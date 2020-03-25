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 Політика України, Суспільство
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Все про:лікарня (298) карантин (1103) Одеська область (1174) допомога (1021) Порошенко (11617) Гончаренко (265) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 Фонд Порошенка передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси. ФОТОрепортаж

Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко передав комплект реанімаційного обладнання, придбаного Фондом Порошенка, в Одеську обласну клінічну лікарню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Потреба в такому обладнанні є завжди і сьогодні це особливо актуально. Це ларингоскопи, пульсоксиметри, відсмоктувач хірургічний і шприцевий насос. Все це обов’язково знадобиться при роботі з хворими на коронавірус. Це обладнання багаторазового використання і знадобиться нам після епідемії. Нам не вистачає зараз всього – засобів індивідуального захисту, медикаментів, апаратів штучної вентиляції легень. Зараз нам виділили кошти, але купити щось зараз дуже складно. Ми над цим працюємо. Все це потрібно для нашої роботи і для порятунку людей", – зазначив головний лікар Юрій Гульченко.

Зазначається, що обладнання буде передано у відділення інтенсивної терапії лікарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь. ФОТОрепортаж

Нардеп Гончаренко зазначив, що уряд Зеленського, на жаль, провалив підготовку до епідемії.

"Влада абсолютно не готова до епідемії і повністю проспала перші місяці, коли епідемія почала крокувати по світу. В січні можна було ще багато чого зробити. Але ані в січні, ані в лютому нічого зроблено не було. Сьогодні не забезпечені наші лікарі необхідним обладнанням і засобами захисту. Сьогодні повторюється 2014 рік, коли люди хто скільки міг збирали на армію, сьогодні так люди, бізнес, небайдужі громадяни збирають все можливе для того, щоб відбудувати охорону здоров’я і щоб вона змогла впоратися з тим викликом, який кидає нам пандемія коронавірусу", – зазначив Гончаренко.

Також читайте: Разумков передав маски і респіратори дитячій інфекційній лікарні в Києві

Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.

Вчора Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

Фонд Порошенка передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси 01

Фонд Порошенка передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси 02
Фонд Порошенка передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184203
 
   
 Топ коментарі
 
Что делать, что делать? Может на рояле им что то сбацать?
Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 4538
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В принципе, в этом что-то и есть! Пять лет грабить страну... а потом "Фонд Порошенко" передал... Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 3228
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Так возьми, зеленожопый ты наш, и сам передай во все больницы ПАРТИИ оборудования! Ты, убогий, даже дезинфекторов простых туда не отнесешь! А то киздеть- не мешки ворочать. Надоела вечно киздящие зеленожопые ублюдки, ни хера вместе со своим ослом не делающие, только вечно все зубожилы и всем недовольны и весь мир им должен тварям.
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С чего это я обязан передавать??? Меня не мучает совесть! Я у страны ничего не крал! Верни мне деньги, которые оприходовал твой хозяин... возьму и передам партии оборудования! Там да... хватит не на одну крупную партию такого вот оборудования!
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А сколько комплектов реанимационного оборудования и в какую больницу передал фонд Зеленского? А сколько кипрская офшорка ТОВ "Квартал 95"? А Сивохо? А Юзик? А гражданин Швейцаркоизраилькой республики КАЛомойский? А Кравчук, Ющнко, Кучма?
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Ого, яка велика коробка! )))
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Кланяемся дружно в ножки Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 2919 У сывочолого не нашлось времени за 5 лет сделать медицину обеспеченной, всё о стране думал сердешный...
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так вам же не хотелось платить налоги ни с ЗП, и с растаможки... вам только халяву подавай
всё что Порох поднимал, шло в первую очередь в Армию
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сое можно только посочувствовать, слабоумные однако...
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Ты нулевое только на работу в Ольгино поступило?
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Ну вот, как только речь заходит об их тупости, порохоботы сразу дурака включают Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 9349
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Нулевое ты палишся,может он не порохобот а юлябот или гриценкобот или ярошобот,но вы ж нулевые вундеркинды из Ольгино тупые и на этом палитесь.
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А не забагато? У всякому разі те що "сьівочольій" заробив, тепер зеленочолі розкрадають
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...Медики подождут? Привезенные на Житомирщину маски раздадут силовикамПривезенные из Китая средства индивидуальной защиты, которые в понедельник, 23 марта, направили по областям, не сразу попадут в больницы врачам и медсестрам, которые спасают инфицированных коронавирусом.
В частности, в Житомирской области из 6 тысяч масок медикам не достанется ничего. Все маски городские власти решили отдать полиции, ссылаясь на то, что патрульным нужно ежедневно общаться с людьми.
Об этом в Facebook пишет депутат Житомирского облсовета Елена Галагуза, ссылаясь на пресс-секретаря губернатора области.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367821-mediki_podohdut_privezennye_na_hitomirshchinu_maski_razdadut_silovikam
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Якого біса ? По Одесі ж Ставніцера смотрящім наш прєз призначив ! Чи вони з Куцим на одному кріслі керуватимуть ?
До того ж слушок пройшов : "Инфекционная больница Одессы вместо средств защиты для персонала и оборудования для борьбы с коронавирусом 20 марта на 4 млн грн. закупила: 8 диванов, кухонный гарнитур, мягкие кресла и кучу всего остального. Одесситы, может познакомитесь с главврачом?"
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Опять три коробочки и два рекламных пакетика? Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 354 Ой, простите, коробочки уже ДВЕ. Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 2851
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Сейчас и одна коробочка имеет ценность.
Фонд Порошенко профинансировал возобновление аппаратов ШВЛ для больницы скорой помощи Киева. Вчера во Львове передал реанимационное оборудование для больниц. Такие же реанимационные пакеты получат больницы в Одессе, Днепре, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске.
Roshen закупил 10 000 костюмы для медиков. Roshen - единственная компания, где отпустили работников 55+ на оплачиваемый карантин. Через сайт "Солидарность", раздали 3000 продуктовых наборов старшим людям, которые входят в группу риска...
Не надо ерничать.
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Никакой "ценности" в одной коробочке нет, когда валиться от болезни будут ТЫСЯЧИ. У Пеци в гараже больше "коробочек" будет- минимум по одному аппарату ИВЛ на рыло из своего выводка. Не считая всего стального. А не воруй Пеця 5 лет безбожно- гляди, и медицина у нас была бы норм. А сейчас такую "благотварительность" пусть себе засунет..... Пиариться на горе, привезя две коробочки и два рекламных пакетика от МИЛЛИАРДЕРА- это ДНИЩЕ ДОННОЕ!!! Но Пеця дна не знает.
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Да, не встигає Порох за темпами зеленого мародерства ... Тирять зелені усе, і за це ще собі заплати та премії виписують
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Там и "тырить" по ходу особенно нечего. Мародер соевый "подчистил" казну не хуже януковоща. Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 4043
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Малоросс, и сколько в казне было 21 мая 2019 года?
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Бульбарус будет украинцев на украинском ресурсе "малороссами" называть! А ну ка СГИНЬ!!! Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 8525 Забирайте к себе соевого барыгу-мародера и вылизывайте ему дупло, вместе с Байкой!
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как тут не повторить вчерашний пост???
"гляжу, зе-бобики начинают с Порохом писюнами меряться )) однако хоть у пороха, как ими же здесь утверждается, и "маленький", хотя бы на уровне PR-акции, но он все таки ЕСТЬ! в отличии от них самих.... причем заметно не только отсутствие писюна, но и, собственно, яиц....., что наводит наводит на мысль о соответствующей гендерной принадлежности этой части публики......"
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пистиш!! (зеля ему ещё деньги все не перечислил)Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 8093
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Ниже можно увидеть список оборудования и расходных материалов, которые безвозмездно передал больницам Украины оффшорный "95-й квартал" и миллионер преЗЕдент:

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Номер 4 слишком щедро,неожидал такого от лечинки Коломойского.
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Хахаха,три драных коробочки от миллиардера,который не желает отдавать кредиты взятые в госбанке.
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До этого современные ИВЛ аппараты подарил медикам.Порох тебе не Земрази, за день на масках не зарабатывает.
У Шмыгаля спроси,он на своем мерсе за 3 ляма медработников по домам развозит?
ЗЕворы.
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Який ще той Попрошеко кончений. Дарує копійки з награбованих мільярдів, якісь коробки з чим невідомо, а преса роздуває ці плювки до розмріу громадних бульбашок, які оргастично всмоктує шоколадний планктон.
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да вы прикалываетесь ? Две коробки нужно было еще с 10 ракурсов сфотографировать. С этими как его отсасывателем и насосом в коробке. Петя покайся миллионы заработал уже в Испании не спрячетесь. В Украине 8,5 аппаратов на 100 тысяч населения. Точно как в Италии. И там выборочно только подключают потому что на всех не хватает.
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аппараты искусственной вентиляции легких
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Красота маніпуляції.. 2019 рік - держава видає фонду петра та марини 1,7 млрд гривень. 2020 рік - фонд робить добру справу. Всі кошти державні. добра справа лише петра.
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Угу алекс то фонд президента называеться и он тогда потрачен как от фонда президента а где сейчас помощь того фонда ?
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Брешуть зелені і московити. От один млрд. знайшли, от іще 700 млн.

Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, підтримку проектів, виробнитво (створення) та росповсюдження фільмів патріотичного спрямування.
Зазначу, що у раду цього фонду Зеля ввів свою дружину
Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 2593
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Брехня від зелебобіків. Наприклад Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 6802 1 млрд. гривень у бюджеті було надано не у фонд Порошенка, а у "Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді" А зелебобіки стверджують, що у Фонд Порошенка.
Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 549

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Бачу Ви обдарована людина. А може навести джерела фінансування фонда "петра Порошенко" .. Чи наприклад, привести хоча б один примірник акта передачі ? Наприклад як ось тут.
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Тоже мне новость, Главзебил каждый день на всю страну врет.
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чому мародер на волі?
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Так ЗЕлю пока нельзя трогать,имунитет.
Придет время ответит и за маски,и за умышленый завоз вирусных изарубежа.
ЗЕворы у власти будут наказаны.
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Зелуполикого мародера уже ищут.Пропал,четвертый день не выходит на связь с видосиками
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Люблю, когда зебанаты обосратые -так смешно пищат, только писк все тише -зебанатов теперь днем с огнем не сыщешь...
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Кто за то чтоб обородование которое закупает Порошенко по всей стране не досталось зебилам ? В связи с их долбо*бством
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А ты попробуй сначала отличи зебила от обычного "Homo sapiens".
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Порядочные люди помогают так что никто не знает
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Такие как ЗЕнарик? 😁😁😁😁
А еще порядочней,вред из под тишка.
То маски пропадут,то больных завезет,а другие в наглую себе мерседес матиз 350 за 3 ляма.
Апладирую стоя ЗЕжуликам у власти.
Красиво они нас с 73% даунов сделали.
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Порядочные люди благодарят за помощь, а не указывают, что делать их благодетелям.
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Например осел оманский))))) самому не смешно?
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Да. Вот Зеля пообещал вывезти из Китая даму с собачкой, ролик на ТВ сбацал, попиарился, и никто не знает - вывез он ее или нет.
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фонд .фонд. фонд .Фонд это мы и наши деньги . Вон Портнов тоже создал фонд и что то передает . не свои же деньги ?
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Угу. То Ваші гроші Печерський суд дав портнову - 7 млн. гривень за шкоду репутації. От він зараз і розкидаєтся
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во всех фондах - наши деньги . нужно убрать понятие именной фонд .
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Может и есть где то фонд Коломойского и там ваши деньги, но в фонде Порошенко я думаю его личные.
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тогда ему еще раз Алилуйя .это вопрос веры . я этим утыркам не верил и не верю Как и церквям и попам .
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Такой большой одинокий ящик и так мало людей вокруг. Недоработочка...
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Достатньо свідків. Якщо зелені служки знову вкрадуть, то будуть і фотодокази, і покази свідків.
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Кого вкрадуть? Картонную коробку? Приходи, я тебе дам таких 10-ток
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В Порошенко 16 заявлений . Одно из которых , захват у себя же власти . Зеблы , а почему там нет калупции ? И да , этих дикарей не нужно лечить ...
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Чому цей паразит злодій на волі?
Коли воно відповідатиме за ілловайськ дебальцеве ДАП саурмогилу?
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Паразит ухилився чотири рази від повісток військомата, а без нього боєздатність впала Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 2132
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Сразу после тебя. Ты ведь от военкомата от петлял, вот все это и случилось.
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Петя ! Передаем тебе Аллилуйя !
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2 коробочки и 2 кулёчка. - Осанна!
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Эти 2 коробочки будут спасать жизни людей в больницах. Может и тебе спасут.
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ой, дважды осанна за 2 коробочки.
надо ещё на 5 канале сюжет прокрутить.
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Два кулька с агитацией и коробка кило на 5.Бутылка шампанского на мальдивах дороже стоит.
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А в РФ олигархи покупают ИВЛ для себя, только для личных клиник. И не заморачиваются.
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ти як видно дорбе знаєш фасовку риговских подачок, сам роздавав чи за такі подачки підгавкуєш?
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Холопська психологія - барін з свого столу кісточку кинув )))
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І не продав же гад в Європу, як блазень маски.
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А зеленый карлик очередной видосик запишет
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Целую коробку!!!!!
Вот это да!!!!
Вот это перемога!!!
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Многие предприниматели сейчас помогают, причем, они гораздо беднее долларового миллиардера порошенко.
Но цензор почему-то пиарит только его.
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