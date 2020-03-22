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 Політика України, За кордоном
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 Понад 200 українців вилетіли зі Стамбула, - генконсул Гаман. ФОТО

З аеропорту Стамбула в Київ вилетіли 217 українців. Деякі з них прибули до Туреччини з інших країн.

Про це вчора у  твіттері написав генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман, інформуючит Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі рейсом SkyUp зі Стамбула відлітають 217 громадян України. Понад 30 громадян прибули сьогодні транзитом у Стамбул з різних країн. Ми працюємо над якомога швидшим поверненням всіх додому", - йдеться в повідомленні.

Понад 200 українців вилетіли зі Стамбула, - генконсул Гаман 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Китаї діагностували 46 нових випадків зараження коронавірусом всередині країни, 45 хворих прибули з-за кордону, - Держкомздоров’я КНР

Понад 200 українців вилетіли зі Стамбула, - генконсул Гаман 02
Понад 200 українців вилетіли зі Стамбула, - генконсул Гаман 03

Укрінформ уточнює, що літак вилетів о 00:15 за місцевим часом (23:15 за Києвом).

Зазначимо, що раніше зі Стамбула вилетіли два літаки з 291 українцем на борту - до Києва і Одеси. Ще 38 громадян України вирушили поромом з Карасу в Чорноморськ.

Водночас, в повідомленні пресслужби представництва України в Анталії йдеться про посилення карантинних заходів у Туреччині з 22 березня: "За рішенням Міністерства внутрішніх справ Туреччини з 00:01 22 березня посилюються карантинні заходи, пов'язані з COVID-19. Особам старше 65 років і всім, хто має хронічні захворювання, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виходити з дому. Особам, яким нема кому допомогти забезпечити щоденні життєві потреби (купити продукти, ліки, психологічна або медична допомога), допомагатимуть соціальні працівники від відповідних губернаторств. Запросити таку допомогу можна за номерами екстрених служб 112, 155 і 156. У службі 112 також, крім турецькомовних операторів будуть задіяні німецько-, англійсько-, румунсько- і російськомовні оператори".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін заплатить за вбивства", - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Понад 200 українців вилетіли зі Стамбула, - генконсул Гаман 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183346
 
 
 Топ коментарі
 
хавайтесь кто где может,соотечественники летят
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Беларусь полностью закрыла границу для своих потенциально зараженных туристов, а наш величайший дегенерат современности завозит потенциально зараженных со всех уголков зараженного мира и отпускает их без карантина по своим городам.
Тупорылые семядисетитрёхпроцентные жители экрана, вы сделали это вместе.
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Тут одна зебілка казала, що Україна - «это самое безопасное место на земле». От вони всі сюди і пруться.
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Мои вы лялечки, некоторые даже в масочках, медицинских! Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 8931
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Какие кульки выкидывать, простите? В те, что упакована продукты? Например, пачка печенья, упаковка той же гречки? Это не реально. Дальше. Что даст вынос одежды на балкон, если там вирус всё равно не погибнет? А носить верхнюю одежду через комнату или кухню на балкон- нормуль? "Остальную одежду- сразу в стирку". Стиральный порошок убивает вирус? Тогда опять-таки, зачем перчатки при выходе из дома, если можно просто помыть руки с мылом? Если на улице ходим в перчатках (то есть просто помыть руки, придя домой, не достаточно), то чем поможет мытьё лап собаки после прогулки? И чем их мыть? Хлоркой? Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 2980 Вывод: большинство советов элементарно не реализуемые. Тем более, в наших условиях.
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Правильно! Работайте! Над тем, чтобы "как можно скорее" завести в Украину очередную порцию смертельной заразы! Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 7220
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хавайтесь кто где может,соотечественники летят
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Так,Турцыю закрыть нахрена.У нас и своих турков хватает.И Израиль тоже.
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І чому їдуть додому, бояться померти на чужині?
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во всех странах иностранцев віселяют из хостелов, отелей, сокращают. увольняют, выгоняют - договора анулируют - ситуация критическая во всем мире и правительство максимально старается уберечь своих граждан от шастанья.. чтобы выехали и пока пандемия не закончится - уже не шастали ой, я дамой радителей проведать захотел.....работы нет, зп тоже. а платить за сьем жилья надо....сколько долго - не известно вот и ломанулись по домам все
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Беларусь полностью закрыла границу для своих потенциально зараженных туристов, а наш величайший дегенерат современности завозит потенциально зараженных со всех уголков зараженного мира и отпускает их без карантина по своим городам.
Тупорылые семядисетитрёхпроцентные жители экрана, вы сделали это вместе.
 показати весь коментар
 
 
Тут одна зебілка казала, що Україна - «это самое безопасное место на земле». От вони всі сюди і пруться.
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Он свой домашний адрес забыл указать Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 376 Там безопасней всего.
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Скоро и китайцы до нас ломанутся.
А к стати,я з узбеками работал,нормальные ребята-и сало едят,и водку пьют.Говорят-Аллах далеко,а здесь(Росия) можно.
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Ще трошки і не буде вашої раські федераські. Та й ніжки Трампа вам вже ніхто не буде відправляти, як колись ніжки Буша. Крим жеріть.
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Будьонівка з червоною зіркою жодного разу не спалила Штірліца Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 8852
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Сейчас всех по миру своих соберём закроемся и будем все вместе болеть.
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Ці туристи коли-небудь закінчаться?
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а визжали что плохо живем - зачемнамшингенжратьнечего!
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А говорят на Украине бедно живут, туристы по всему миру,как англичане путешествуют и отдыхают.
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Словно мух на сладкий мед,
дупомоев к нам несет .
почти цитата
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Берите пример с батька Лукашенко. Предупредил Лукашенко, что нечего шастать по дешевым путевкам заграницей и отдыхать проституткам, будете там и оставаться, вот это настоящий подход мужика с яйцами. А что делает Ваш Зеленский, он вместо того чтобы заботится об украинцах которые зарабатывают копейки и платят налоги на содержание зеленой мрази, посылает чартерные рейсы за проститутками
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Юрий Бутусов
4 год ·

В Киеве официально установлено 10 заболевших коронавирусом. Из них 8 летали на несколько дней праздновать 8 марта на французском курорте Куршевель, перемещались по Франции и Швейцарии. Элитный отдых для высокопоставленных и статусных персон, незабываемые впечатления. По приезду они общались с десятками людей. Известны три фамилии, тез, кто заболел после возвращения и тех, кто с ними контактировал - народные депутаты Шахов, Вельможный, жена замглавы Харьковского облсовета Скоробогача. Вельможный 16 марта посещал согласительный совет фракций Верховной рады. Из 10 установленных больных сейчас 5 на самоизоляции, 5 с осложнениями в обычном инфекционном отделении Александровской больницы, где ранее богачи никогда не попадали, там обычные люди да уголовники из тюрем в отсеке для преступников. Сейчас идут массовые проверки всех, кто мог с ними контактировать, тесты, самоизоляция. Да, контраст. Привыкли отдыхать заграницей, лечиться заграницей, а теперь придется привыкать к мысли, что необходимо обеспечить условия лечения на Родине. Но это хорошо, сейчас как раз и проверим, кто на что готов, все миллиардеры и миллионеры сидят как и мы в своих домах наедине с эпидемией и интернетом. Посмотрим, кто и как себя проявит в такое тяжелое время для страны. Надеюсь, все заболевшие и все, кто их знал, скинутся сейчас и помогут инфекционному отделению, это будет достойным поступком. Сейчас как в 2014-м - все в руках каждого человека, бери столько инициативы и поступков сколько можешь унести.

Дай Бог скорейшего выздоровления всем, кто заболел.
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Ни к чему они привыкать не будут - у них есть большие з/п и коррупционный доход...
А еще, и их и их семьи будут обследовать и лечить без очередей и ожидания, по первому требованию.... Не так уж и плохо.... Для них...
Плохо для людей, которых они заразили и которых из-за них и им подобных, будут лечить в последнюю очередь! Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 3412
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скорее, как предупреждалово: они уже вылетели, но можно ещё успеть спрятаться... Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 1857
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кількість хворих в Україні буде збільшуватись, мінімум в інформаційному просторі. , бо тра давити на жалість шоб МВФ бєзвазмєздна грошей дав або борг списав Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 8317
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"Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман." - чтобы в Украине больше людей заболели, Зеленский лично постарался, он призвал всех украинцев возвращаться в Украину и заражать украинцев смертельным вирусом. Можно было бы поверить в благие намерения Зеленского, если бы приезжих на две недели помещали в карантин, как в Израиле, а то приехали и пошли по Львову по кафе кофе пить. Если не можешь организовать карантин, нафиг ты самолётами больных со всего мира свозишь? Он не на столько дурак, чтобы этого не понимать.
В Украину вернулись более 59 тысяч граждан − МИД

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Стамбульский зебарыга прадал фсе маски, нимагу купить маску
Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 4412
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Больше рейсов в Украину! Хороших и разных!
Дебилизм форева!
Наши кермынычи заслуживают на суд и расстрел за это безмозглое бычество по дурости, а может и по умыслу и "по совету друзей"...
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безмозглые, которые поехали отдыхать неделю назад в Турцию, за наш счет бесплатно возвращаются!
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знакомый работает в "Борисполе", так рассказывает, шо эти прибывающие ещё и скандалы устраивают на контроле "шо, мол, вы нас держите как скот в намордниках, мы и так натерпелись, отпустите домой, ни страна , а идиоты...", есть и такие ,которые демонстративно маски в мусорники выбрасывали...Так .что получайте зебилы "благодарочки" от "ониженашилюди"...
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