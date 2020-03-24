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 "Туши свет": журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом. ФОТОрепортаж

У лікарні, яка має витримати основний удар епідемії коронавірусу на Луганщині, бракує лікарів і устаткування, а сама будівля в жалюгідному стані.

Про це пише журналіст Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Лікарня, яка має витримати основний удар епідемії на Луганщині. 30 койко-місць. Зможуть розгорнути ще 20. Один лікар-інфекціоніст. Потрібно ще хоча б два. 4 апарати ІВЛ, потрібні, за оцінками директора, ще хоча б п'ять. Потрібно реанімаційне обладнання", - написав він у коментарі до опублікованих знімках.

Туши свет: журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом 01
Туши свет: журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом 02
Туши свет: журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом 03
Туши свет: журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом 04

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Туши свет: журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом 05
Туши свет: журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом 06Туши свет: журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом 07

Туши свет: журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183829
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, а теперь сравните с видео больниц в Испании, Италии, и станет понятно, почему в Украине президентом ишак.
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а надпись "Козлы" на стене это какой то оберег от короновируса ? "Туши свет": журналист Реуцкий показал больницу на Луганщине для больных с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9794
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От чертей и мелких бесов из ОПЗЖ и СН.
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Надежда, я так понимаю, на то, что вирус просто не захочет жить в таких условиях.
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не может быть, поросенко всё обновил
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Ось чому ти і такі як ти заслуговуєте це все. Піші ісчо, ідіот!)))
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поросенко и свинарчук хорошие парни
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Ти думаєш ти в Європі лікуватись будеш?))))
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Журналист зашел в больницу в Рубежном... А нет желания другим журналистам зайти в другие больницы в других городах? ОООчень удивитесь. Еще похлеще фоточки будут. А потом эти фоточки презику покажите. Очень "интересно" послушать его беканье-меканье по состоянию нашей медицины. Спойлер: "попередники виноваты..."
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с вами трудно согласиться - Луганская область это золотой стандарт разграбления эпохи олигархата. Эталонная палладиевая единица в палате мер и весов.
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Анука лучше расскажите кто там депутаты и меры по округу, которых выбрали жители даунбаса. Уверен что все крепкие хозяйственники из Жопоблока, которые ни дня не слазят с телеекранов рассказывая как они подымут Украину только верни их во власть
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Таки, да. ИВЛ отменяються, все бабло пошло на джипы для Кивы.
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Больница построена при СССР, что сделало государство Украина, и зачем оно нужно?
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Ще один «раждьонний в СРСР» , в тій країні були кращі лікарні!?!)))
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Лікарня це не тільки стіни. Стіни є у стайні.
Ось тобі клініка, що з'явилась при Україні. За часів Совку, тут би тільки генсєк лікувався.
Проблема не в державі, а у дебілах, що її населяють.
"Туши свет": журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5447
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ну і навіщо 99,9% українців потрібна приватна клініка, у якій змогу лікуватися мають лише коррупціонери та іноземці?
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Мабуть тому, що там дешевше ніж розміри хабарів в державній? Це факт.

Навіть як би було так, як ти пишеш (а це брехня) то у чому ж твоя логіка? В державній/безкоштовній (задарма) ти можеш тільки померти, то яка тобі різниця де подохнути, бо грошей не має? Чи тобі легше буде від того, що ті хто можуть собі дозволити теж подохнуть?
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Отправить туда Супрун САНИТАРКОЙ !!! "Туши свет": журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3610
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Причем здесь Супрун. Кравчук,Кучма,Ющенко,Янукович,Порошенко,Зеленский-вот кто виновен в нашей нищете и убожестве....
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Порошенко повинен був «відстігнути» на ремонт лікарні!? Зрозумійте!!! Ви винувітці! Ви всі -клінічні ідіоти!
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Нет ,виноваты мы ВСЕ ,это ведь мы ВСЕ их выбирали и молча смотрели на все их художества ,это нам ВСЕМ было лень думать головой и не телевизором ,это нам ВСЕМ было страшно бороться за свои права ,поэтому виноваты мы ВСЕ а теперь пожинаем плоды ибо как говорил Жиглов устами Высоцкого ,НАКАЗАНИЯ БЕЗ ВИНЫ НЕ БЫВАЕТ !!!
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Глава государства это тот человек от политической воли которого зависит ,будут сажать ворьё или нет ! У Порошенко этой воли не было ,напротив он заботился Липецкой фабрикой ,панамсими офшорами ,отдыхом на Мальдивах ,испанской виллой а людишки внизу видя это естественно КРАЛИ а вот если бы они видели как воры пачками заезжают на зоны на огромные сроки и видели честного президента ,то они бы 100 раз подумали прежде чем украсть ,не понимать этого могут только ИДИОТЫ !
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Кілька поколінь люди жили і виховувались по іншому, а потім прийшов під час війни якийсь дядько з політичною волею і все змінив? У президента є свої обов'язки, а на його волю всі клали тому що у верховної ради більше повноважень.
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Ну это полная чушь ,в Украине ВСЕГДА ,ВСЯ власть была в руках президента а парламент ВСЕГДА был просто ширмой ,надо говорить ПРАВДУ чтобы понимать ,что делать дальше а не рассказывать сказки .
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Ні не завжди. Випадків, обидва узурпації було тільки два: Овоч і Зеля обидва носії Південо-східної ідеології. Ні Ющенко, ні Порошенко владу не узурпували. Інакше би ніякий тупий кловун президентом просто не став!
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Это потому что они жулики а не узурпаторы ,Ющ поменьше ,Барыга побольше "Туши свет": журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3204а про самостоятельность парламента при Барыге напоминает голосование за кума-алкаша-уголовника без юридического образования на генпрокурора
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Там збіг інтересів. Він влаштовував усіх, і олігархів також. А ви пригадайте голосування за надзвичайний стан, коли кацапи атакували наші катери...
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а тебя уборщиком туалетов принудительно туда отправить
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От не треба вам було слухати блатний шансон в 90х. Бо поки ви слухали шансон, дику попсу ресторанну, і один одного стріляли, кидали, наперстили - вони все прихапали до свої лап. Так що ви самі винні.
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Єфремова , Королевську та інших регіоналів у ВР. Ура таварищи!
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якщо ти гнидо вказуєш лікарню давай її адресу а то якось по маланські...
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До тупорилих совків не доходить, що за порядком в такій лікарні слідкує місцева влада! Зробити ремонт -досить легко. Закупити все необхідне важко але можливо. Треба перестати красти і не на рівні Києва , а на рівні лікарів, завгоспів і санітарів! Ви всі- дебіли.
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А ещё нужно перестать саботировать . Деньги в местных бюджетах есть ( были раньше ) , но выделятся куда угодно , на разную хрень , вплоть до никому не нужных салютов в честь - дня города , но только не на больницы . "Туши свет": журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2154 .
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просто зробіть медицину бізнесом і перестаньте трахати мізки. Мені не потрібний мер, прокурор чи президент, щоби ходити у людський супермаркет, а коли магазинами займалась держава, то ні секретар горкома, ні прокурор, ні ОБХСС, ні сам Генсєк, не змогли з ними навести лад!
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Бггг... У нас народ традиційно любить державне і не любить приватне.

Не продавайте святу українську землю, нашу неню, нашу годувальницю!!! Бо матір же продають!!! Введіть мораторій ще на 20 років. Дайте можливість чиновникам нормально докрасти а потім, біс з ним, можете виставляти на аукціон той один гектар, що випадково залишився не вкраденим.
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саме так, держава і МОЗ витрачають більше 50 лярдів наших податків у рік.
А ось так, виглядає клініка, на яку з податків держава не витратила ні копійки і від якої отримала вже мільйони гривень податків
"Туши свет": журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9777

"Туши свет": журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5727
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Та да, только если это украинская клиника и владелец её украинец, то, скорее всего, всё это добро куплено как раз на деньги, украденные из тех самых 50 лярдов выделяемых МОЗ.
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Компания HEMO MEDIKA Group была основана в 2005 году в Словакии; главный офис компании находится в г. Кошице.

Зараз власник змінився, словаки продали бізнес в Україні, мабуть почули заклики Зелі інвестувати сюди Але це суто європейський проект, без копійки вітчизняних коштів. До речі вигідний інвестору, а ціни не більші, ніж сума хабарів у "безкоштовних" лікарнях.
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Вивсёврети .. Мы не козлы .!! Мы ослы . ! 73% .. .
"Туши свет": журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1042 .
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Супруниху туда по специальности санитаркой!
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Зато всякие прокуратуры и прочая уже не знают каким гранитом и мрамором облицеваться.
При Кучме еще администрацию президента обделали будто мы арабские эмираты. У кучмы только за это надо всё конфисковать вместе с его зятьком!
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Звичайно,що винен Зеленський!УБЛЮДКИ 28 років грабували,а винен він.І тільки він...
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Хто 28 років крав в цієї лікарні? Не в країни, а в лікарні!?
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там не потрібно красти. Усе, що державне (окрім Київських пагорбів) усе так виглядає.
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наведи приклад, де державне виглядає краще ніж приватне (у нашій країні!)
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Мене не цікавлять інші країни. Скандинави навіть соціалізм зуміли побудувати без ГУЛАГів, голодоморів і розстрілів. В Америці живуть американці, мені приклад в Україні потрібний.
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І ніхто не бачить зв'язку між халупами і брудом в якому живуть місцеві і лікарнею!? Що крадуть місцеві і всі це бачать і мовчать!? Що ніхто не хоче робити сам і привести ще когось!? Це все робота місцевої громади, а не Супрун або Порошенко! Це результат пропаганди совка на тих територіях -«нам власть далжна» і ніхто і пільцеп не пошевеле! ІДіОТИ! Вам повинно бути соромно!
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вичайно легше було кричати що Ющенко фашмст, Порох барига, чим підійти до Ефремова і сказати что чого у нас так хреново? можно було і на кастет нарваться і без роботи залишитись. Давайте все - шуруйте в КИЕВ!!! Згадайте фиму звягільского той і не скривав гроші мені - проблемі державі і владі! В дзеркало подивіться! Всі!!! у всіх областях!!!!
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Ось коли тут пишуть, що «єта рєзультат патужних рєхворм Петра» або «посадить Супрун санітаркай»- це пишуть вороги. Початок реформ в країні не для зрозуміння більшості населення! Дебіл хоче результатів вже! Дебіл хоче, щоб приїхали турки, котрі не крадуть і все для нього зробили але все рівно розкрадуть! Це ментальність!!!! Хочете як на заході!? -так в Англії одна децентралізація і місцевий мер не князь і багатій, а бідний активіст з трьома роботами для «підтримування штанців». Так ось, зараз до вдали прийшли «наші приятелі», котрі і зробили ставку на мишлення ідіотів! Свинарчуки і Порошенко тільки»майданіть могут», а ми будемо «будувати космічні кораблі»! Ви -інертні, реакційні і ліниві. До вас тупо не доходить рівень вашої відповідальності на місцях! Порошенко почав дійсно потужні реформи в децентралізації і медицини але вам не вистачило колективного інтелекту зрозуміти що відбувається. Ви приречені.
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Фільми жахів в цій лікарні треба знімати.
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Так ничего удивительного, все наши больницы в таком состоянии, и довели до этого все те, кто ,сейчас тараторит по всех телеканалах как нам жить, 30 лет грабили страну, но, виноватого сделали Зеленского, а где была Лена Бондаренко, или Юля Тимошенко, или Наташа Королевская, ведь они были во власти начиная с 90\х, все те рыгоналы которые по всех каналах говорят что они профессионалы, но, самое смешное что они после следующих выборов опять будут рулить а мы будем возмущаться властью которую сами и выбрали.
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В цій лікарні за Петра капітальний ремонт зробили, а Зеленський за рік все знищив. )))
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Так і є. А ти як думав?
При Петрі хоча б реформи почались і економіка зростала і була якась надія на майбутнє, а зараз є і буде ще більша торба.
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Та я і бачу, що з-під штукатурки шматочок потужної реформи виглядає )))
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А вы обратили внимание - этой КРИЧАЩЕЙ НОВОСТИ почему-то нет информации - а ГДЕ находится эта задрипанная больница?
Если в какой-то сраной Хацапетовке - так новость из КРИЧАЩЕЙ превратится в просто кричащую?
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Бачу що настрої багатьох сказочників про брудну Італію і відсутність там медицини міняютсья.
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та ні. Дивує інше, як так сталось, що ваша система медицина справляється із цим вірусом, так само, як і 100 років тому із "іспанкою"?
Нам власну медицину будувати, треба з чогось брати приклад.. Ваша система, явно не в фаворі! А те яка у нас, ми і без вас чудово знаємо.
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Ну то щоб щось про когось казати треба самім хоть щось з себе представляти. Ато гаразд тільки ляпати язиком.
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Я усе сказав, що хотів. Не розумію на що ви ображаєтесь? Ні ви, ні ваші батьки чи діди не будували медичну систему Італії. Те що "ви" разом набудували, залишилось тут, в Україні.
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Я знаю, що ваша медицина не на першому місці. Якщо ви тут під прапором своєї країни, тоді для чого заперечувати очевидне?
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щоби обгадити те, до чого має відношення і похвалитись тим, до чого не має. Це такий менталіті.
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Я звертався до людини Італії де,як виявилось, медицина не на першому щаблі. В Англії -ті самі проблеми і я тепер просто переконаний, що Бог врятував Америку з Трампом. Експерименти з соціалізмом в медицині виявились дуже згубними в Європі.
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Ти серйозно...???Бог врятував Америку з Трампом? Не кажи гоп поки не перескочив.
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Я в Америці з 97 року і переконаний на сто відсотків але ви продовжуйте сперечатись з українцями про рівень мадицини в ваших країнах.
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Я не сперичаюся,просто хочу щоб люди спустилися з неба на землю.
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Саме так, Соціалізм найстрашніша чума з усіх, що знало людство. Я чудово зрозумів зміст вашого посту, але думаю про власну країну, де тотальна більшість тупих ідіотів за "безкоштовну " медицину і ніякий приклад Італії їх не переконає...
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Так. Тема про соціалізм в медицині «для всіх» і до чого це може привести.
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Кому неклейку "зе" на машину? Или зебыдлу на толстый лоб?
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В такій "лікарні" можна тільки заразитись і здохнути 😁
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А КРАЩЕ ПРОСЛІДКУЙТЕ, ЯК ЖИВЕ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА МЕДИЦИНУ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛ,, А КРАЩЕ ТИХ ХТО БУВ ПЕРЕД НИМ, РОКІВ ЗА 5!! А також і головного лікаря не забудьте!
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Выбирали то януковоща, то зеленского- жрите пока на захлебнетесь.
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Разруха в головах народа, а вовсе не в властях, президентах, совке, или что вы там еще придумаете чтобы оправдать собственную никчемность. То что вы видите, это вы, каждый из вас.
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