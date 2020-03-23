 Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба 93-й ОМБр, передає Цензор.НЕТ.
"У бойові бригади Збройних Сил почали передавати бронеавтомобілі "Варта-Новатор". Це розробка компанії "Українська бронетехніка". Машина важить 9 тонн і виготовлена на шасі Ford 550, яке було спеціально посилене. На фото - "Новатор", який отримала 93 бригада Холодний Яр. На нього встановили протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П". Нині у підрозділі протитанкові розрахунки, серед них жіночі, опановують нову бронемашину", - пише видання.
это просто броневик, даже не "Хетцер", который был гораздо ниже.
просто крайне важно шоб БМ была как можно пониже.
давай выйди в бой на ГАЗ-е а я на Хэмви - у кого шансы выжить крепче?
вот за шо и говорю.
в идеале - конечно это расчет с "корнет"-ом в кустах.
Но если броневик 3м. высотой против скажем бмп, то исход почти всегда не в пользу "Варты" будет
Вы еврей?
да я же спецом написал - "на пересеченной местности" рулит низкий силуэт БМ. Спецом привел тот же "Хетцер"(охотник на совковых танков)
щас найду даже:
ни один нем. танк не пробивал совкового даже в борт.
600 европейских танков было против 3-35.к. совковых, ну иииии? что произошло?
Решает ситуацию не столько железо, как экипаж.
и кстати у нас с Рашкой нету такого разрыва(связь, командование, авиационное прикрытие), так что надеюсь Путин не нападет.... но он поехавший, так шо не надеюсь
1. Оператор стріляє з автомобіля. "Отвєтка" накриває і автомобіль, і розрахунок...
2. Оператор стріляє з виносного пульта. "Отвєтка" накриває автомобіль з ПУ...
3. Оператор стріляє з виносного пульта, керуючи пусковою установкою, що стоїть на "тренозі". "Отвєтка" накриває лише пускову установку...
Де втрати зводяться до мінімуму? І тут два питання :
1. Скільки важить пускова установка?
2. А хто буде переносить пускову установку? Дівчата?
3. А чи не простіше возить на звичайній "Варті" саме ПУ зі станком і запасом ракет? А на даху розмістить кулемет, як допоміжне озброєння - для самооборони? (Тоді автомобіль, розміщений в укритті, буде прикривать вогнем розрахунок "Стугни" - і оператора з пультом, і саму ПУ, які "рознесені" на відстані, від обстрілу з боку противника чи нападу ДРГ...
З повагою!
(А на "війну" нічого "кивать" - "Війна все спише" - не наш принцип... Людей берегти треба... "Залізяку" зробить можна за кілька днів... А людину виростить і вивчить треба... А це вимагає двох десятків років і купи затрат...).
Лежать на дивані, і "рассуждать", і хоч раз полежать під обстрілом - різні речі... Я знаю, як лежать, і в першому, і, головне! - у другому випадку... Чи ти думаєш, "просто так" на МТЛБ - броньованому тягачі для 120 мм мінометів і гармат, в Афгані почали ставить кулемети на верхню частину корпусу?...
А в ремроте, в период боевых действий, и без "переоборудования" ПУ, работы хватает...
Аналогічний принцип існує і в авіації. Літаки конкретної моделі мають бути однаковими, за заводськими стандартами. щоби льотчики не "шукали" що і де в ньому.
У совку був прикрий виняток: ТУ-134. "Допилюючи" конструкцію, заводчани вносили у деякі "борти" певні зміни у розташуванні приладів та тумблерів на робочому місці бортеханіка. І в Керівництві з льотної експлуатації (основному документі) на першій сторінці був такий абзац:
"Бортмеханік перед польотом повинен розібратися у розташуванні приладів та органів керування на даному конкретному "борті". Хіба це не маразм?
ну вот в Израиле 50к. баб в казармах - и таки шо? тем более шо тут они на контракте, т.е. ты же и платишь им шо они служат.(тут = в Украине)