 В Україну з Італії повертаються 178 українців, - посольство. ФОТОрепортаж

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство України в Італії, передає Цензор.НЕТ.
"23 березня після тривалої безперервної роботи українських дипломатів, консулів і персоналу авіакомпанії SkyUp 178 українців вилетіли до Києва спецрейсом із Неаполя", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що пасажири були допущені на борт після того, як фахівці провели температурний скринінг.
Загорать можно.
Возвращать нужно, но с умом и с обсервацией в специальных местах на 14 дней. А у нас все для пиара, чтобы заснять очередной видосик и голосом больного гайморитом сказать "ми сваіх не брасаєм. Бажаю вам 36.6"
Просто охренеть можно.
Да там каждому нужно тест провести и в карантине держать хотя бы месяц!
И селить их в квартиры к нардепам на обсервацию!
Все больше току от нардепов будет!
родители (Николаев) рассказывают что в город просто массово возвращаются из Италии всякие "гувернантки" и "домработницы" с "сиделками". едут сами из борисполя "бла бла каром" Не знаю как до Николаева а до меня цена "попутки" выросла в 4-5 раз и теперь составляет 1000-1200 грн с человека. их никто не проверяет. приезжая первым делом начинают обход друзей и знакомых на предмет "рассказать ужасы эпидемии". курицы безголовые. никто никого не контролирует.
А друзьям и знакомым их нахер от своих дверей сразу послать религия наверное не позволяет. Сразу стол накрывают, уши торчком и рты раззевают слушая рассказы? Так кто тогда курицы безголовые?
ЖГИ ЕЩЕ!
|Covid
А как же собственные заробитчане, которые возвращались весь март до этого в Волынскую, Житомирскую, Львовскую, Тернопольскую области с территории всего ЕС (Польша, Чехия, Словакие, Италия)?
Почему для них не устраивали подобные "теплые приемы" или свое дерьмо не пахнет?
В Киеве из 24 зараженных - 22 приехали из Италии, Франции и т.д. Правильно делает Лукашенко, никакого карантина, все работают, ходят в школу, но через границу никого не впускают, кто не успел вернуться, тот опоздал... до конца карантина! Скоро Пасха, так захотят вернуться тысяч двести - триста, тогда будет весело!
див."тренд'
От пускай их Зеля встречает в аэропорту. Вместе с этим дебильным скринингом температурным, который ни о чем! Или селит изолированно в ОП. Или у себя дома...