 Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заступник міністра МВС Антон Геращенко написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Сьогодні за дорученням президента і за наказом Міністра МВС Арсена Авакова, льотчики Національної гвардії доставили вантаж цінного сьогодні вантажу - експрес та ПЛР тести на коронавірус, маски, респіратори, костюми біологічного захисту в Східні, Південні та Західні регіони України.
Три літаки НГУ з вантажем, закупленим за кошти благодійників і за бюджетні кошти МВС вилетіли до Львова, Харкова та Одеси. Літак, який попрямував до Харкова, зробить звідти ще один рейс у Дніпро".
Геращенко продовжив: "З цих чотирьох міст, тести і засоби індивідуального захисту, автотранспортом вже до ранку будуть доставлені в кожне місто, в кожну лікарню, де є можливість робити тестування громадян на виявлення коронавірусу.
Завдяки першій масштабній поставці з КНР, медики, поліцейський, прикордонники, рятувальники, нацгвардійці будуть забезпечені всім необхідним для особистого захисту, оскільки медики і правоохоронці, які під час епідемії є групою високого ризику.
Саме вони ризикують заразитися вірусом найбільше. Це показав досвід Китаю, Італії та Іспанії. Тому саме їх і потрібно найбільше убезпечити від небезпеки зараження. Інакше нікому буде лікувати і підтримувати правопорядок і спокій".
"Передбачаю і попереджаю, що після початку масового тестування статистика виявлення COVID -19 буде на жаль дуже і дуже невтішною. Особливо на Заході України.
Але ми тримаємося, зберігаємо холодний розум і готуємося для того, щоб відбити це страшне вірусне нашестя, зробивши Україну після епідемії сильнішою ніж вона була раніше", - резюмував Геращенко.
не сильно большая разница. а остальное где? где 10 миллионов тестов? где тысячи литров антисептика? где миллионы масок?
Я вам розкажу, де тести.
Ще до вильоту літака до Китаю більша частина гуманітарної допомоги була розкуплена ділками по 7 баксів за тест. По передплаті. Загальна партія, яку роздерибанили ще до доставки, складає 800 тисяч штук. А розпродана за 10 баксів/штука. Не важко підрахувати, що заробили понад 2 мільйони доларів.
Win-win стратегія, як-то кажуть в народі.
t.me/golda_meir_ukraine/99
22.6Kviews Mar 23 at 12:53
CommanderX@CommanderAntiZe 38 мин
Военно-транспортный самолёт Ил-76, с депутатом от партии Слуга народа Андреем Мотовиловцем на борту, который координировал загрузку тестов и медоборудования для доставки в Украину, по пути садился в Баку.
Каледонія 25%гідності+75%мізантропії@CaledoniA_ua 2 ч
Налетай не скупись) По моему нашлись потерянные с 10 млн тесты
такой гарячій-гарячій...
Не дарма ж він вже 7-й рік на своєму "посту" - змінюється все , міністри , президенти - але Аваков вічний ?!
питання риторичне ...
"Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны".
зато добавятся миллионы безработных...
и вове не справиться даже с введенным чрезвычайным положением
Ну а чьо,можемо собі дозволити !
Для максимального эффекта их должен был развозить соственноручно Аваков. За рулем фуры и с онлайн-трансляцией.
лохов
вывоз масок его не волновал ?
Какая разница какими самолетами доставлено?
"Нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков"
Чи може вірменин стати Президентом України.
Відповідь вірменського радіо.
НІ,не може..
Після єврея -президента повинна бути перехідна фігура.Вірменський єврей