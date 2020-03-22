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 Події, Фоторепортаж
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 Через ДТП на трасі Київ-Харків постраждало семеро людей, усі госпіталізовані, - поліція. ФОТОрепортаж

На трасі Київ-Харків сталася ДТП, унаслідок якої постраждали сім осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

ДТП сталася сьогодні, о 5.40 на 76 км траси Київ-Харків. 

За попередніми даними працівники поліції, які несли службу із гарантування безпеки руху, зупинили автомобіль Mercedes-Benz Vito, де не горів один з габаритних вогнів.

Водночас водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який рухався позаду, скоїв зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz Vito, керманич якої розпочав зупинку руху на вимогу працівників поліції. В момент удару вантажне авто перекинулось і частково пошкодило сходи і навіс стаціонарного посту поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль швидкої потрапив у ДТП у Вінниці, п'ятеро людей травмовані, - Нацполіція. ФОТО

Через ДТП на трасі Київ-Харків постраждало семеро людей, усі госпіталізовані, - поліція 01

В результаті ДТП постраждало двоє водіїв автівок та 5 пасажирів Mercedes-Benz Sprinter. Усі вони доправлені до лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група Березанського відділення поліції, медики.

Через ДТП на трасі Київ-Харків постраждало семеро людей, усі госпіталізовані, - поліція 02


За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі причини та обставини ДТП, опитують свідків та потерпілих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неподалік Сум зіткнулися мінівен і рейсовий автобус, троє загиблих, - поліція. ФОТО

Через ДТП на трасі Київ-Харків постраждало семеро людей, усі госпіталізовані, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183386
 
 
 Топ коментарі
 
Гаішники самі спровокували
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но главное что уже на...идячили причину остановки. пойми сейчас горел тот габарит не горел
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Интересно что они спровоцировали если остановили машину в пределах поста? Там ограничение скорости 20 км в час. Соблюдать нужно правила хоть немного.
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Ми ніколи не будемо знати скільки життів вони врятували зупинивши машину без вогнів.
І що вони спровокували, те що водій заднього авто не тримав дистанцію?
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Крім габариту є фари, відійшла лампочка і мають дтп.
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А ще, треба тупо розбивати фари авто, в котрих дибіли вставляють червоні в габаритні. А потім на габаритах і вдень і вночі іздять, придурки.
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Интересно что они спровоцировали если остановили машину в пределах поста? Там ограничение скорости 20 км в час. Соблюдать нужно правила хоть немного.
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там минималка 50 км.
на такой скорости таких последствий не бывает.
водила вито явно топил по беспределу...
вот и приехал
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причина ДТП - остановка транспортного средства в условиях ограниченной видимости))
Сами виноваты идиоты
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Водій повинен їхати рівно стільки на скільки він бачить.
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Здоровий глузд. В результате ДТП на трассе Киев-Харьков пострадали семь человек, все госпитализированы, - полиция - Цензор.НЕТ 8132 Але ти зараз не перенапружуйся. З теперішнім рівнем розвидку не зрозумієш. Може колись піздніше, якщо життя тебе направить.
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Навіщо ця проповідь про розвиТок,від того хто пише це слово з помилками?
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Якщо з першого разу не розумієш, то перечитай декілька разів "ти зараз не перенапружуйся" Через ДТП на трасі Київ-Харків постраждало семеро людей, усі госпіталізовані, - поліція - Цензор.НЕТ 2787
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До речі слово "пізніше" пишеться без літери "Д". Ну,це в тобі кацапське нутро говорить. Буває.😊
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судя по всему дтп произошло в левом ряду. менты уроды
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На дорогах щорічно гине понад три тисячі чоловік. До ста тисяч щорічно стають інвалідами. Ніхто не говорить про небезпеку на дорогах. Зате через коронавірус, від якого шанси загинути в тисячі разів менші, галас стоїть неймовірний.
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но главное что уже на...идячили причину остановки. пойми сейчас горел тот габарит не горел
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Пост стаціонарний, по ідеї мала б бути камера.
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Да и типа не горевший габарит до одного места.
На посту освещение хорошее.
И чего Вито в левом ряду?
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Хитрые чуваки. По магазинам не ходить, на работу не ходить. Максимально заныкались от злого вирусяки.
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она именно в этот момент не работала.г. ладыжин: менты доганяют спортбайк, один труп один без четверти черепа. пью кофе с пацаном оставляем на крыле барсетку уезжаем а значит теряем. в двух случаях под камерами но именно в эти моменты одна не работала а другая ни...уя не видела
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доречі там присутнє і обмехення швидкості до 50км.год і ГОЛОВНЕ БЕЗПІДСТАВНЕ зупинення з надуманими габаритними вогниками і тому подібному
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Частенько езжу через этот пост...
там ограничение 90-70-50
так шо не гоните о провокации полицаев!!!))
Просто водила редкий мудак не соблюдающий скоросной режим
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на прошлой неделе меня так же остановили...
по тому же поводу
до 01-05 езда за городом с дальним...
пожурили и отпустили.
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+ возле будки полицаев там карман для остановки.
с какой скоростью летел Вито?)
может бухой или наркоша? тогда пазл складывается..
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Вони зупиняли віто ,а спрвінтер його догнав ,принаймі так написано в тексті .
Може пісятєлі поміняли місцями віто зі спрінтером? Спрінтер лежить на лівій стороні ,а віто має обдертий правий бік.
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для умных- до 01.05 и ближнего достаточно- дальний никого случаем в кювет и в лобовое не отправлял...???
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вони там бєспредєл роблять і не на посту. І тормозять кого їм заманеться. Мусора винні 100%
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Согласно п. 9.8 Правил дорожного движения с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар. Это правило действует круглосуточно, то есть и в светлое время суток.Напоминаем, что в тёмное время суток, а также в туннелях и при условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги и времени года, на транспорте должны быть включены:а) на всех механических транспортных средствах - фары ближнего (дальнего) света;б) на мопедах (велосипедах) и гужевых повозках (санях) - фары или фонари;в) на прицепах и транспортных средствах, буксируемых - габаритные фонари.
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А уроды останавливали за габарит, меня не раз так останавливали, в дороге такое допускается, если горит основной свет.
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Был туман, знака не видно. Нафигатор выключен.
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У Харкові з утра сніг ліпе сильний... так шо нічого дивного!!!!
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Не понятно, под Киевом или под Харьковом ДТП произошло? 76-й км трассы Киев-Харьков.
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не горела лампочка?
- я так понимаю, ЧТО по протоколу составленному гаишниками НЕ ГОРЕЛА ИМЕННО ТА КОТОРАЯ БЫЛА РАЗБИТА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ и сейчас это уже не проверишь...

НЕНАВИЖУ ЭТО КОРЫСТНОЕ ХИТРОЕ БЫДЛО С ПОЛОСАТОЙ ЛОЖКОЙ !!!
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