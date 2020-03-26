 Правоохоронці спільно з лікарями встановлюють коло осіб, з якими контактували хворі на коронавірус, - Нацполіція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України після проведення міжвідомчої відеоселекторної нараді за участю заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, заступник міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, керівництва Нацполіції та Держприкордонслужби, керівників ГУНП у регіонах та обласних санітарних лікарів.

Відповідно до визначеного алгоритму дій, інформацію про хворих поліцейським надаватимуть лікарі. Також вони передаватимуть правоохоронцям дані про місця перебування інфікованих та його контакти з іншими громадянами протягом інкубаційного періоду. А якщо хворі нещодавно повернулися з-за кордону, поліція запитуватиме у Державної прикордонної служби інформацію про їх попутників, які надали інформовану згоду на проведення профілактичних заходів.

"Отримавши інформацію від прикордонників, поліцейські телефоном спілкуються з контактними особами або ж відвідують їх за місцем мешкання та інформують, що громадяни мали контакт із хворими на коронавірус. Також під час розмови роз’яснюють необхідність дотримання умов самоізоляції та стежити за власним самопочуттям", - зазначив голова Нацполіції.

У подальшому списки осіб, які контактували з інфікованими, передаються головним державним санітарним лікарям у регіонах.



"Особа може навіть не здогадуватися, що контактувала із інфікованими громадянами. І таким чином наражати на небезпеку себе та своїх близьких. Саме тому так важливо встановити коло контактних із хворими на коронавірус осіб. І ми вже маємо перші результати роботи у цьому напрямку. Наразі поліцейські отримали інформацію та обдзвонили близько 200 осіб, які летіли разом із двома хворими на коронавірус", - зауважив Ігор Клименко.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко підкреслив, що наразі у державі щоденно збільшується кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Тому одне із основних завдань - напрацювати алгоритм спільних дій, які допоможуть стримати спалах інфекції.

"На жаль, багато людей нехтують карантином. Як наслідок - постійно зростає кількість інфікованих. Ми намагаємося максимально інформувати населення про епідеміологічний стан у державі: двічі на день - о 10:00 та 22:00 - подаємо офіційну статистику захворювань на коронавірус", - повідомив Віктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція встановлює майже 500 осіб, які контактували із зараженим священником на Тернопільщині

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив на важливості оперативного обміну інформацією між поліцейськими, прикордонниками та лікарями. Особливо у питанні встановлення кола осіб, які контактували із хворими на коронавірус.

"Дослідити ланцюжок контакту інфікованих дуже важливо. Як приклад, хворий на коронавірус священник із Тернополя контактував приблизно із 500 громадянами. Уже відомо, що інфікований чоловік, котрий сьогодні помер на Тернопільщині, також контактував із цим священником. Аби створити впорядковану єдину систему, Центр громадського здоров’я нині тестує мобільний застосунок, завдяки якому з’явиться можливість оперативно вносити інформацію про хворого і встановлене коло контактних з ним осіб. Далі ця інформація одразу надходитиме у МОЗ для опрацювання", - зазначив Антон Геращенко.



Фото: сайт Нацполіції

Нагадаємо, станом на вечір 24 ​​березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19, з них 5 летальних.