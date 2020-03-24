 Рятувальники провели дезінфекцію церкви УГКЦ на Тернопільщині, в якій служив настоятель з підтвердженим коронавірусом. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Особовим складом 15 Державної пожежно-рятувальної частини, у захисних костюмах та масках, за допомогою оприскувачів здійснено дезінфікційну обробку поверхонь церковних меблів спеціальним дезрозчином", - сказано в повідомленні.

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Фото: ДСНС

Як повідомлялося раніше, перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.

Інфікований - житель міста Заліщики. Зараз лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Чоловікові надається симптоматичне лікування.

Також встановлюються особи, з якими контактував хворий. Відомо, що у нього велика родина. Всім буде рекомендована самоізоляція.

Водночас, члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.