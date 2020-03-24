 Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами заступника Генерального директора госпіталю Романа Середича, медзаклад є установою першої лінії. Тобто у разі, коли спеціалізована інфекційна лікарня Львова не буде справлятися через сплеск захворюваності, пацієнтів будуть розміщувати в госпіталі. Тож обладнання для діагностики та інтенсивної терапії вкрай необхідне.

"Сьогодні дуже важливо, щоб всі небайдужі об’єднали свої зусилля перед бідою, яка прийшла на нашу землю. І сьогодні ми, представники "Європейської Солідарності", за допомогою Благодійного Фонду Порошенка маємо можливість передати для Львівщини обладнання, яке точно краще підготує і цей госпіталь, і всю систему охорони здоров’я до зустрічі із викликом пандемії. Я переконаний, що такий добрий приклад має бути підтриманий всією Україною. Все суспільство повинно об’єднатися в боротьбі з загрозою, яка сьогодні прийшла на нашу землю", – зазначив народний депутат Олег Синютка.

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Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи – це основний медзаклад області, в якому надається спеціалізована медична допомога інвалідам та ветеранам війн. З 2014 р. госпіталь став центром медичної, психологічної та фізичної реабілітації учасників антитерорестичної операції, в ньому функціонує електронний Реєстр демобілізованих учасників АТО області.

Сьогодні партію обладнання від Фонду Порошенка отримає також Міська клінічна лікарня N21 у Дніпрі. А в найближчі дні кілька партій обладнання будуть передані в медичні установи в інших областях України.

Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.

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