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 Фонд держмайна не зупинятиме приватизацію, створено умови для віддаленої роботи, - Сенниченко. ФОТО

Триває підготовка об'єктів великої приватизації на середину і другу половину року як і було заплановано. Впевнено триває мала і середня приватизація. Успішні онлайн-аукціони відбуваються цими днями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"У Фонді ми створили можливості для віддаленої роботи, оцифрували процеси і проводимо онлайн-наради. Відбуваються приватизаційні електронні аукціони", - зазначив Сенниченко.

За його словами, триває підготовка об'єктів великої приватизації на середину і другу половину року як і було заплановано. Впевнено триває мала і середня приватизація. Успішні онлайн-аукціони відбуваються цими днями.

"Як показує досвід криз 2008 і 2014 років, українці в непевні часи, в період нестабільності валют та фондових ринків інвестують в об’єкти нерухомості за первинною ціною, бо це не просто спосіб зберегти заощадження. Мала та середня приватизація є способом українців "гаманцем проголосувати" за майбутнє власного міста, країни", - додав Сенниченко.

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Фонд держмайна не зупинятиме приватизацію, створено умови для віддаленої роботи, - Сенниченко 01
Фонд держмайна не зупинятиме приватизацію, створено умови для віддаленої роботи, - Сенниченко 02
Фонд держмайна не зупинятиме приватизацію, створено умови для віддаленої роботи, - Сенниченко 03
Фонд держмайна не зупинятиме приватизацію, створено умови для віддаленої роботи, - Сенниченко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184159
 
 
 Топ коментарі
 
Ось це я розумію дерібан!
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Распродажа Украины! Налетай, подешевело! Скидки! Акции для оптовых покупателей! )))
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Наших барыг даже пандемия не может остановить, их может остановить только смерть, от вируса, наверное.
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бабки взяты,тут либо отрабатывать либо возвращать.Вот крысы и торопятся
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Аренду снимите со всех юрлиц на период карантина.
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От чим страшні жиди, так тим, що для гешефту в нього ніяких обмежень не існує - ні законів, ні моралі, ні загальнолюдських ні навіть страху. Деребан понад усе!
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Распродажа Украины! Налетай, подешевело! Скидки! Акции для оптовых покупателей! )))
///////
Наших барыг даже пандемия не может остановить, их может остановить только смерть, от вируса, наверное.
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Навіть стратегічне підприємство єдине в країні....
https://youtu.be/x377SjxDTyk
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по трупам пойдут но свое возьмут ..зеленые ублюдки..
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Дерибанити треба так, щоб не було образливо за втрачені роки... Кому коронавірус, а кому - свято...
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ВСЕ РАВНО ВСЕ НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ ПДРЫ ВЫ ГОВНЯНЫЕ !!!
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