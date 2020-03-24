 Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Це ж він мародер...
Це лише аванс...
Допомагаємо чим можемо ...
А що? Мені пішки ходити?
Діалог з МВФ
Під контролем
"Передовий загін"
Порятунок людства
Більше фотошопів дивіться тут
Це ж він мародер...
Це лише аванс...
Допомагаємо чим можемо ...
А що? Мені пішки ходити?
Діалог з МВФ
Під контролем
"Передовий загін"
Порятунок людства
Більше фотошопів дивіться тут
чиста спросить
петр алексеич взял починить 10 аппаратов ивл
вернул 2
где остальные 8?
може денех на ремонт не хватило?
то я спокоен
сразу нельзя было
вид дебила чую если шо
а шоб меньше "чув" - чаще мойся
можешь подрочить
на томоса
хуже тебе уже точно не будет
Забавно, но когда кацапы зашквариваются - сразу начинают истерить о своих увлечениях
при том, шо не брал ни одного
...маску в пандемию продал - возьми-те в бубен !!!...
Аптечні спостереження
@pharmazzzevt
От мій день однією картинкою.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1236626519230988288
а чего зеленского нет
поржали бы
Кокс Квасьневского
@kokskvas
·21 ч
у нашого наполєона
пішли всі тести по пісдє
казав про десять міліонів
і гдє
І традіционная рубріка "Юмор бізнесменов":
В заключение о курьёзном. Пишут, что мужу в Италии до чёртиков надоело находиться дома с женой и он устроил мелкую кражу для того, чтобы его посадили на непродолжительный срок в буцегарню. Суд учёл все обстоятельства преступления и отправил воришку... под трёхмесячный домашний арест. Бинго!