 Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твітері повідомив генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

"Зараз вночі двома рейсами SkyUp зі Стамбула до Києва відлетіли 430 громадян України. У транзитній зоні аеропорту Стамбула перебуває близько 100 українців. Ми продовжуємо надавати максимальне сприяння співвітчизникам для полегшення умов перебування в аеропорті та швидшого повернення в Україну", - написав він.

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Водночас у повідомленні пресслужби представництва України в Анталії йдеться про посилення карантинних заходів у Туреччині з 22 березня: "За рішенням Міністерства внутрішніх справ Туреччини, з 00:01 22 березня посилюються карантинні заходи, пов'язані з COVID-19. Особам від 65 років і всім, хто має хронічні захворювання, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виходити з дому. Особам, яким нема кому допомогти забезпечити щоденні життєві потреби (купити продукти, ліки, психологічна або медична допомога), допомагатимуть соціальні працівники від відповідних губернаторств. Запросити таку допомогу можна за номерами екстрених служб 112, 155 і 156. У службі 112 також, крім турецькомовних операторів будуть задіяні німецько-, англійсько-, румунсько- та російськомовні оператори".





Фото: Гаман/Twitter