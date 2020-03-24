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 Зеленський і посол КНР Сяньжун обговорили питання протидії поширенню коронавірусу. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прийняв новопризначеного посла Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави зазначив, що Фань Сяньжун уже має досвід роботи дипломатом у нашій країні, а сьогодні, у свій день народження, розпочав виконання обов’язків Посла Китаю в Україні. Володимир Зеленський привітав Фань Сяньжуна та побажав міцного здоров’я.

Глава держави відзначив зусилля китайської влади, які дали змогу стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу. Він наголосив на зацікавленості України у вивченні китайського досвіду боротьби з цією хворобою та налагодженні обміну інформацією з китайськими медичними фахівцями.

Зеленський подякував за отримане з Китаю медичне обладнання та відзначив особисте сприяння у цьому Посла КНР.

Президент звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні додаткову допомогу: необхідні тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби. Окремо Глава держави висловив подяку за незмінну позицію Китаю стосовно підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Під час зустрічі також було обговорено можливості подальшого розвитку українсько-китайської торговельно-економічної співпраці.

Було відзначено, що Китай є одним з основних торговельних партнерів України, двосторонній товарообіг за підсумками 2019 року становив $12,8 млрд та має перспективи до подальшого збільшення.

Крім того, Зеленський обговорив з Послом КНР можливості залучення в Україну інвестицій з Китаю, зокрема для реалізації інфраструктурних проєктів.

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Зеленський і посол КНР Сяньжун обговорили питання протидії поширенню коронавірусу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183975
 
 
 Топ коментарі
 
тссс... ему ж не доложили еще, что коронавирусу пофиг кто напольён а кто китайский посол...
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тссс... ему ж не доложили еще, что коронавирусу пофиг кто напольён а кто китайский посол...
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Не, ну вовремя, конечно, китайского посла принимать )))
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Чомусь зараз стало модно приймати китайських послів, вчора вірмени приймали, збіг?
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давай, Вова, попроси китайца, что ТЫСЯЧУ тонн масок вернул
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Хуо Сяо Падло Сяньжун пусть ищет вакцину от той заразы, что они создали
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Клоун, чего ты там обсуждешь с китайцами?
Не позорься... Уже все знают, что ты ни на что не способен. Ты политический импотент.
Ты брешешь какждый день по телеку, что всё хорошо... Самолёт из Китая прилетел... Медоборудование, средства индивидуальной защиты, тесты уже доставлены в регионы, во все больницы... итд...
А в реальности - в 8-й больнице Киева врачи не принимают больных, потому, что у них на сегодня нет масок, хаолатов, перчаток и др. средств инд. защиты от вируса.
Зеленский - ты брехливое и сцыкливое гавно!
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за що взагалi його критикувати? воно робить, що вміє.


Зеленский и посол КНР Сяньжун обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 6180

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а потребовать компенсации за ущерб нанесенный китайским каранавирусом Украине слабо? чем отличаются китайцы от москалей такие же убийцы,только улыбаются
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Ну ты бы конечно рискнул. На том твоя карьера бы закончилась навсегда....
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щось шмарклю погано видно з-за столу...
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Это оптический обман на фоне китайца-Гулливера
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Средний рост в Китае не менее 175 см. И не менее чем в Украине. Большинство молодёжи в Китае высокие. С ростом 185 см. увидеть мужчину в Китае абсолютно не удивительно. Сейчас я наблюдаю большое количество высоких женщин. В Украине высоких женщин мне кажется меньше.

Делаю вывод что в Китае вы никогда не были.
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Вот вам довелось быть в Китае, а мне выпало счастье видеть Зеленского
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Уберите из этой формулы Зеленского - он же дурак и подлец...
А вся его команда, это кретины и коррупционеры!
Речь идет уже РЕАЛЬНО о жизни и смерти - не до шуток!
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