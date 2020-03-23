EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Київські новини, Суспільство, Фоторепортаж
  11362  20
Матеріали за темою:
Все про:карантин (745) Київ (7511) транспорт (459) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Київ призупинив перевезення пасажирів на період карантину: возять лише за спецперепустками і за визначеними маршрутами. ФОТОрепортаж

Громадський наземний транспорт Києва призупинив перевезення пасажирів на період карантину. Працюватимуть лише тимчасові маршрути тільки для тих громадян, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київпастрансу.

Перевозитимуться медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах і аптеках, співробітники стратегічних підприємств.

Пасажири будуть допускатися в транспорт лише за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

Також читайте: З 23 березня в Києві працюватимуть лише тимчасові маршрути громадського транспорту, - "Київпастранс". ПЕРЕЛІК

🚌 Автобусні маршрути:

🔴 № 56-Д "Просп. Палладіна – ст.м. "Либідська";
🔴 № 114 "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";
🔴 № 118 "Ст.м. "Чернігівська" – ст.м. "Політехнічний інститут";
🔴 № 119 "Вул. Касіяна – Контрактова площа";
🔴 № 220 "Вул. Тростянецька – вул. Медова";
🔴 № 500 "Вул. Північна – зал. вокзал "Центральний";

🚎 Тролейбусні маршрути:

🔵 № 7 "Вул. Чорнобильська – ст.м. "Площа Льва Толстого";
🔵 № 16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності";
🔵 № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський гай";
🔵 № 91-Н "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";
🔵 № 92-Н "Просп. Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського";

🚃Трамвайні маршрути:

🟡 № 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";
🟡 № 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа";
🟡 № 14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа";
🟡 № 16 "Ст.м. "Героїв Дніпра – Контрактова площа";
🟡 № 22 "Бульв. Перова – завод ЗБК";
🟡 №28-Д "Просп. Ватутіна – ст.м. "Позняки".

Водночас заступник голови КМДА Поворозник повідомив, що окремі категорії пасажирів зі спецперепустками оплачуватимуть проїзд як зазвичай.

"Задля запобігання будь-яким маніпуляціям повідомляю, що проїзд у громадському транспорті, що перевозитиме тільки окремі категорії пасажирів, здійснюватиметься не безкоштовно. Тобто, пасажири зі спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card", - написав він у Facebook.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зайві пасажири" не хотіли виходити із салону тролейбуса і чинили опір поліції в Києві. ВIДЕО

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на зупинках громадського транспорту небагатолюдно - по 2-3 людини, а в кожній одиниці громадського транспорту перебуває поліцейський.

Київ призупинив перевезення пасажирів на період карантину: возять лише за спецперепустками і за визначеними маршрутами 01
Київ призупинив перевезення пасажирів на період карантину: возять лише за спецперепустками і за визначеними маршрутами 02
Київ призупинив перевезення пасажирів на період карантину: возять лише за спецперепустками і за визначеними маршрутами 03
Київ призупинив перевезення пасажирів на період карантину: возять лише за спецперепустками і за визначеними маршрутами 04
Фото: Олег Богачук

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня введено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. У межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183507
 
   
 Топ коментарі
 
Це рішення принесе більше шкоди ніж користі. Мабуть це і є метою шмарклі.
 показати весь коментар
 
Ну так приватні маршрутки то залишаються !? ..По 10 пасажирів ! Киев приостановил перевозки пассажиров на период карантина: возят только по спецпропускам и по определенным маршрутам - Цензор.НЕТ 4486
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну так приватні маршрутки то залишаються !? ..По 10 пасажирів !
 показати весь коментар
 
 
Там же написано "Київ призупиняє пасажирські перевезення"! Які маршрутки!?

 показати весь коментар
 
 
это не фейк. спрос ВСЕГДА рождает предложение. помните знаменитую цитату из дедушки Маркса?
 показати весь коментар
 
 
Кличко вертел в руках такой пропуск. А теперь вопрос: так ли тяжело отпечатать картонки вот с таким изображением и продавать? Естественно, то что это фальшивка сразу будет видно проверяющим, но по интернету этот "пропуск" выглядит идентичным кличковскому.
 показати весь коментар
 
 
Це рішення принесе більше шкоди ніж користі. Мабуть це і є метою шмарклі.
 показати весь коментар
 
 
Предложения какие? Ты во всем Зраду видишь.
 показати весь коментар
 
 
только клічько сєгодня можєт відєть в завтрашній дєнь.
 показати весь коментар
 
Вы правы. Кличко когда-то наплодил придурковатые автобусные маршруты, дублирующие метро, а теперь только они и пригодились. Если не считать 56 автобус, он только их и оставил
 показати весь коментар
 
 
Безумное, самоубийственное решение. И все как обычно - пропуска, спецталоны и тд. Чем такие решения продиктованы? Ведь никакого практического смысла в плане борьбы с вирусом ( с нем нельзя бороться, это не бактерия) эти решения не имеют. Так почему они появляются? Мне думается это истеричная попытка владельцев загородных поместий ( а это и есть властьимущие) спастись от неминуемой, как им кажется, смерти от вируса. Бороться с ним нельзя, лечится в Германии не получится, вот и наше "Аламо" - карантин! Хрен с ним, что люди будут друг друга за кусок хлеба убивать в городских геттто! Хрен с ним! Может вирус одумается и нас не заразит! А вы дохните , быдло....
 показати весь коментар
 
 
Добро пожаловать в глобальный цифровой концлагерь. И это только начало. Поводов для загнания будет масса, по мере невелирования введенных ограничений. А пипл схавает.
 показати весь коментар
 
 
Ну так пипл за это голосовал - 73% вопили дайошЬ
 показати весь коментар
 
 
Сусід тоді казав - гірше не буде. Треба буде в нього тепер спитати.
 показати весь коментар
 
 
Смотри результаты выборов по Киеву - порохоботы уже саморганизовались как во время майдана и на х"ю вертели педалика и вислюка оманского ...
 показати весь коментар
 
 
Щоб щось продати в аптеці чи продуктовому, треба це щось виробляти. Хто це буде робити?
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні антирейтинг Бубочки піднявся до 73%...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору