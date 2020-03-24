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 Через Україну пропустили понад 240 іноземців, що їхали в Молдову, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора увечері в пункті пропуску "Краковець" прикордонники Мостиського загону оформили понад 240 іноземців, які на 20 транспортних засобах прямували із Німеччини та Польщі додому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що серед них більшість були громадянами Молдови, інші - Румунії. Також, крім дорослих, додому поверталися і діти.

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На українсько-польському кордоні прикордонники та представники Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держспоживслужби виміряли температуру громадян та провели опитування щодо самопочуття. Після комплексу перевірочних заходів транспортні засоби з іноземцями у супроводі двох екіпажів Національної поліції України попрямували до українсько-молдовського кордону.

Своєю чергою 23 громадянина змогли учора повернутися в Україну з Республіки Молдова. З них 21 громадянин України та двоє громадян Молдови з посвідками на постійне проживання в Україні. Вони прибули в Молдову до початку введення заходів пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та не мали можливості самостійно повернутися назад.

Через Україну пропустили понад 240 іноземців, що їхали в Молдову, - Держприкордонслужба 01
Через Україну пропустили понад 240 іноземців, що їхали в Молдову, - Держприкордонслужба 02
Через Україну пропустили понад 240 іноземців, що їхали в Молдову, - Держприкордонслужба 03
Через Україну пропустили понад 240 іноземців, що їхали в Молдову, - Держприкордонслужба 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183937
 
 
 Топ коментарі
 
а от коли б не пропустили чотирнадцяту армію Лебедя, то може й Крим був би на місці, і Донбас
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ти б ще під прапором абхазії мені про це розповів, гебнявий
ги
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Взагалі то треба було автобусу "Берлін - Кишинів" давати супровід, вони ще три разі поїли і п'ять разів посцяли по дорозі.
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Бо через Почаївську лавру треба - їм ще ікони цілувати!
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Взагалі то треба було автобусу "Берлін - Кишинів" давати супровід, вони ще три разі поїли і п'ять разів посцяли по дорозі.
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Что за херня? У Молдовы есть своя граница с Евросоюзом.
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и как там у них с прямой кишкой? все в порядке?
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а от коли б не пропустили чотирнадцяту армію Лебедя, то може й Крим був би на місці, і Донбас
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ти б ще під прапором абхазії мені про це розповів, гебнявий
ги
 показати весь коментар
 
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