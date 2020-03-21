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 МОЗ підтвердило ще 7 випадків COVID-19, загалом - 47 хворих в Україні. ІНФОГРАФІКА

Станом на 21:00 21 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) отримано загалом 18 позитивних результатів на COVID-19.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ, новий коронавірус підтверджено у 10 осіб із Чернівецької області, у однієї - з Житомирської, у двох - із Київської, у однієї - з Донецької, у двох - з Івано-Франківської області та у двох - із Києва.

Також дослідження проводять регіональні лабораторії. Вони виявили:

Чернівецька - 15
Дніпропетровська - 2;
Житомирська - 1;
Львівська - 1;
Київська - 2;
Тернопільська - 1;
Київ - 7, із яких 6 - за цю добу.

Читайте також: З 23 березня в Києві працюватимуть лише тимчасові маршрути громадського транспорту, - "Київпастранс". ПЕРЕЛІК

Кількість летальних випадків не змінилася - 3.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 790 зразків.

МОЗ підтвердило ще 7 випадків COVID-19, загалом - 47 хворих в Україні 01
МОЗ підтвердило ще 7 випадків COVID-19, загалом - 47 хворих в Україні 02

Читайте також: У Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183327
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, Порошенко закупил аппараты ИВЛ, а ваш зебил что сделал?
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Зараз же потрібно всіх прибулих викликати на тестування.
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Про яку статистику може йти мова при відсутності тестів та діагностичного обладнання? Шляшковірус щось ляпнув і це вся статистика.
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сегодня 1+1 в "Украинских сенсациях" в наглую распространял фейки о коронавирусе (в том числе видео замертво падающих китайцев, чего при ОРВИ в принципе не бывает, много неверных статистических данных): явно подготавливают зебилов к тому, что коронавирус объявят виноватым во всех бедах...
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Дятел в мире уже объявили экономический кризис из-за короновируса и в Европе и в США . Зебил их тоже напугал и подготовил??? **** как вы достали выродки жиробаса! Ничего если не короновирус то голодуха вылечит.
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Так это из- за вас, скотов зеленых , цены в магазинах подскочили ? Продовольствие за бугор погнали? Голодуху спланировали ?
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Провокаторы только виноваты, вешать их за это?
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дурачок наивный, когда бедные стали беднее, а богатые еще богаче, - это не кризис
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Это не статистика, а профанация! Статистика в Германии, где за неделю делают более 160 000 тестов
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Люди должны иметь возможность вернуться домой живыми, а не только мертвыми.
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