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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВР (7305) Геращенко Ірина (983)

 Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко. ФОТО

Погоджувальна рада депутатських фракцій і груп Верховної Ради проходить у понеділок в онлайн-режимі.

Про це повідомила співголова парламентської фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджувальна рада в онлайн-режимі, де керівництво парламенту і фракцій обмінялися думками щодо можливого позачергового засідання ВР. Дата самого засідання ще невідома. Як і порядок денний", - написала Геращенко.

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За її словами, " Європейська Солідарність наполягає, щоб в порядку денному були виключно питання боротьби з короновірусом, захист медицини і медиків врятування української економіки. Ніякого ринку землі, мінських пакетів, законів про ТБ".

"Щодо перспективи введення надзвичайного стану і дистанційного голосування - а є велика вірогідність їх введення - то "Європейська Солідарність" категорично проти, бо бачимо в цьому надзвичайні ризики для країни і демократіі. Вважаємо, що сьогодні Зеленський і уряд мають всі повноваження приймати необхідній рішення : через механізм прийняття окремих законів і РНБО", - додала Геращенко.

Крім того, Геращенко опублікувала фото, як відбувається онлайн-засідання.

Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко 01
Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко 02
Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко 03
Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко 04

Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183570
 
   
 Топ коментарі
 
Дубинский , а может с себя начнешь? Хоть две-три квартиры в Киеве лишние продашь? Или пару машин.
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А чого Разумков маску одягнув та ще й не за інструкцією? Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4858
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что значит возможное ? что страшно служить стало ? Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 401... ближе к народу надо быть ,жить его проблемами , любить народ надо не из мерседеса , а из больничной койки , может наконец станете жить не в параллельной реальности...
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шо-шо? капшо!
власник 24 квартир вимагає... від інших

Александр Дубинский
16 ч. ·

В конце недели я встретился с главврачами Обуховской и Васильковской больниц, а также с руководителями станций экстренной помощи.
Обеспечение стремится к нулю. Масштабные закупки невозможны из-за хаоса с ценами, и отсутствия централизованных поставок средств индивидуальной защиты и аппаратуры.
У нас нет другого выхода, кроме создания Гуманитарного штаба, который должен работать на всю Киевскую область.
Призываю бизнесменов, меценатов и просто неравнодушных людей присоединиться к нам.
Сформированы списки самого необходимого для борьбы с коронавирусом по 94 округу.
До конца следующей недели - будут списки по области.
Для обеспечения врачей и больных ВСЕМ - от медикаментов и защитных костюмов до машин и продуктов.
Пожалуйста, покупайте и передавайте все, что можете собрать для врачей.
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Дубинский , а может с себя начнешь? Хоть две-три квартиры в Киеве лишние продашь? Или пару машин.
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Такие ГумШтабы должны быть созданы в КАЖДОЙ области Украины. В них должны входить только НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ организации и граждане-волонтеры. И никаких денежных дел! Только безвозмездно!
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А чого Разумков маску одягнув та ще й не за інструкцією? Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4858
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А на передньому плані - басейн для дезінфекції?
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С2икуны гребанные.... Все сцутся, но эти то должны иметь мужество и силу воли. А они трясутся за свои никому не нужные жизни..... И что вам это даст? Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты.
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не только опзж, а и слуги народа открыли счет зараженных...а после заседания вр все повально
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Шото меня беспокоить !!! Главноному недописюну роялю прадихвецитировали?
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Судячи з усього - 99%, що введуть надзвичайний стан... Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5567
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А че усрались? А гдеж патриотизм или ********--м?
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недавно о патриотизме говорил дубинский, когда тернополь и львов не принимали борт с китая...
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что значит возможное ? что страшно служить стало ? ... ближе к народу надо быть ,жить его проблемами , любить народ надо не из мерседеса , а из больничной койки , может наконец станете жить не в параллельной реальности...
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Натягніть Дімасику масочку на носика!!!
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Та скоро узнаем всю повестку дня.
Сразу после того, как объявят ЧП!
Осталось ждать не долго.
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