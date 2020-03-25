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Все про:Нацполіція (9212) антисептик (4)

 Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Козаровичі Київської області поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків.

Про це повідомляє поліція в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"Незаконну діяльність зловмисники організували у закинутому сільському будинку культури у селі Козаровичі. Із приміщення слідчі вилучили розфасовану у пластикові ємності "готову" продукцію, бочки із рідиною, схожою на спирт, блокноти із записами пропорцій для виготовлення "антисептику", етикетки, підготовлену для розливу тару", - йдеться в повідомленні.

Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині 01

Виявили підпільний цех поліцейські групи реагування Вишгородського району.

Правоохоронці, оглянувши приміщення колишнього будинку культури, помітили в одній із кімнат лабораторію. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині 02

Під час проведення невідкладного обшуку поліцейські виявили пластикові цистерни з різними рідинами, обладнання для виготовлення дезінфікуючого засобу, різні ємкості та етикетки на розфасовану "готову" продукцію.

Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині 03

На момент виявлення підпільного цеху там перебувало двоє осіб. Їх доставили до відділу поліції.

Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від "СН" Холодов про дефіцит антисептиків: це ганьба!

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184102
 
 
 Топ коментарі
 
Люди стараются на благо населения. Во время пандемии все методы хороши. Ибо нету времени шоб занести взятку Владимиру Зеленских шоб получить лицензию на создание продукции жизненно необходимой в такое тяжкое для страны время Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 6872
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Вот если ты возьмешь пустую бутылочку с пшикалкой, нальешь туда спирту, то ты тоже считай преступник, ибо изготовил антисептик незаконно и не купил его у Радуцкого Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 3706
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А чтобы маски пошить, надо месяц бегать сертифицировать продукцию. Медицинская мафия свою выгоду не упустит.
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Люди стараются на благо населения. Во время пандемии все методы хороши. Ибо нету времени шоб занести взятку Владимиру Зеленских шоб получить лицензию на создание продукции жизненно необходимой в такое тяжкое для страны время Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 6872
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А шо Порошенко перестал брать?! Пускай ему несут, он все порешает....
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так пусть бы его бесплатно радавали, если они стараються на благо населения, на собственный кошелек они замутили этот черный бизнес на население их наплевать.
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А чтобы маски пошить, надо месяц бегать сертифицировать продукцию. Медицинская мафия свою выгоду не упустит.
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Вот если ты возьмешь пустую бутылочку с пшикалкой, нальешь туда спирту, то ты тоже считай преступник, ибо изготовил антисептик незаконно и не купил его у Радуцкого Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 3706
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Ну и нахрена останавливать производство такой нужной вещи, как антисептик. Не поделились?
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Валодя, або забезпеч населення необхідним- маски, антисептики, або не заважай. Чи радуцьке вже монополістом став?
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Такие действия как раз и говорят что никакие антисептики ни для чего не нужны кроме как для развода лохов. Ведь действительно, если бы это помогало то уряд должен был орать - "Давай больше антисептика! Любого" а не ло́вить тех кто его делает.
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думаю, что помогает. А уряд, с ним всё ясно...
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Дидовик,ты в пещере?В Китае,заметь коммунистическом,бизнесмен раздал всему населению одного из городов по 1 литру спирта,люди самоорганизовались и использовали этот спирт как антисептик.Эмпирическим путем установили,что 70% раствор уничтожает этот проклятый всеми вирус.А ты не надо антисептиков....
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Пойми, малыш, этот вирус пройдет через каждого хоть в чане с хлоркой стой. Да, мой руки и все остальное, но в вирус спокойно через глаза и слуховой проход к тебе прийдёт....
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ну и? они что, воду продавали или плацебо? продавали по-рецептуре антисептик, который куй где сейчас в аптеках купишь
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ПУСТЬ ПОЛИЦИЯ В АПТЕКАХ НАЙДЁТ АНТИСЕПТИКИ
И где ??? 4 спиртозавода Шо производят ? И где ?
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Короче - самогоном народ спасётся
Вопрос - а зачем 12 процентов каждый отчислял в бюджет на медицину?
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в Варусе (Кривой Рог) продают антисептик по 39 грн.
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я из Кривого Рога, как в Киеве я не знаю
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Хочу напомнить - основа взаимоотношений в обществе -бизнес
Государство - это надстройка над бизнесом, которую НАНИМАЕТ БИЗНЕС ДЛЯ ОХРАНЫ СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Если государство плохо выполняет свои обязанности - его надо заменять
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так какого ж ты хрена сидишь в чужом государстве и 3,14здишь про наше?
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Суки мусорские!! Люди хоть как то пытаются и выжить и дифицит уменьшить, а вам доляху не отслюнявили- уже преступники! Хорошие -в хороших гробах!
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Немного осталось до преследований за производство продуктов питания...
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Это типа при наводнении, спасаясь, человек использовал самодельное (подручное) средство, чтобы выплыть. С трудом выплыл, а на берегу его встречает вооруженный "страж порядка" и штрафует за использование "несартифицированного плавсредства". И не просто штрафует, а в тюрягу собирается сажать.
Я ничего в аналогии не перепутал?
Следующий раз, выбирая очередного клоуна, за которого откровенно уже стыдно (оно олигофрен, но не знает об этом, поскольку выговорить это слово не может) ДУМАЙ-ТЕ.
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хто мы?
мы "мудрый нарит", ставящий для себя же тупых скотов-погонычей...
зебилы - одним словом...
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вот что насчёт мудрости народа есть большие сомения
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Я произвожу обувь-рентабельность бизнеса 5-8%.Себестоимость антисептика 50мл с тарой,работой,арендой 10грн.С высокой маржой в 40% соответственно 14грн.Это конечно опт,плюс розничная аптечная сеть поставит сверх маржу в 50% получается 21грн.Все компоненты отечественного производства и сослаться что доллар подорожал или нет какого-то компонента не получится.
А теперь вопрос кто мародёр,Порошенко или стая зелёных жидов у власти?!
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Вчера или позавчера сюжет был-попы также бодяжат и разливают, так их героями представили, а здесь неподелились.Хочешь сделать доброе дело -проколи колесо на ментовской машине, засунь спичку в замочную скважину соседу мусору. Рехворма --ловят телок показывающих сиськи по вебке и волонтеров делающих антисептики и еще репортажи горделивые какие мы герои.
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Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині - Цензор.НЕТ 2997



посмели препятствовать правительственной программе провоцирования эпидемии...
Правительство из кожи вон лезет - завозит сотни тысяч из-за границы, закрывает метро, вешает лапшу на уши чтобы не боялись заразиться если на морде тряпка висит и т.д.


а тут такая борзость - посмели изготавливать антисептики!!!
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Как эти фамилии греют ухо...Радуцкий,Коломойский,Зелинский,Дубинский,Бужинский...
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По большому счету, и настоящие антисептики - фуфло полное!
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Если в Украине есть контрофактные войска против сепаров, почему нельзя делать средства против более опасного врага?
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Якщщо антисептик, - продукцію реквізувати,цех легалізувати Налагодити масове виробництво!!! Все інше Злочин проти Держави
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один из багатейших людей современности Омасио Ортега начинал свой бизнес с пошива подделок известных брендов в гараже. если бы в испании так же щемили местных производителей, как щимят в Украине, то миллионы людей во всем мире никогда бы не носили одежду брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius, Uterque.
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Контрафактный не значит бесполезный.Если это мошенничество,надо наказывать,а если их антисептик реально работает,то не вижу беды,люди хоть что-то делают,ну и наваривают,само собой.
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Нужно было штрафовать на небольшую сумму за использование чужого бренда и помочь оформить в сжатые сроки лицензию.
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Если "контрафактность" состоит только в отсутствии отката для чиновников, то вам не кажется, доблестные "правоохренители" что сейчас не то время, когда главный критерий - закорлючка, поставленная властным лицом? Или Украина затоварена официальными антисептиками, масками и прочими товарами, кровно необходимыми ВСЕМ во время карантина?
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Ментов -посадить, бизнесменов-наградить.
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Офигеть. Остановить к херам сотни тысяч бизнесов в Украине, с точки зрения властей, это нормально, потому что эпидемия. Но изготовить антисептик, который может спасти жизни и здоровье украинцев - это преступление, с точки зрения тех же властей. При том, что "неконтрофактного" антисептика нет в продаже. Какие же мерзавцы.
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Дидовик,ты в пещере?В Китае,заметь коммунистическом,бизнесмен раздал всему населению одного из городов по 1 литру спирта,люди самоорганизовались и использовали этот спирт как антисептик.Эмпирическим путем установили,что 70% раствор уничтожает этот проклятый всеми вирус.А ты не надо антисептиков....
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Поблагодарить бизнесменов, а не арестовывать.
Наказать главу Киевской области за отсутствие поддержки малого и среднего бизнеса.
Так бы поступили в Китае.
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Если антисептик содержит спирт 70%, и ничего вредного, то не трогайте людей!!!
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я охреневаю - везде инфа, как сделать антисептик в домашних условиях, но если кто-то хочет его делать для всех - давайте его в тюрягу закроем.
Офигенное у нас правительство. Я в восторге.
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Если почитать без эмоций,то получается...Ни с того ни с сего,мусорские приперлись в дом культуры?Кто видел за 29 лет Независимости следователей в доме культуры?Проще,кто то стуканул,или глава сельсовета,или на него.И закрутилось вплоть до киносьемки.А есть запрет на производство антисептиков?С какого числа?И как тут сопоставить с продажей защитных масок из госрезерва до 11 марта?Эй следаки,скольких,кроме этих двоих,еще взяли?
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А почему не взяли тех кто во время "чумы" продал за границу маски и другое??????
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если государство не способно выполнять свои функции то народ должен в свои руки взять всё в том числе и правосудие - задолбали коррупционеры, постоянно слышишь про этих коррупционеров СБУшников и прокуроров и судей - а государство не реагирует!
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ОО.. значит скоро за пошив масок начнут расстреливать.
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Крайне характерно для комментаторов цензора!
Сорок сообщений - И НИ ОДИН не понимает, про что!!!

Вы смысл слова "контрафакт" знаете?
Контрафа́кт (англ. counterfeit «подделка») - новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав;

Какой ОРИГИНАЛ они подделывали?
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мусора и их командир Аваков заняты делом ...
зеленский тварь брехливая
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Наживаться на "беспощадной борьбе" с коронавирусом - исключительная прерогатива властьимущих. Остальные должни нести им свои сбережения и восторгаться.
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