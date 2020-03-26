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Все про:депутат (1150) прокуратура (2119) Венедіктова (82) Офіс генерального прокурора (184)

 Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

25 березня в Офісі Генерального прокурора відбулася робоча зустріч Генерального прокурора Ірини Венедіктової з групою народних депутатів України, під час якої обговорили проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо підвищення ефективності діяльності органів прокуратури".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Генеральний прокурор підтримала пропозицію народних депутатів щодо відновлення класних чинів прокурорів.

"Нам потрібно подбати про честь прокурорського мундира. Такий крок поверне престиж органам прокуратури і стимулює працівників ще ефективніше виконувати свої професійні обов’язки. Класний чин символізує досвід, кваліфікацію та професійний шлях, який працівник пройшов в органах прокуратури", - підкреслила Венедіктова.

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Також учасники зустрічі обговорили порядок присвоєння та позбавлення класного чину прокурора. За ініціативою законодавців, класні чини присвоюватимуться працівникам прокуратури відповідно до займаної посади і стажу роботи.

Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова 01
Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова 02
Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184426
 
 
 Топ коментарі
 
Восстановить честь взяточников и воров... раздавая им медальки!!! XD Да она на всю голову отбитая.
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Да им уже престиж ничего не вернет. Как были вымогателями. так и останутся.
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Аха, и новые надбавки. Чтоб доход как в Европе
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Аха, и новые надбавки. Чтоб доход как в Европе
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А що по Мерседесу кожному прокурору, тоді стовітсотково Прокуратура "запрацює в тутборежимі"
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Долбодятлы -- проблема не в чинах а в падлах коррупционерах в погонах Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9251
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Сергій Стерненко

@sternenko

·12 год

Аваков зустірвся з Венедіктовою та обговорив з нею питання покарання для Стерненка. Із формулюванням що треба розслідувати «вбивство» мого нападника. При тому що справи щодо нападів на мене взагалі не в МВС, а в СБУ. Прямий політичний тиск. Верховнеством права тут і не пахне.
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Може саме авакян займався вбивствами та нападами на активістів.
А почав він з Саші Білого.
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это тот самый убийца-ублюдок? Ничего, сядет скоро за убийство украинца, будет из под шконаря свои писульки строчить
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Це був самозахист. Так би визначило американське об'єктивне правосуддя.
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есть судебное решение? Я знаю что есть экспертиза от органов, что это было убийство. и прикинь, это спокойно гуглится
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Ваня, ***** пишеться через букву "х", а не "п". А в іншому твоє ПІБ написане правильно.
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кацапчик, я стараюсь матом не ругаться.
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Восстановить честь взяточников и воров... раздавая им медальки!!! XD Да она на всю голову отбитая.
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Да им уже престиж ничего не вернет. Как были вымогателями. так и останутся.
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Зато зп и льготы добавят. А про честь, то так - очередная уринотерапия. Надо или привыкать, или сносить их нафик
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Правильно,надо усилить силовиков так,чтоб люди из дому боялись выйти так сильно уважали и боялись.
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Вы главное побольше волонтеров и добровольцев сажайте, а там посмотрим…
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Они что, думают, что чести их мундирам количество звездочек добавит? Забавно...
Точно так же ****** добавит чести справка из кожвендиспансера.
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Їх навмисно так подбирають? Обличчя не обтяжене інтелектом.
Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 510
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Ага. И все как один: приходят и давай честь мундиров своих, воровских, поднимая зарплаты и вводя привилегии поднимать
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Ага! Сидит такая в халате (новый мундир прокурора???) и предлагает честь восстановить, а потом обесчестить Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5014
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Бубочке главное преданость и чтобы ему подлизывали.
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Когда уже в стране закончится этот сраный Вечерний квартал.
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"Эта музыка будет вечной,если я заменю батарейки" Наутилус Помпилиус (с).
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Раньше чиновники признавали честь мундира, теперь они признают лишь чес в мундир.
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Восстановление классных чинов прокуроров.-Так вот чего не хватало Украине! / "Это очень плохие новости для тех, кто следит за ситуацией в Украине", - Карпентер о назначении Венедиктовой генпрокурором.
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Они думаю что когда начнется то что в Италии происходит то люди будут сидеть по домам. Имхо, когда начнется то что сейчас в Италии у нас начнутся голодные бунты ибо в людей как раз закончатся деньги. Этим аленям будет не до чинов!
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Правильно , .... размер размер коррупционирования должен регулироваться рангами , не может прокурор районки требовать в карман как поважный сотрудник ГПУ !!!
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Престиж даже рябошапка чуть возвращал, выразив мнение про пидозру.
А классные чины и престиж - не связанные вещи.
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во время реформ в публичном доме не кровати переставляют а проституток меняют...
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"Ах ты ж ***** крашенная" (с). Чинов ей не хватает для отбеливания чести.
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Вы посмотрите в каких домах живут прокуроры,на каких машинах ездят,наверно такая зарплата у них высокая,что они так живут роскошно
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Он был статский советник, она генеральская дочь...)))
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как же можно престиж прокурватуре обновить если он обнулён?
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А что не все хавальники позакрывали?
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Классные чины? А где их взять? Ну конечно же! Нужно возвращать старую гвардию......
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а скажите,к класности добавят значок,как в армии -прокурор 1 класса....
и нужно ли будет при обращении добавлять "ваше сиятельство" или "ваше высокородие" или "ваше благородие"))))
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Классность как определять будут? По сумме и проценту денег от торговли уголовными делами переданными вышестоящему начальству? Кто честно передает обусловленный процент собранных у фигурантов уголовных дел денег и не крысятничает - тому и класс выше? Боюсь, что примерно так и будет.
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А сейчас прокурором разве не престижно быть? Дорогие машины, шикарные квартиры, проститутки, ночные клубы. По-моему очень даже престижно, только пользы для страны от них нет, один только вред.
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У кого там честь,все замараны,без исключения.
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Повернення у совдєп у 1943 рік, саме тоді Сталін прокурорсько-слідчим працівникам встановив класні чини прирівняні до військових звань Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6693
P.S. Щось сталінське є у Венедітової, і не тільки зовні.
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Де Клоун тільки таких єжанутих находить?
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Совком засмерділо, мундирчик подавай, шанобливе ставлення, квартиру, пенсію в 45. Це портянка таке нашушушукав їй в вухо ? Знову ділять суспільство на класи і стани (сословия). Мені не потрібен в судовому засіданні лощений дядько в мундирі який не вміє нормально прочитати обв.акт і через кожних 5хв бере перерву щоб позвонити начальству як себе вести. Краще прищавий пацан в окулярах сведрі, джинсах і кросовках який двома словами може зламати самого хитрожопого адвоката. От що таке змагальність (состязательность) процесу.
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Ну, ця накерує.Так накерує,що всім чортам стане тошно...
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Просто зелень не может не чего умного предложить и сделать как скопировать все у паРаши хла. А надо что делать , а то народ увидеть их безделье. вислюк зе копирует хла сто пудово ...
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не с того девушка начинает, сначала дело а потом звания и значки.... помните классику - утром деньги а вечером стулья....
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Подивився на фото. Не вкурю, що це прокурорка в халаті на роботі робить?
"Перевіряє" прокурорів Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5841
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а каким образом это поможет бороться с преступностью?
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честь мундира це не звук из кишечной области, великий пгокугог гюга знал це лучше уйсех
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Опять кровати в борделе будут переставлять Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2906
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Зелебобы где вы?! Спасайте своими дебильными комментами министра ЗО, главного прокурора, много кого да и бубу! Они своими действиями сделали вас умственно неполноценными в глазах остальных! Речь уже не о их рейтингах, а о вашем имидже))))
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Престиж прокуратури досягається не "класними чинами", а контролем за виконанням закону... Недаром в британському судочинстві прокурор іменується "адвокатом корони"...
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А голимые чины будут?
Делать вене больше нех.... Уже всех по весне посадила....
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