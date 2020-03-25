 Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє поліція в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"Незаконну діяльність зловмисники організували у закинутому сільському будинку культури у селі Козаровичі. Із приміщення слідчі вилучили розфасовану у пластикові ємності "готову" продукцію, бочки із рідиною, схожою на спирт, блокноти із записами пропорцій для виготовлення "антисептику", етикетки, підготовлену для розливу тару", - йдеться в повідомленні.

Виявили підпільний цех поліцейські групи реагування Вишгородського району.

Правоохоронці, оглянувши приміщення колишнього будинку культури, помітили в одній із кімнат лабораторію. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Під час проведення невідкладного обшуку поліцейські виявили пластикові цистерни з різними рідинами, обладнання для виготовлення дезінфікуючого засобу, різні ємкості та етикетки на розфасовану "готову" продукцію.

На момент виявлення підпільного цеху там перебувало двоє осіб. Їх доставили до відділу поліції.

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