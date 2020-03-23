 Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заступник міністра МВС Антон Геращенко написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Сьогодні за дорученням президента і за наказом Міністра МВС Арсена Авакова, льотчики Національної гвардії доставили вантаж цінного сьогодні вантажу - експрес та ПЛР тести на коронавірус, маски, респіратори, костюми біологічного захисту в Східні, Південні та Західні регіони України.

Три літаки НГУ з вантажем, закупленим за кошти благодійників і за бюджетні кошти МВС вилетіли до Львова, Харкова та Одеси. Літак, який попрямував до Харкова, зробить звідти ще один рейс у Дніпро".

Геращенко продовжив: "З цих чотирьох міст, тести і засоби індивідуального захисту, автотранспортом вже до ранку будуть доставлені в кожне місто, в кожну лікарню, де є можливість робити тестування громадян на виявлення коронавірусу.

Завдяки першій масштабній поставці з КНР, медики, поліцейський, прикордонники, рятувальники, нацгвардійці будуть забезпечені всім необхідним для особистого захисту, оскільки медики і правоохоронці, які під час епідемії є групою високого ризику.

Саме вони ризикують заразитися вірусом найбільше. Це показав досвід Китаю, Італії та Іспанії. Тому саме їх і потрібно найбільше убезпечити від небезпеки зараження. Інакше нікому буде лікувати і підтримувати правопорядок і спокій".

"Передбачаю і попереджаю, що після початку масового тестування статистика виявлення COVID -19 буде на жаль дуже і дуже невтішною. Особливо на Заході України.

Але ми тримаємося, зберігаємо холодний розум і готуємося для того, щоб відбити це страшне вірусне нашестя, зробивши Україну після епідемії сильнішою ніж вона була раніше", - резюмував Геращенко.

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