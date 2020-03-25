 Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини. ФОТО

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуке колишній депутат Київради Олексій Давиденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Це аналоги МакДрайв від Макдональдс, тільки при під'їзді до них замість замовлення бургера ти робиш швидкий тест на коронавірус. Не виходячи з машини", - написав він.
За його словами, пункти Corona Drive In - це контейнери з вікнами, в яких медпрацівники у захисних костюмах беруть мазок на коронавірус.
"Тести діляться на безкоштовні і платні. Якщо ти приїхав за направленням лікаря і у тебе симптоми по протоколу, то тест для тебе безкоштовний і покривається страховкою. А якщо ти хочеш пройти його за власним бажанням, то треба заплатити", - написав Давиденко.
А вот если бы Петя был презиком, то и вируса никакого не было.
Не надо гнать на Зеленского. Неужели не понятно что уже как 20 лет из Рашки вбрасывают в Украину раздор. Рашисты хотят разжечь вражду в Украине, натравить их друг на друга. Тем самым рашисты отводят от своего вурдулаки от клятого путлера от врага человечества.
Все беды свалились от человечества от того что черт захотел властвовать вечно!
Все на борьбу с фашистом чертом путлером!
Все пошло от одного ... которого нечистая сила на вечное царствование повела....
Как только эта злая сила захотела власти так и вирус попер.
Взаимосвязь прямая.
Дайте власти нечистой силы?
Вот она в окружении вурдулаков. Видите?
.........-----=====Нечиста сила=====-----.....
- по телевизору
- когда в больнице окажется зеленский
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а это мысль...
Или вообще склеить из нескольких пакетов?
Так ведь им тогда проще в отпуск будет уйти или вообще уволиться.
Присяги они не давали, соответственно могут пойти на все четыре стороны.
А это очень важно.
Зеленский говорил что он пришел на один срок, но есть большая вероятность что второй срок он таки получит... тюремный.
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не откажу себе в удовольствии покаламбурить. распределение in question не НОРМАЛЬНО
порадовали не китайцы. порадовали информационные глисты, которым для "поднятия тиражей"....
Там наверное глава МОЗ, не зеленый столетний маразматичный дедуган,кореша коорого тырили сыр и треску в Метро
То ми б, напевно, вже були Німеччиною.. А поки що ми....
- Мы расшифровали выровненный геном и обнаружили, что эти вставки присутствуют во всех вирусах 2019-nCoV из Уханя, кроме материнского вируса 2019-nCoV летучей мыши, - отмечают авторы исследования.
Они покупают себе и своим близким . И отдают в больницы , т к не умеют этими ИВЛ пользоваться.А иначе бы стояли эти ИВЛ - у олигархов в домах .
И когда у олигархов начнутся проблемы, то простых больных будут оттаскивать от ИВЛ , и туда ложить олигархов
- каждый работающий платит медстраховку в районе 400 Евро в месяц. И то им не хватает, будут повышать сумму.
- врач отвечает за КАЖДУЮ бумажку которую он выписал. Выписал направление кому-то на тест, которого делать не надо - можешь потерять лицензию. Т.е. "халява" - под строжайшим контролем.
В Украине, каждый гражданин нашел бы врачей которые пачками бы выписывали эти направления, и бесплатно тестировался бы 2 раза в день. Украинская казна разорилась бы через неделю.
шо то там посещало.
бдит себя старик бакаев и любит ужасно...