 Через ДТП на трасі Київ-Харків постраждало семеро людей, усі госпіталізовані, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.
ДТП сталася сьогодні, о 5.40 на 76 км траси Київ-Харків.
За попередніми даними працівники поліції, які несли службу із гарантування безпеки руху, зупинили автомобіль Mercedes-Benz Vito, де не горів один з габаритних вогнів.
Водночас водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який рухався позаду, скоїв зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz Vito, керманич якої розпочав зупинку руху на вимогу працівників поліції. В момент удару вантажне авто перекинулось і частково пошкодило сходи і навіс стаціонарного посту поліції.
В результаті ДТП постраждало двоє водіїв автівок та 5 пасажирів Mercedes-Benz Sprinter. Усі вони доправлені до лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група Березанського відділення поліції, медики.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі причини та обставини ДТП, опитують свідків та потерпілих.
І що вони спровокували, те що водій заднього авто не тримав дистанцію?
на такой скорости таких последствий не бывает.
водила вито явно топил по беспределу...
вот и приехал
Сами виноваты идиоты
На посту освещение хорошее.
И чего Вито в левом ряду?
там ограничение 90-70-50
так шо не гоните о провокации полицаев!!!))
Просто водила редкий мудак не соблюдающий скоросной режим
по тому же поводу
до 01-05 езда за городом с дальним...
пожурили и отпустили.
с какой скоростью летел Вито?)
может бухой или наркоша? тогда пазл складывается..
Може пісятєлі поміняли місцями віто зі спрінтером? Спрінтер лежить на лівій стороні ,а віто має обдертий правий бік.
- я так понимаю, ЧТО по протоколу составленному гаишниками НЕ ГОРЕЛА ИМЕННО ТА КОТОРАЯ БЫЛА РАЗБИТА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ и сейчас это уже не проверишь...
НЕНАВИЖУ ЭТО КОРЫСТНОЕ ХИТРОЕ БЫДЛО С ПОЛОСАТОЙ ЛОЖКОЙ !!!