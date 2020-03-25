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 Військовослужбовці доставили медзасоби в амбулаторію Тошківки поблизу лінії зіткнення. ФОТО

Військовослужбовці ООС доставили гуманітарний вантаж з медичними засобами в амбулаторію загальної практики сімейної медицини № 2 селища Тошківка, що неподалік лінії зіткнення.

Про це повідомляє пресслужба командування Об'єднаних сил ЗСУ із посиланням на інформацію в.о. командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці Збройних Сил України доставили до медичного закладу одноразові медичні інструменти, медичний одяг, набори для проведення хірургічних втручань, набори для передопераційної підготовки та промивки ран, а також набори для лікування опіків. На даний час ця амбулаторія надає медичну допомогу майже 5000 українцям, які проживають поблизу лінії зіткнення, серед яких п'ятсот – це діти", - повідомив Наєв.

Військовослужбовці доставили медзасоби в амбулаторію Тошківки поблизу лінії зіткнення 01

Крім того, медичний вантаж отримав Нижнянський обласний психоневрологічний диспансер, якій розташований у Попаснянському районі Луганської області. Вони отримали допоміжні пристрої для ванн, спеціалізовані медичні меблі, ходуни, інвалідні візки та засоби гігієни для важкохворих. У згаданому диспансері поки на постійному лікуванні перебувають 155 тяжкохворих людей, 28 з яких ніколи не встають з ліжка.

Зазначається, що надання допомоги стало можливим завдяки Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Асоціації "Медична і благодійна допомога Франція-Україна", благодійного фонду "БУ Проект Варнави" і "Міжнародної Асоціації Підтримки України".

Військовослужбовці доставили медзасоби в амбулаторію Тошківки поблизу лінії зіткнення 02

Зазначається, що тільки протягом минулого року в цивільні медичні установи, які розташовані неподалік лінії зіткнення, українськими військовими доставлено понад 50 тонн гуманітарних вантажів медичного призначення на загальну суму понад 9 млн гривень.

Військовослужбовці доставили медзасоби в амбулаторію Тошківки поблизу лінії зіткнення 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184128
 
 
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уже не раз сообщалось что депуктаты проверяются часто и тщательно. у них есть жоны дети мама папа братья и сестры и тд. я уверен на 100% что львиная часть тестов, медпрепаратов идругих средств тратяться именно на них, с больущими запасами гдето на нычке
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З вас хлопці вже й забули...і про Коронаві_RUS.......(((
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Турецкая артиллерия нанесли ответные удары по позициями русско-шиитских формирований в р-не Марназ и Маликия и Менг
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Сводок от военных нет их уже кормить перестали...
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