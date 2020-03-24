 Ветеран АТО Буйволюк створив бар'єр, що дезінфікує одяг людини після перебування в громадському місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Друзі! За умов, котрі склалися навколо карантину та епідемії, я та мої побратими не стоїмо осторонь! Вірусному ворогу глибоко байдуже на наші протоколи та правила, тому боротись потрібно доступними методами!" - йдеться в повідомленні.
За його словами, він і побратими готові виготовити такий бар'єр для міст і підприємств.
Для гражданских вряд ли подойдет. Будет портить дорогую одежду
ГДЕ МЧС ?
От невежества тоже мрут
Ношу одежду, какая есть)))
Его идея это применить данную установку в борьбе с вирусом...
Вот такие изобретения надо в штаб к спецам
А ГДЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ МЧС?
Где вообще спецы?
А не сборище клоунов с олигархами
Я спрашиваю - ГДЕ ШТАБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КАБМИНУ СО СПЕЦАМИ ? Он должен быть в открытом доступе для любого гражданина