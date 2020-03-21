 Незважаючи на поширення COVID-19, Меркель продовжує сама ходити в супермаркет. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild, близько 5-ї години вечора вона прийшла в супермаркет Hit Ullrich у Берліні. Спочатку пішла до овочевих полиць, потім - до делікатесів. Меркель сама наповнила візок для покупок (зокрема, взяла вино, мило і туалетний папір), потім поклала їх на стрічку на касі і розплатилася карткою.

За інформацією видання RTL, канцлер, яку завжди можна зустріти в цьому супермаркеті, була одягнена у свій звичний синій брючний костюм. За даними видання, зберігати рекомендовану дистанцію у два метри в цьому місці майже неможливо.

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Фото: SplashNews.com

Нагадаємо, Німеччина ввела внутрішній прикордонний контроль на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією в авіаційному та водному сполученні. Також всіх німецьких громадян просять утриматися від поїздок, які не є абсолютно необхідними.

Федеральні та місцеві органи закрили школи і багато громадських місць, проте не змогли обмежити пересування людей.

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