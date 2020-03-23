 За добу в Україну в'їхало понад 15 тис. осіб: в одного експрес-тест підтвердив Covid-19, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Державна прикордонна служба, в одного з прибулих пасажирів діагностували гостре респіраторне захворювання Covid-19, викликане коронавірусомSARS-CoV-2, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у більш ніж 15 тисяч осіб. В пункті пропуску "Бориспіль" під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Усі служби діяли відповідно до алгоритму. Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, в зоні ООС прийняті окремі рішення щодо перетинання лінії розмежування в обох напрямках майже 100 громадянами, а адмінмежу з ТОТУ АР Крим учора перетнули 215 осіб.
За даними відомства, в понеділок, прикордонники очікують два евакуаційні поїзди – з Польщі та Латвії. Оформлення потягу "Перемишль-Київ" будуть здійснювати у Львівській області прикордонники Мостиського загону, а потяг "Рига-Київ" оформлятимуть у м. Києві військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".
Так что сколько зеля свез зараженных, вообще не понятно.
Это писдес Украина позавидует Италии
Чи єдиний спосіб лікування для пересічних громадян - самоізоляція???
Це новий анекдот
Да и с какой стороны безвиз, к тому, что ватная власть не готовилась к эпидемии, не закупала а вывозила мед стафф. А теперь безконтрольно ввозит людей со всех стран, в самый большой город Украины.
Да, 73% мудачья не виноваты, что привели украинофобов к власти!
Ну блін, в нас що в Санжарах лише санаторій/база відпочинку?? Купа санаторіїв зараз простоює без клієнтів! Розселити за державний кошт на 2 тижні евакуйованих туди. Все одно держава щороку виділяє кошти на оздоровлення по профспілкових путівках (досі виділяє, тітка їздила в 2018)...
У Чернівці інфекцію привезли не з Китаю, а з Італії...
Поїхали - нехай там сидять і заробляють.
Зрозумів, недоумку?
скоро в Украину заразу со всей планеты свезут!
Міністерство закордонних справ уже повернуло в Україну понад 60 тис. наших співгромадян, ще більш як 27 тис. очікують повернення.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок у понеділок, 23 березня
Навіть зараз держава щороку виділяє кошти на оздоровлення десятків тисяч українцівпо профспілкових путівках. То чому б за ці гроші не потримати 2 тижні по санаторіях цих людей? У нас 200 державних санаторіїв, а баз відпочинку - ще більше!
А якщо вони не тримають на карантині евакуйованих, то решта заходів - до одного місця! Який толк з зупинки метро і потягів, якщо купу людей із заражених регіонів привезли і не ізолювали на 2 тижні????
15-13 = 2. А хто 2000?