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 Суспільство, Фоторепортаж
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 В Україну з Італії повертаються 178 українців, - посольство. ФОТОрепортаж

В Україну спецрейсом з Італії повертаються ще 178 українців.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство України в Італії, передає Цензор.НЕТ.

"23 березня після тривалої безперервної роботи українських дипломатів, консулів і персоналу авіакомпанії SkyUp 178 українців вилетіли до Києва спецрейсом із Неаполя", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що пасажири були допущені на борт після того, як фахівці провели температурний скринінг.

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В Україну з Італії повертаються 178 українців, - посольство 01

В Україну з Італії повертаються 178 українців, - посольство 02
В Україну з Італії повертаються 178 українців, - посольство 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183663
 
 
 Топ коментарі
 
Как зачем? Чем больше в Украине трупов тем быстрее МВФ кредит даст. Да и ЗЕ-провалы в економике спихнет на епидемию
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Норм. Завтра у нас будет Ломбардия в каждом городе.
Возвращать нужно, но с умом и с обсервацией в специальных местах на 14 дней. А у нас все для пиара, чтобы заснять очередной видосик и голосом больного гайморитом сказать "ми сваіх не брасаєм. Бажаю вам 36.6"
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Как зачем? Чем больше в Украине трупов тем быстрее МВФ кредит даст. Да и ЗЕ-провалы в економике спихнет на епидемию
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Динаміка слабувата,від графіка відстаємо.Он в бульбашів і то-81,в Молдові-94, проти наших 73-х захворілих (ми,правда,в смертності випереджаємо).
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Они будут голосовать . В политике нет ничего белого и черного . Все , кто за , тот в цене .
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Главное без карантина или под честное слово, что б у нас тоже негде было трупы слаживать. Поеду ка я лучше отдохну на пару месяцев в Новые Санжары.
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Только что разговаривал с родственницей.У них сосед по лестничной площадке на днях из Польши возвратился.Пообещал быть на самоизоляции,естественно.Свободно ходит без маски по подъезду и по магазинам,заявляет,что уверен в своем здоровье.Родственники решили на время в село переехать от беды подальше.
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Смотрю в куртках, шапках. Видимо там прохладно.
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давайте, добивайте Украину. Чтобы уже наверняка ввести ЧС положение и обявить дефолт
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Нічого...Після епідемії вірусу в Україні в зебілів менше грошей піде на перепис населення. В Украину из Италии возвращаются 178 украинцев, - посольство - Цензор.НЕТ 5565
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"в аэропорту дорогих гостей встречали: " (C)
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Зелена влада, по команді пуйла, намагається якнайшвидше знищити країну, любими засобами.
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Норм. Завтра у нас будет Ломбардия в каждом городе.
Возвращать нужно, но с умом и с обсервацией в специальных местах на 14 дней. А у нас все для пиара, чтобы заснять очередной видосик и голосом больного гайморитом сказать "ми сваіх не брасаєм. Бажаю вам 36.6"
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Голосом дебила, больного гайморитом!
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Температурный скрининг людям, которые едут из эпицентра пандемии...
Просто охренеть можно.
Да там каждому нужно тест провести и в карантине держать хотя бы месяц!
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А тебе какаяразница?Ты Родину не любишь,возвращаться не хочешь-ну и сиди там!
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Желательно разместить их во всех областях Украины, равномерным партиями!
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а чо дурна? мерс собі купив не дурак, це ми дурні
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Везите сразу всех на Грушевского вокруг ВР хороводы водить
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100%
И селить их в квартиры к нардепам на обсервацию!
Все больше току от нардепов будет!
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Вы это нарочно делаете? И Бацька, и * йло категорически не ввозят на свою территорию потенциальных "диверсантов" - а вы зачем?
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не всех еще собрали? давайте зеленые. собирайте новые штаммы со всего мира. нам все равно трындец

родители (Николаев) рассказывают что в город просто массово возвращаются из Италии всякие "гувернантки" и "домработницы" с "сиделками". едут сами из борисполя "бла бла каром" Не знаю как до Николаева а до меня цена "попутки" выросла в 4-5 раз и теперь составляет 1000-1200 грн с человека. их никто не проверяет. приезжая первым делом начинают обход друзей и знакомых на предмет "рассказать ужасы эпидемии". курицы безголовые. никто никого не контролирует.
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Вот для этого и нужно вводить ЧП !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Будут по норам сидеть.
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Все будут сидеть . Как долго ? На сколько хватит денег ?
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Несколько миллионов Украинцев еще спасти можно.
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может пусть по норам на обсервации этот борт посидит недели 3?
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Там "сиделки" уже без надобности. Но их опыт пригодится на месте.
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приезжая первым делом начинают обход друзей и знакомых на предмет "рассказать ужасы эпидемии"
А друзьям и знакомым их нахер от своих дверей сразу послать религия наверное не позволяет. Сразу стол накрывают, уши торчком и рты раззевают слушая рассказы? Так кто тогда курицы безголовые?
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73% от пришедших на избирательные участки в 2019 году
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Осталные я так понимаю 24%. Правильно? Ну по логике судя.
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Тільки жорстка ізоляція , з вертухаями по периметру , знаючи наших хитрунів . Кожний ізольований повинен під підпис ознайомитись з віповідальністю за порушення .
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Самые опасные заробитчане. Их точно надо в карантин.
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Обовязкова ізоляція і контроль за переміщенням дома.
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Зєлєнскій сваіх ні брасаіт, он вам нє Порах! Всім 36,6.
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Головне їх з Борисполя повипускати під чесне слово дотримання карантину...
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как родину полюбили, я не представляю что будет через две недели, зачем это делать? почему нет карантина? в Италии по 700 человек в сутки закапывают.
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Везите и селите их сразу в Конча Заспу. Как раз там и забор высокий и охрана есть, все что нужно для карантина
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Свежак подвезли. А можно список областей куда это счастье прибудет.
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а скілька податку заплатили ці люди в бюджет України, щоб на них витрачати бюджетні кошти? Де платять податки, там нехай і пересижують пандемію, лікуються, Або на митниці сплатити податок за весь час перебування хочаб б з мінімальної італійської зарплатні! Якщо ні - то назад в Італію,
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Это столько интеллекта в сообщении, потому что никого из близких там на заработках нет?
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На обсервацію їх всіх в Конче Заспу....- а 3-х, додому зЄле- він так любить "дешевий" піар... В Украину из Италии возвращаются 178 украинцев, - посольство - Цензор.НЕТ 6438
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В Италии от 3 больных до катастрофы понадобилось меньше месяца.
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Может и мне домой съездить? А чего - всем можно, а мне нелзя? Да и земляки, я вижу, рады мне будут... В Україну з Італії повертаються 178 українців, - посольство - Цензор.НЕТ 4727
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И что, в славном Тернополе миряне даже не соберутся на службу с новыми проклятиями в адрес прибывающих из Италии?

А как же собственные заробитчане, которые возвращались весь март до этого в Волынскую, Житомирскую, Львовскую, Тернопольскую области с территории всего ЕС (Польша, Чехия, Словакие, Италия)?

Почему для них не устраивали подобные "теплые приемы" или свое дерьмо не пахнет?
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Здравствуйте братья и сёстры! Наконец-то мы вместе!
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Всё супер профессионально, меры жестче чем в развитых странах, заразится людей больше, Бене выгодно - бюджет пустой = дефолт, а олух типо все меры пинимал, всё ж запретил, правда все заболеют, но это ж для Бени наоборот хорошо.
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Какой смысл в карантине, если постоянно завозят тысячами с самых опасных стран?

В Киеве из 24 зараженных - 22 приехали из Италии, Франции и т.д. Правильно делает Лукашенко, никакого карантина, все работают, ходят в школу, но через границу никого не впускают, кто не успел вернуться, тот опоздал... до конца карантина! Скоро Пасха, так захотят вернуться тысяч двести - триста, тогда будет весело!
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И сразу всех туда, где "в Украине есть оборудование, которое может проверить 1000 в день на коронавирус".
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УРЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Хто повернувся з Італії повинні знати що причина високої смертності від коронавірусу так звана середземноморська дієта та макарони, після прибуття в Україну слід негайно сідати на гречану дієту, замість червоного вина, сирів, оливок слід вживати самогон(бажано первак) і сало з цибулею, через 2 тижні буде надія дожити до самої смерті.
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Нет слов! Это просто ******, прости Господи! Наши керманычи подлежат срочному уголовному преследованию...

От пускай их Зеля встречает в аэропорту. Вместе с этим дебильным скринингом температурным, который ни о чем! Или селит изолированно в ОП. Или у себя дома...
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Чому преЗЕдент нікого не зустрічає. Потис би ручки, обняв та поцілував
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Правильно - зараза в подарок Родине от батрачества!
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мусить бути збройне повстання проти цієї ****** Зеленої мерзоти!
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Так плядь закройте их на две недели в каком-то удаленном санатории . Нахренаж вы их по всей стране распускаете . Очень хочется чрезвычайным положением страну добить ?
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полумакаронники поели макарошек...красивый там тротуар с кружочками и дерево южное но все в склепах--лучше уж тополя В Україну з Італії повертаються 178 українців, - посольство - Цензор.НЕТ 9372
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Наш Зеля добряк, любит широкие жесты: все к нам, мы вас отовсюду заберем!
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