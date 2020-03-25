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 Сьогодні з Франції прибудуть 3 літаки з евакуйованими українцями, - посол Шамшур. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Україну прибудуть 3 літаки з евакуйованими з Франції громадянами нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив посол України у Франції Олег Шамшур.

"Повна мобілізація українських консулів в аеропорту Париж-Бове. Сьогодні відправляємо три спецрейсb SkyUp до Києва. Забезпечили трансфер 190 громадян України в аеропорт. Перший літак пішов - на борту 209 українців. Цінуємо вашу відповідальність і співпрацю в ці непрості часи!" - сказано в повідомленні.

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Сьогодні з Франції прибудуть 3 літаки з евакуйованими українцями, - посол Шамшур 01
Сьогодні з Франції прибудуть 3 літаки з евакуйованими українцями, - посол Шамшур 02
Сьогодні з Франції прибудуть 3 літаки з евакуйованими українцями, - посол Шамшур 03
Сьогодні з Франції прибудуть 3 літаки з евакуйованими українцями, - посол Шамшур 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184207
 
 
 Топ коментарі
 
да нет у нас столько украинцев сколько они везут и везут
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1100 умерших от коронавируса во Франции. 240 - за последние сутки. Добро пожаловать. Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 346
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я так понимаю, после эвакуаций, в Украине окажется 100500 млн. граждан
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10500, на перших порах,й нез"явиться,а лишиться...
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там приготовили уже самопалы и булыжники . враг не пройдет !
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Ахтунг, ахтунг. Зебил уже мог заразиться коронавирусом. Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 6860
Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 5027
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да нет у нас столько украинцев сколько они везут и везут
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суки знов марсіян прокажених назбирали....Бажаючі подихаючи забрати побільше,своїх,родичів!!!
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То як податки в бюджет України платить - то немає, а як рятуваться - то зустрічай , Ненько, дітей своїх !
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А це ще перша хвиля евакуації чи вже 2-га почалася?
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це ще нульова чекають поки ще пару тысяч на видпочинок злитають потим вже першу хвилю почнуть
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Первую уже закопали по-тихому. Вторая.
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Еще 2-3 будет, а шторм через 2 недели!
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отпустят их домой а те начнут шлятся по городу магазинам родственниках....
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1100 умерших от коронавируса во Франции. 240 - за последние сутки. Добро пожаловать. Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 346
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заробитчане , с кровавыми мозолями Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 3239 !!
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Похоже местным жителям пора эвакуироваться в Китай!
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Свежий вирусец едет!

Зашёл в кышеню: муки нет, гречки нет, но сахар - скоко хошь. Все (охрана, продавцы) типа в масках ходят - майд ин бабаклава.
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Не удивительно, что продуктов нет, продукты не были рассчитаны на количество людей которые здесь не живут!
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Й всі поїдуть до Санжар???
А Ємець поїде з ними разом й буде звідти сєлфі постити???
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Свіженьких мутантів притаранять...
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нам еще на месяц карантин, а поезда дружбы мааасква-Киев и прочие аэропланы с украинцами (?) продолжают прибывать. Очень логично
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Во Франции походу все зараженные актеры, спортсмены, политики... Среди этих двухсот просто не может быть не зараженных.
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Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет был госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова генерального директора клуба Ильхама Рахматуллина.

По информации «БИЗНЕС Online», после завершения регулярного чемпионата России (8 марта) Нгапету был предоставлен небольшой отпуск, который он провел во Франции. На следующее утро после возвращения (12 марта) Эрвин почувствовал недомогание, отпросился с тренировки и попросил клубного врача вызвать ему домой медиков. Таким образом, он избежал контакта с одноклубниками.
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Человек пару дней провел во Франции и успел заразиться. А эти сколько там были?
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А фото из аэропорта со всеми мобилизованными консулами, выложите не стесняйтесь. Родина должна знать своих Героев!
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Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.(С.Пушкін)
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Во всех странах население сокращается, а в Украине растет!
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Да сотни тысяч неожиданно вспомнили, что они украинцы и их всех резко потянуло на Родину! На шару. За наш счет. И за счет нашего здоровья!
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ещё за счет наших жизней и уничтожения нашей страны ...
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Кто встречать будет? Куда поселят? Это Куршавельцы? Это за наш счет?!
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Та никуда - распустят по домам, а те будут шляться и разносить заразу
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Не можу зрозуміти, узеленські пишаються своїм ідіотизмом, чи знущаються над лохами, які їх вибрали
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идиоты перекройте границу пока не поздно, что вы творите, ни тестов ни масок ни халатов жопа голая. и полный хаос.
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вот именно это бабушке бене с кацапами и нужно !
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Давай, зелёная сопля, побольше АДА!!! Масок- НЕТ, тест в Евролабе Пальчевского- 16 000 грн. Шоб тебя..... Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 7485
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Цікаво, скільки з цих терміново повернувшихся півмільйона громадян, ще три місяці назад кричали - нах.й мені ваша Україна, що вона мені дала?
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Будете працювати тут за їжу на олігархів.
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Задрали. Значит сажайте их на принудительный карантин. Но ведь нет, они начнут шастать, а 100% из них кто-то заражен.
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у меня когнитивный диссонанс - мне не понятен такой карантин, когда карантин какие прилеты, страна на карантине.....
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Организуйте транспорт в Борисполе, вывезите людей за пределы Киева, пусть приезжающие звонят знакомым, которые приедут и заберут их своим транспортом.
Да, как прокаженных, под присмотром Нацгвардии, это неприятно, но необходимо.
Киевлян развезите по домам без контакта с окружающими, и на домашний карантин под надзор участковых.
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Этих хоть не распустить по домам под честное слово
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Не три самолета с медикаментами, а три самолета с заразными гражданами. Зеленский делает все для одномоментной катастрофичной вспышки пандемии.
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Як тільки в країні починає зашкалювати кількість інфікованих коронавірусом, тут же, саме в цей момент, плісняві починають евакуювати громадян. І ніяк не напередодні. Дивні "співпадіння". Китай, Італія, Франція, парашка
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а збити їх ніяк не можна десь над Францією?
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ООО, подвезут еще вируса ! Санжары им будут или по домам?
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видно дали добрячого копняка під сраку шо так тікають з "процвітаючої Европи"....
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Кто такие в этих трех самолетах???? Их Украина посылала на особоважные задания? И теперь возвращает.. Или это непонятно кто? Тогда нахрен они нужны, пускай на велосипеде добираются...
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серед моїх знайомих що не мразота, то або щойно повернулася з Парижу( з концерту мадони), або туди збирається.

може їм там і місце? нехай лишаються.
що вони можуть привезти крім зарази?

навіщо ці шастання?
тут вкрасти і в Парижі просцяти- така от "філософія". А може ДОСИТЬ?
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Такое впечатление, что кто-то при власти организовал новый похоронный бизнес и теперь завозят побольше новых "клиентов"....но мало того , хотят заразить всю Украину и всех похоронить...
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Украина завезла уже страшно посчитать сколько людей.
Понятно что они бегут с зараженных регионов.
Но у меня вопрос: они там жили не тужили. Налоги они платили в наш бюджет? конечно нет!
а лечить и обследовать мы их должны за наши деньги???
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нас знову 52 мiльони!


звозьте заразу зо всього свiту, навiть коли вас про це нiхто не просить.
от ЗеБiльнi придурки...
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Людей з кожного літака відправляти на карантин у Верховну Раду, в кабмін, і саме найголовніше в офіс преЗЕдента. Амінь!!
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