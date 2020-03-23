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 У Дніпрі закупили першу партію медичного обладнання для лікування хворих COVID-19 на 3 млн грн. ФОТО

23 березня 21-а лікарня, яку визначено базовою для лікування коронавірусу, отримала від міста першу партію необхідного медичного обладнання на загальну суму близько 3 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Город.

Генеральний директор інфекційної лікарні №21 Микола Турчин зазначив: "У лікарню поступили два двоканальні електрокардіографи і пульсоксиметри для вимірювання рівня кисню в крові дітей. Незабаром ми чекаємо 35 апаратів для штучної вентиляції легенів і 30 кисневих концентраторів та інше необхідне обладнання для надання допомоги при захворюванні COVID -19".

Він додав, що в першій партії поставки медичного обладнання надійшли засоби індивідуального захисту персоналу, розраховані на місяць. Крім цього, отримали і засоби для проведення дезінфекції, їх має вистачити на три місяці.

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Нагадаємо, що на придбання обладнання, в тому числі засобів захисту, мер Дніпра Борис Філатов виділив 98 мільйонів гривень. Це лише на 2 мільйони менше, ніж передбачив уряд для всієї країни.

У Дніпрі закупили першу партію медичного обладнання для лікування хворих COVID-19 на 3 млн грн 01

У Дніпрі закупили першу партію медичного обладнання для лікування хворих COVID-19 на 3 млн грн 02
У Дніпрі закупили першу партію медичного обладнання для лікування хворих COVID-19 на 3 млн грн 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183722
 
 
 Топ коментарі
 
В Днепре закупили потому что в Днепре ещё во власти клятые порохоботы и зеленые ублюдки ещё не поставили своих людей

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толку з того, якщо всі українські запаси гідроксихлорохіну і азитроміцину вже продані за кордон В Днепре закупили первую партию медицинского оборудования для лечения больных COVID-19 на 3 млн грн - Цензор.НЕТ 1047
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Самый лучший сценарий для Украины был бы не вводить никаких внутренних карантинов и направлять все ресурсы (большинство из которых зебилы успешно проср@ли еще в прошлом году) на уже пострадавших. Эпидемия закончится, когда большинство населения выработает естественный иммунитет (т.е. столкнется в вирусом непосредственно).В итоге же все запреты только растягивают это во времени - вирус все равно возьмет свое, а мы получим экономические руины.
Говорю об этом всем, но паникующее стадо (верящее, что тряпки на мордах их от чего-то защищают) не слышит. Зебилоидной власти, конечно это на руку, дефолт (к которому эти дегенераты и так шли) будет повешен на вирус. Самое смешное, что жертв от дефолта будет гораздо больше, чем непосредственно от вируса, но это уже слишком сложная для большинства логическая кострукция.
Единственный возможный плюс, что эта же опешившая от зеленовируса толпа вынесет их на вилах и хотя бы на поколение закодируется от клоунов, популистов и прочей дряни.
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«Французькі вчені провели успішні випробування ліків проти коронавируса SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19. Розповідається про клінічний досвід ефективного лікування інфекції комбінацією антималярійних препаратів гідроксихлорохіну і азитроміцину, про ефективність яких повідомляло безліч лікарів - зокрема, китайських. »
«Підтверджено, що у перехворілих COVID-19 виробляється імунітет до захворювання. »
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толку з того, якщо всі українські запаси гідроксихлорохіну і азитроміцину вже продані за кордон В Днепре закупили первую партию медицинского оборудования для лечения больных COVID-19 на 3 млн грн - Цензор.НЕТ 1047
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это точно...в интернет аптеках отсутствуют
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А що ж таке: «Самая малінькая, ніщая, і отсталая страна в мірє», рятує такі високорозвинені гіганти, як Китай, Франція, Іспанія?
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Почему сразу нищая, у нас вон миллионеры на масках стали!
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Так це не мої слова. Це слова тих, хто пять років, розказував нам, про соєво-чоколятного, баригу мародьора.
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Тепер все йде до кризи і нових виборів. Кожному з них треба нагадати як вони привели Україну до кризи та про їхніх крадіїв.
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Иммунитет под вопросом, есть случаи повторного заражения, и не мало.
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В якійсь статті писали, що через неділю після того як пацієнтів вилікували тести давали позитивний "діагноз". Але пацієнти були здорові, так як імунітет все ж таки з'являвся, а тести відреагували на щось інше.
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Если бы это было в кацапии то ест мог отреагировать на боярышник, а так это было в Китае.
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Підтверджую, Делагіла в аптеках немає... Ніде...
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События сегодняшнего дня в моей жизни.
Позвонил старый друг, который после Майдана свалил в Польшу, говорил как он хорошо там закрепился и живёт, купил машину, ну и вообще.. Так вот он у меня местного украинца попросил денег взаймы, говорит,что просидел два месяца там без работы, машину продал за муйню и вернулся. Зная его, он бы никогда просто так бы не занял, значит точно попал.
Сегодня опять же друг который занимает высокую должность в медицине, сказал, что вы не понимаете какая жопа творится и сегодня даже не разрешил выходить своей жене и ребёнку на улицу.
Зашёл на эмоциях в супермаркет, одел маску, смотрю процентов 30, одели маски, другие бродят так, некоторые тягая сопли. Знакомый меня ещё и ******.л насчёт маски.
Хочется посоветовать умным нашим карантинщикам которые на улице нацепляли страшных плакатов на детских площадках со штафами в 51 тыщу грн., чтобы они ввели общий масочный режим в супермаркетах и общественном транспорте, то есть в закрытых помещениях, у кого нет маски пускай на входе и раздают, как антисептик и одноразовые перчатки. А то некоторые не сознательны, другие стесняются одевать маски, третьи в масках среди них выглядят дураками. Да и ещё, тепло впереди пора уже пустить свежий, губительный для вирусов воздух в общественные места и магазины, и открыть в них окна и двери.
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Так оно, у нас до «Продовольственньіх наборов по 700 гривень» відразу додумались, а от роздавати на вході у магазини хай навіть НЕ БЕЗКОШТОВНО, а по ДВІ гривні маски, от ніхто й не додумався.
І слогана, «Подарі бабушкє/дєдушкє маску! » Срану, копійчану, тряпочну маску, не чутно.
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так ты про экономическую жопу даже в польше или про панику про фейковый вирус?
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Сразу видно что ты из расеи матушки, там вируса нет, так как лишняя хромосома.
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Самый лучший сценарий для Украины был бы не вводить никаких внутренних карантинов и направлять все ресурсы (большинство из которых зебилы успешно проср@ли еще в прошлом году) на уже пострадавших. Эпидемия закончится, когда большинство населения выработает естественный иммунитет (т.е. столкнется в вирусом непосредственно).В итоге же все запреты только растягивают это во времени - вирус все равно возьмет свое, а мы получим экономические руины.
Говорю об этом всем, но паникующее стадо (верящее, что тряпки на мордах их от чего-то защищают) не слышит. Зебилоидной власти, конечно это на руку, дефолт (к которому эти дегенераты и так шли) будет повешен на вирус. Самое смешное, что жертв от дефолта будет гораздо больше, чем непосредственно от вируса, но это уже слишком сложная для большинства логическая кострукция.
Единственный возможный плюс, что эта же опешившая от зеленовируса толпа вынесет их на вилах и хотя бы на поколение закодируется от клоунов, популистов и прочей дряни.
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Вспомним классику кинематографа - дядя ты дурак?
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Видимо ты давно уже этой классикой стал.
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В Днепре закупили потому что в Днепре ещё во власти клятые порохоботы и зеленые ублюдки ещё не поставили своих людей

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ну и какая связь Филатова с петей?
изначально он ваще друг Бени.

шо за хну ты несешь, а идиоты тебя лайкают. [рукалицо]
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СРОЧНО! Врачам по всей Украине запретили комментировать ситуацию с коронавирусом.
Что происходит? Из-за огромного количества зараженных людей!?

Об этом сообщают региональные издания по всей Украине.
В частности, такое решение было принято и на Волыне, и во Львовской области, и в Киевской, и в Черновцах, и в Закарпатье: - Отмечается, что люди массово поступают в больницы с диагнозом пневмония. На самом деле у людей коронавирус, однако у врачей нет тестов для подтверждения диагноза. Украинские врачи говорят, что ситуация угрожающая !!!!
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Тебе порох или кацапы за панику платят? Комментировать может тот кто владеет информацией, а если каждая мед сестра начнет комментировать ситуацию, то будет как с погодой ... .
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Люди, не панікуйте! Не псуйте собі останні дні життя!
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Не пиши фуйни и люди не будут нервничать.
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Скотина, что ты пишешь , и куда смотрит СБУ.
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Промисловий Портал

Перелік бізнесменів та компаній, які допомагають Україні впоратися з коронавірусом

https://uprom.info/news/other/perelik-biznesmeniv-i-kompanij-yaki-dopomagayut-********-vporatysya-z-koronavirusom/…

В Днепре закупили первую партию медицинского оборудования для лечения больных COVID-19 на 3 млн грн - Цензор.НЕТ 4810


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ну нарисуй свою картинку,с антимайдановцами
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А чому тут немає проффесора по клавішам рояля?
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Особенно порох уничтоживший медицину еще задолго до эпидемии.
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но маски,заметь, и лекарства во время эпидемии не продавал
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Кроме эпидемии коррупции при порохе других не было. Заметь, он не маски, он заводы продавал- себе любимому!
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если спрошу пруфы слиняешь добровольно?
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А медперсонал навчений як користуватись тим обладнанням? Мартышка и очки.
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Все лікування буде платним, а з грошима вже проблема.
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я с твоими хозяевами не сотрудничаю. А теперь вали домой, водки здесь нет.
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главное в этой проверке не выйти на самих себя
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Сегодня СБУ уже арестовало одного фейкомета кацапского.
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25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2020 г.
Если в Испанию действительно вывезли повязки из спецхранения, то вполне понятен разыгрываемый Зеленским спектакль обвинения Гончарука, уехавшего тоже в Испанию.
Дело в том, что выбор у Зеленского невелик. Если он как глава государства не знает, что у него вскрывают стратегические резервы - его нужно немедленно отстранят с должности, если знает - сажать. Кстати необходимо срочно проверить запасы зерна. Нам еще голода к эпидемии не хватало. Думай ТЕ.
(копипаст)
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А тепер, задати питання, хто пастухи цих ідіотів, що привели до влади реальних бариг- мародерів?
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Перша офіційна жертва- жінка у Радомишлі ще коли, а вони лише зараз купили. Від початку епідемії у Китаї було як мін 3 міс!
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Так чому обрали таку недолугу владу, яка нічого не вміє робити?
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питання не до мене, а по-друге, та влада була така ж сама
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Якщо стверджуєш, що не така влада, то запитання саме до тебе.
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Кожен відповідає за свій особистий вибір. Я на компроміси з власною совістю не йду, тому і не голосував ані петю, ані зелю, вони обидва вороги української дежавності
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100%, але тепер вони не хочуть відповідати за свій вибір.
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Скажите, а у нас в Украине есть правоохранительная система? У меня к ней вопрос: почему не осуждена (пускай и заочно) прокурор Украины Наталья Поклонская за государственную измену (шесть лет уже прошло), чем закончилось дело про янтарную мафию и депутата Розенблата (видел сегодня его у Влащенко, а не в суде с агентом Катериной), как поживают бриллиантовые прокуроры и какая судьба миллионов долларов, которые показывали по тв в качестве вещдоков их преступной деятельности, было ли судебное решение по адмиралу Березовскому, который сдал весь черноморский флот Украины враждебной стране шесть лет назад, кто был заказчиком убийства Черновола, Гетьмана и Гонгадзе, кто выпустил из тюрьмы пожизненно осужденного Шагина ("Топ - Сервис") и позволил ему уехать из страны, есть ли судебное решение по гражданину Украины Плотницкому за сепаратизм и измену Родине и прочая, прочая, прочая... Все комментаторы могут без труда вспомнить еще много чего, про что трубили когда-то все СМИ, метали молнии и обещали повесить в центре Киева, а потом благополучно забыли.... а ведь уважающее себя государство не должно забывать такие преступления, ибо безнаказанность рождает еще большее зло... Кто в мире будет уважать такое государство? Напомнить Вам как Израиль нашел и уничтожил ВСЕХ террористов, которые в Мюнхене принимали участие в убийстве израильских спортсменов в 1972 году? Иногда я думаю зачем нам кормить такую армию правоохранителей, судей, прокуроров, сбуушников, если мы всех прощаем? Как Вы думаете?
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Ти живеш в Україні чи на Марсі? Обрали владу 73% і тепер всі беруть це лайно.
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Алі, так і до Зеленського ніхто вироки не виносив... Ні в кого руки не доходили покарати зло... Це таке українське ноу-хау... ВСЕПРОЩЕНИЕ...
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вот какими бы ворюгами не были филатовы кернесы, они люди старой закалки. и вопрос делать или не делать когда надо не стоит. + дополнительный электорат, который просирает янелох оманских
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