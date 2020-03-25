 Сьогодні з Франції прибудуть 3 літаки з евакуйованими українцями, - посол Шамшур. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив посол України у Франції Олег Шамшур.
"Повна мобілізація українських консулів в аеропорту Париж-Бове. Сьогодні відправляємо три спецрейсb SkyUp до Києва. Забезпечили трансфер 190 громадян України в аеропорт. Перший літак пішов - на борту 209 українців. Цінуємо вашу відповідальність і співпрацю в ці непрості часи!" - сказано в повідомленні.
Зашёл в кышеню: муки нет, гречки нет, но сахар - скоко хошь. Все (охрана, продавцы) типа в масках ходят - майд ин бабаклава.
А Ємець поїде з ними разом й буде звідти сєлфі постити???
По информации «БИЗНЕС Online», после завершения регулярного чемпионата России (8 марта) Нгапету был предоставлен небольшой отпуск, который он провел во Франции. На следующее утро после возвращения (12 марта) Эрвин почувствовал недомогание, отпросился с тренировки и попросил клубного врача вызвать ему домой медиков. Таким образом, он избежал контакта с одноклубниками.
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.(С.Пушкін)
Да, как прокаженных, под присмотром Нацгвардии, это неприятно, но необходимо.
Киевлян развезите по домам без контакта с окружающими, и на домашний карантин под надзор участковых.
може їм там і місце? нехай лишаються.
що вони можуть привезти крім зарази?
навіщо ці шастання?
тут вкрасти і в Парижі просцяти- така от "філософія". А може ДОСИТЬ?
Понятно что они бегут с зараженных регионов.
Но у меня вопрос: они там жили не тужили. Налоги они платили в наш бюджет? конечно нет!
а лечить и обследовать мы их должны за наши деньги???
звозьте заразу зо всього свiту, навiть коли вас про це нiхто не просить.
от ЗеБiльнi придурки...