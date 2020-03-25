 Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє поліція в Київській області, передає Цензор.НЕТ.
"Незаконну діяльність зловмисники організували у закинутому сільському будинку культури у селі Козаровичі. Із приміщення слідчі вилучили розфасовану у пластикові ємності "готову" продукцію, бочки із рідиною, схожою на спирт, блокноти із записами пропорцій для виготовлення "антисептику", етикетки, підготовлену для розливу тару", - йдеться в повідомленні.
Виявили підпільний цех поліцейські групи реагування Вишгородського району.
Правоохоронці, оглянувши приміщення колишнього будинку культури, помітили в одній із кімнат лабораторію. На місце події прибула слідчо-оперативна група.
Під час проведення невідкладного обшуку поліцейські виявили пластикові цистерни з різними рідинами, обладнання для виготовлення дезінфікуючого засобу, різні ємкості та етикетки на розфасовану "готову" продукцію.
На момент виявлення підпільного цеху там перебувало двоє осіб. Їх доставили до відділу поліції.
И где ??? 4 спиртозавода Шо производят ? И где ?
Вопрос - а зачем 12 процентов каждый отчислял в бюджет на медицину?
Государство - это надстройка над бизнесом, которую НАНИМАЕТ БИЗНЕС ДЛЯ ОХРАНЫ СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Если государство плохо выполняет свои обязанности - его надо заменять
Я ничего в аналогии не перепутал?
Следующий раз, выбирая очередного клоуна, за которого откровенно уже стыдно (оно олигофрен, но не знает об этом, поскольку выговорить это слово не может) ДУМАЙ-ТЕ.
мы "мудрый нарит", ставящий для себя же тупых скотов-погонычей...
зебилы - одним словом...
А теперь вопрос кто мародёр,Порошенко или стая зелёных жидов у власти?!
посмели препятствовать правительственной программе провоцирования эпидемии...
Правительство из кожи вон лезет - завозит сотни тысяч из-за границы, закрывает метро, вешает лапшу на уши чтобы не боялись заразиться если на морде тряпка висит и т.д.
а тут такая борзость - посмели изготавливать антисептики!!!