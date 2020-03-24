 Зеленський і посол КНР Сяньжун обговорили питання протидії поширенню коронавірусу. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Глава держави зазначив, що Фань Сяньжун уже має досвід роботи дипломатом у нашій країні, а сьогодні, у свій день народження, розпочав виконання обов’язків Посла Китаю в Україні. Володимир Зеленський привітав Фань Сяньжуна та побажав міцного здоров’я.
Глава держави відзначив зусилля китайської влади, які дали змогу стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу. Він наголосив на зацікавленості України у вивченні китайського досвіду боротьби з цією хворобою та налагодженні обміну інформацією з китайськими медичними фахівцями.
Зеленський подякував за отримане з Китаю медичне обладнання та відзначив особисте сприяння у цьому Посла КНР.
Президент звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні додаткову допомогу: необхідні тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби. Окремо Глава держави висловив подяку за незмінну позицію Китаю стосовно підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.
Під час зустрічі також було обговорено можливості подальшого розвитку українсько-китайської торговельно-економічної співпраці.
Було відзначено, що Китай є одним з основних торговельних партнерів України, двосторонній товарообіг за підсумками 2019 року становив $12,8 млрд та має перспективи до подальшого збільшення.
Крім того, Зеленський обговорив з Послом КНР можливості залучення в Україну інвестицій з Китаю, зокрема для реалізації інфраструктурних проєктів.
Не позорься... Уже все знают, что ты ни на что не способен. Ты политический импотент.
Ты брешешь какждый день по телеку, что всё хорошо... Самолёт из Китая прилетел... Медоборудование, средства индивидуальной защиты, тесты уже доставлены в регионы, во все больницы... итд...
А в реальности - в 8-й больнице Киева врачи не принимают больных, потому, что у них на сегодня нет масок, хаолатов, перчаток и др. средств инд. защиты от вируса.
Зеленский - ты брехливое и сцыкливое гавно!
Делаю вывод что в Китае вы никогда не были.
А вся его команда, это кретины и коррупционеры!
Речь идет уже РЕАЛЬНО о жизни и смерти - не до шуток!