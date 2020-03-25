 Росія покинула за кордоном напризволяще жителів ОРДЛО: подробиці. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише житель окупованого РФ міста Донецька під ніком Фашик Донецький.

Яскравим тому є приклад з т.зв. "Громадянами" "ЛДНР" після закриття Росією авіасполучення з іншими країнами через коронавируса.

Деякі жителі "ЛДНР" поїхали на відпочинок до Туреччини, ОАЕ і Таїланду і там застрягли.

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Чому ж ці жителі не можуть повернутися на окуповані Росією території частини Донецької і Луганської області? А все банально просто!

Незважаючи на наявність у цих товаришів "напівпаспортів" РФ і аусвайсів "ЛДНР", за кордон вони їздять за українськими закордонними паспортами, купуючи путівки в турфірмах на території Росії і вилітають на відпочинок з російських аеропортів.

Через Україну вони бояться виїжджати, тому що більшість із них або їхніх родичів - це чиновники окупаційної адміністрації або представники т.зв. "Спецслужб ЛДНР", тобто колаборанти Кремля, оскільки прості шахтарі думають зараз, як кінці з кінцями звести, щоб з голоду не здохнути, а не їхати на курорти, пише блогер.

І всіх цих "громадян" ЛДНР з українськими паспортами, російські авіакомпанії або відмовилися брати на борт вже за наявності квитків, або ж відмовили у продажу квитків на зворотну дорогу, оскільки вони отримали вказівку евакуювати тільки громадян Росії.

Т. зв. "громадяни" "ЛДНР" почали показувати скріни своїх російських "напівпаспортів", звертатися до консульств окупаційної РФ у Туреччині, ОАЕ і Таїланді, але їм сказали: "Ви ж тут за українськими, а не російськими паспортами, так що вибачайте. А у нас вказівка евакуювати насамперед тільки громадян Росії, до яких ви не належите".

Щоправда, в російських консульствах їм пообіцяли, що якщо МНС РФ евакуйовуватиме решту громадян після остаточного закриття повітряного простору, то може і їх також заберуть. Однак, упевнений блогер, цю обіцянку було дано більше для проформи, щоб "відчепилися".

В українські дипломатичні представництва ці "громадяни України" не зверталися, бо через Україну їм повертатися не можна, оскільки їх можуть надовго затримати в СБУ для "жалісливих розмов".

"Так що Росія, як то кажуть, своїх не кидає... Ніколи", - іронізує Фашик Донецький, надаючи копії українських паспортів застряглих "героїв" у Туреччині, ОАЕ і Таїланді.









