 Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Генеральний прокурор підтримала пропозицію народних депутатів щодо відновлення класних чинів прокурорів.
"Нам потрібно подбати про честь прокурорського мундира. Такий крок поверне престиж органам прокуратури і стимулює працівників ще ефективніше виконувати свої професійні обов’язки. Класний чин символізує досвід, кваліфікацію та професійний шлях, який працівник пройшов в органах прокуратури", - підкреслила Венедіктова.
Також учасники зустрічі обговорили порядок присвоєння та позбавлення класного чину прокурора. За ініціативою законодавців, класні чини присвоюватимуться працівникам прокуратури відповідно до займаної посади і стажу роботи.
Сергій Стерненко
@sternenko
·12 год
Аваков зустірвся з Венедіктовою та обговорив з нею питання покарання для Стерненка. Із формулюванням що треба розслідувати «вбивство» мого нападника. При тому що справи щодо нападів на мене взагалі не в МВС, а в СБУ. Прямий політичний тиск. Верховнеством права тут і не пахне.
А почав він з Саші Білого.
Точно так же ****** добавит чести справка из кожвендиспансера.
А классные чины и престиж - не связанные вещи.
и нужно ли будет при обращении добавлять "ваше сиятельство" или "ваше высокородие" или "ваше благородие"))))
P.S. Щось сталінське є у Венедітової, і не тільки зовні.
"Перевіряє" прокурорів
Делать вене больше нех.... Уже всех по весне посадила....