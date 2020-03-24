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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь. ФОТОрепортаж

Серед обладнання, зокрема, аспіратори, монітори пацієнта, пульсоксиметри, шприцові помпи, ларингоскопи та інше обладнання, яке було придбане на запит медиків і необхідне під час лікування пацієнтів з ускладненнями коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами заступника Генерального директора госпіталю Романа Середича, медзаклад є установою першої лінії. Тобто у разі, коли спеціалізована інфекційна лікарня Львова не буде справлятися через сплеск захворюваності, пацієнтів будуть розміщувати в госпіталі. Тож обладнання для діагностики та інтенсивної терапії вкрай необхідне.

"Сьогодні дуже важливо, щоб всі небайдужі об’єднали свої зусилля перед бідою, яка прийшла на нашу землю. І сьогодні ми, представники "Європейської Солідарності", за допомогою Благодійного Фонду Порошенка маємо можливість передати для Львівщини обладнання, яке точно краще підготує і цей госпіталь, і всю систему охорони здоров’я до зустрічі із викликом пандемії. Я переконаний, що такий добрий приклад має бути підтриманий всією Україною. Все суспільство повинно об’єднатися в боротьбі з загрозою, яка сьогодні прийшла на нашу землю", – зазначив народний депутат Олег Синютка.

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Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи – це основний медзаклад області, в якому надається спеціалізована медична допомога інвалідам та ветеранам війн. З 2014 р. госпіталь став центром медичної, психологічної та фізичної реабілітації учасників антитерорестичної операції, в ньому функціонує електронний Реєстр демобілізованих учасників АТО області.

Сьогодні партію обладнання від Фонду Порошенка отримає також Міська клінічна лікарня N21 у Дніпрі. А в найближчі дні кілька партій обладнання будуть передані в медичні установи в інших областях України.

Нагадаємо, раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.

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Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь 01
Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь 02
Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь 03
Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183912
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас "Квартал" как напряжется, как передаст во все больницы Украины Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь - Цензор.НЕТ 6155 .
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Чёртов барыга, глава ОП за последние деньги Мерс покупает чтоб на работу добираться, а этот жирует.
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Респект!
а где зеленый подонок зелЯ?сколько его 95квартал передал?
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гляжу, зе-бобики начинают с Порохом писюнами меряться )) однако хоть у пороха, как ими же здесь утверждается, и "маленький", хотя бы на уровне PR-акции, но он все таки ЕСТЬ! в отличии от них самих.... причем заметно не только отсутствие писюна, но и, собственно, яиц....., что наводит наводит на мысль о соответствующей гендерной принадлежности этой части публики......
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Ахренеть! Несколько небольших коробочек за украденные миллиарды и возможность торговать свинорылом на галерке ВР (благодаря этому же Львову)?! Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь - Цензор.НЕТ 8866 И главное- в рекламных пакетиках! Чтоб рабы "ценили барскую милость". И это ФСЁ от ОЛИГАРХА- МИЛЛИАРДЕРА??? Ну и ЖМОТ! Патологический!
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Ох Ви нарвались!!!
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А что делать? Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь - Цензор.НЕТ 246 Просто НЕ МОГУ пройти мимо такого "атракциона щедрости" от ворюги всея Украина!
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Так цього ЗЕленого вилупка до влади привів саме твій Бог шоколадний мародер!!!
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Жосче надо, так тебе, дебиленыш, ни кто не поверит)))
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Зебилизм головного мозга - болезнь вызывающая в первую очередь нарушение причинно-следственных связей.
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Нєє, його до влади привели неадеквати, які із всіх альтернатив Пєті вибрали найбільш недолугу! Що заважало в 1 турі обрати Кошулинського чи Гриценка, наприклад?
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Ниже можно увидеть список оборудования и расходных материалов, которые безвозмездно передал больницам Украины оффшорный "95-й квартал" и миллионер преЗЕдент:

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Мародер шоколадний "купує" львівський лохторат! Далеко не всі у Львові ще з глузду з'їхали і добре пам'ятають як він проводив парад на Хрещатику і виводив свої активи у офшори коли наші воїни в тому числі і мій племінник гинули в Іловайському котлі так і не дочекавшись обіцяної допомоги!!! Ось "освіжіть" трошки пам'ять як цього покидька в ті часи зустрічали у Львові!!! Фас мене шокоботи якими аж кишить "Цензор"!!! https://www.youtube.com/watch?v=PCL3N1zx_dM
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Я не бот і ти покидьок це прекрасно знаєш тому і підгорає так в тебе!!!
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А у меня не подгорает, я тебя в спам ложу что бы не смердело))
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Тепер головне, щоб зелені слуги усе це не потирили і не перепродали за кордон Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь - Цензор.НЕТ 5216
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Там от предыдущих тырильщиков достаточно осталось!
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Щас Зеленский ответит Порошенко "Мощным видеороликом".
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Кстати, а в рекламных пакетиках что? Цукерки Рашен из неликвидных новогодних подарков? Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь - Цензор.НЕТ 2507 И почему статья без пометки "на правах рекламы"? Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь - Цензор.НЕТ 2507 Ведь и ежу понятно, что потратил он КОПЬЁ (по своим масштабам). Главное- это фоточки с рекламными пакетиками! Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь - Цензор.НЕТ 2507 Непорядок.
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И кульки сами не с Фонда, а партийные. Странно как то
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А что там передал шаломБенятраст лтд.?
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По данным таможни , с января по 13 марта 3еленые новые человечки ТОННАМИ продавали медицынсские маски в Италию Грецыю Испанию Польшу и РФ..
.
Я понимаю, страны в предверии эпидемии создавали резервные запассы , и на этом можно было не плохо нажиться....
.
Но !!
.
В россию ??
.
Там много не заработаешь ?!!
.
Или это какое то новое комерчесское мышление НОВЫМИ НЕ БАРЫЖНЫМИ ЛИЦАМИ ?
,
,
??...
.
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Ах, Пётр, порадовал свою челядь! А теперь бенефис по всем каналам!)
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Нормальні люди доброчинністю займаються тихо. Але ж це Вальцман - скільки "толчків" по всій країні він "відкрив" за свою каденцію. Вкрав у держави більше 100 підприємств і тепер показушно кидає крихти, поки при владі відверті дебіли займаються тільки шкідництвом. Волонтери роками утримували ЗСУ і ніхто про них навіть не чув, а шоколадне куйло піариться на будь-чому
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Учитесь, спилберги) Две коробки, 6 разгружающих ,четыре фото , два кинооператора и простыня текста. Блеск!)
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