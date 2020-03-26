 Лідери фракцій і члени Кабміну проводять зустріч у парламенті. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Європейська Солідарність" в Facebook.

Нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко написала, що "парламентарії відклали політичні чвари і займають конструктивну позицію про необхідність рятувати економіку і країну".

"Уряд, на жаль, подав дуже розбалансовані пропозиції, ідею створення стабілізаційного фонду, в якому йдеться ... не так про підтримку медицини та лікарів, як про виплати зовнішніх боргів", - зазначила нардепка.

Як повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела, голови фракцій з членами Кабінету міністрів обговорюють позачергове засідання парламенту.

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Видання зазначає, що Кабмін наполягає, що треба ухвалити закони про ринок землі і щодо банків, оскільки є загроза дефолту та підтримка Міжнародного валютного фонду необхідна. Позачергове засідання, за попередніми даними УП, має відбутися в суботу, 28 березня.





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