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 Медик військової частини Нацгвардії в Харкові систематично отримував хабарі від строковиків за довідки про непридатність, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила і затримала на одержанні хабаря керівника медичного підрозділу однієї з військових частин Національної гвардії України.

За інформацією спецслужби, майор медичної служби організував механізм вимагання грошей від військовослужбовців, які проходять строкову службу в Нацгвардії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. Оперативники СБ України, зокрема задокументували, що зловмисник вимагав зі строковика $1,5 тисячі за підготовку та погодження висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я.

Правоохоронці затримали посадовця в обласному центрі поблизу місця роботи під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, і обрання йому запобіжного заходу.

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Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших військовослужбовців, можливо причетних до протиправної діяльності.

Медик військової частини Нацгвардії в Харкові систематично отримував хабарі від строковиків за довідки про непридатність, - СБУ 01
Медик військової частини Нацгвардії в Харкові систематично отримував хабарі від строковиків за довідки про непридатність, - СБУ 02
Медик військової частини Нацгвардії в Харкові систематично отримував хабарі від строковиків за довідки про непридатність, - СБУ 03
Медик військової частини Нацгвардії в Харкові систематично отримував хабарі від строковиків за довідки про непридатність, - СБУ 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184387
 
 
 Топ коментарі
 
Ги. Від мене в 1997 вимагали хабара за те щоб визнати придатним до військової служби.Астму не приховати. В результаті присягу на вірність Україні я дав в 2018. А корєфан всі фотки запоров... Ну, правда, і я постарався. В бєрцах 45 розміру якось важко достойно стати, коли нога 41...
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Не сци. Скоро повернеться Гетьман України.
Риги і сєпари будуть блювати кров'ю своїх рідних.
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Були. ВВП ріс, Армія тримала кацапів, була впевненість у майбутньому.
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не хилая кучка. но чинушка мелкий. теперь прикинем что творят и сколько имеют чинуши выше? А еще выше? а еще? страшно подумать.............
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ЗЕ всё продал. Маски и дезинфектор дорогие. Не хватает зарплаты.
Какие претензии?
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Ги. Від мене в 1997 вимагали хабара за те щоб визнати придатним до військової служби.Астму не приховати. В результаті присягу на вірність Україні я дав в 2018. А корєфан всі фотки запоров... Ну, правда, і я постарався. В бєрцах 45 розміру якось важко достойно стати, коли нога 41...
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Да, раньше было стыдно не служить. Как все изменилось.
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То у вас. У нас якраз навпаки- соромно не захищати свою країну.

Я по контракту в тербаті. Плюс- ;лікар; можливого партизанського загону. ;Лікар; в лапках- бо я ще й трохи інші навики готую. Підривна справа, рукопашка. А стріляю я взагалі офігєнно.
Так що... Не думаю що тобі сподобається жити у відновленому совку з такими людьми як я.
А у нас таких багато.
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У меня другие навыки,огородничество, садоводство, домоводство, рыбалка.
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Вірна служба російському хазяїну.
Не соромся.
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це зараз не гроші, треба було ставити таксу більшу і з начальствам ділитись
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но это не взятка, по сравнению с тем, когда аваков раздал незаслуженные УБД тысячам ментов которые на 20-40км не подходили к линии раграничения, не видели сепаров а пробухали все время на блокпостах. Не хочу сказать ничего плохого про реально воевавших , тем более погибших и побывавших серой зоне полиейских
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А який сенс йти на призов? Захищати півнів при владі? І не кажіть за захист своєї землі.бо це не правда.Земля в олігархів.
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Не сци. Скоро повернеться Гетьман України.
Риги і сєпари будуть блювати кров'ю своїх рідних.
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кацахол Нам непотрібні гетьмани.Нам потрібні нормальні менеджери.
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Були. ВВП ріс, Армія тримала кацапів, була впевненість у майбутньому.
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кацахол Але і олігархи були.Вони все одно нікудли би не ділися.В попередній владі також було багато промахів.
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В попередньої влади був промах стосовно демократії. Порошенко думав що українці- то Європа.
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кацахол Та всі олігархи були і різні казнокради.З ними би Європа все одно не вийшла би.Їх потрібно було саджати по справжньому,а не імітувати,бо було багато імітації.
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Стоп. І хто у нас не олігарх, хто поверне фабрики робітникам, а землю селянам?
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кацахол Не потрібно насміхатися.Державу обкради і обкрадають.Такого в Європі ніде немає,щоб аж так обкрадали.Ніхто з вилупків не був засуджений.З олігархами не побудуєш сильну країну.І я не кажу,що потрібно гроші роздавати.Це перекручують політологи проплачені.В нас не практично всі не бізнесмени,ну хіба що Порошенко,бо він хоча би побудував нові фабрики.Решта просто присмокталися.
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Чим тебе не влаштовував Порошенко? Людина, котра половину статків витратила на оборону, котра підняла ВСУ, втримала Україну на краю прірви?
Ти хотів розкуркулення і ковбасу по 2-20? Дешевого газу?
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кацахол Сам Порошенко найкращий президент,я за нього голосував.А от БПП ні.Хоча я також вже голосував за ЄС.
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Проїхали. Готуйся, Україну доведеться захищати.
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За скільки купила свою справку шмаркля?
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Справді, цікаво. По якій статті комісований Зеленський?
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СБУ; должно курировать все силовые структуры,в том числе и Аваковские.И особенно наши неподкупные суды.Для судей нужно создавать тройки..
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за 30 років багато що ніх не помінялось в армії
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