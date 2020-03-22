 П'ятьох зловмисників, які напали і відібрали у бізнесмена 2,8 млн грн у Києві, взяли під варту, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури м.Києва в фейсбуці.
"Зловмисники підстерегли потерпілого неподалік банку на вул. Мечникова в центрі Києва. Погрожуючи пістолетом та ножем, нападники заволоділи сумкою підприємця, у якій були зазначені кошти.
Після цього грабіжники втекли з місця пригоди на автомобілі. При цьому на виїзді від місця вчинення злочину перебував автомобіль їхнього спільника, який, навмисно скоюючи на дорозі аварійну ситуацію, мав відсікати автомобілі переслідування. Ще один учасник злочинної групи на відстані 300 метрів проводив навколишню розвідку на предмет можливої засідки", - сказано в повідомленні.
Незважаючи на те, що під час втечі зловмисники застосовували засоби конспірації та змінили автівки, правоохоронцям вдалося їх заблокувати на території Дніпровського району Києва.
Під час затримання зловмисники чинили опір та під час спроби втекти протаранили автомобіль поліцейських. За результатами спецоперації п’ятьох учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Нападниками виявилися четверо громадян Грузії та громадянин України. Під час обшуку однієї з іномарок, на якій вони пересувались, правоохоронці вилучили предмет, схожий на пістолет, номерні знаки від інших машин, а також значну суму грошей.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України та обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Фото: сайт прокуратури Києва
Спецоперація із затримання учасників злочинної групи проводилася за участі працівників карного розшуку ГУ НП в м. Києві, районного управління поліції та спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.
Слідчі та процесуальні дії тривають.
Без масок и перчаток.
Он вам предоставил документ, подтверждающий что он не платил налоги с этих денег?
Или вы просто ненавидите человека за то, что у него есть деньги, которых нет у вас?
Или по причине того, что сами вы всю жизнь работаете на кого-то т.к.не способны организовать собственное дело?
В ходе задержания у преступников, похожих на грузин, был обнаружен предмет, похожий на пистолет, значительная сумма резанной бумаги, похожая на деньги. Похожие на правоохранителей представители составили похожий на акт задержания документ. В таких идиотских формулировках любая новость становится похожей на говно.
Осетинец молодой не боиться драки,
У него кинжал большой
Достает до сраки!
.. у преступников, непохожих на негров, был обнаружен предмет, непохожий на лыжи, значительная сумма резанной бумаги, непохожей на унитаз. Непохожие на фигуристов представители составили непохожий на либретто документ.
На них купят запонки.