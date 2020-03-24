 "Туши свет": журналіст Реуцький показав лікарню на Луганщині для хворих з коронавірусом. ФОТОрепортаж

Про це пише журналіст Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Лікарня, яка має витримати основний удар епідемії на Луганщині. 30 койко-місць. Зможуть розгорнути ще 20. Один лікар-інфекціоніст. Потрібно ще хоча б два. 4 апарати ІВЛ, потрібні, за оцінками директора, ще хоча б п'ять. Потрібно реанімаційне обладнання", - написав він у коментарі до опублікованих знімках.









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