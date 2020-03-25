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 Політика України
  2006  16
Все про:митниця (693) Нефьодов (165) Державна митна служба (21)

 Звільнення понад 500 найодіозніших співробітників і онлайн-система скарг, - Нефьодов відзвітував про перші 100 днів роботи "Нової митниці". ІНФОГРАФІКА

Нова Митна служба за перші сто днів роботи пройшла "складний етап будь-якої реформи" - запуск процесів оновлення. Для цього довелося "перелопатити купу паперів" та внести зміни в документи - "від законів до внутрішніх наказів".

Про це в Facebook повідомив глава Служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

Він упевнений, що "далі все має піти швидше".

Нефьодов також відзвітував про досягнення. Зокрема, запрацювали 7 сканерів на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі та Порубному.

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Також понад 500 найбільш одіозних співробітників митниці не потрапили до нової Держмитслужби — їх звільнили. Натомість відбулися перші відкриті конкурси на заміщення вакантних посад в Новій митниці. 283 кандидати взяли участь у 37 конкурсах: в середньому — 8 претендентів на одне місце.

Ще одне досягнення - розроблений онлайн-калькулятор розрахунку вартості розмитнення авто. Цей сервіс також підтягує дані за мінімальною, середньою і максимальною вартістю зазначеного авто за 2018-2019 роки.

Крім того, з'явилася онлайн-система скарг. " Вона дозволяє мінімізувати кількість необґрунтованих відповідей,та перекидань звернень між іншими органами державної влади. Консультанти надають відповідь протягом 5 днів. На сьогодні до системи надійшло 2038 звернень, 95% з них — опрацьовані", - відзвітував Нефьодов.

Він також повідомив, що митниця відкриває дані - з'явився інтерактивний модуль аналітики, який поки працює в тестовому режимі (розділ, присвячений скаргам, вже у вільному доступі). Незабаром ресурс дозволить знайти інформацію про товарообіг з іншими країнами.

Запущена спільно з правоохоронцями система онлайн-орієнтувань дозволяє, за словами Нефьодова, наприклад СБУ направити доручення провести митний огляд товарів в електронній формі.

"Провели перший відкритий електронний аукціон через Prozorro.Продажі. Відтепер Митниця має можливість прозоро продавати товари, які власник не забрав до закінчення строків зберігання, та які досі знаходяться на складах митниць; які були виявлені під час митного контролю у зонах митного контролю, і власник яких невідомий; від яких відмовились на користь держави; які швидко псуються та мають обмежений термін зберігання", - продовжує глава Служби.

Він нагадав, що всі митниці об'єднуються в єдину юридичну особу. Об'єднання дасть можливість швидше звільняти та простіше наймати працівників; після переатестації перевести їх на контракти, при цьому підвищивши зарплатню; централізувати закупівлі товарів та послуг.

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Також ДМСУ відновила співпрацю з донорами. "Раніше, через тотальну корупцію, поміж донорських організацій було негласне правило — з митницею справ не мати. Натепер, завдяки їхній підтримці, ми впроваджуємо нові інфраструктурні проекти (зокрема, +12 пунктів пропуску відремонтуємо до кінця року), якісні кадрові та функціональні зміни", - повідомив Нефьодов.

Звільнення понад 500 найодіозніших співробітників і онлайн-система скарг, - Нефьодов відзвітував про перші 100 днів роботи Нової митниці 01Звільнення понад 500 найодіозніших співробітників і онлайн-система скарг, - Нефьодов відзвітував про перші 100 днів роботи Нової митниці 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184271
 
   
 Топ коментарі
 
про 980 тонн масок забыл упомянуть
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в общем, выгнали всех - кто мешал нефьодову грабить на таможне или не захотел с ним делиться...
Иначе, почему при "не воруют" - таможня выполнила план на 60..65%... даже с учетом того что курс всего лишь на 10% упал.
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и это правильно! чем меньше братьев, тем больше на брата.....
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в общем, выгнали всех - кто мешал нефьодову грабить на таможне или не захотел с ним делиться...
Иначе, почему при "не воруют" - таможня выполнила план на 60..65%... даже с учетом того что курс всего лишь на 10% упал.
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тотальный дерибан...., умные люди понимают, что при таком положении вещей, зе-власть максимум до конца карантина.....
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Не только маски

"... Несмотря на решение Кабмина от 20 марта, которым правительство разрешило без пошлин и НДС ввозить в страну оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом, таможня не пропускает аппараты искусственной вентиляции легких, закупленные Днепром.
Об этом в Facebook сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.
Так, по его данным, город Днепр через ProZorro приобрел аппараты ИВЛ, он они уже третий день стоят на таможне. Между тем, согласно постановлению Кабмина от 20 марта №224 и приложению к нему, этот товар обязаны растаможить как критический импорт без уплаты входного НДС.
"Аппараты немедленно должны поступить в инфекционную больницу №21 без проволочек. Однако Киевская таможня уже третий день требует уплаты НДС и какие-то справки, справки, справки. Последнее, что они потребовали - подтверждение МОЗ о том, что этот груз предназначен для потребностей в борьбе с эпидемией. Из-за идиотов и бюрократов, могут умереть люди, ожидающие экстренной помощи в Днепре", - написал Корбан...."
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Проти лідера «Європейської солідарності» так звана генеральна прокуратура ДНР порушила кримінальну справу. Екс-главу держави окупанти підозрюють у вбивстві російського терориста Арсена Павлова з позивним Моторола. Про це 25 березня повідомили сепаратистські ЗМІ.
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Зебіли теж Пороха посадить хочуть - совпадение ? думай те ...
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тема не про твоего плидера.... про иного
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На жаль, усі ці ''грандіозні'' перетворення не збільшують кошти від таможні. Більше того, вони не зупинили вивіз антикороновірусних товарів. Зелені - великі майстри розмовного жанру.
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Митниці небуло й небуде!!! , В осаді Увольнение более 500 наиболее одиозных сотрудников и онлайн-система жалоб, - Нефьодов отчитался о первых 100 днях работы "Новой таможни" - Цензор.НЕТ 9071 Всіх нає
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А оцінити всі ці "плюшки", ви зможете лише, пролітаючи над Україною в транзитному режимі. Звільнення понад 500 найодіозніших співробітників і онлайн-система скарг, - Нефьодов відзвітував про перші 100 днів роботи "Нової митниці" - Цензор.НЕТ 7998
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Какие то там точечные мероприятия по очистке таможни? Они всех за дураков считают? Рыба гниет с головы!
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