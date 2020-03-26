 Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Генеральний прокурор підтримала пропозицію народних депутатів щодо відновлення класних чинів прокурорів.

"Нам потрібно подбати про честь прокурорського мундира. Такий крок поверне престиж органам прокуратури і стимулює працівників ще ефективніше виконувати свої професійні обов’язки. Класний чин символізує досвід, кваліфікацію та професійний шлях, який працівник пройшов в органах прокуратури", - підкреслила Венедіктова.

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Також учасники зустрічі обговорили порядок присвоєння та позбавлення класного чину прокурора. За ініціативою законодавців, класні чини присвоюватимуться працівникам прокуратури відповідно до займаної посади і стажу роботи.





