 Медик військової частини Нацгвардії в Харкові систематично отримував хабарі від строковиків за довідки про непридатність, - СБУ. ФОТОрепортаж

За інформацією спецслужби, майор медичної служби організував механізм вимагання грошей від військовослужбовців, які проходять строкову службу в Нацгвардії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. Оперативники СБ України, зокрема задокументували, що зловмисник вимагав зі строковика $1,5 тисячі за підготовку та погодження висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я.
Правоохоронці затримали посадовця в обласному центрі поблизу місця роботи під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, і обрання йому запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших військовослужбовців, можливо причетних до протиправної діяльності.
Какие претензии?
Я по контракту в тербаті. Плюс- ;лікар; можливого партизанського загону. ;Лікар; в лапках- бо я ще й трохи інші навики готую. Підривна справа, рукопашка. А стріляю я взагалі офігєнно.
Так що... Не думаю що тобі сподобається жити у відновленому совку з такими людьми як я.
А у нас таких багато.
Не соромся.
Риги і сєпари будуть блювати кров'ю своїх рідних.
Ти хотів розкуркулення і ковбасу по 2-20? Дешевого газу?