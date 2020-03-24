 Ветеран АТО Буйволюк створив бар'єр, що дезінфікує одяг людини після перебування в громадському місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Друзі! За умов, котрі склалися навколо карантину та епідемії, я та мої побратими не стоїмо осторонь! Вірусному ворогу глибоко байдуже на наші протоколи та правила, тому боротись потрібно доступними методами!" - йдеться в повідомленні.

За його словами, він і побратими готові виготовити такий бар'єр для міст і підприємств.

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