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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство, Фоторепортаж
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 Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман. ФОТОрепортаж

З Туреччини в Україну вилетіли 430 українців, які не змогли повернутися додому через закриття кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твітері повідомив генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

"Зараз вночі двома рейсами SkyUp зі Стамбула до Києва відлетіли 430 громадян України. У транзитній зоні аеропорту Стамбула перебуває близько 100 українців. Ми продовжуємо надавати максимальне сприяння співвітчизникам для полегшення умов перебування в аеропорті та швидшого повернення в Україну", - написав він.

Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 200 українців вилетіли зі Стамбула, - генконсул Гаман. ФОТО

Водночас у повідомленні пресслужби представництва України в Анталії йдеться про посилення карантинних заходів у Туреччині з 22 березня: "За рішенням Міністерства внутрішніх справ Туреччини, з 00:01 22 березня посилюються карантинні заходи, пов'язані з COVID-19. Особам від 65 років і всім, хто має хронічні захворювання, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виходити з дому. Особам, яким нема кому допомогти забезпечити щоденні життєві потреби (купити продукти, ліки, психологічна або медична допомога), допомагатимуть соціальні працівники від відповідних губернаторств. Запросити таку допомогу можна за номерами екстрених служб 112, 155 і 156. У службі 112 також, крім турецькомовних операторів будуть задіяні німецько-, англійсько-, румунсько- та російськомовні оператори".

Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман 02
Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман 03
Фото: Гаман/Twitter

Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3184080
 
 
 Топ коментарі
 
подождите ещё .. скоро и лифты закроют и подъезды забетонируют ..
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Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 371 Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 371 Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 3301

Молодці, так тримати, більше прокаженних інфікованих, більше хардкіру Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 3460
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везите-везите чем больше чем лучше
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Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 3301

Молодці, так тримати, більше прокаженних інфікованих, більше хардкіру Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 3460
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В Україні вже є коронавірус! Для чого закривати кордони?
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В Україні вже є коронавірус! Для чого закривати метро в містах мільйонниках? Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 425
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подождите ещё .. скоро и лифты закроют и подъезды забетонируют ..
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у нас його ще мало....Турісти все поправлять разом із заробтчанами, які по Неьці скучила до сліз.
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импортный вирус нам просто необходим .. для нашей власти это валюта !
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Это точно, нет вируса - нет валютной помощи! А сколько бабла под шумок, можно стырить!...
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Невистачає картинки з пальцем біля скроні!!! Програмісти,зробіть,щоб було щось...!
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Хто ці всі люди ? Це втомлені сонцем туристи ...чи хто ця орда нечиста?
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На останньому фото у однотипних жовтих спортивних кофтах - спарцмени, боксери по плаванню зі штангою, багатоборці шахісти-сноубордисти. Захащали спортивну честь України у Туреччині. Епідемія? - ні, не чули
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З якої дупи, тих засранців,ще неповертали Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 5466
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ані втомилися от відпочинку, вони себе щітают своїми людьми, бо тра кохати кожного українця, навіть коронованого вірусом, бо в пашпорті цього не написано Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 5609
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Эти "патриоты" за которых сильно переживают, сидели до последнего ждали, а вдруг возвращаться ненужно будет, и при певой же возможности, снова свалят обратно! а Оманский осел носится с ними как дурень со ступой, рискуя всеми кто живет в Украине!!!
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Это точно эвакуация. а не намеренное уничтожения украинцев? Интересно, что скажет Зеленский если люди начнут умирать, "извините"??
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Так сказав же Зєбанат: карантин - то сидіть вдома і тр@х@йтесь. Виправляйте деморгафічну ситуацію
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а за что извиняться ? он никому ничего не должен кроме своих родителей .. вам же было сказано ..
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в китае набирает оборот новый Хантавирус .. Никакого лечения или вакцины от хантавируса пока не существует.
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У пацюків набирає оберти? Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 6283 Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 5594 Вкрай рідко передається від тварин до людей. Те що вчора помер чоловік, і те що він заразився- виняток. Не пиши єресь.
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вот когда этот виняток распространится по всему миру, тогда и будет тебе ересь ! про остальные вирусы животного происхождения то же так с начала говорили ..
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и сразу же всех по домам.к жене детям родителям. и по родственникам обязательно пусть пойдут, поделяться (впечатлениями) от отдыха
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Продавці повертаються. Мені турок прислав повідомлення,що всі магазини(опт) працюють. Але судячи по фото покупців немає.
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и не слова об изоляции!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Тушим пожар вируса, подвозя дровишки- туристов и бензин - заробитчан?
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