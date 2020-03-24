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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Діалог з МВФ, передовий загін російських вірусологів, комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Це ж він мародер...

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Діалог з МВФ, передовий загін російських вірусологів, комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Це лише аванс...

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Діалог з МВФ, передовий загін російських вірусологів, комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Допомагаємо чим можемо ...

Діалог з МВФ, передовий загін російських вірусологів, комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

А що? Мені  пішки ходити?

Діалог з МВФ, передовий загін російських вірусологів, комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Діалог з МВФ

Діалог з МВФ, передовий загін російських вірусологів, комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Під контролем

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Діалог з МВФ, передовий загін російських вірусологів, комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

"Передовий загін"

Діалог з МВФ, передовий загін російських вірусологів, комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Порятунок людства

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183977
 
   
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З Супермена поржав. Треба роздрукувати і людям роздавати.
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Неудели упоминание о Порошенко в фотожабах появилось. С чего бы это?
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Диалог с МВФ, передовой отряд российских "вирусологов", кому то карантин - а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 40
чиста спросить
петр алексеич взял починить 10 аппаратов ивл
вернул 2
где остальные 8?
може денех на ремонт не хватило?
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Вот же Зе-тыпил - до сих пор "мародёрство" выискивает.
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не вступайте с этими животными в дискусию, отправляйте их сразу в спам.
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где аппараты скотиняка?
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зебил, аппараты давно в больницах, но тупым ослолюбам зеленского об этом по г+г не говорят))
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если правда
то я спокоен
сразу нельзя было
вид дебила чую если шо
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браво, зебил!)) та ты его не только "ЧУЕШЬ" носом, но и видишь постоянно в зеркало..
а шоб меньше "чув" - чаще мойся Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1093
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ты точно взрослый?
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та не скигли, зебил)) смеемся мы с твоего идиотизма, тем более шо ты там "чуешь" - твои проблемы Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4080
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Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7619\
можешь подрочить
на томоса
хуже тебе уже точно не будет
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кто о чем, а кацап Великий Змій - о своей оюбимой СКРЕПНОЙ теме Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6904
Забавно, но когда кацапы зашквариваются - сразу начинают истерить о своих увлечениях Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 964

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струйный оргазм?
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тебе там виднее Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 115... только руки мой, дрыстун))
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вернули только два


при том, шо не брал ни одного
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арфы нет возьмите бубен (с)
Диалог с МВФ, передовой отряд российских "вирусологов", кому то карантин - а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4263

...маску в пандемию продал - возьми-те в бубен !!!...
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Це - із області фантастики... ЗЕбіли мають інший менталітет... Вони будуть користуваться тим, що йому будуть давать"Порох", "Рошен" і "порохоботи", при цьому їх проклинаючи і кричачи, що це "піар"...
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А от такого від цього виборця не діждетесь. Навпаки буде волати, що проклятий барига поскупився, все в офшори отпер.
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первый о электорате зели просто бомба и остальные тоже актуальны нет откровенно идиотских.
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уг какое то а не жабы
а чего зеленского нет
поржали бы
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Кокс Квасьневского

@kokskvas

·21 ч

у нашого наполєона
пішли всі тести по пісдє
казав про десять міліонів
і гдє
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Усушка-утруска.
Диалог с МВФ, передовой отряд российских "вирусологов", кому то карантин - а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9614

І традіционная рубріка "Юмор бізнесменов":
Диалог с МВФ, передовой отряд российских "вирусологов", кому то карантин - а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7182
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Останні гроші потратив на покраску 2-х кіосків і жде субсидії.
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хелги шарп...

В заключение о курьёзном. Пишут, что мужу в Италии до чёртиков надоело находиться дома с женой и он устроил мелкую кражу для того, чтобы его посадили на непродолжительный срок в буцегарню. Суд учёл все обстоятельства преступления и отправил воришку... под трёхмесячный домашний арест. Бинго!
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Конченые. Кругом жопа . А вы досих пор на приколе
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Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5051За ватный хлам за ватный хлам вторую Родину продам!
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