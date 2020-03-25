 Сьогодні з Франції прибудуть 3 літаки з евакуйованими українцями, - посол Шамшур. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив посол України у Франції Олег Шамшур.

"Повна мобілізація українських консулів в аеропорту Париж-Бове. Сьогодні відправляємо три спецрейсb SkyUp до Києва. Забезпечили трансфер 190 громадян України в аеропорт. Перший літак пішов - на борту 209 українців. Цінуємо вашу відповідальність і співпрацю в ці непрості часи!" - сказано в повідомленні.

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