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 Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Авіація Національної гвардії доставила вантаж із Китаю для боротьби з коронавірусом у регіони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заступник міністра МВС Антон Геращенко написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Сьогодні за дорученням президента і за наказом Міністра МВС Арсена Авакова, льотчики Національної гвардії доставили вантаж цінного сьогодні вантажу - експрес та ПЛР тести на коронавірус, маски, респіратори, костюми біологічного захисту в Східні, Південні та Західні регіони України.

Три літаки НГУ з вантажем, закупленим за кошти благодійників і за бюджетні кошти МВС вилетіли до Львова, Харкова та Одеси. Літак, який попрямував до Харкова, зробить звідти ще один рейс у Дніпро".

Геращенко продовжив: "З цих чотирьох міст, тести і засоби індивідуального захисту, автотранспортом вже до ранку будуть доставлені в кожне місто, в кожну лікарню, де є можливість робити тестування громадян на виявлення коронавірусу.

Завдяки першій масштабній поставці з КНР, медики, поліцейський, прикордонники, рятувальники, нацгвардійці будуть забезпечені всім необхідним для особистого захисту, оскільки медики і правоохоронці, які під час епідемії є групою високого ризику.

Саме вони ризикують заразитися вірусом найбільше. Це показав досвід Китаю, Італії та Іспанії. Тому саме їх і потрібно найбільше убезпечити від небезпеки зараження. Інакше нікому буде лікувати і підтримувати правопорядок і спокій".

"Передбачаю і попереджаю, що після початку масового тестування статистика виявлення COVID -19 буде на жаль дуже і дуже невтішною. Особливо на Заході України.

Але ми тримаємося, зберігаємо холодний розум і готуємося для того, щоб відбити це страшне вірусне нашестя, зробивши Україну після епідемії сильнішою ніж вона була раніше", - резюмував Геращенко.

Читайте також: У Дніпрі закупили першу партію медичного обладнання для лікування хворих COVID-19 на 3 млн грн. ФОТО

Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни 01
Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни 02
Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни 03
Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни 04
Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни 05
Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни 06
Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни 07
Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни 08
Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни 09
Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни 10
Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183741
 
 
 Топ коментарі
 
мы уже респираторы и тесты в Донецк отправлять начали?!.. это что за хрень?!
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны - Цензор.НЕТ 384
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по приказу Министра МВД Арсен Аваков, летчики Национальной гвардии доставили грузИсточник: https://censor.net.ua/p3183741 - схоже , в Авакова , його особиста Армія з танками і авіацією , по чисельності і озброєнню не поступається ЗСУ ...
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ох простите, "исузу" пятитонки
не сильно большая разница. а остальное где? где 10 миллионов тестов? где тысячи литров антисептика? где миллионы масок?
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Заголовок новости исправьте. Самолеты Нацгвардии доставили в восточные, южные и западные регионы страны. ？？
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В заголовку натяк на те що не у всі області, а тільки в де-які, тому регіони.
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Особенно порадовала надпись "Донецк" на одной из упаковок.
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я так понимаю весь груз из Ил-76Т поместился в четыре газели "трехтонки"?
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ох простите, "исузу" пятитонки
не сильно большая разница. а остальное где? где 10 миллионов тестов? где тысячи литров антисептика? где миллионы масок?
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Остальное уже в продаже на Prom.ua и Olx и в частных клиниках !
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Голда Меїр

Я вам розкажу, де тести.
Ще до вильоту літака до Китаю більша частина гуманітарної допомоги була розкуплена ділками по 7 баксів за тест. По передплаті. Загальна партія, яку роздерибанили ще до доставки, складає 800 тисяч штук. А розпродана за 10 баксів/штука. Не важко підрахувати, що заробили понад 2 мільйони доларів.
Win-win стратегія, як-то кажуть в народі.

t.me/golda_meir_ukraine/99

22.6Kviews Mar 23 at 12:53
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CommanderX@CommanderAntiZe 38 мин

Военно-транспортный самолёт Ил-76, с депутатом от партии Слуга народа Андреем Мотовиловцем на борту, который координировал загрузку тестов и медоборудования для доставки в Украину, по пути садился в Баку.
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...так вроде без керосина самолёты не летают...)))) А с Китая до Украины больше 10 часиков лёту...))))
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....в Баку торгуют? Что ж украинский Ил-76 делал в Баку? Вы так и не объяснили народу! А подобных экспресс-тестов Вы значительно дешевле можете купить. Их уже дней 10 продают.
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оні доставілі гарячій прівєт.
такой гарячій-гарячій...
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Знову недолугий переклад заголовку новини з україномовного першоджерела? Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны - Цензор.НЕТ 4768
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по приказу Министра МВД Арсен Аваков, летчики Национальной гвардии доставили грузИсточник: https://censor.net.ua/p3183741 - схоже , в Авакова , його особиста Армія з танками і авіацією , по чисельності і озброєнню не поступається ЗСУ ...
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армія правлячої верхівки - вони думають , що так можна , в разі чого , захиститися від народу ...
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ага, пси олігархів. Тут недавно хтось казав, що і Аваков вже олігарх.
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Аваков не олігарах ... Аваков - це гарантія збереження існуючого ладу олігархічної диктатури !
Не дарма ж він вже 7-й рік на своєму "посту" - змінюється все , міністри , президенти - але Аваков вічний ?!
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мы уже респираторы и тесты в Донецк отправлять начали?!.. это что за хрень?!
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны - Цензор.НЕТ 384
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а що - Донецьк вже не Україна ?
питання риторичне ...
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сам Донецк сейчас оккупирован русней поганой, а 2/3 Донецкой области наши.. не риторичный ответ..
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П.С - до речі фотка дійсно цікава - цілком можливо , що дійсно респіратори підуть в Донецьк ..?
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Но Донецк таки не вычёркивать из Украины!
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Вычеркнуть твой Лугандон и забыть нах. Там выжженная земля с кацапскими зомби. Это раковая опухоль. Что хирурги делают с раковой опухолью?
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Женевская Конвенция 1949 года. "О защите жертв войны"... Статья 55:
"Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны".
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судя по всему, на всех палетах указаны области, а не конкретные города
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скорее всего да.. но это случай из той же оперы что автомобильные номера АН , шпециалисты их лихо зовут донецкими, хотя донецких из них процентов 20, остальные из области
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П'ять балів! От цікаво: у зєлєбєнєй Порох буде винуватим до гроба чи тіко до тих пір, коли пустий холодильник розчавить телевізор?
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ну, щаз уже не пошастают)))...в бюджет не до поступит 12-13 лярдов долл...
зато добавятся миллионы безработных...
и вове не справиться даже с введенным чрезвычайным положением
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Стратили, наверное архивное видео, как понять на упаковке надпись Донецьк - це Україна.
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Навєрно так дешевше,ніж Укрпоштою....
Ну а чьо,можемо собі дозволити !
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Слабенько.
Для максимального эффекта их должен был развозить соственноручно Аваков. За рулем фуры и с онлайн-трансляцией.
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Аваков желает стать Царём, чтобы лишить прав украинцев авакову нужно отвлечь
лохов
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Так вот для чего у нас нацгвардия, а я думал что это работа МЧС.
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Какая разница, если это делается для общего доброго дела?
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Обычно армию привлекают, когда не справляются службы МЧС. Они сейчас перегружены?
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Надо уже привыкать, что мы живем не как обычно, а даже совсем не обычно и экстремально! В прочем, так живут и в других странах!
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милицыя авакова пиарит авакова пока тот топит зеленского
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@trackingcorona· 19mИталия только что объявила, что 23 доктора скончались за последние 24 часа из-за #coronavirus. Спасибо этим героям, которые погибли, спасая жизни, и спасибо всем докторам и медсестрам, которые во всем мире бесконечно борются с этим вирусом, чтобы спасти жизни.
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Аваков организовал пиар своим боевикам,
вывоз масок его не волновал ?
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авакян тварина, отжал у каких- то структур самолёты и теперь у цепных шавок своя авиация. а ракетных комплексов случайно у этих олигархических шавок нет? п...ц, бомбардировщики и истребители скоро у этой антинародной гвардии скоро появяться. когда уже авакяна на зону доставят? эта мразь уже давно там должна уже быть со своей воровитой шестёркой хэращенко и на цирлах там бегать!
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Аваков серет кирпичами, так хочет попасть в президентское кресло
Какая разница какими самолетами доставлено?
"Нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков"
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Самолет из Китая приземлился в Борисполе еще ночью. На 21.00 в Одессе еще тест-систем не было. Столько времени разгружали?
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Пиар имени Тимошенко эта супер. Чем могут тесты защитить или помочь в лечении - науке не известно. Но фотки крутые и развод для быдла по полной.
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Та хоть на лекарстве пиарилась. А здесь - на тестах. Которые были нужны тогда, когда десятками тысяч ввозили людей из очагов эпидемии.
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Зачем эти тесты? Что конкретно они дают или как помогают в лечении или профилактике?
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Один пример, когда они реально нужны, я описал: возможность выявить вирусоносителей ДО ТОГО, как они начали контактировать с другими людьми внутри страны (массовый ввоз последние 2 недели). Но именно в этом случае, когда от них был бы толк, их и не было в наличии.
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Вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем, пройдет через любые границы и через любой карантин с любыми тестами. Ну даже вот мы не допустили ни одного вируса и что? Весь Мир переболеют и вирус будет циркулировать среди людей навсегда. А мы? Так и останемся в изоляции от всего Мира навсегда? Вообще идиотская идея из телевизора.
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Ты наверное не знаешь. Я тебе поясню. Тесты помогают выявить больных.
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Офигеть! Боже, каких даунов наплодила система освиты. Ну выяснил, дальше что? Что это меняет в лечении этой вирусной инфекции? Правильный ответ - ничего, абсолютно ничего.
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Когда у подозреваемого выявляют заражение, его изолируют или он сам изолируется, чтобы не инфицировать родных, близких и соседей! А если кому-то после диагноза на всех плевать - то для этого есть статья и народный суд! Со вторым лучше не шутить!
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А ты не догадываешься, народный судья , что до того , за сутки например, как обнаружили этот вирус у человека, он уже успел всех окружающих заразить? Ты действительно об этом не думал? Мне тебя жалко, твой интеллект равен нулю.
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А включить соображалку, слабо? Те, которых он заразит до диагноза, то после изоляции он не инфицирует остальных...Во всяком случае, так делают во всем мире! Если у тебя есть другие предложения, внеси их во Всемирную Организацию Здравоохранения!
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Ну так включи сообража́лку ...включил? вирус, передающийся воздушно капельным путем, гарантированно пройдет через каждого жителя Земли и через тебя тоже. Любые мероприятия карантина бессмысленные и просто расход ресурса которые могли бы быть лучше применены.
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Посмотри статистику по Китаю, где живет больше лярда населения и ты поймешь, причем здесь изоляция...
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Запитання вірменському радіо..


Чи може вірменин стати Президентом України.


Відповідь вірменського радіо.
НІ,не може..


Після єврея -президента повинна бути перехідна фігура.Вірменський єврей Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни - Цензор.НЕТ 7737
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