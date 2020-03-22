 П'ятьох зловмисників, які напали і відібрали у бізнесмена 2,8 млн грн у Києві, взяли під варту, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури м.Києва в фейсбуці.

"Зловмисники підстерегли потерпілого неподалік банку на вул. Мечникова в центрі Києва. Погрожуючи пістолетом та ножем, нападники заволоділи сумкою підприємця, у якій були зазначені кошти.

Після цього грабіжники втекли з місця пригоди на автомобілі. При цьому на виїзді від місця вчинення злочину перебував автомобіль їхнього спільника, який, навмисно скоюючи на дорозі аварійну ситуацію, мав відсікати автомобілі переслідування. Ще один учасник злочинної групи на відстані 300 метрів проводив навколишню розвідку на предмет можливої засідки", - сказано в повідомленні.

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Незважаючи на те, що під час втечі зловмисники застосовували засоби конспірації та змінили автівки, правоохоронцям вдалося їх заблокувати на території Дніпровського району Києва.

Під час затримання зловмисники чинили опір та під час спроби втекти протаранили автомобіль поліцейських. За результатами спецоперації п’ятьох учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Нападниками виявилися четверо громадян Грузії та громадянин України. Під час обшуку однієї з іномарок, на якій вони пересувались, правоохоронці вилучили предмет, схожий на пістолет, номерні знаки від інших машин, а також значну суму грошей.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України та обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Фото: сайт прокуратури Києва

Спецоперація із затримання учасників злочинної групи проводилася за участі працівників карного розшуку ГУ НП в м. Києві, районного управління поліції та спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

Слідчі та процесуальні дії тривають.



