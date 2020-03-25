 Фонд Порошенка передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Потреба в такому обладнанні є завжди і сьогодні це особливо актуально. Це ларингоскопи, пульсоксиметри, відсмоктувач хірургічний і шприцевий насос. Все це обов’язково знадобиться при роботі з хворими на коронавірус. Це обладнання багаторазового використання і знадобиться нам після епідемії. Нам не вистачає зараз всього – засобів індивідуального захисту, медикаментів, апаратів штучної вентиляції легень. Зараз нам виділили кошти, але купити щось зараз дуже складно. Ми над цим працюємо. Все це потрібно для нашої роботи і для порятунку людей", – зазначив головний лікар Юрій Гульченко.
Зазначається, що обладнання буде передано у відділення інтенсивної терапії лікарні.
Нардеп Гончаренко зазначив, що уряд Зеленського, на жаль, провалив підготовку до епідемії.
"Влада абсолютно не готова до епідемії і повністю проспала перші місяці, коли епідемія почала крокувати по світу. В січні можна було ще багато чого зробити. Але ані в січні, ані в лютому нічого зроблено не було. Сьогодні не забезпечені наші лікарі необхідним обладнанням і засобами захисту. Сьогодні повторюється 2014 рік, коли люди хто скільки міг збирали на армію, сьогодні так люди, бізнес, небайдужі громадяни збирають все можливе для того, щоб відбудувати охорону здоров’я і щоб вона змогла впоратися з тим викликом, який кидає нам пандемія коронавірусу", – зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.
Вчора Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.
всё что Порох поднимал, шло в первую очередь в Армию
В частности, в Житомирской области из 6 тысяч масок медикам не достанется ничего. Все маски городские власти решили отдать полиции, ссылаясь на то, что патрульным нужно ежедневно общаться с людьми.
Об этом в Facebook пишет депутат Житомирского облсовета Елена Галагуза, ссылаясь на пресс-секретаря губернатора области.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367821-mediki_podohdut_privezennye_na_hitomirshchinu_maski_razdadut_silovikam
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До того ж слушок пройшов : "Инфекционная больница Одессы вместо средств защиты для персонала и оборудования для борьбы с коронавирусом 20 марта на 4 млн грн. закупила: 8 диванов, кухонный гарнитур, мягкие кресла и кучу всего остального. Одесситы, может познакомитесь с главврачом?"
Фонд Порошенко профинансировал возобновление аппаратов ШВЛ для больницы скорой помощи Киева. Вчера во Львове передал реанимационное оборудование для больниц. Такие же реанимационные пакеты получат больницы в Одессе, Днепре, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске.
Roshen закупил 10 000 костюмы для медиков. Roshen - единственная компания, где отпустили работников 55+ на оплачиваемый карантин. Через сайт "Солидарность", раздали 3000 продуктовых наборов старшим людям, которые входят в группу риска...
Не надо ерничать.
"гляжу, зе-бобики начинают с Порохом писюнами меряться )) однако хоть у пороха, как ими же здесь утверждается, и "маленький", хотя бы на уровне PR-акции, но он все таки ЕСТЬ! в отличии от них самих.... причем заметно не только отсутствие писюна, но и, собственно, яиц....., что наводит наводит на мысль о соответствующей гендерной принадлежности этой части публики......"
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У Шмыгаля спроси,он на своем мерсе за 3 ляма медработников по домам развозит?
ЗЕворы.
Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, підтримку проектів, виробнитво (створення) та росповсюдження фільмів патріотичного спрямування.
Зазначу, що у раду цього фонду Зеля ввів свою дружину
Придет время ответит и за маски,и за умышленый завоз вирусных изарубежа.
ЗЕворы у власти будут наказаны.
А еще порядочней,вред из под тишка.
То маски пропадут,то больных завезет,а другие в наглую себе мерседес матиз 350 за 3 ляма.
Апладирую стоя ЗЕжуликам у власти.
Красиво они нас с 73% даунов сделали.
Коли воно відповідатиме за ілловайськ дебальцеве ДАП саурмогилу?
надо ещё на 5 канале сюжет прокрутить.
Вот это да!!!!
Вот это перемога!!!
Но цензор почему-то пиарит только его.