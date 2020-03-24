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 Митники на Полтавщині налагодили схему "швидкого і дешевого" оформлення імпортних автомобілів. ФОТОрепортаж

У Полтаві правоохоронці затримали начальника відділу митного поста за підозрою в організації корупційної схеми розмитнення автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Слідством встановлено, що керівник відділу разом з іншими працівниками митниці організували корупційну схему розмитнення транспортних засобів: за певну винагороду застосовували мінімальні ставки митних платежів і процес розмитнення значно прискорювався.

Сума неправомірної вигоди становили від однієї до трьох тисяч гривень за кожен автомобіль. Щотижня здійснювалося оформлення від двох до п’яти автомобілів.

Аби приховати протиправну діяльність, до корупційної схеми залучили посередника.

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23 березня на одержанні неправомірної вигоди за розмитнення двох автомобілів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано начальника відділу митного поста. Вирішується питання про повідомленні йому про підозру. Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Митники на Полтавщині налагодили схему швидкого і дешевого оформлення імпортних автомобілів 01
Митники на Полтавщині налагодили схему швидкого і дешевого оформлення імпортних автомобілів 02
Митники на Полтавщині налагодили схему швидкого і дешевого оформлення імпортних автомобілів 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183896
 
 
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от классная работа: знай себе фоткаешь в каких-то машинах, какие-то замыленные рожи и разложенные деньги и рапортуешь о статыщах пойманных коррупционерах
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Кстати в этом месте - напротив (там кафешка была), когда то в прошлой жизни так же "хлопали" таможенника.
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маладцы...по шумок и на икорку на хлебушек с маслом заработают..
а они хоть в масках???)))) карантин не нарушали? ))))
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Хорошие люди. Сволочи! Кто есть кто, указывать не будем. Всем и так понятно
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Сволочь - человек с сильным иммунитетом, которые во времена чумы "выволакивали" трупы из опустевших домов.
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Да хрен там, а не грн. "Экономят" и воруют конкретные доллары
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А чего другого ожидать если начальник таможни тупой мудак с козлиной бородкой. Достаточно на его рожу глянуть и все понятно. Любому нормальному человеку в таком виде стыдно будет на улицу выйти...
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Я даже не знаю кто из них плохой или хороший, начальник поста, который помогает людям, или государство, которое грабит людей.
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От уміють, коли хочуть швидко налагодити прибуткову справу. А ви говорите, що ми недолугі...
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