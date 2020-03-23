 Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко. ФОТО

Про це повідомила співголова парламентської фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Погоджувальна рада в онлайн-режимі, де керівництво парламенту і фракцій обмінялися думками щодо можливого позачергового засідання ВР. Дата самого засідання ще невідома. Як і порядок денний", - написала Геращенко.
За її словами, " Європейська Солідарність наполягає, щоб в порядку денному були виключно питання боротьби з короновірусом, захист медицини і медиків врятування української економіки. Ніякого ринку землі, мінських пакетів, законів про ТБ".
"Щодо перспективи введення надзвичайного стану і дистанційного голосування - а є велика вірогідність їх введення - то "Європейська Солідарність" категорично проти, бо бачимо в цьому надзвичайні ризики для країни і демократіі. Вважаємо, що сьогодні Зеленський і уряд мають всі повноваження приймати необхідній рішення : через механізм прийняття окремих законів і РНБО", - додала Геращенко.
Крім того, Геращенко опублікувала фото, як відбувається онлайн-засідання.
власник 24 квартир вимагає... від інших
Александр Дубинский
16 ч. ·
В конце недели я встретился с главврачами Обуховской и Васильковской больниц, а также с руководителями станций экстренной помощи.
Обеспечение стремится к нулю. Масштабные закупки невозможны из-за хаоса с ценами, и отсутствия централизованных поставок средств индивидуальной защиты и аппаратуры.
У нас нет другого выхода, кроме создания Гуманитарного штаба, который должен работать на всю Киевскую область.
Призываю бизнесменов, меценатов и просто неравнодушных людей присоединиться к нам.
Сформированы списки самого необходимого для борьбы с коронавирусом по 94 округу.
До конца следующей недели - будут списки по области.
Для обеспечения врачей и больных ВСЕМ - от медикаментов и защитных костюмов до машин и продуктов.
Пожалуйста, покупайте и передавайте все, что можете собрать для врачей.
Сразу после того, как объявят ЧП!
Осталось ждать не долго.