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 Події, Суспільство
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Все про:карантин (745) медицина (913) СБУ (5422) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 СБУ зупинила спробу вивезення до Євросоюзу 40 тисяч медичних халатів. ФОТО

З України в одну з країн Європейського Союзу намагалися незаконно вивезти майже 40 тисяч медичних халатів. СБУ запобігла спробі на кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що вартість затриманої партії медичних халатів становить майже 42 тис. євро.

СБУ зупинила спробу вивезення до Євросоюзу 40 тисяч медичних халатів 01

Правоохоронці зупинили вантажний автомобіль, який прямував в одну з країн Євросоюзу, на митному посту "Ягодин" Волинської митниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодо Гончарука має бути порушена кримінальна справа за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

СБУ зупинила спробу вивезення до Євросоюзу 40 тисяч медичних халатів 02

Під час митного огляду вантажівки було виявлено партію медичних халатів з нетканого синтетичного волокна.

СБУ зупинила спробу вивезення до Євросоюзу 40 тисяч медичних халатів 03

Тривають невідкладні слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

Також дивіться: СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183539
 
   
 Топ коментарі
 
Як же ж всі вони люблять Україну... Які ж ми всі патріоти... Любо - дорого дивитися...
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да введите военное положение уже и отстреливайте этих тварей прямо возле фуры, скотопидары больше слов нет.
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Що заважає ввести кримінальну відповідальність, на час карантину, за подібне - довічне?
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Як же ж всі вони ******* Україну... Які ж ми всі патріоти... Любо - дорого дивитися...
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да введите военное положение уже и отстреливайте этих тварей прямо возле фуры, *********** больше слов нет.
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Не мона... вони усі "Слуги народу" і особисті друзі/оточення Зеленського, а ловлять там, де інтереси СБУ пересікаються з інтересами МВС...
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более того - как можно отстреливать ? ведь
СБУ зупинила спробу вивезення до Євросоюзу 40 тисяч медичних халатів - Цензор.НЕТ 5278
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Хто з нас "президент" а хто ні, ми побачимо, коли ШВЛів почне не вистачати...
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Що заважає ввести кримінальну відповідальність, на час карантину, за подібне - довічне?
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Бред. Они просто продают свой товар. Если он нужен здесь, то нужно у них купить и заказать еще. Производство этого добра можно увеличить раз в десять за неделю. Только вот покупать у нас никто не хочет.
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Покупати за скільки? продавай по адекватній ціні і куплять. Збагатитись ти тут не можеш, це так, але у Другу світову за це до стінки клали.
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Зовсім далекий? Халати пересічним не потрібні, а для лікарень держава не закуповує понад того, що заклали ще у тому році.
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Відмінність між нашими позиціями в тому, що я не кончена Зелена мерзота і Україна для мене не тільки місце де можно заробити.
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Хто віз? Яка це сила, чи падприємець? Напишіть, щоб нарід бачив свої\х героїв. І це звичайно не мародерство?
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Я не розумію. Цей вантаж не замитнювався? Митниця, яка замитнювала вантаж не знала, що цей товар заборонений до експорту? Спочатку потрібно навести порядок на митницях відправлення.
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Зазвичай митнику дають сотку баксів і він підписує декларацію, не виїжджаючи на завантаження машини, як того вимагає законодавство.
Судячи зі статті, по якій порушено справу, зараз халати везли теж під виглядом чогось іншого.
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Так і я про те. Тому потрібно перевіряти всіх. А не тільки підприємця чи перевізника.
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Хе, вони 100000 респіраторів задекларували за 7500$ (2 грн/шт), а у продажу ці респіратори менше ніж за 100 грн ніколи не з'являлися.
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Ну так сами и купите эти халаты для своих врачей. Тем более что цена копеечная и явно ниже реальной.

А то виходить і сам не гам і другому не дам.
У нас этого добра могут нашить немеряно и халатов и масок. Проблема как раз продать.
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маски проблема продати? ти з якої країни пишеш? па всіх аптеках вивіски "масок нема"
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В моём гододке на 50тыс три швейных фабрики. Одна гос и две частные.
Ну с гос понятно. Повесят замок, напишут карантин и всё.
Частники шьют маски по-сути подпольно. Так как карантин. И способны обеспечить город за неделю работы. Но опять таки под шумок карантина их усиленно прессуют желаюшие "заработать" чинуши и менты.
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В нас теж пустили цей пошив, але справа в тому що масок потрібно багато і їх треба міняти.
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Маски відносно невелика проблема. За тиждень два їх таки нашиють вдосталь.
Проблему вирішує нарощування виробництва.
Блокування вивозу проблему не вирішить. А закриття відповідних підприємств і взагалі схоже на злочин.
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от до чего ж стуевина дошла - распродают батькивщину на корню, скоро этак, глядишь, последние шаровары отправят в эуропу ради грошей
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Шаровари це Платов, Доватор, західна Україна ніколи не носила шароварів. не любиш донських козаків, мордва?
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шо, опять обделался? меняй шаровары на памперсы
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Чому мордва така тупа, це риторичне питання.
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крадуцкий рискует перплюнуть самого свинарчука такими темпами...)
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В деле Свинарчука не нашли состава преступления, зеленые мародеры обманом захватили власть.
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Кстати ,свинарчук завозил в Украину запчасти а земародеры вывозят критически важные товары медицинского назначения
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та неважно шо везли - оф. запрета не было же.
вот почему кудахтать, если это не запрещено к экспорту.
понятно что спекулируют, но юридически - какие претензии то?
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Кабинет Министров Украины запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства. Источник: https://censor.net.ua/n3180769
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а, ок.
та просто с этими правунами - один день министр в карантине - второй день - министр в увольнении.. с нас реально ржут
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ммм, когда он куда-то ехал на переговоры, то было так:
а с этими =
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Угу. Правильный ответ: лучше в 1000 раз лучше.
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"Якщо бізнесмен бачить перспективу отримати 300% прибутку - його НІЩО не зупинить" К.Маркс "Капітал".
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А сколько таких перспективных бизнесменов, после таких оборудок залили бетоном?
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Феликс Эдмундович в гробу переворачивается.То проститутки то халати.Они скоро начнут с радарами стоять на трассах.
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Зеленые мародеры масками не ограничиваются до халатов добрались сивохе на мерседес собирают
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До речі, а ніхто не помітив - медичний халат аж по 1 еврику. Цікаво, а що то за халати такі? Чи то може шмаркля правду каже - корупцію на митниці вже подолано?
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Там Нєфьодов говорив, що митниця - то не скарбничка. А звідки ж ті надходження візьмуться, якщо 100000 респіраторів вивозять по 2 грн за штуку (в роздрібі от 100 грн), а 40000 халатів по 30 грн за штуку (в роздрібі від 200 грн за найгавняніший)?
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Ага ага блдь , уже развесили уши. Что там с радуцким,который продал все маски с Украины?
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Це державний злочин і в час війни таких людей треба судити як державних злочинців !
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Шота рано вони прокинулися! З проститутками вже розібралися?
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Меня интересует, а почему СБУ это задерживает, а не таможня? Таможня дает добро? Ведь ехали же они не наобум. Кто-то же им окно делал.
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