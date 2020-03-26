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 Викрито хакерське угруповання, яке завдало шкоди клієнтам банківських систем на суму в 20 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберспеціалісти Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угруповання, яке за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадало кошти з рахунків фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що організована група здійснювала несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерної техніки завдяки шкідливому програмному забезпеченню, яке розсилалось на електронні поштові скриньки для отримання несанкціонованого доступу до системи "Клієнт-банк". Потім кошти хакери незаконно переводили на підставні банківські рахунки та виводили у готівку. За попередніми даними, збитки від злочинної діяльності становлять понад 20 мільйонів.

Слідчі дії відбувались сьогодні у Київській і Івано-Франківській областях та Одесі спільно із Головним слідчим управлінням та Департаментом кіберполіції Нацполіції України. Загалом проведено 34 обшуки за місцями проживання фігурантів провадження, а також у приміщеннях, де знаходилось серверне та комп’ютерне обладнання. Це обладнання вилучено разом із мобільними терміналами, банківськими картками та документами, що будуть долучені до матеріалів слідства.

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Наразі 5 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 5 ст. 185 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Одному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще двом – цілодобовий домашній арешт. Стосовно інших двох фігурантів здійснюється розгляд клопотань щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

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Викрито хакерське угруповання, яке завдало шкоди клієнтам банківських систем на суму в 20 млн грн, - СБУ 01
Викрито хакерське угруповання, яке завдало шкоди клієнтам банківських систем на суму в 20 млн грн, - СБУ 02
Викрито хакерське угруповання, яке завдало шкоди клієнтам банківських систем на суму в 20 млн грн, - СБУ 03
Викрито хакерське угруповання, яке завдало шкоди клієнтам банківських систем на суму в 20 млн грн, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184420
 
   
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Такая себе примитивная серверная комната.
У меня и то покруче.
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а ми ніяк комутатор один поміняти не можемо вже 2 місяць - і все одно працюємо...
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Ну, чем купить тебе железяку, начальству выгоднее отмыть бабло за якобы офигенное ПО, а тебя еще потом заставят самого писать акты для списания, бо контрагент даже не в курсе, что это такое.
Ко мне в серверную однажды прислали пионера в коротких штанишках с рюкзачком и он на полном серьезе хотел ставить убунту на рабочем сервере, даже не спросив о его функциях, бо им надо и другого не умеют...
За ухо, пинка под зад, трехэтажный шефине.
Отмыла нащ годовой бюджет.
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