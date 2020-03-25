 Фонд держмайна не зупинятиме приватизацію, створено умови для віддаленої роботи, - Сенниченко. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"У Фонді ми створили можливості для віддаленої роботи, оцифрували процеси і проводимо онлайн-наради. Відбуваються приватизаційні електронні аукціони", - зазначив Сенниченко.

За його словами, триває підготовка об'єктів великої приватизації на середину і другу половину року як і було заплановано. Впевнено триває мала і середня приватизація. Успішні онлайн-аукціони відбуваються цими днями.

"Як показує досвід криз 2008 і 2014 років, українці в непевні часи, в період нестабільності валют та фондових ринків інвестують в об’єкти нерухомості за первинною ціною, бо це не просто спосіб зберегти заощадження. Мала та середня приватизація є способом українців "гаманцем проголосувати" за майбутнє власного міста, країни", - додав Сенниченко.

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