 В Україну з Італії повертаються 178 українців, - посольство. ФОТОрепортаж

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство України в Італії, передає Цензор.НЕТ.

"23 березня після тривалої безперервної роботи українських дипломатів, консулів і персоналу авіакомпанії SkyUp 178 українців вилетіли до Києва спецрейсом із Неаполя", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що пасажири були допущені на борт після того, як фахівці провели температурний скринінг.

Читайте також: Українців із Бразилії евакуює польська авіакомпанія, - Дещиця



