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Все про:міськрада (282) Дніпропетровськ (1309) Філатов (266)

 Сесія міськради Дніпра відбудеться у дворі на стільцях. Нардепи, беріть на замітку, - Філатов. ФОТО

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що депутати міськради зберуться сьогодні на сесію на парковці перед будівлею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці, продемонструвавши задумку на знімку.

Сесія міськради Дніпра відбудеться у дворі на стільцях. Нардепи, беріть на замітку, - Філатов 01

"На фото стільці депутатів міськради на парковці у дворі. Готуємося до сесії. Дотримуємося дистанції", - написав Філатов у коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас забрали мільярди на користь великого бізнесу, потім зібрали олігархів і просять купити нам апарат ШВЛ", - Філатов

Він також порадив нардепам наслідувати цей приклад.

"Депутати ВР, вам, до речі, теж не завадило б зібратися. Місцеве самоврядування чекає змін в бюджет, податковий кодекс і фінансової допомоги. Беріть технологію на замітку", - додав мер Дніпра.

Сесія міськради Дніпра відбудеться у дворі на стільцях. Нардепи, беріть на замітку, - Філатов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184106
 
   
 Топ коментарі
 
Ай да Филатов ,Ай да сукин сын. Здорово по тролит верховну раду..Молодец.
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Окрім боротьби із коронавірусом, мають бути всі потужності держави кинуті і на порятунок економіки. Респект меру Дніпра Борису Філатову і його команді !
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Ай да Филатов ,Ай да сукин сын. Здорово по тролит верховну раду..Молодец.
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А депутатов ВР "Слуг народа" нужно собрать на открытом воздухе возле мусорной свалки. Пускай почувствуют "народный запах". Они этого заслуживают
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а на мусорке будут валяться завонявшиеся старые политики.
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Ну, народ ещё не настолько завшивел, чтоб пахнуть как мусорная свалка. Разве что перекроют воду.
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в парилке лучше , и вируса нет и с бабами можно !!!
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в парилке за против воздержался будет трудно понять кто каким органом голосовал.
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двух автоматчиков по бокам не хватало, могли разбежаться.
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как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки.. Сессия горсовета Днепра пройдет во дворе на стульях. Нардепы, берите на заметку, - Филатов - Цензор.НЕТ 751

Юрий Бутусов
21 хв ·

На них коронавирус прилетел в Киев: как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки
...Когда я буду писать сценарий фильм о коронавирусе, сюжет будет про инфекционное отделение Александровской больницы, это воистину эпический сюжет, который многое говорит о нас и о нашем государстве и обществе. Украина - страна парадоксальной драматургии, здесь всегда происходит самое невероятное.
Итак, 8 марта 2020-го года в международный женский день, большая группа...Читати далі

На фото - один из любимых ресторанов, где любила собираться в Куршевеле российско-украинская тусовка - ресторан Le cap horn.

Сессия горсовета Днепра пройдет во дворе на стульях. Нардепы, берите на заметку, - Филатов - Цензор.НЕТ 7842





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Только вчера получил посылку из Днепра. Сижу, думаю: вскрывать или нет?..
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ты бойся Киева - там 100 случаев только официально зарегистрированых
богатенькие буратины из Куршавеля привезли,дятлы тупорылые
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Страшно не люблю депутатів.. Повністю довели свою неспроможність тримати лад в країні.
Це не люди. Це чиновники.На всіх рівнях. Особливо в теперішній час зеленого нашестя.
Мені все рівно що з ними трапиться.
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Окрім боротьби із коронавірусом, мають бути всі потужності держави кинуті і на порятунок економіки. Респект меру Дніпра Борису Філатову і його команді !
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Філатов в кінці не дописав слово дєбіли.
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Борис не до тебя, такой вирус что действительно как в кино, некуда бежать ( Nowhere to Run ).
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Будут решать как сделать парковку по 50 грн в час и где б еще начать стройку и бросить?
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краще Раду збирати в приміщеннях лікарень для інфікованих на коронавірус, ну, щоб вони по повній відчули як країні живеться..
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