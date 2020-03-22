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 Події, Фоторепортаж
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 П'ятьох зловмисників, які напали і відібрали у бізнесмена 2,8 млн грн у Києві, взяли під варту, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 6 судом взято під варту без права на заставу п'ятеро зловмисників, які 20.03.2020, погрожуючи зброєю, напали на столичного підприємця та відібрали у нього 2,8 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури м.Києва в фейсбуці.

"Зловмисники підстерегли потерпілого неподалік банку на вул. Мечникова в центрі Києва. Погрожуючи пістолетом та ножем, нападники заволоділи сумкою підприємця, у якій були зазначені кошти.

Після цього грабіжники втекли з місця пригоди на автомобілі. При цьому на виїзді від місця вчинення злочину перебував автомобіль їхнього спільника, який, навмисно скоюючи на дорозі аварійну ситуацію, мав відсікати автомобілі переслідування. Ще один учасник злочинної групи на відстані 300 метрів проводив навколишню розвідку на предмет можливої засідки", - сказано в повідомленні.

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Пятьох зловмисників, які напали і відібрали у бізнесмена 2,8 млн грн у Києві, взяли під варту, - прокуратура 01

Незважаючи на те, що під час втечі зловмисники застосовували засоби конспірації та змінили автівки, правоохоронцям вдалося їх заблокувати на території Дніпровського району Києва.

Пятьох зловмисників, які напали і відібрали у бізнесмена 2,8 млн грн у Києві, взяли під варту, - прокуратура 02

Під час затримання зловмисники чинили опір та під час спроби втекти протаранили автомобіль поліцейських. За результатами спецоперації п’ятьох учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Нападниками виявилися четверо громадян Грузії та громадянин України. Під час обшуку однієї з іномарок, на якій вони пересувались, правоохоронці вилучили предмет, схожий на пістолет, номерні знаки від інших машин, а також значну суму грошей.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України та обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Пятьох зловмисників, які напали і відібрали у бізнесмена 2,8 млн грн у Києві, взяли під варту, - прокуратура 03

Пятьох зловмисників, які напали і відібрали у бізнесмена 2,8 млн грн у Києві, взяли під варту, - прокуратура 04

Фото: сайт прокуратури Києва

Спецоперація із затримання учасників злочинної групи проводилася за участі працівників карного розшуку ГУ НП в м. Києві, районного управління поліції та спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

Слідчі та процесуальні дії тривають.

Пятьох зловмисників, які напали і відібрали у бізнесмена 2,8 млн грн у Києві, взяли під варту, - прокуратура 05
Пятьох зловмисників, які напали і відібрали у бізнесмена 2,8 млн грн у Києві, взяли під варту, - прокуратура 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183401
 
 
 Топ коментарі
 
Учитесь писать толерантно и осторожно!

В ходе задержания у преступников, похожих на грузин, был обнаружен предмет, похожий на пистолет, значительная сумма резанной бумаги, похожая на деньги. Похожие на правоохранителей представители составили похожий на акт задержания документ. В таких идиотских формулировках любая новость становится похожей на говно.
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Люди меня не перестают удивлять.
Он вам предоставил документ, подтверждающий что он не платил налоги с этих денег?
Или вы просто ненавидите человека за то, что у него есть деньги, которых нет у вас?
Или по причине того, что сами вы всю жизнь работаете на кого-то т.к.не способны организовать собственное дело?
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Ця наволоч так "напрацює" з-під палки, що не зрадієш: якби хтіли працювати -- то працювали б, а не грабували.
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Заставить работать в больнице во время эпидемии!
Без масок и перчаток.
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Кого,Баригу? З таких готівкових коштів він платить податки?
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Люди меня не перестают удивлять.
Он вам предоставил документ, подтверждающий что он не платил налоги с этих денег?
Или вы просто ненавидите человека за то, что у него есть деньги, которых нет у вас?
Или по причине того, что сами вы всю жизнь работаете на кого-то т.к.не способны организовать собственное дело?
 показати весь коментар
 
 
Ця наволоч так "напрацює" з-під палки, що не зрадієш: якби хтіли працювати -- то працювали б, а не грабували.
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как всегда грызуны-лаврушники участники ограбления. Почему я не удивлен ?
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пятерым Робин Гудам совершить возмездие над барыгой-спекулянтом помешали слуги армянского дьявола..во какой заголовок просится
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Учитесь писать толерантно и осторожно!

В ходе задержания у преступников, похожих на грузин, был обнаружен предмет, похожий на пистолет, значительная сумма резанной бумаги, похожая на деньги. Похожие на правоохранителей представители составили похожий на акт задержания документ. В таких идиотских формулировках любая новость становится похожей на говно.
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интересно как определить что похожи именно на грузин а не на осетин?
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Як німецькі нацисти відрізняли євреїв - по вухам.
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Очень просто ,как в детстве:
Осетинец молодой не боиться драки,
У него кинжал большой
Достает до сраки!
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Та ради бога )))

.. у преступников, непохожих на негров, был обнаружен предмет, непохожий на лыжи, значительная сумма резанной бумаги, непохожей на унитаз. Непохожие на фигуристов представители составили непохожий на либретто документ.
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Это стиль Цензора, они всегда даже морды на фото замазывают и фамилии не пишут,в то время как во всех новостях все в открытую уже показали.
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Деньги конфискованы.

На них купят запонки.
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Сейчас у домушников работа остановилась вообще
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Перекваліфікуються на закриті офіси та приміщення підпиємств, які не охороняються, за цих не турбуйся... П'ятьох зловмисників, які напали і відібрали у бізнесмена 2,8 млн грн у Києві, взяли під варту, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6214
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коболев каждый месяц забирает лям гривен и ничего.
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Ему маму надо кормить в США, как вам не стыдно. П'ятьох зловмисників, які напали і відібрали у бізнесмена 2,8 млн грн у Києві, взяли під варту, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5081
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нашли удачное время во время карантина
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"применяли средства конспирации" - это о масках говорится?
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респираторы Бук-3 они сейчас в тренде, почему и спалились, потому что их с большой вероятностью все пульнули за бугор.
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У меня вопрос к знатокам: "А грузины не воры в природе существуют?"
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люди кучкуюця для виживання. Тра і собі друзєй заводити
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