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Все про:Нацполіція (9212) антисептик (4)

 Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині. ФОТОрепортаж

У селі Козаровичі Київської області поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків.

Про це повідомляє поліція в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"Незаконну діяльність зловмисники організували у закинутому сільському будинку культури у селі Козаровичі. Із приміщення слідчі вилучили розфасовану у пластикові ємності "готову" продукцію, бочки із рідиною, схожою на спирт, блокноти із записами пропорцій для виготовлення "антисептику", етикетки, підготовлену для розливу тару", - йдеться в повідомленні.

Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині 01

Виявили підпільний цех поліцейські групи реагування Вишгородського району.

Правоохоронці, оглянувши приміщення колишнього будинку культури, помітили в одній із кімнат лабораторію. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині 02

Під час проведення невідкладного обшуку поліцейські виявили пластикові цистерни з різними рідинами, обладнання для виготовлення дезінфікуючого засобу, різні ємкості та етикетки на розфасовану "готову" продукцію.

Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині 03

На момент виявлення підпільного цеху там перебувало двоє осіб. Їх доставили до відділу поліції.

Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від "СН" Холодов про дефіцит антисептиків: це ганьба!

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184102
 
 
 Топ коментарі
 
Вот если ты возьмешь пустую бутылочку с пшикалкой, нальешь туда спирту, то ты тоже считай преступник, ибо изготовил антисептик незаконно и не купил его у Радуцкого Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 3706
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Люди стараются на благо населения. Во время пандемии все методы хороши. Ибо нету времени шоб занести взятку Владимиру Зеленских шоб получить лицензию на создание продукции жизненно необходимой в такое тяжкое для страны время Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 6872
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А чтобы маски пошить, надо месяц бегать сертифицировать продукцию. Медицинская мафия свою выгоду не упустит.
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Люди стараются на благо населения. Во время пандемии все методы хороши. Ибо нету времени шоб занести взятку Владимиру Зеленских шоб получить лицензию на создание продукции жизненно необходимой в такое тяжкое для страны время Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 6872
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А чтобы маски пошить, надо месяц бегать сертифицировать продукцию. Медицинская мафия свою выгоду не упустит.
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Вот если ты возьмешь пустую бутылочку с пшикалкой, нальешь туда спирту, то ты тоже считай преступник, ибо изготовил антисептик незаконно и не купил его у Радуцкого Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 3706
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Ну и нахрена останавливать производство такой нужной вещи, как антисептик. Не поделились?
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Валодя, або забезпеч населення необхідним- маски, антисептики, або не заважай. Чи радуцьке вже монополістом став?
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Такие действия как раз и говорят что никакие антисептики ни для чего не нужны кроме как для развода лохов. Ведь действительно, если бы это помогало то уряд должен был орать - "Давай больше антисептика! Любого" а не ло́вить тех кто его делает.
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ну и? они что, воду продавали или плацебо? продавали по-рецептуре антисептик, который куй где сейчас в аптеках купишь
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ПУСТЬ ПОЛИЦИЯ В АПТЕКАХ НАЙДЁТ АНТИСЕПТИКИ
И где ??? 4 спиртозавода Шо производят ? И где ?
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Короче - самогоном народ спасётся
Вопрос - а зачем 12 процентов каждый отчислял в бюджет на медицину?
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в Варусе (Кривой Рог) продают антисептик по 39 грн.
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я из Кривого Рога, как в Киеве я не знаю
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Хочу напомнить - основа взаимоотношений в обществе -бизнес
Государство - это надстройка над бизнесом, которую НАНИМАЕТ БИЗНЕС ДЛЯ ОХРАНЫ СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Если государство плохо выполняет свои обязанности - его надо заменять
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Суки мусорские!! Люди хоть как то пытаются и выжить и дифицит уменьшить, а вам доляху не отслюнявили- уже преступники! Хорошие -в хороших гробах!
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Немного осталось до преследований за производство продуктов питания...
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Это типа при наводнении, спасаясь, человек использовал самодельное (подручное) средство, чтобы выплыть. С трудом выплыл, а на берегу его встречает вооруженный "страж порядка" и штрафует за использование "несартифицированного плавсредства". И не просто штрафует, а в тюрягу собирается сажать.
Я ничего в аналогии не перепутал?
Следующий раз, выбирая очередного клоуна, за которого откровенно уже стыдно (оно олигофрен, но не знает об этом, поскольку выговорить это слово не может) ДУМАЙ-ТЕ.
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хто мы?
мы "мудрый нарит", ставящий для себя же тупых скотов-погонычей...
зебилы - одним словом...
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Я произвожу обувь-рентабельность бизнеса 5-8%.Себестоимость антисептика 50мл с тарой,работой,арендой 10грн.С высокой маржой в 40% соответственно 14грн.Это конечно опт,плюс розничная аптечная сеть поставит сверх маржу в 50% получается 21грн.Все компоненты отечественного производства и сослаться что доллар подорожал или нет какого-то компонента не получится.
А теперь вопрос кто мародёр,Порошенко или стая зелёных жидов у власти?!
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Вчера или позавчера сюжет был-попы также бодяжат и разливают, так их героями представили, а здесь неподелились.Хочешь сделать доброе дело -проколи колесо на ментовской машине, засунь спичку в замочную скважину соседу мусору. Рехворма --ловят телок показывающих сиськи по вебке и волонтеров делающих антисептики и еще репортажи горделивые какие мы герои.
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Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині - Цензор.НЕТ 2997



посмели препятствовать правительственной программе провоцирования эпидемии...
Правительство из кожи вон лезет - завозит сотни тысяч из-за границы, закрывает метро, вешает лапшу на уши чтобы не боялись заразиться если на морде тряпка висит и т.д.


а тут такая борзость - посмели изготавливать антисептики!!!
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Как эти фамилии греют ухо...Радуцкий,Коломойский,Зелинский,Дубинский,Бужинский...
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