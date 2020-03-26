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Все про:карантин (1103) Київська область (1154) Сюмар (177) Європейська Солідарність (303) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 В інфекційних лікарнях Київської області критично бракує апаратів ШВЛ, - Сюмар. ФОТО

"Європейська Солідарність" перевірила готовність медичних установ у Київській області до епідемії коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

Сюмар розповіла про реальну ситуацію з протидії COVID-19 на прикладі Київської області.

Так, в області 13 інфекційних лікарень. За її словами, тести поки завезли в три лікарні - Бровари, Білу Церкву і Бориспіль. Обіцяють в інші лікарні найближчим часом.

Також вона додала, що маски і засоби захисту поки завозять волонтери.

"Найбільший попит на захисні костюми для лікарів. Оскільки запаси Держрезерву масово вивезли у січні-лютому за кордон, тепер всі чекаю, коли прийдуть звідти, закуплені волонтерами значно дорожче... Без захисту медики просто захворіють і лікувати буде нікому. Тому це - пріоритет" , - написала вона.

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Крім того Сюмар зазначила, що апаратів штучної вентиляції легень критично не вистачає: "Навіть за наявності коштів на них шалені черги. "Європейська Солідарність" зібрала інформацію, у лікарнях є 10 апаратів ШВЛ, які потребують ремонту, цим вже займається Фонд Порошенка".

"Балони і кисень поки що є. Але необхідно передбачати можливість постійного виробництва кисню", - повідомила вона.

В інфекційних лікарнях Київської області критично бракує апаратів ШВЛ, - Сюмар 01

Сюмар також зазначила, що місцева влада спрацювала на Київщині максимально адекватно - Київоблрада ще тиждень тому перерозподілила бюджет і саме на ці 13 інфекційних лікарень виділила 76 млн грн гривень (при тому що уряд поки що на закупки по всій країні виділив не набагато більше – 100 млн грн).

"Це дасть можливість по швидкій процедурі (ВР дала можливість робити закупки максимально оперативно) закупити необхідне обладнання, засоби захисту, ліжка, зробити швидкі ремонти. Проблема поки що якраз у дефіциті товарів, які потрібні лікарям і лікарням...", - написала вона.

За її словами, в області також запустили Волонтерський штаб. Окрім допомоги лікарям там збирають дані по самотнім пенсіонерам і налагоджують систему поставки їм продуктів.

"Самоорганізація та Солідарність завжди була нашою сильною стороною. Тому все буде добре! Всім - здоров’я", - резюмувала вона.

В інфекційних лікарнях Київської області критично бракує апаратів ШВЛ, - Сюмар 02

Фото Георгій Цагареішвілі передає маски та інше обладнання в лікарні Київської області.

В інфекційних лікарнях Київської області критично бракує апаратів ШВЛ, - Сюмар 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184425
 
 
 Топ коментарі
 
То є наглий наклеп. Треба було дати Петрові ще п'ять років, щоб потужно завершити миролюбні реформи свинарчуків.
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Два одинаковых коммента разных австралийски ников, говорит, что это один ботяра.
Спалился ты)))
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пока только 4 клиента, с трудом но справляемся, еще один Куршевель и будет завал.
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А чего Сюмар говорит только о Киевской области? А другие области все имеют? Пусть депутаты поедут и проверят все районные больницы, а не сидят в Раде. Власть же отчиталась, что все готовы. Брехни - ваше все.
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Тобто Сюмар винна що зелена потвора Гончарук сцяв зебілам в очі з приводу готовності до епідемії? ЗЕ логіка! В інфекційних лікарнях Київської області критично бракує апаратів ШВЛ, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7154
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Рыги (читаем ОПЗЖ ) к примеру решили спасаться у Тодурова в Институте сердца. Самая ,,малоимущая,, больничка в Киеве, делающая операции на сердце за бабло, оказывается нуждалась в двух авваратах ИВЛ. Сначало Новинский потом другое депупадло думаю с дальним прицелом что б их откачивали если посли Ниццы-Куршавеля-поездки в кацапию прихватит китайский грипп
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А шо, преЗЕденський ЛІСАПЕД чи мерс голови ОПи хіба не можна підключити В инфекционных больницах Киевской области критически не хватает аппаратов ИВЛ, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4867
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Так купите!
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Всепропальщица сюмар с пэтяном.
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Меньше болонку Коломойши смотрите, вот нахрен им убогие районные и городские больницы, у них Феофания есть.
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Кому из олигархов отдали на откуп Киев? Пусть и покупает...
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Не покупайте китайские.
Добрый совет.
И не допускайте китайский персонал. Помните что там как в СССР: все медики имеют военные звания.
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ну ,,Евгейская солидарность,, Пети и сюда вместо аппаратов исскусственной вентиляции легких привезла две коробки с отсосами и насосами ? Как в других случаях ?
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Китайские не покупайте, вы не знаете, как они откалиброваны.
Может, в них по умолчанию > 60% кислорода идет как 30%.
Кроме того, китайские аппараты идут в комплекте с китайскими же медсестрами.
Не знаю, какое у них, военнообязанных звание, может, сержанты Народно-Освободительной Армии Китая?
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Два одинаковых коммента разных австралийски ников, говорит, что это один ботяра.
Спалился ты)))
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В принципе там до Пети все "старались" начиная с Кравчука.
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у тебя мозг поражен тебе нужен апарат вентиляции мозга
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То є наглий наклеп. Треба було дати Петрові ще п'ять років, щоб потужно завершити миролюбні реформи свинарчуків.
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От жеж кляті зебіли. Заспамили мій пост, бо ненавидять нашого сивочолого гетьмана.
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Стан медицини - це результат роботи всіх державотворців з 1990х років, в тому числі і Порошенка і Зеленського.
Чому лише Порошенко згадуєте?
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Ну, чому ж , ось про команду Зеленського згадали:
""Наибольший спрос на защитные костюмы врачей. Поскольку запасы Госрезерва массово вывезли в январе-феврале за границу, теперь все ждут, когда придут оттуда, закупленные волонтерами значительно дороже ... Без защиты медики просто заболеют и лечить будет некому. Поэтому это - приоритет", - написала она.Источник: https://censor.net.ua/p3184425"
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В Украине аппаратов ИВЛ 3600 штук в среднем 8,5 на 100 тысяч населения Точно как в Италии. Выживут не все. Вчера Комаровский говорил что кто побогаче осаждают больницы чтобы им сделали тест на короновирус. После курортов-заграниц теперь очкуют чтобы не врезать дуба. Лучше как Хорошковский переболеть в больничке в Украине где можно купить к себе внимание чем сдохнуть в Италии -Испании где они никто.
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Вылезла тюнингованная карманная обезьянка поршенко. ты бы вообще молчало, сколько лет ваше ОПГ коррупционеров уничтожало медицину страны!
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А куда пропала зеленая сопля? Кроме нескольких тупых роликов за последий месяц не услышал ничего внятного он нее. Впечатление как будто растворилась )
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Ну так пусть твой любимый барыга отстегнет.
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сюмар тільки замовчала,що волонтерські штаби раніше запущено не порохофілами..
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Ну а при Сюмар и Супрун конечно-же всего хватало ...
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У тебе є посилиння на публікації 2016-2018 років, що в лікарнях дефіцит ШВЛ?
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Ну, да а эпидемии кори как то не наблюдалось или как????
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угу пять лет правления ИВЛ хватало а пришел Зеля и вдруг их корова языком слизала. ,,
Мы будем п1р1в1ряяять,,
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пять лет хватало. спросу не было. а с декабря появился. и вот с самого декабря министру здоровья и премьеру нужно было не по санжарам кататься, а эти аппараты искать и закупать. эт первое. и второе - 40 человек с невиданным хайпом в маленькое село затусовали, а 110 тысяч из-за границы спокойно по домам разьехались. и вот теперь.. скоро скоро... начнется лютый ппц
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Пэтя кстати 15 марта в последний день перед закрытием авиасообщения тоже спокойно прилетел после недели детоксикации в испанской больничке и потом сидел в Верховной Раде с красной мордой. Не пошел на самоизоляцию на 2 недели. Кого он успел заразить ?
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А что нельзя найти кто из резерва запас за бугор толкнул ? Злодея посадить денежки конфисковать где набу сбу гбр сап алле ?
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угу лежали такие на складах резервов аппараты ИВЛ и вдруг их взяли и скупили у нас итальянцы или китайцы ? Секретные приборы 90- х годов ?
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Аппараты ИВЛ умельцы могут смастерить сами,самые простые.На основе вентиляторов-улиток для авто.Чистый кислород для больных смертелен.Все фирмы на западе кинули клич и напечатали эскизы.У нас миллионы авто завезены на разборку .
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Да ти шо? Та вона ж була 5 років при владі. І де апарати ІВЛ?
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Сюмар - член партии "Народный фронт", одной из самых многочисленных партий в прошлом парламенте, 5 лет работали...
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Сюмар красивая. Я бы проголосовал, может даже 2 раза.
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Интересная формулировка. Защитные костюмы с госрезерва вывезли маски вывезли. А ведь кто-то нажился и немало. А это мародерство.
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Не время искать виновных! Время спасать украинцев!Особенно пожилых.Иначе нация сильно омолодится.Время делать дело!
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Министр здравохранения заявил что спасать тех кому за 65 никто не будет.
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Именно так поступают в Испании ,Италии в разгар эпидемии.Врачей -эпидемиологов в Украине не выпускают уже много лет.Стоматологи лечитьбудут?Или Гинекологи?Чтобы спасти медиков нужно шить многоразовое противочумное снаряжение из хлопка .В каждой больнице и доме отдыха есть прачечные.Иначе денег не хватит из Китая возитьЭта борьба -года на 2-3.А хлопковое прекрасно хранится на складах,в отличие от резины и пластмассы.Да и на будущее эти халаты будут в потребительском тренде для разумных людей.
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Псы проверяют больницы,проверяние их конёк,можно брать взяточки и ни за что не отвечать.
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Барыга вместо со своей Доктором смерть уничтожила медицину. А теперь на этом пиарятся....
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Можно подумать, что в других областях они есть. Почему переживают исключительно за киев и область?
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То-то не хотят растамаживать ИВЛ на ФОП
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кому чума, а кому - пиар

а некоторым просто пир во время чумы
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Я помню ,когда супруга умирала в 1989 году .Медсестра без денег и близко не подходила.Не думаю,что сейчас иначе.
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