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 Росія покинула за кордоном напризволяще жителів ОРДЛО: подробиці. ФОТОрепортаж

Жителі окупованих територій Донецької і Луганської областей є для Росії звичайним геополітичним інструментом у забезпеченні імперських амбіцій Кремля щодо України, яких можна і потрібно "використовувати" і ще раз використовувати, а коли стануть не потрібними - банально викинути. Але Росія багатьох із таких ось "громадян" вже зараз покинула і ставиться до них навіть не як до людей другого сорту, а як до видаткового матеріалу, скоріше навіть, браку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише житель окупованого РФ міста Донецька під ніком Фашик Донецький.

Яскравим тому є приклад з т.зв. "Громадянами" "ЛДНР" після закриття Росією авіасполучення з іншими країнами через коронавируса.

Деякі жителі "ЛДНР" поїхали на відпочинок до Туреччини, ОАЕ і Таїланду і там застрягли.

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Росія покинула за кордоном напризволяще жителів ОРДЛО: подробиці 01

Росія покинула за кордоном напризволяще жителів ОРДЛО: подробиці 02
Росія покинула за кордоном напризволяще жителів ОРДЛО: подробиці 03

Чому ж ці жителі не можуть повернутися на окуповані Росією території частини Донецької і Луганської області? А все банально просто!

Незважаючи на наявність у цих товаришів "напівпаспортів" РФ і аусвайсів "ЛДНР", за кордон вони їздять за українськими закордонними паспортами, купуючи путівки в турфірмах на території Росії і вилітають на відпочинок з російських аеропортів.

Через Україну вони бояться виїжджати, тому що більшість із них або їхніх родичів - це чиновники окупаційної адміністрації або представники т.зв. "Спецслужб ЛДНР", тобто колаборанти Кремля, оскільки прості шахтарі думають зараз, як кінці з кінцями звести, щоб з голоду не здохнути, а не їхати на курорти, пише блогер.

І всіх цих "громадян" ЛДНР з українськими паспортами, російські авіакомпанії або відмовилися брати на борт вже за наявності квитків, або ж відмовили у продажу квитків на зворотну дорогу, оскільки вони отримали вказівку евакуювати тільки громадян Росії.

Т. зв. "громадяни" "ЛДНР" почали показувати скріни своїх російських "напівпаспортів", звертатися до консульств окупаційної РФ у Туреччині, ОАЕ і Таїланді, але їм сказали: "Ви ж тут за українськими, а не російськими паспортами, так що вибачайте. А у нас вказівка евакуювати насамперед тільки громадян Росії, до яких ви не належите".

Щоправда, в російських консульствах їм пообіцяли, що якщо МНС РФ евакуйовуватиме решту громадян після остаточного закриття повітряного простору, то може і їх також заберуть. Однак, упевнений блогер, цю обіцянку було дано більше для проформи, щоб "відчепилися".

В українські дипломатичні представництва ці "громадяни України" не зверталися, бо через Україну їм повертатися не можна, оскільки їх можуть надовго затримати в СБУ для "жалісливих розмов".

"Так що Росія, як то кажуть, своїх не кидає... Ніколи", - іронізує Фашик Донецький, надаючи копії українських паспортів застряглих "героїв" у Туреччині, ОАЕ і Таїланді.

Росія покинула за кордоном напризволяще жителів ОРДЛО: подробиці 04
Росія покинула за кордоном напризволяще жителів ОРДЛО: подробиці 05
Росія покинула за кордоном напризволяще жителів ОРДЛО: подробиці 06
Росія покинула за кордоном напризволяще жителів ОРДЛО: подробиці 07
Росія покинула за кордоном напризволяще жителів ОРДЛО: подробиці 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184333
 
   
 Топ коментарі
 
Я, наверное, очень чёрствый и бездушный человек и мне ещё нужно над собой очень много работать.... Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности - Цензор.НЕТ 3677
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Suki lagernye, більшість загронпаспортів отримані під час окупації і навіть цього року. І з ними "дагаваривацца", на "платформе" разом їхати ? Прєдатели, изменники, зрадники, запроданці, сепаратисти і колаборанти. Позбавити заочно Українського громадянства, або нехай привселюдно на десятки камер рвуть і спалюють свої рус.аусвайси, вигукують тричі " Слава Україні, слава нації, Бандера герой, смерть москалям" і тоді пробачити умовно, та можливо забрати за їхні гроші
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они киборгов шевронами кормили. страшные люди. не дай Бог до тебя доберутся....
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Интересно зачем Украина выдает им загранпаспорта? И почему не анулирует?
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Ну в общем верно, признать Крым за Россией и паспорта аннулировать.
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Валенок! Крым это не ОРДЛО!
Анулировать паспорта тем кто получил расейские, признав их жителями забордюрья
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А погляньте на дати оформлення паспортів, 2017-19 роки. Хунта хунтою, але нормальний документ хочеться мати.
Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности - Цензор.НЕТ 141
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різниця в тому, що по міжнародному ветеринарному паспорту тварина може виїхати за кордон, а за бумажкою ЛНР ні))
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прям до того неожиданно! и это при том, шо пока в самой клоаке независимых чума ещё не набрала обороты.
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А фото собачек не выставлены? И чего фото не в вышиванках?
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эта апалченцы, ани в 2014 гаду проста абиделись , сабрались и апалчились , патом палезли ва все шахты дабыли аружие и сабрались в два палка...суки ани, а не граждане Украины!
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на фото паспорта видані Україною...якось до статті з полурф паспортами це не в"яжеться
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Приєднуюсь до висловлювання стурбованості. Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности - Цензор.НЕТ 9559
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Некоторые жители "ЛДНР" поехали на отдых в Турцию, ОАЭ и Таиланд и там застряли.

Они не застряли, они целенаправленно и осознанно наплевали на предупреждения и не поехали домой когда была возможность. А потому никто их теперь не должен спасать и эвакуировать. Так-же точно как десятки тысяч украинцев из заграниц. Лукашенко правильно сказал: хер им, а не эвакуация...
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потому что большинство из них или их родственников - это чиновники оккупационной администрации или представители т.н. "спецслужб ЛДНР

Тогда почему Украина не подает в интерпол на выдачу Украине етих террористов? Почему террористы спокойно ездят на мировые курорты? Чем вообще занимается *наша* власть?
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900 тысяч загран паспортов выдано Жителям ОРДЛО. Биометрику получают мои знакомые, которые гарантировано никогда за границу не поедут.Зачем спрашивается? 300 тысяч российских получили, но там задержка в получении ЛДНРовского паспорта. Фашик загнул, через Украину они не едут потому что в ЛДНР с 21-го не попасть..
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Мають лугандошкі кацапського паспорту,та від тоїх самих кацапів отримують шкіряною сопілкою по гембах. Друзі,це феєрично,я так вважаю😉
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"...поскольку простые шахтёры думают сейчас, как концы с концами свести, чтобы с голоду не сдохнуть, а не ехать на курорты, пишет блогер..." расскажите это украинским людям про украинских депутатов, судей,прокуроров!
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Да и пес с ними! Когда Мордор начнется валиться и в лугандон войдут ВСУ,вот этих власовских мордах братушки тоже не пустят ,тогда будет совсем интересно...
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Русские своих не бросают. Они их кидают Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности - Цензор.НЕТ 7631
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Я конечно извиняюсь, *** скажите мне когда эти донбабвийцы успели сделать биометрику?
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Не ну можно попросить...скажу больше -потребовать путена выслать президентский самолет, он же вводил вАйска по их требованию! А чем самолет хуже?
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А паспорт отримано в червні 2019 р. Якщо вони колаборанти, то це як?
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Це коррупція , погана робота сбу та міграційної служби.
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тсссссссс...ни слова зеле а то он сейчас и все это отребъе в Киев притянет
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Цікаво, якщо вони бояться вертатися в Україну, то як їм у 2019 і 2020 рр. паспорти видавали?
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Нам это знать зачем? От своего бардака отвлечься?
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"Тем славен буду я народу, что милость к павшим призывал"
6 китайцев прилетели в Рим, кацапы прислали 1000 масок, десяток кубинских медсестёр с голодухи в Италию подались - хайп стоит по всей Европе - кто помагает на самом деле.
7 ещё раз 7 больных немцы из Италии для опытов забрали - все знают что Италию не бросают.
Эвакуировать 70 тысяч украинцев, и везут и везут. Этот десяток для хайпа и пропаганды нужно было перевести. Раатрубив об этом на всю лугандонию. Кто первым моргнёт тот и ссыкун. Украина закрылась 17-го ЛДНР 21 го четыре дня роли не играли. Но все орут что их замуровали. Вот так на мелочах проигрываем.
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ничего удивительного, в Киеве до сих пор спокойно себя чувствуют и сепары и колаборанты, и другая продажная шваль, а доблестной СБУ и дела никакого нет
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ну вот им выдали паспорта в 19 году, 17, 20 году и т.п. - почему раньше вопросов у \сбу?\ не было? и кто им паспорта то выдавал если на то пошло, и почему?
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Есть номер паспорта и дата выдачи, плюс рожа лаптеногая ….. Узнать где выдавался и кем вообще не составляет труда . А так как они пользовались мордоровскими вылетами , уже есть момент для аннулирования данного документа .
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Ну, хоть теперь понятно, с каким "гражданским обществом" Лугандона ЗЕрмак консультационный совет собирается держать. И с Кем Сивохо собирался разговоры разнговаривать. Ну, и на кой черт мне такие сограждане - "тоже украинцы".
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Приехали Польша Прибалтика Минск Москва Донецк где то по такому маршрута
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Почему опубликовали только паспорта?
Где их адреса?

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Якщо б сівох був презом для тих зрадників, такого б не було
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А дати видачі паспортів хтось дивився? Кому цікаво подивіться. 17, 19 і навіть 20 рік
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