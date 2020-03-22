 Понад 200 українців вилетіли зі Стамбула, - генконсул Гаман. ФОТО

Про це вчора у твіттері написав генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман, інформуючит Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі рейсом SkyUp зі Стамбула відлітають 217 громадян України. Понад 30 громадян прибули сьогодні транзитом у Стамбул з різних країн. Ми працюємо над якомога швидшим поверненням всіх додому", - йдеться в повідомленні.
Укрінформ уточнює, що літак вилетів о 00:15 за місцевим часом (23:15 за Києвом).
Зазначимо, що раніше зі Стамбула вилетіли два літаки з 291 українцем на борту - до Києва і Одеси. Ще 38 громадян України вирушили поромом з Карасу в Чорноморськ.
Водночас, в повідомленні пресслужби представництва України в Анталії йдеться про посилення карантинних заходів у Туреччині з 22 березня: "За рішенням Міністерства внутрішніх справ Туреччини з 00:01 22 березня посилюються карантинні заходи, пов'язані з COVID-19. Особам старше 65 років і всім, хто має хронічні захворювання, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виходити з дому. Особам, яким нема кому допомогти забезпечити щоденні життєві потреби (купити продукти, ліки, психологічна або медична допомога), допомагатимуть соціальні працівники від відповідних губернаторств. Запросити таку допомогу можна за номерами екстрених служб 112, 155 і 156. У службі 112 також, крім турецькомовних операторів будуть задіяні німецько-, англійсько-, румунсько- і російськомовні оператори".
Тупорылые семядисетитрёхпроцентные жители экрана, вы сделали это вместе.
А к стати,я з узбеками работал,нормальные ребята-и сало едят,и водку пьют.Говорят-Аллах далеко,а здесь(Росия) можно.
дупомоев к нам несет .
почти цитата
4 год ·
В Киеве официально установлено 10 заболевших коронавирусом. Из них 8 летали на несколько дней праздновать 8 марта на французском курорте Куршевель, перемещались по Франции и Швейцарии. Элитный отдых для высокопоставленных и статусных персон, незабываемые впечатления. По приезду они общались с десятками людей. Известны три фамилии, тез, кто заболел после возвращения и тех, кто с ними контактировал - народные депутаты Шахов, Вельможный, жена замглавы Харьковского облсовета Скоробогача. Вельможный 16 марта посещал согласительный совет фракций Верховной рады. Из 10 установленных больных сейчас 5 на самоизоляции, 5 с осложнениями в обычном инфекционном отделении Александровской больницы, где ранее богачи никогда не попадали, там обычные люди да уголовники из тюрем в отсеке для преступников. Сейчас идут массовые проверки всех, кто мог с ними контактировать, тесты, самоизоляция. Да, контраст. Привыкли отдыхать заграницей, лечиться заграницей, а теперь придется привыкать к мысли, что необходимо обеспечить условия лечения на Родине. Но это хорошо, сейчас как раз и проверим, кто на что готов, все миллиардеры и миллионеры сидят как и мы в своих домах наедине с эпидемией и интернетом. Посмотрим, кто и как себя проявит в такое тяжелое время для страны. Надеюсь, все заболевшие и все, кто их знал, скинутся сейчас и помогут инфекционному отделению, это будет достойным поступком. Сейчас как в 2014-м - все в руках каждого человека, бери столько инициативы и поступков сколько можешь унести.
Дай Бог скорейшего выздоровления всем, кто заболел.
А еще, и их и их семьи будут обследовать и лечить без очередей и ожидания, по первому требованию.... Не так уж и плохо.... Для них...
Плохо для людей, которых они заразили и которых из-за них и им подобных, будут лечить в последнюю очередь!
В Украину вернулись более 59 тысяч граждан − МИД
Дебилизм форева!
Наши кермынычи заслуживают на суд и расстрел за это безмозглое бычество по дурости, а может и по умыслу и "по совету друзей"...