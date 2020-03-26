 Лідери фракцій і члени Кабміну проводять зустріч у парламенті. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Європейська Солідарність" в Facebook.
Нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко написала, що "парламентарії відклали політичні чвари і займають конструктивну позицію про необхідність рятувати економіку і країну".
"Уряд, на жаль, подав дуже розбалансовані пропозиції, ідею створення стабілізаційного фонду, в якому йдеться ... не так про підтримку медицини та лікарів, як про виплати зовнішніх боргів", - зазначила нардепка.
Як повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела, голови фракцій з членами Кабінету міністрів обговорюють позачергове засідання парламенту.
Видання зазначає, що Кабмін наполягає, що треба ухвалити закони про ринок землі і щодо банків, оскільки є загроза дефолту та підтримка Міжнародного валютного фонду необхідна. Позачергове засідання, за попередніми даними УП, має відбутися в суботу, 28 березня.
дебелизмахероизма вашего кормильца.
В Китае разгорается эпидемия, о чём рапортует ВОЗ.
ЗекоМанда занята противодействием митингам на Банковой, заливкой катка и попытками посадить волонтёров и Порошенко.
Наши туристы и заробитчане из Китая просят Зеленского об эвакуации. Вова записывает видосик и обещает порешать.
Группа депутатов направляет в СНБО запрос остановить экспорт масок и товаров медицинсокго назначения из Украины. ЗекоМанда игнорирует, выпускает Сивохо и обещает сдать страну Путину, а Приватбанк Коломойскому как можно скорее.
Под шумок «кто-то» скупает в стране все респираторы и начинает вывозить их в Китай. ЗекоМанда делает вид, что не замечает, хотя не видеть такие объёмы можно только нарочно. Эпидемия растёт и приближается к Украине, первые смерти в Европе. Подготовка к эпидемии в Украине на нуле, информирование населения о свойствах коронавируса на нуле, все руководствуются слухами из зомбоящика, где преобладают полярные позиции - от «это всё фигня, подумаешь пару человек умерло», до «это биологическое оружие, сделанное в США!». ЗекоМанда проблему игнорирует, всё ещё пытается посадить Порошенко.
ЗекоМанда (через месяц!) устраивает пафосное шоу с возвращением наших соотечественников из Китая в карантин. Рассчитывали попиариться, но в результате просранной информационной кампании получился скандал на весь мир. Больницы не готовы, врачи не готовы, тестов в стране нет вообще, аппаратов ИВЛ всего 600 штук на страну - на всё насрать, если на этом нельзя попиариться и записать хрипатый видосик.
Накануне эпидемии Зеленский отправляет в отставку правительство Гончарука, чем углубляет хаос в управлении. В МОЗ назначают экс-регионала Емца, который первым делом сообщает, что все пенсионеры умрут. В страну толпой возвращаются заробитчане из Италии и других стран ЕС (работы ж нет из-за карантина), но никто не устраивает шоу, не проверяет их на границе и не отправляет подозрительных на обсервацию. По разным оценкам за последний месяц в Украину вернулось 75 тысяч человек, весело развозящих коронавирус по стране. Посадить на 2-недельный карантин всех приехавших обошлось бы в миллион раз дешевле, чем потом отправлять на карантин всю страну - но нет, пущай приезжают. Тестов нет, масок нет, ЗекоМанда Ермака занята расставлением своих людей по местам. 11 марта издаётся указ о запрете экспорта масок - когда в стране их уже не осталось.
На фоне роста заболеваемости и первых смертей ЗекоМанда понимает, что допрыгалась, и бабахкает карантин с перекрытием метро в Киеве, чего не делали даже в Ухани. Город встаёт в пробках, на остановках толпы народу, никакого соблюдения карантина. В некоторых регионах объявляют чрезвычайную ситуацию, перекрывается ж/д сообщение. Официальное количество заболевших невелико, но поскольку первые тесты начали поступать в страну 14 марта, даже зелёные долбоёбы понимают, что в реальности всё на порядки хуже. С «сегодня на завтра» объявляется о закрытии аэропортов, тысячи украинцев не могут вернуться из Европы, Египта и других стран. Коломойский поднимает цены на авиабилеты в 100 раз. ЗекоМанда уверяет, что ситуация под контролем.
Экономика в нокдауне, дыра в бюджете растёт, на горизонте маячит дефолт, МВФ требует убрать Коломойского, но Зеленский ссыт. Емец блокирует закупки в МОЗ. Распускать раду на карантин ЗекоМанда не хочет, потому что нужно принять законы о продаже земли и о сдаче Украины Путину. Из Куршевеля возвращаются депутаты с коронавирусом, заражают других депутатов и чиновников, в итоге из всех зараженных по стране четверть - депутаты и «богема». Масок в аптеках нет, дезинфицирующих средств нет, даже парацетамол хрен купишь. Зеленский записывает ролик «В Украину едет десять мильонов точнейших тестов!» - в итоге большая часть растворяется в воздусях, и приезжает то ли 150, то ли 250 тысяч, из которых точных ПЦР-тестов - около 500. Их начинают рассылать по стране, но и тут лажают, тесты не полностью укомплектованы.
Объявлена чрезвычайная ситуация по стране, Шмыгаль замечает дыру в безопасности и требует закрыть границу.
Постоянство - признак мастерства:
- где можно было облажаться, там ЗекоМанда обязательно облажалась. Причём кое-что они делают правильно, НО - с опозданием на 2-4 недели. Вообще ничего не делалось вовремя, они постоянно живут в режиме тушения локальных пожаров, в то время как вокруг разгорается огромный лесной пожар.
И это тот случай, когда опоздал = проиграл.
Что делать ?
Как там были лозунги - «новые лица», «хоть поржём», «ну и что что клоун» ?
Отлично получилось ..............................
рахуємо, вiлла - 200 мiльйонiв евро, аппарат штучного дихання в середньому 17 тисяч евро, ну хай двадцять...10.000 апаратiв, не менше, тiльки за одну хатинку для даунецкоi сволоти ахмєтки на грошi простих українцiв. а є щей i iншi сволоти та гниди...
Вілла де Седрес на 18 тисяч квадратних футів, розташована на Французькій Рив'єрі, датується 1870 роком і колись була будинком короля Бельгії Леопольда II.
в одному масквабадi таких апаратiв 5.000 штук. тобто у нас повинно бути 15.000-20.000 при такому ж забезпеченню.
А якщо ми вважаємо себе кращими, повинно бути ще бiльше, по пiвтори-двi тисячi на кожну область, на столицю, на мiльйоники також по декiлька тисяч.
600 на всю країну- це просто ганьба!
ось чим повинна займатися срана *******, а не пiаром з соскою та песиком в Китаю.
ЗеБiли, де хочте берiть, замовляйте тисяч 20-30 апаратів штучного дихання, наладжуйте випуск в Українi, це не космiчнi технологii.
щоб ви згорiли, сволото зебiльна! щоб ви не могли дихати, та й для вас не було таких приладiв!
Еще ни разу не подвели.
Всегда всё, как вы не сказали.
Такую мульку как закрытие метро и убийство в заключении воина ВСУ и детского кардиохирурга - я не предвидел.
Записал.
Жду.
Я уже привык к тому, что вы все время шутите.
ви ж слуги народу, так? чому тодi ваш захист, слуги, кращий, нiж у ваших панiв?