусу, бумеранг запущенный этим быдлом летит им прямо в епало. гейропа их отработала, и теперь "высококвалифицированные специалисты" уже там нахер не нужны, так же как и лечить их там никто особо не будет - своих полно.
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А какие Украина даёт гарантии? Во всем, я спрашиваю!
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Гарантия-влачить жалкое существование на грани голода.
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а гастарбайтеры которые потеряли работу в Европе, вообще на улице жить будут если останутся. А в Украине у них хотя бы крыша над головой есть.
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Онотоле Онотольевич, ты и есть тот персонаж о котором я писал выше. вам, ******, Украина всем чем-то обязана.
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трішки їх помаринувати на закордоні "для просвітління мозку" -це позитив у всьому негативі..

Власне щоб зрозуміли -обустроївати треба власну країну..
В тому числі через Майдан...

Бо на..уй кому мігранти потрібні(і це не особливо аморально)..Особливо вже немолоді...
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А развернуть полевые госпитали и всех на карантин нельзя?
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нереально. Санжари показали тупість інеможливість такого методу..

у нас для хворих немає місць...
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"13,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение среды"

Скажите, "бубочка", пошто Вы закатали в Новые Санжары Скалецкую?
Оно того стоило, то представление?
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Зато Скалецкая довольна. Ну и минус 1 физрук.
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Вот такой карантин: всех впускать, в чумной барак, никого не выпускать, потом удивляться, почему количество зараженных растет, будто десятки тысяч, потенциальных зараженных, к нам везут марсиане и потом предлагать ограничить права людей.
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