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 Політика України, Фоторепортаж
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 Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ. ФОТОрепортаж

Український Тиждень опублікував фото нової бронемашини "Варта-Новатор".

Про це повідомляє пресслужба 93-й ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

"У бойові бригади Збройних Сил почали передавати бронеавтомобілі "Варта-Новатор". Це розробка компанії "Українська бронетехніка". Машина важить 9 тонн і виготовлена на шасі Ford 550, яке було спеціально посилене. На фото - "Новатор", який отримала 93 бригада Холодний Яр. На нього встановили протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П". Нині у підрозділі протитанкові розрахунки, серед них жіночі, опановують нову бронемашину", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році для ЗСУ закуплять 21 мобільний банно-пральний комплекс, - Міноборони. ФОТО

Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 01
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 02
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 03
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 04
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 05
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 06
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 07
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 08
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 09
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 10
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183484
 
   
 Топ коментарі
 
Хоть что то, а то за массовым вирусным психозом, уже и позабыли, что у нас война...
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Ща маршал игорекL вылезет и начнет рассказывать что это хлам ...
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Тут ось в чому справа. Будь яке рішення має як плюси, так й мінуси. Завдання ББМ з комплексом Стугна-П швидко прибути на танконебезпечний напрямок. Це резерв командира. Який він кине в випадку прориву першої, або навіть другой смуги оборони. Втрати?...це війна. Головне виконати бойову задачу, з максимальною мінімізацією втрат та зусиль. Більш ніж впевненний, що варіант зняття ПТРК з даху й встановлення там іншого типу озброєння передбачений. Не снижуйте рівень вітчязняної конструкторської думки до рівня ІгоряL.
З повагою!
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Ща маршал игорекL вылезет и начнет рассказывать что это хлам ...
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по-сути, 3м. силуэт, это не оч. хорошо.
это просто броневик, даже не "Хетцер", который был гораздо ниже.
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почему же?
просто крайне важно шоб БМ была как можно пониже.
давай выйди в бой на ГАЗ-е а я на Хэмви - у кого шансы выжить крепче?
вот за шо и говорю.
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Что Газ, что Хэмви, что это изделие для ПУТРСа без разницы, всё это споткнётся даже перед первым попавшимся вражеским гранатомётом. Вон в Сирии, где более-менее современная война воюют даже не на БТРах, а на БМП
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и шо воют не машины а люди в них если бмп турецких прокси гонял т 72 сасадитов то в т 72 олени Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 5010
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на пересеченной местности и с ракетой - понятно что выиграет тот кого позже заметит противник.
в идеале - конечно это расчет с "корнет"-ом в кустах.
Но если броневик 3м. высотой против скажем бмп, то исход почти всегда не в пользу "Варты" будет
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да расчёт в кусты ещё забратся должен и добежать туда
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нуну какой бмп если совковых 1 2 ки то всё от местности зависит ваши росказни про бмп рулит разбиты в пустыне Чада где бмп 1 и т 55 муамара были утилизированы тойотами с ПТРК и древними 106 мм безоткатками на джипах времён корейской войны Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 8029
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в пустыне Чада\\\\\\\\\

Вы еврей?
да я же спецом написал - "на пересеченной местности" рулит низкий силуэт БМ. Спецом привел тот же "Хетцер"(охотник на совковых танков)
щас найду даже:Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 7479

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вей вам таки напомнить эпик фейл низких танков СССР на Голанах в Йом Кипур Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 5877
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пан, вы же в курсе напр. что под Бродами было?
ни один нем. танк не пробивал совкового даже в борт.
600 европейских танков было против 3-35.к. совковых, ну иииии? что произошло?
Решает ситуацию не столько железо, как экипаж.
и кстати у нас с Рашкой нету такого разрыва(связь, командование, авиационное прикрытие), так что надеюсь Путин не нападет.... но он поехавший, так шо не надеюсь
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"Всегалактичний стратиг", "Ігорок Л" - це, дійсно, "ЩОСЬ"... А хочеш, я скажу, що саме ця одиниця озброєння - "хлам"? Одна з позитивних рис "Стугни" - наявність виносного пульта управління. Саме це дає можливість оператору, перебуваючи в укритті, уникнуть ураження противником, у відповідь - якщо і буде нанесений удар, то лише по пусковій установці. А тут пускова установка установлена стаціонарно, на бронеавтомобілі з протикульовим захистом... Проти мін і снарядів з ракетами вона безсила. Тепер "малюєм варіанти"
1. Оператор стріляє з автомобіля. "Отвєтка" накриває і автомобіль, і розрахунок...
2. Оператор стріляє з виносного пульта. "Отвєтка" накриває автомобіль з ПУ...
3. Оператор стріляє з виносного пульта, керуючи пусковою установкою, що стоїть на "тренозі". "Отвєтка" накриває лише пускову установку...
Де втрати зводяться до мінімуму? І тут два питання :
1. Скільки важить пускова установка?
2. А хто буде переносить пускову установку? Дівчата?
3. А чи не простіше возить на звичайній "Варті" саме ПУ зі станком і запасом ракет? А на даху розмістить кулемет, як допоміжне озброєння - для самооборони? (Тоді автомобіль, розміщений в укритті, буде прикривать вогнем розрахунок "Стугни" - і оператора з пультом, і саму ПУ, які "рознесені" на відстані, від обстрілу з боку противника чи нападу ДРГ...
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Тут ось в чому справа. Будь яке рішення має як плюси, так й мінуси. Завдання ББМ з комплексом Стугна-П швидко прибути на танконебезпечний напрямок. Це резерв командира. Який він кине в випадку прориву першої, або навіть другой смуги оборони. Втрати?...це війна. Головне виконати бойову задачу, з максимальною мінімізацією втрат та зусиль. Більш ніж впевненний, що варіант зняття ПТРК з даху й встановлення там іншого типу озброєння передбачений. Не снижуйте рівень вітчязняної конструкторської думки до рівня ІгоряL.
З повагою!
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А я не "знижую рівень вітчизняної конструкторської думки"... Я просто вказую на те, що в комплектації "Варти" обов"язково повинен буть мобільний станок для ПУ... Та й витягти зібраний станок з ПУ, з дверей ББМ, набагато легше і швидше, ніж знімать його з даху, передавать з 3-хметрової висоти, чи просувать у люк і тягти через весь десантний відсік, а потім, знову-ж, таки, встановлювать на станок... (І весь цей час два члени розрахунку, озброєні лише АК, будуть задіяні для прикриття розвертання ПУ, тоді як при наявності кулемета з круговим обстрілом, на даху, з цим справиться один, прикритий бронещитками. І дальність обстрілу і його кут, збільшиться і покращиться). А те, що я написав у кінці коментаря - просто "розробка бойових прийомів ефективного застосування збройового комплексу"... В період Другої Світової РСЧА застосовувала РС не тільки з ПУ на автомобілях, а й ПУ станкові... Особливо це стосувалося РС калібру 132 мм. Кожний снаряд транспортувався у окремій укупорці (дерев"яній). На позиції їх, пакетом у 12 шт. встановлювали на станок, відкривали укупорки в передній частині, наводили і робили пуск. Так от, під час Берлінської операції бійці заносили окремі РС у будинок, встановлювали в кімнаті, вручну наводячи на противника, ховалися в сусідньому приміщенні, і стріляли... Подібне не передбачалося в нормативних документах по бойовому застосуванню даних снарядів, однак, з успіхом застосовувалося у вуличних боях, проти укріплених вогневих точок противника...
(А на "війну" нічого "кивать" - "Війна все спише" - не наш принцип... Людей берегти треба... "Залізяку" зробить можна за кілька днів... А людину виростить і вивчить треба... А це вимагає двох десятків років і купи затрат...).
Лежать на дивані, і "рассуждать", і хоч раз полежать під обстрілом - різні речі... Я знаю, як лежать, і в першому, і, головне! - у другому випадку... Чи ти думаєш, "просто так" на МТЛБ - броньованому тягачі для 120 мм мінометів і гармат, в Афгані почали ставить кулемети на верхню частину корпусу?...
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З дівану я встав в 2014. Досі на нього не повернувся. Безумовно, принцип "війна все спише" й "баби ще нарожають" - це від диявола, чи Жукова. Борони боже, я це виправдовував. Кулемети почали ще амеріканці й німці ставити на САУшки в 2-гу світову. До речі, лише Сінай довів радянському керівництву, що динамічна броня на танках напрочуд ефективна. (Повертаючись знов до втрат!)
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Так я не зрозумів - в чому я схожий на "Ігора Л", у даному випадку? Я так розумію, така штука, як "алгоритми дій", і "нормативи розвертання", тобі відомі... Так візьми, і розпиши алгоритм по всіх трьох варіантах, з урахуванням кількісті "бойових одиниць", рівня маскування, вогневого впливу (як свого, так і противника), та рівня можливих бойових втрат... Якщо в бойових умовах ти хоча-б, взводним "опорником" командував, то повинен знать, про що я кажу...
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О, Господи...та де ж я Вас порівнював з ІгоремL? Побійтеся бога, як можна так людину ображати Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 4944 ? Для того, щоб розписати (час необхідний) необхідно розпочати від - виявлення, tк - класифікації, tч - час проходження інформації, tпр - прийняття рішення тощо. Інші фактори, що мають вплив на оцінку оцінку обстановки, прийняття рішення командиром й відповідно час реалізації: відстань від району очікування (зосередження, інше) до позицій (місцю танкового прориву), стан доріг (шляхів) в т.ч. запасних, пора року, час доби, навченість екіпажу (розрахунку), готовність стартових позицій, наявність окопів для ОВТ, особового складу, тощо. Сидячи за компом такі розрахунки ефективно провести не можна, погодьтесь.
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А під обстрілом - тим більше... Чим менше "заморочок" в алгоритмі - тим ефективніше (практично - "на автоматі"), буде діять солдат на полі бою... В моєму варіанті передбачено саме це... Однак і враховані фактори зниження втрат (особового складу та матеріальної частини), та часу на розвертання комплексу...
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ну нє, а британці в 1915-му не додумались "танк" оснастити тим що легше за все.... - правильно, саме кулеметами
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отсутствие мобильных самоходных комплексов ПТРК вот тебе и решение на Варту поставили Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 60 мобильная война её не кто не отменял и я не считаю холодноярцев идиотами которые будут юзать хлам Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 60
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Холодноярцы будут юзать то, что им поставят и война уже несколько лет не мобильная, а позиционная.
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че смешного то? тут даже писали - просрал допустим шорты - заплати как за "Версачи". что тебе смешного то?
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первое машина на обкатке в войсках 2е бригады нету транспорта для ПТРК- твоё решение Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 4608 у Холдноярцев обкатывают разные варианты это пока самый тяжёлый Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 4608
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Я своє рішення вже виклав... На мою думку, мій варіант - переносна ПУ і кулемет на даху, найбільш вигідний, з точки зору ефективності... І час зекономлять, і людей збережуть, і втрати техніки та озброєння зведуть до мінімуму...
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ну опять таки то съёмный модуль так что чего туда рем рота может ещё смонтировать всё зависит от фантазии ротного инженигера
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Знаєш, для чого у МП-38 був "прилив"-гак, під стволом? Для того, щоб вести вогонь з незручних положень - з люка танка, через борт БТР (особливо, під час руху). Тоді цей виступ допомагав фіксувать зброю під час стрільби... По-твоєму, цей "прилив" повинні були робить, "на коліні", ротні зброярі, в окопах, по принципу - "що в голову збреде..."? Чи не простіше зробить його в заводських умовах, стандартизувать, відпрацювать алгоритм застосування, навчить солдата до автоматизму виконувать певні рухи під час бою?... (Другий приклад - у 2 СВ американці випустили велику кількість вантажних суден "Ліберті". Всі вони - по одному проекту, стандартне обладнання. Так само, по стандарту, навчалися і команди для них. Тому, потрапивши на інше судно "Ліберті", матрос знав, де і що знаходиться, і не витрачав багато часу на перепідготовку... ).
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рем рота и обрати внимание на пу птрк Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 6525 оно стандартное то есть можно работать в режиме мобильной с брони можно подвезти расчёт к месту развёртывания и отработать по противнику и уйти
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Обрати внимание - я написал о времени развёртывания ПУ на позиции (со снятием ПУ с крыши, опусканием её на землю, монтированием на переносном станке), времени прицеливания, сопровождения цели... Всё это время "дурында" трёхметровой высоты будет торчать на виду. Это раз. Всё это время минимум два человека, с автоматами, должны вести наблюдение за подступами к позиции, не участвуя в развёртывании. Это два... Не проще-ли вытащить собранное ПУ на треноге, из десантного отделения, перенести на позицию,бросить кабель и включить пульт управления? И всё это - под прикрытием пулемёта, с прицельной дальностью стрельбы вдвое большей, чем у АК, который, находясь на крыше ББМ, стоящего в укрытии, контролирует подступы к позиции.... Кроме того, пулемёт с пулемётчиком, с которого можно вести огонь и с позиции, и в движении - намного эффективнее. Ведь стрельба "с ходу", или с "короткой", с ПТУР, как в танке времён Второй Мировой - из пушки, практически, невозможна!
А в ремроте, в период боевых действий, и без "переоборудования" ПУ, работы хватает...
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>>Тому, потрапивши на інше судно "Ліберті", матрос знав, де і що знаходиться, і не витрачав багато часу на перепідготовку...<<
Аналогічний принцип існує і в авіації. Літаки конкретної моделі мають бути однаковими, за заводськими стандартами. щоби льотчики не "шукали" що і де в ньому.
У совку був прикрий виняток: ТУ-134. "Допилюючи" конструкцію, заводчани вносили у деякі "борти" певні зміни у розташуванні приладів та тумблерів на робочому місці бортеханіка. І в Керівництві з льотної експлуатації (основному документі) на першій сторінці був такий абзац:
"Бортмеханік перед польотом повинен розібратися у розташуванні приладів та органів керування на даному конкретному "борті". Хіба це не маразм?
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Хоть что то, а то за массовым вирусным психозом, уже и позабыли, что у нас война...
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А дочого тут кацабы, у нас внутришний конфликт. Забувайте про кацабив...
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При чём тут воины? Это уже кто то заробляе на том, на чём ни Донбас, ни Крым не вернуть ибо это ваще не машина поля боя
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там и коты есть еще - мочатся с мышами.
ну вот в Израиле 50к. баб в казармах - и таки шо? тем более шо тут они на контракте, т.е. ты же и платишь им шо они служат.(тут = в Украине)
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Все проверится в боевых условиях... все остальное бла-бда-бла...
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Этот броневичёк не для боя, а для поездок в прифронтовой полосе, приблизится к вражескому переднему краю для него -самоубийственно. Только в качестве разведывательного можно использовать при мобильных действиях, но их до конца эпохи кловане не предвидется
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разведка, разве прогулка по парку под ручку? эпоха клована, это инвалидность общества...
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Техніки потрібно сотні,а не одну машину дівчат катати.
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