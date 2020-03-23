 У Дніпрі закупили першу партію медичного обладнання для лікування хворих COVID-19 на 3 млн грн. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Город.
Генеральний директор інфекційної лікарні №21 Микола Турчин зазначив: "У лікарню поступили два двоканальні електрокардіографи і пульсоксиметри для вимірювання рівня кисню в крові дітей. Незабаром ми чекаємо 35 апаратів для штучної вентиляції легенів і 30 кисневих концентраторів та інше необхідне обладнання для надання допомоги при захворюванні COVID -19".
Він додав, що в першій партії поставки медичного обладнання надійшли засоби індивідуального захисту персоналу, розраховані на місяць. Крім цього, отримали і засоби для проведення дезінфекції, їх має вистачити на три місяці.
Нагадаємо, що на придбання обладнання, в тому числі засобів захисту, мер Дніпра Борис Філатов виділив 98 мільйонів гривень. Це лише на 2 мільйони менше, ніж передбачив уряд для всієї країни.
«Підтверджено, що у перехворілих COVID-19 виробляється імунітет до захворювання. »
Позвонил старый друг, который после Майдана свалил в Польшу, говорил как он хорошо там закрепился и живёт, купил машину, ну и вообще.. Так вот он у меня местного украинца попросил денег взаймы, говорит,что просидел два месяца там без работы, машину продал за муйню и вернулся. Зная его, он бы никогда просто так бы не занял, значит точно попал.
Сегодня опять же друг который занимает высокую должность в медицине, сказал, что вы не понимаете какая жопа творится и сегодня даже не разрешил выходить своей жене и ребёнку на улицу.
Зашёл на эмоциях в супермаркет, одел маску, смотрю процентов 30, одели маски, другие бродят так, некоторые тягая сопли. Знакомый меня ещё и ******.л насчёт маски.
Хочется посоветовать умным нашим карантинщикам которые на улице нацепляли страшных плакатов на детских площадках со штафами в 51 тыщу грн., чтобы они ввели общий масочный режим в супермаркетах и общественном транспорте, то есть в закрытых помещениях, у кого нет маски пускай на входе и раздают, как антисептик и одноразовые перчатки. А то некоторые не сознательны, другие стесняются одевать маски, третьи в масках среди них выглядят дураками. Да и ещё, тепло впереди пора уже пустить свежий, губительный для вирусов воздух в общественные места и магазины, и открыть в них окна и двери.
І слогана, «Подарі бабушкє/дєдушкє маску! » Срану, копійчану, тряпочну маску, не чутно.
Говорю об этом всем, но паникующее стадо (верящее, что тряпки на мордах их от чего-то защищают) не слышит. Зебилоидной власти, конечно это на руку, дефолт (к которому эти дегенераты и так шли) будет повешен на вирус. Самое смешное, что жертв от дефолта будет гораздо больше, чем непосредственно от вируса, но это уже слишком сложная для большинства логическая кострукция.
Единственный возможный плюс, что эта же опешившая от зеленовируса толпа вынесет их на вилах и хотя бы на поколение закодируется от клоунов, популистов и прочей дряни.
изначально он ваще друг Бени.
шо за хну ты несешь, а идиоты тебя лайкают. [рукалицо]
Что происходит? Из-за огромного количества зараженных людей!?
Об этом сообщают региональные издания по всей Украине.
В частности, такое решение было принято и на Волыне, и во Львовской области, и в Киевской, и в Черновцах, и в Закарпатье: - Отмечается, что люди массово поступают в больницы с диагнозом пневмония. На самом деле у людей коронавирус, однако у врачей нет тестов для подтверждения диагноза. Украинские врачи говорят, что ситуация угрожающая !!!!
Перелік бізнесменів та компаній, які допомагають Україні впоратися з коронавірусом
https://uprom.info/news/other/perelik-biznesmeniv-i-kompanij-yaki-dopomagayut-********-vporatysya-z-koronavirusom/…
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2020 г.
Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Дело в том, что выбор у Зеленского невелик. Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать. Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало. Думай ТЕ.
(копипаст)