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 На Кіровоградщині затримано місцевого жителя, який торгував саморобними вибуховими пристроями, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила та припинила в Кіровоградській області продаж вибухових засобів ураження, нелегально вивезених із району проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, мешканець Олександрії підпільно робив саморобні вибухові пристрої для продажу. Майстерню з виготовлення засобів ураження він облаштував в орендованому гаражі. Бойові елементи для вибухівки фігурант незаконно вивозив з району проведення операції Об'єднаних сил. Готові засоби ураження він намагався реалізувати на території регіону через особисті зв'язки.

На Кіровоградщині затримано місцевого жителя, який торгував саморобними вибуховими пристроями, - СБУ 01

Правоохоронці затримали зловмисника на одній з міських вулиць після збуту 13 саморобних вибухових пристроїв загальною вагою понад кілограм вибухової речовини. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ вилучили ще 5 вибухівок.

На Кіровоградщині затримано місцевого жителя, який торгував саморобними вибуховими пристроями, - СБУ 02

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На Кіровоградщині затримано місцевого жителя, який торгував саморобними вибуховими пристроями, - СБУ 03

Після проведення спеціальної експертизи виявлених засобів ураження затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (носіння зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183964
 
 
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