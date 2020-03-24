 Митники на Полтавщині налагодили схему "швидкого і дешевого" оформлення імпортних автомобілів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Слідством встановлено, що керівник відділу разом з іншими працівниками митниці організували корупційну схему розмитнення транспортних засобів: за певну винагороду застосовували мінімальні ставки митних платежів і процес розмитнення значно прискорювався.

Сума неправомірної вигоди становили від однієї до трьох тисяч гривень за кожен автомобіль. Щотижня здійснювалося оформлення від двох до п’яти автомобілів.

Аби приховати протиправну діяльність, до корупційної схеми залучили посередника.

Також читайте: Поліція Василькова ліквідувала підпільний гральний заклад, який відновив свою роботу. ФОТОрепортаж

23 березня на одержанні неправомірної вигоди за розмитнення двох автомобілів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано начальника відділу митного поста. Вирішується питання про повідомленні йому про підозру. Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.





