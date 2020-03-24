 Рятувальники провели дезінфекцію церкви УГКЦ на Тернопільщині, в якій служив настоятель з підтвердженим коронавірусом. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Особовим складом 15 Державної пожежно-рятувальної частини, у захисних костюмах та масках, за допомогою оприскувачів здійснено дезінфікційну обробку поверхонь церковних меблів спеціальним дезрозчином", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.
Інфікований - житель міста Заліщики. Зараз лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Чоловікові надається симптоматичне лікування.
Також встановлюються особи, з якими контактував хворий. Відомо, що у нього велика родина. Всім буде рекомендована самоізоляція.
Водночас, члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.
Просто надо провести обряд с мощами и вирус побежден. странно что не догадались до такого простого решения.
\\\\\\\\\\\\Бытие
1. В качестве наказания Ева и все женщины после нее будут рожать в муках и подчиняться мужчинам. Бытие 3:16
2. Мертвые животные, преподнесенные Богу Авелем нравятся ему больше, чем фрукты и овощи Каина. Почему, не очень понятно. Может быть Богу в принципе нравится кровь, боль и смерть.Бытие 4:3-5
3. Ламех убивает человека и говорит, что раз убийца Каина будет наказан всемеро, то кто убьет его, будет наказан семьдесят раз семеро. Неплохая логика, и очень справедливо. Бытие 4:23-24
4. Бог слегка разозлился и решил уничтожить всех людей, животных, птиц и «всякую плоть, в которой есть дух жизни». Всех их утопят. Бытие 6:7, 17
5. Бог еще раз подтверждает свое намерение «истребить все существующее». За что? Чем они это заслужили? Бытие 7:4
6. Бог топит всех. Включая новорожденных детей, медвежат-коала и т.п. Бытие 7:21-23
7. «В ваши руки отданы они (животные)». Некоторые (хотя и не все) верующие использовали этот стих в качестве обоснования возможности любой жестокости по отношению к животным. Бытие 9:2
8. «Праведный и непорочный» Ной (Бытие 6:9, Бытие 7:1) сажает виноградник, напивается пьяным, валяется голым в своем шатре, в коем виде его застает его сын Хам. Когда Ной просыпается и слышит, что «сделал над ним меньший сын его» (а что он, собственно, сделал?), он проклинает не сына, а внука Ханаана: «проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих». Помимо демонстрации типичного для Библии представления о справедливости, этот стих вместе с многими аналогичными использовался для оправдания рабовладения. Бытие 9:20-25
9. Бог поразил тяжкими ударами фараона за то, что он поверил лжи Аврама. Бытие 12:17
10. Агарь беременеет, чем вызывает зависть Сары. Аврам говорит Саре, чтобы та сделала с Агарь то, что она хочет. «Сара стала притеснять ее, и она (Агарь) убежала от нее». Бытие 16:6
11. Ангел приказывает Агарь вернуться к притеснящей ее хозяйке. 1Бытие 6:8-9
12. «И сказал Господь Авраму... всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки». Это обещание является одной из центральных причин бесконечных конфликтов на Ближнем Востоке. Бытие 13:14-15, Бытие 17:8
13. Бог инструктирует Аврама обрезать всех мужчин, включая рабов. Сообщить Авраму, что рабовладение аморально, Бог забывает. Бытие 17:12-13, 23, 27
14. Все те, кто не пройдет обрезание, будут покинуты своими родными и соплеменниками. Бытие 17:14
15. Аврам умоляет Бога не убивать всех в Содоме и Гоморре (что немного странно, учитывая, что позднее Авраму не приходит в голову оспорить указание убить собственное дите). Тем не менее здесь Аврам задает Богу два разумных вопроса: «Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?» и «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» Бытие 18:23-25
16. «Он сказал: не истреблю ради десяти». Бог обещает не истреблять город, если в нем найдется десять праведников. В конечном итоге даже десять праведных жителей он найти не смог. Даже среди детей, новорожденных и т.п. Бытие 18:32
17. Лот отказывается выдать ангелов толпе извращенцев, предлагая им вместо них своих девственных дочерей: «Делайте с ними, что вам угодно». Этот же самый Лот назван праведным в 2 Петра 2:7-8. Бытие 19:8
18. Бог убивает всех в Содоме и Гоморре серным дождем и огнем. Спасается только Лот и его семья. Бытие 19:24
19. Жена Лота посмела обернуться, за что была превращена в соляной столб. Бытие 19:26
20. Бог грозит Авимелеху и все его людям смертью за то, что он хотел жениться на Саре, не зная, что у нее есть муж, ибо и Сара и Аврам не сказали Авимелеху правды о своих отношениях. Авимелех не прикоснулся к Саре и не сделал ничего другого плохого. После того как Аврам помолился Богу, Бог восстановил репродуктивные способности женщин народа Авимелеха, которые были приостановлены «за Сару». Бытие 20:3-18
21. Сара, родив Исаака, злится на Агарь и требует, чтобы Аврам «выгнать эту рабыню и сына его». Бог приказывает Авраму слушаться Сару и оставить и Агарь и ее дитя в лесу умирать. Бытие 21:10-14
22. Бог приказывает Авраму сжечь своего сына в качестве жертвы. Любовь к Богу демонстируется готовностью перерезать горло собственному дитю. Бытие 22:2-13
23. Бог благословляет Аврама и дарит ему рабов и рабынь. Бытие 24:35
24. Бог благословляет Исаака, как и его отца Аврама, подарив ему рабов. Бытие 26:12-14
25. По наущению матери, Иаков обманом получает благословение Исаака. Бога, похоже, тоже обманули. Бытие 27:19
26. Иаков предлагает работать семь лет, чтобы заплатить за Рахиль. Потом выясняется, что его обманным путем заставили переспать с Лией, сестрой Рахиль. Так что теперь он должен работать еще семь лет, чтобы выкупить их обеих. Бытие 29:18-30
27. Зелфа и Валла (рабыни Лавана) переданы в собственность Лии и Рахили. Бытие 29:24, 29
28. Сихем полюбил Дину, но переспал ей без ведома отца и братьев. За это братья обманным путем заставили сына сделать себе обрезания, чтобы получить возможность жениться на возлюбленной. После этого Сихем и все мужчины в его городе были убиты, а их жены и дети угнаны в рабство. Бытие 34:1-31
29. Ужас Божий был после произошедшего даже на окрестных городах, и братьев боялись тронуть. Бытие 35:5
30. «Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь». Чем неугоден? А кто его знает. Библия опускает сию малозначимую деталь. Может быть, он в троллейбусе проехал в субботу. Бытие 38:7
31. После убийста Ира Богом Иуда просит Онана «войти к жене брата» и «восстановить семя». Онан отказался, излив семя на землю. Богу это не понравилось, и он убил и Онана. Эта замечательная история лежит в основе многих христианских доктрин, включая возражения против мастурбации и использование контрацептивов. Бытие 38:8-10
32. Иуда сначала платит Фамари за услуги блудницы (не узнав ее), а затем, узнав, что Фамарь блудница и беременна, приказывает сжечь ее. Бытие 38:24
Исход
1. Моисей убивает египтянина, убедившись что никто не смотрит. Исход 2:11-12
2. Почему некоторые люди рождаются с увечьями? Потому что Богу так захотелось. Исход 4:11
3. Бог «ужесточает сердце фараона», и поэтому все беды, которые он насылает, заведомо бесполезны. Исход 4:21 (см. также Исход 7:3, 13, Исход 9:12, Исход 10:1, 20, 27, Исход 11:10, Исход 14:4, 8)
4. Бог грозит убить перворожденного сына фараона. Исход 4:23
5. Бог решает убить Моисея, потому что его сын всё ещё не обрезан. Исход 4:24-26
6. Бог сделает так, чтобы фараон не послушал Моисея, чтобы он мог убить всю египетскую армию. Исход 7:4
7. «Тогда узнают египтяне, что Я Господь». Потому что никто другой не может быть настолько жесток и несправедлив? Исход 7:5, 17
8. Бог говорит Моисею и Аарону ударить по воде в реке и превратить воду в кровь. Это первая из знаменитых десяти «напастей египетских». Исход 7:17-24
9. Пятая напасть: весь скот в Египте издох. Исход 9:2-6
10. Шестая напасть: воспаления с нарывами у людей и животных. Исход 9:9-12
11. «...ибо в этот раз Я пошлю все язвы Мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле». Кто же ещё может быть таким жестоким, как не библейский ветхозаветный Бог? Исход 9:14
12. Бог даёт фараону власть только для того, чтобы похвастаться собственной властью и убить его. Исход 9:15-16
13. Седьмая напасть - град: «И падет град на всю землю Египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле Египетской». Исход 9:22-25
14. Бог хочет, чтобы его запомнили навеки за массовое убийство маленьких детей. Исход 10:2
15. Следующие стихи ясно демонстрируют, что массовое убийство невинных детей Богом было запланировано. Исход 11:4-6 (см. Исход 12:29-30)
16. Бог убьёт египетских детей, «дабы вы знали, какое различие делает Господь между Египтянами и между Израильтянами». Исход 11:7
17. Бог объясняет Моисею, что он намеревается поразить «всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота». Исход 12:12
18. После того как Бог достаточно ужесточил сердце фараона, он убивает всех перворожденных египетских детей. Когда дело закончено, «не было дома, где не было бы мертвеца». Когда у бога закончиваются младенцы, он переходит на перворожденный скот. Исход 12:29-30
19. Бог поощряет израильтян красть у египтян. Исход 12:35-36
20. Никакой иноплеменник, чужестранец или необрезанный человек не может есть Пасху. Исход 12:43, 45, 48
21. «А всякий раб, купленный за серебро...» В очередной раз Бог демонстрирует одобрение рабства. Исход 12:44
22. Чтобы отпраздновать божественную бойню египетских детей, Моисей инструктирует израильтян принести в жертву Господу все, «разверзающее ложесна», то есть всех мужчин. Очевидно, в мёртвых сожжённых женских телах Богу проку нет никакого. Исход 13:2, 12, 15
23. После того как он ужесточил сердце фараона ещё несколько раз, Бог топит армию фараона в море. Исход 14:4-28
24. Если ты будешь делать то, что говорит Бог, он не пошлёт тебе болезни (как египтянам). А не послушаешься... Исход 15:26
25. Когда люди возмущаются Моисеем, он говорит им что они на самом деле возмущаются не им, а Богом, поэтому они все еретики и заслуживают сурового наказания. Этот нехитрый приём используется религиозными лидерами и поныне. Исход 16:8
26. Бог ставит израильтян выше всех других народов. Исход 19:5
27. Любое животное или человек, которой дотронется до горы Синай, должен быть забито камнями или «пронзён». Не потому ли Моисей накладывает такие суровые наказания, что боится что его могут застать за фальсификацией свидания с Богом? Исход 19:12-13
28. Бог совсем как Великий и Могучий Волшебник Изумрудного Города: никто не может увидеть его и остаться в живых. Исход 19:21
29.
ну от тобі у франції яка в хера разниця, що у нас тут в Україні? Чого ти лізеш до нас?
Когда те же врачи не учатся: а покупают дипломы, жестоко относятся к пациентам, возможно, ненавидят нас, забыв свою основную миссию , которая другая, чем заработать деньги. Возможно это касается всех политиков, ученых , учителей и всех нас.
После прохождения этой пандемии, человечество уже никогда не будет таким, как прежде. Я думаю, что уже тот же луи Виттон не будет самым богатым человеком в мире, потому как человечество проснётся и увидит истинные ценности. Наверное, люди станут беречь своих стариков, истинные человеческие ценности вытеснят многие ложные ориентиры.