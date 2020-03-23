 СБУ зупинила спробу вивезення до Євросоюзу 40 тисяч медичних халатів. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.
Зазначається, що вартість затриманої партії медичних халатів становить майже 42 тис. євро.
Правоохоронці зупинили вантажний автомобіль, який прямував в одну з країн Євросоюзу, на митному посту "Ягодин" Волинської митниці.
Під час митного огляду вантажівки було виявлено партію медичних халатів з нетканого синтетичного волокна.
Тривають невідкладні слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.
Судячи зі статті, по якій порушено справу, зараз халати везли теж під виглядом чогось іншого.
А то виходить і сам не гам і другому не дам.
У нас этого добра могут нашить немеряно и халатов и масок. Проблема как раз продать.
Ну с гос понятно. Повесят замок, напишут карантин и всё.
Частники шьют маски по-сути подпольно. Так как карантин. И способны обеспечить город за неделю работы. Но опять таки под шумок карантина их усиленно прессуют желаюшие "заработать" чинуши и менты.
Проблему вирішує нарощування виробництва.
Блокування вивозу проблему не вирішить. А закриття відповідних підприємств і взагалі схоже на злочин.
вот почему кудахтать, если это не запрещено к экспорту.
понятно что спекулируют, но юридически - какие претензии то?
та просто с этими правунами - один день министр в карантине - второй день - министр в увольнении.. с нас реально ржут
а с этими =