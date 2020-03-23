 У Дніпрі закупили першу партію медичного обладнання для лікування хворих COVID-19 на 3 млн грн. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Город.

Генеральний директор інфекційної лікарні №21 Микола Турчин зазначив: "У лікарню поступили два двоканальні електрокардіографи і пульсоксиметри для вимірювання рівня кисню в крові дітей. Незабаром ми чекаємо 35 апаратів для штучної вентиляції легенів і 30 кисневих концентраторів та інше необхідне обладнання для надання допомоги при захворюванні COVID -19".

Він додав, що в першій партії поставки медичного обладнання надійшли засоби індивідуального захисту персоналу, розраховані на місяць. Крім цього, отримали і засоби для проведення дезінфекції, їх має вистачити на три місяці.

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Нагадаємо, що на придбання обладнання, в тому числі засобів захисту, мер Дніпра Борис Філатов виділив 98 мільйонів гривень. Це лише на 2 мільйони менше, ніж передбачив уряд для всієї країни.



