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 Ветеран АТО Буйволюк створив бар'єр, що дезінфікує одяг людини після перебування в громадському місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ветеран АТО Олександр Буйволюк разом із побратимами створив бар’єр, за допомогою якого можна провести дезінфекцію громадян, які йдуть в або з громадських місць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Друзі! За умов, котрі склалися навколо карантину та епідемії, я та мої побратими не стоїмо осторонь! Вірусному ворогу глибоко байдуже на наші протоколи та правила, тому боротись потрібно доступними методами!" - йдеться в повідомленні.

За його словами, він і побратими готові виготовити такий бар'єр для міст і підприємств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ подав до Кабміну проєкти постанов, які спрощують реєстрацію дезінфекційних засобів, - Ємець

Ветеран АТО Буйволюк створив барєр, що дезінфікує одяг людини після перебування в громадському місці 01
Ветеран АТО Буйволюк створив барєр, що дезінфікує одяг людини після перебування в громадському місці 02
Ветеран АТО Буйволюк створив барєр, що дезінфікує одяг людини після перебування в громадському місці 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183789
 
   
 Топ коментарі
 
Всі досягнення людства починались з "пан сам склепав".
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И не говори...тут выбор сложный...дорогая одежда или дешевый гроб...
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молодцы, главное начать, а потом исправлять недостатки
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Это хорошо для военных.
Для гражданских вряд ли подойдет. Будет портить дорогую одежду
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для такой системы нужен минимум противогаз, что бы не раствор не попал в глаза, уши, нос. Или респиратор, маска, вкладыши в уши.
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И не говори...тут выбор сложный...дорогая одежда или дешевый гроб...
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Мозги не помешало бы в ВР И КАБМИН , а то эти неучи наделают проблем
ГДЕ МЧС ?
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Оспыдя, сколько людей умерло именно от вируса?? Остальные от страха
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а ещё больше от собственной глупости и пофигизма
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Не, ну если большинство руки никогда не мыло и не дезинфицировало ничего, кто ж им виноват?! Я это делала всегда очень тщательно.
От невежества тоже мрут
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текст не полный...этот защитный барьер возле элитного дома...перед въездом во двор, огражденный забором
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А ти не одягай дорогий одяг у період карантину.
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Не переживай за меня))) вокруг и так скоро будет полно некрашенных, нестриженных, плохо одетых страшных баб с морщинами .
Ношу одежду, какая есть)))
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Наливає розчин, а подовжувач біля бочки незахищений. )))
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Ща зебобики такие делать начнут по миллиону за каждую и бюджет начнут распиливать
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молодцы, главное начать, а потом исправлять недостатки
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Всі досягнення людства починались з "пан сам склепав".
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Всі геніальні винаходи народились в гаражі. Це просто факт!
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Ні. Під кожною ворсинкою та пилинкою та складкою одягу, яка дає тінь, вірус залишиться.
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Теж саме стосується й рідкого дезінфектора, для гарантованого результату треба повністю промочити одяг та взуття.
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Не повністю промочити, а лише змочити поверхневий шар.
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З досвіду китайців - замість дезінфекції транспорту рідкими засобами почали використовувати УФ, це швидше і не псує салон.
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Це більше психологічна процедура. Ефективність такої обробки доволі невисока, але і ризик щось підчепити з салону авто невеликий. Достатньо продезінфікувати ручки дверей, кермо та кнопки магнітоли.
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Я маю на увазі громадський транспорт (автобуси, тролейбуси, тощо).
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Там відмовилися від оприскування через м"яку обивку сидінь. Вона занадто довго сохне.
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Як на мене, простіше швидко прогріти одяг до 50-60 градусів . Але як на мене, стерілізувати одяг від вірусу - то вже паранойя. Набагато краще часто мити або дезинфікувати руки та носити маску.
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На разных поверхностях живучесть вируса такая. Уличная пыль - это в основном мелкий песок, по составу ближе к стеклу. В больших городах - присутствует фракция резины (от покрышек транспорта). Можете прикинуть и таблицы.

Ветеран АТО Буйволюк створив бар'єр, що дезінфікує одяг людини після перебування в громадському місці - Цензор.НЕТ 4936
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как определили бельгийцы вирус прекрасно живёт на любых мелких частицах и аэрозолях,пыль, сажа, туман...
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Як на мене, простіше швидко прогріти одяг до 50-60 градусів . Але як на мене, стерілізувати одяг від вірусу - то вже паранойя. Набагато краще часто мити або дезинфікувати руки та носити маску.
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ситуация такова что сгодится все что снижает вероятность заражения
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Це чсратегія при необмежених ресурсах. При обмежених - треба в першу чергу по максимуму робити більш ефективні заходи, а якщо ресурси залишились - інші, в порядку зниження їх ефективності.
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а технологию прогрева быстренько зимней одежды не подскажешь?
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помещаешь в расправленном виде (на каркас) на минут 5-10 в закрытую нагретую камеру с вентилятором.
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І як на практиці прогріти одяг до 50-60 градусів? Ми уважно слухаємо.
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помещаете в расправленном виде (на каркас) на минут 5-10 в закрытую нагретую камеру с вентилятором. Можно кратковременно мощными ИК излучателями. Тут достаточно обработать внешнюю поверхность на небольшую глубину, если Вы, конечно, не чхаете себе под пальто.
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Точно, в кожній квартирі є така закрита камера з вентилятором. Піду пошукаю. )))
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Так би і питали, що для квартири. То Ви такий оприскувач у себе в квартирі збиралися встановити? Прапор Вам в руки.
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чхання це симптом ОРВІ, а не коронавірусу
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Помню (давно) на фермах такие устройства стояли. Коров от слепней поливали.
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Ты видимо тоже тогда под струю попал...мозги тебе вымыло все напрочь...
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ну він правий в тому, що нічого він не придумав, це все придумано до нього, а тепер з цього новину ліплять, а щодо того що литвин мозок вимило, то таки так
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Разумеется не он создал установку аэрации...она создана давно...и применяется во многих областях...и как пылеподавление...и как увлажнение...и как мойка...и в коровниках..и в шахтах...и на заводах и фабриках...
Его идея это применить данную установку в борьбе с вирусом...
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Такие расставить в каждом РОВД и опорнике,что бы каждый час(или пол.часа) патрульные уничтожали вирус на одежде,и не распространяли его.Также на конечных станциях,что бы те которые в транспорте следят за нормами карантина каждый раз дезинфицировались.Только надо в маске быть и очках.Берегите себя.
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Шото не видно шоб ШТАБ по противодействию короновирусу работал и день и ночь
Вот такие изобретения надо в штаб к спецам
А ГДЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ МЧС?
Где вообще спецы?
А не сборище клоунов с олигархами
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Штаб должен быть в Кабмине , в актовом зале, туда должны иметь доступ простые люди со своими предложениями
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а що він винайшов? це придумано задовго до нього
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А клоуны и олигархи этого не знали 😁😁😁
Я спрашиваю - ГДЕ ШТАБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КАБМИНУ СО СПЕЦАМИ ? Он должен быть в открытом доступе для любого гражданина
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почему бы и нет . вполне здравая идея . а на счет одежды . сильно сомневаюсь что такой спиртовой ( а основу раствора составляет спирт ) туман что то сделает одежде Ветеран АТО Буйволюк створив бар'єр, що дезінфікує одяг людини після перебування в громадському місці - Цензор.НЕТ 2173
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"Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой
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На поверхность маски распылить снаружи насыщенный раствор поваренной соли и высушить, проверил, действительно блестят потом на маске кристаллики соли, дискомфорта при ношении нет.
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створив, це коли придумав щось нове, а тут просто зробив, бо це все придумали ще задовго до нього.
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Полный бред. Зачем? Неужели в Мире еще есть дауны считающие возможным для себя избежать встречи с вирусом передающимся воздушно-капельным путем? Да хоть в чане с хлоркой весь день сиди, вирусу это не помеха. Только комплект химзащиты плюс изолирующий противогаз до конца жизни.
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вирусолог ты наш! Китайцы в масках два месяца походили и эффект налицо
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Да,да! Именно так ! Верь в это ! Вера спасает! Ты верищь телевизору даже не пытаясь подумать что там могут и неправду говорить. Иногда там просто нагло врут прямо тебе в глаза но ты веришь.
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Только костюм химзащиты с аквалангом спасет от заражения.
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В местах массового скопления заражённых.
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а в балони для акваланга, що по твоєму закачують, якщо не вкурсі, то підкажу просто повітря навколишнє, тому дихати там буде тим самим, що і інші, тобто з вірусами
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Читай специальную литературу про навколишне повитря у аквалангах.
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Гораздо проще разбить внешнюю оболочку лампы ДРЛ и использовать ультрафиолет широкого спектра закрывая открытые части тела и особенно глаза.Достаточно нескольких минут чтобы убить любую микрофлору и озонировать воздух.Лицо и открытые части тела вымыть с мылом.
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Щас ЕС запатентует и будет продавать нам.
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РЕАЛЬНО СДЕЛАЛ БОЛЬШЕ ЧЕМ МОЗ, ВР И АП !!! ТОГДА НАХЙ ОНИ НАДО !!!
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