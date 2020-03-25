 Сесія міськради Дніпра відбудеться у дворі на стільцях. Нардепи, беріть на замітку, - Філатов. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці, продемонструвавши задумку на знімку.
"На фото стільці депутатів міськради на парковці у дворі. Готуємося до сесії. Дотримуємося дистанції", - написав Філатов у коментарі.
Він також порадив нардепам наслідувати цей приклад.
"Депутати ВР, вам, до речі, теж не завадило б зібратися. Місцеве самоврядування чекає змін в бюджет, податковий кодекс і фінансової допомоги. Беріть технологію на замітку", - додав мер Дніпра.
https://www.youtube.com/watch?v=u2xP6LHilLw
Юрий Бутусов
21 хв ·
На них коронавирус прилетел в Киев: как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки
...Когда я буду писать сценарий фильм о коронавирусе, сюжет будет про инфекционное отделение Александровской больницы, это воистину эпический сюжет, который многое говорит о нас и о нашем государстве и обществе. Украина - страна парадоксальной драматургии, здесь всегда происходит самое невероятное.
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На фото - один из любимых ресторанов, где любила собираться в Куршевеле российско-украинская тусовка - ресторан Le cap horn.
богатенькие буратины из Куршавеля привезли,дятлы тупорылые
Це не люди. Це чиновники.На всіх рівнях. Особливо в теперішній час зеленого нашестя.
Мені все рівно що з ними трапиться.