 Сесія міськради Дніпра відбудеться у дворі на стільцях. Нардепи, беріть на замітку, - Філатов. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці, продемонструвавши задумку на знімку.

"На фото стільці депутатів міськради на парковці у дворі. Готуємося до сесії. Дотримуємося дистанції", - написав Філатов у коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас забрали мільярди на користь великого бізнесу, потім зібрали олігархів і просять купити нам апарат ШВЛ", - Філатов

Він також порадив нардепам наслідувати цей приклад.

"Депутати ВР, вам, до речі, теж не завадило б зібратися. Місцеве самоврядування чекає змін в бюджет, податковий кодекс і фінансової допомоги. Беріть технологію на замітку", - додав мер Дніпра.