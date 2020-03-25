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 Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини. ФОТО

Німеччина і Швейцарія відкрили пункти прийому мазків на коронавірус Corona Drive In, здати аналізи в яких можна, не виходячи з машини.

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуке колишній депутат Київради Олексій Давиденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це аналоги МакДрайв від Макдональдс, тільки при під'їзді до них замість замовлення бургера ти робиш швидкий тест на коронавірус. Не виходячи з машини", - написав він.

За його словами, пункти Corona Drive In - це контейнери з вікнами, в яких медпрацівники у захисних костюмах беруть мазок на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині за добу 4118 заражень COVID-19, 32 людини померли

"Тести діляться на безкоштовні і платні. Якщо ти приїхав за направленням лікаря і у тебе симптоми по протоколу, то тест для тебе безкоштовний і покривається страховкою. А якщо ти хочеш пройти його за власним бажанням, то треба заплатити", - написав Давиденко.

Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини 01

Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини 02
Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини 03
Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини 04
Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини 05
Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини 06
Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184278
 
   
 Топ коментарі
 
Такие костюмчики наши медики смогут увидеть в двух ситуациях:
- по телевизору
- когда в больнице окажется зеленский
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- когда в больнице окажется зеленский
--
а это мысль... Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 1264
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Зеленский заразил всю планету. Начал с Китая.
А вот если бы Петя был презиком, то и вируса никакого не было.
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зеленский больше на глиста похож зеленого а не на вирус
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Боюсь предположить на что у тебя Петя похож.
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Все на борьбу с нечистой силой.
Не надо гнать на Зеленского. Неужели не понятно что уже как 20 лет из Рашки вбрасывают в Украину раздор. Рашисты хотят разжечь вражду в Украине, натравить их друг на друга. Тем самым рашисты отводят от своего вурдулаки от клятого путлера от врага человечества.

Все беды свалились от человечества от того что черт захотел властвовать вечно!
Все на борьбу с фашистом чертом путлером!
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ненадо гнать на путина -зеленский сказал что унего добрие глаза
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Не в этом дело.
Все пошло от одного ... которого нечистая сила на вечное царствование повела....
Как только эта злая сила захотела власти так и вирус попер.
Взаимосвязь прямая.

Дайте власти нечистой силы?

Вот она в окружении вурдулаков. Видите?
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 7900

.........-----=====Нечиста сила=====-----.....
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Видите сколько вирусов вокруг! Это все его войско!
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Такие костюмчики наши медики смогут увидеть в двух ситуациях:
- по телевизору
- когда в больнице окажется зеленский
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- когда в больнице окажется зеленский
--
а это мысль... Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 1264
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это же просто кусок полиэтилена, трудно пошить? или фабрики их шьющие предусмотрительно закрыли на карантин?)
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Предлагаете медикам шить себе костюмчики?
Или вообще склеить из нескольких пакетов?
Так ведь им тогда проще в отпуск будет уйти или вообще уволиться.
Присяги они не давали, соответственно могут пойти на все четыре стороны.
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Нормас сша лохов развели, наверное поугарали знатно как все страны - их ручные марионетки разыгрывают фейковую пандемию в ущерб себе, чтоб сша была в профите с 25 баксовой нефтьюКак на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 2627Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 9340 они наверное думают что если б они сказали что всем надо обмазаться какашками в борьбе против х_й знает чего, то дебильные марионетки реально бы полезли в Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 8921
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 7565
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Ну и? Ну, предположим, и у нас такое сделают. Что-то радикально поменяется? Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 6740
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Наш ушлый народ "достанет" направления от врача и ломанется бесплатно делать тест, причем по 2 раза в день.
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Все дело в том, что в Украине нет даже видимости того, что власть вспоминает о гражданах в столь серьезной ситуации.
А это очень важно.
Зеленский говорил что он пришел на один срок, но есть большая вероятность что второй срок он таки получит... тюремный.
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неприпустимо,незроблять,незміниться....Радикально...., гарний термін,й нащо,ти,зрадник й зябликів .... Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 959
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в тебе маячня? спробуй написати ще раз. незрозуміло!
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постив ,наче,нормально, ...З цепу зірвався, чи з сприйняттям проблеми,й з гумором Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 8265 Одне певне з чемністю, -Велика проблема Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 941 Здоров"я
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Він був,звичайний трохи іронічний, трохи задирикуватий,й небільше Забудьмо,й пройдемо. Все одно бік в нас однаковий Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини - Цензор.НЕТ 8861 Шануймося
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Тут у меня чисто профессиональное: очень не люблю оставлять текст непонятым. Ну если ты считаешь, что хрен с ним, с тем якорем, то пусть так и будет.
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Передивився уважно.Небажав потрорюватися ,твоє питання ,щодо радикально зміниться..., відповідь по кожному слову з "не" Обігравання зверх змістовності терміну"радикально", останнє варіація сприйняття ,твого,ніку Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини - Цензор.НЕТ 3629 . Сподіваюся тепер,ясніше
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когда я почти 40 лет назад пришёл устраиваться переводчиком мне объяснили, что главное - это основная мысль текста. если она передана верно, ошибки в переводе нет. так вот основная мысль так и осталось неясной. а на слова вроде "зрадник" я привык реагировать.
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От, тепер,я, зрозумів....Вибачаюся,злегка недобачаю, З відстаны 1,5м до екрану Сприйняв "Поєдатель" як Прєдатєль", а далі й все непорозуміння.... Стосовно перекладів, все викладене,Вами, вірно.Неодноразово відновлював,для перекладачів,змістовну частину, ахінеї,що, в них виходила. Ще раз ,мої вибачення, за недостатню уважність до ,Вашого нікнейму
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Разобрались. Проехали. Предлагаю остаться на "ты". Что же касается вежливости, трудно держать уровень, когда 80% процентов местных "полемистов" в качестве основного "аргумента" используют презумпцию дебильности оппонента. Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини - Цензор.НЕТ 5190
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Якщо,знайомі з елементами матстатистики ,то,не 80відс,а диапазон 3 сигма - 95 відсотків, тут,ще,якось,вдається втримувати,біль-менш сприйнятливий рівень спілкування Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини - Цензор.НЕТ 3924 Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини - Цензор.НЕТ 3924 Добре ,побігли,далі...Тут друзі китайці порадували черговим чудом В Китае зафиксировали первую смерть от хантавируса, еще 32 на карантине, Схоже,все,це пре з льодовиків
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диапазон 3 сигма - 95 відсотків

--
не откажу себе в удовольствии покаламбурить. распределение in question не НОРМАЛЬНО Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини - Цензор.НЕТ 1960

порадовали не китайцы. порадовали информационные глисты, которым для "поднятия тиражей"....
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Там, є,свої,родзинки.... Перша,гіперскученність,друга гіпер чисельність,трєтя своєрідність геному,четверта,гіпер злиденність,п"ята глобальні зміни клімату й туди,ж,танення льодовиків й вивільнення вірусів, часів формування останніх,...! Тому, інформаційні глисти,доки,чергове Чудо,невирветься в людське стадо....А,так, можна трактувати,як, завгодно Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини - Цензор.НЕТ 1553
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Все правильно делают.
Там наверное глава МОЗ, не зеленый столетний маразматичный дедуган,кореша коорого тырили сыр и треску в Метро
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платный тест-220 евриков,,,НЕ знаю-много это или мало..за знания о жизни-смерти?
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6600грн., це дешевше ніж Євролаб Пальчевського, говорять там за 16000грн. роблять
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А смысл? Сегодня сделал - завтра цепанул где-то. Показуха какая-то.
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Та я про вартість в них і в нас. Кінець зубожінню
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ух!! Круто!! Нам би таку швидку реакцію !!
То ми б, напевно, вже були Німеччиною.. А поки що ми....
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Подумаешь событие. Вот у нас вскоре после очередного скачка цен придумают сахар лизать через стекло или питаться по скайпу.
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У нас же другое измерение, а в нашем измерение власти стыдно не бывает, так как нет просто у нее ни стыда, ни совести.
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Прикиньте яка черга створиться в наших трьох макдональсах у Дніпрі?? Якраз поки черга до тебе дійде, то і вакцину винайдуть )))
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Теорию о происхождении вируса в лаборатории в Ухане подтвердили и учёные из Индии. Они выяснили, что у коронавируса есть странное сходство с ВИЧ. Вирус из Уханя содержит четыре вставки вируса иммунодефицита человека. «Аминокислотные остатки каждой из них идентичны или схожи с HIV-1 gp120 or HIV-1 Gag, - говорится в документе. - Обнаружение четырёх уникальных вставок в 2019-nCoV, все из которых имеют идентичность или сходство с аминокислотными остатками в ключевых структурных белках ВИЧ-1, вряд ли будет случайным по своей природе».
- Мы расшифровали выровненный геном и обнаружили, что эти вставки присутствуют во всех вирусах 2019-nCoV из Уханя, кроме материнского вируса 2019-nCoV летучей мыши, - отмечают авторы исследования.
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А кто сомнивался? Зараженых и сдохших крыс из лаборатории, жадный китаец продал на рынке-100%!
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Не надо туману нам. Понятно четко и определенно... Жрут китайцы все что попало... всякую пресекающую дрянь... и вирусы там возникают повсекчастно. Но вот климат меняется люди стареют и слабеют... Вот и условие для вируса подошло. и не надо никаких лабораторий, без них условие там есть..
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Не пости бред. Эта информация была опубликована в феврале месяце и отозвана на следующий день после опубликования на доработку с извинениями. Уже 100 раз опровергнута.
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Валера ты всегда всякую провокацию вбрасываешь. Почему? Неужели у вас в России так все деградировали?
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А в Украине партии пиар устроили на покупках для больниц медпрепаратов и оборудования. Позорище
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Как Ярославский хамил - это на мои деньги куплено 😁😁😁
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Ну таки на его деньги) Зеленое говно просрало всё, теперь его холуев олигархи открыто чмырить будут.
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Кто задумался - ПОЧЕМУ ОЛИГАРХИ ПОКУПАЮТ ЭТО?
Они покупают себе и своим близким . И отдают в больницы , т к не умеют этими ИВЛ пользоваться.А иначе бы стояли эти ИВЛ - у олигархов в домах .
И когда у олигархов начнутся проблемы, то простых больных будут оттаскивать от ИВЛ , и туда ложить олигархов
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Кому стыдно? Зелебобикам? Тююю, я вчера пообщался на ФБ в комментах с одной знакомой - от неё была одна фраза "как вообще можно что-то сделать за 10 месяцев, если мы все время на нуле были". Тогда я ей задал один прямой вопрос - "соврал ли Зеленский, когда в июле 2019 года в Канаде говорил о 30 месяцах непрерывного роста экономики?". Эта коза вопрос проигнорила, а когда я повторил, то тупо удалила свой коммент. Вот и все, некоторых до сих пор держит...
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І не попустить. От уявіть собі - ви вважаєте себе таким розумним, геніальним, що якісь там 24% придурки на всю голову, нічого не розуміють, і розказують якусь фігню - а тут бац - і виявляється, що це ти дебіл повний, який не може глянути далі свого носа, що це ти телевізора передивився. Як думаєте, яка буде реакція у залишків мозку? Захисна. Вони будуть себе обманювати до останнього і видумувати різні відмазки, щоб тільки не усвідомити, що вони просто тупенька бидломаса, яку використали як гандон.
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Эта система работает при 2 условиях:
- каждый работающий платит медстраховку в районе 400 Евро в месяц. И то им не хватает, будут повышать сумму.
- врач отвечает за КАЖДУЮ бумажку которую он выписал. Выписал направление кому-то на тест, которого делать не надо - можешь потерять лицензию. Т.е. "халява" - под строжайшим контролем.
В Украине, каждый гражданин нашел бы врачей которые пачками бы выписывали эти направления, и бесплатно тестировался бы 2 раза в день. Украинская казна разорилась бы через неделю.
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400 ойро с какой суммы зп - частично платишь сам , частично работодатель...
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Тем не менее, чтобы была "бесплатная" медицина, с каждого работающего должно поступать в месяц около 400 Евро. И то, "халява" при этом ограничена. Просто так, как в Украине, чтобы пенсы шлялись по врачам потому что им скучно дома - не выйдет. Только если есть основания, подтвержденные врачом.
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400 ойро с какой суммы зп - частично платишь сам , частично работодатель...
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Это не важно. По итогу все равно выходит что "бесплатной" медицины нет, здоровье стоит дорого.
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Чому ні ?? Мільйони сидять роками на соціалі, так ось у них реально безкоштовна медична страховка, тобто держава платить
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430 евро в месяц за мед.страховку на семью с зарплаты 2500 тыс. в месяц. Но есть и другие налоги...
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400 € це усереднена сума ,буває і 500 і 300, система дуже проста - якщо ти працівник - платить за цю страховку шеф (фірма) якщо ти приватний підприємець - платиш сам, якщо ти безробітний або не хочеш тупо працювати - платить держава
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а где тут многомиллионный бизнес для радуцкого? куда министр из зе-команды поставит своего смотрящего?
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желтый защитный костюм очень похож на тот который ***** на себя напялило когда,
шо то там посещало.
бдит себя старик бакаев и любит ужасно...
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Оь лохи, замість того, щоб продати тест своїм громадянам- проводять їх безкоштовно.
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Отож, Європі до наших коломидників як до неба рачки.
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патрiот пуйло натягнуло на себе модель TyChem 2000C американської компанії DuPont


Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини - Цензор.НЕТ 88

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Ты еще скажи ему на Эльбрус перейти и в ТАЗе кататься Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини - Цензор.НЕТ 997
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нехай просто здохне. не швидко... добре помучившись.)
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теперь представьте , что сейчас 2013 и на троне овощ
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тільки попередній запис на обстеження, а додзвонитись практично не реально, точки по одній -дві на велике місто. Але початок не поганий.клац
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Не защищая зелёную соплю (ибо оправданий ему НЕТ), хочецца спросить у аФтора сего писания: а чего ты воздух сотрясаешь? У нас что, 5 лет Петро Чоколадный вместе с Доктором Смерть строили СТРАХОВУЮ медицину? Эти двое САМОЛИЧНО "выбрали" американскую модель (НЕ европейскую- страховую), а ту, из-за которой Обама растерял свой рейтинг и из-за чего в США медицина- не самое сильное место. Выбрали ХУДШЕЕ из того, что можно было выбрать. Причем многие люди/политики говорили о том, что у Запада нам нужно брать ЛУЧШЕЕ, а не наступать на чужие грабли. Говорила об этом та же Тимошенко. И каков итог? НИКАКОГО. Так что помимо сопли зеленой, "благодарите" чоколадного зайца с его патлатой подручной.
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А я і не знав! Зараз подивлюся де поблизу є такий вагончик. Дивлюся локальні новини регулярно, вважав про все знаю. Це на усякий випадок, слава Богу, поки милував від цієї зарази...
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Те ж не знав )) Іноді варто заходити на Цензор ! Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини - Цензор.НЕТ 9211
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