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Все про:Німеччина (1420) карантин (675) Меркель (678) супермаркет (24) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 Незважаючи на поширення COVID-19, Меркель продовжує сама ходити в супермаркет. ФОТО

Німецький канцлер Ангела Меркель продовжує сама ходити в супермаркет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild, близько 5-ї години вечора вона прийшла в супермаркет Hit Ullrich у Берліні. Спочатку пішла до овочевих полиць, потім - до делікатесів. Меркель сама наповнила візок для покупок (зокрема, взяла вино, мило і туалетний папір), потім поклала їх на стрічку на касі і розплатилася карткою.

За інформацією видання RTL, канцлер, яку завжди можна зустріти в цьому супермаркеті, була одягнена у свій звичний синій брючний костюм. За даними видання, зберігати рекомендовану дистанцію у два метри в цьому місці майже неможливо.

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Незважаючи на поширення COVID-19, Меркель продовжує сама ходити в супермаркет 01
Незважаючи на поширення COVID-19, Меркель продовжує сама ходити в супермаркет 02
Незважаючи на поширення COVID-19, Меркель продовжує сама ходити в супермаркет 03
Фото: SplashNews.com

Нагадаємо, Німеччина ввела внутрішній прикордонний контроль на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією в авіаційному та водному сполученні. Також всіх німецьких громадян просять утриматися від поїздок, які не є абсолютно необхідними.

Федеральні та місцеві органи закрили школи і багато громадських місць, проте не змогли обмежити пересування людей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183314
 
   
 Топ коментарі
 
Зебіли, фото Блазня з супермаркету запостіть будь ласка! Несмотря на распространение COVID-19, Меркель продолжает сама ходить в супермаркет - Цензор.НЕТ 8912
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давненько убийцу Эрики на велосипеде, проезжающим мимо остановок общественного транспорта не видно!
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Мама Римма, наверное, тоже в АТБ в очередях толчётся.
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нуашо,поддерживает личным участием и присутствием немецкий фольк...
когда вы в последний раз бубочку видели в супермаркете и без охраны?и шоб еще самолично карточкой расплатился...
с омана-и то за счет султана прилетел
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бубочка молодой а вот порошенко в группе риска
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а он и на фронте от группы риска не сачковал.и в армии честно отслужил.в отличие от четырежды уклониста.
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давай,запости указ о чп,введенном шмарклей...
нет никакого указа,нет постановления рады.
все незаконно.
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в рашке ты будешь а не я
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я бы не был так уверен...смотря как ситуация сложится .можешь и ты оказаться
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Сейчас в группе риска ты окажешься😂🌷
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непонятно. по местечковым данным возраста заболевших идут почти нос в нос.
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Ну тим більше молодий не має боятися в маркет йти!
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І нічого дивного в цьому немає.
То не наше перелякапне ЗЕ, яке їздить в супроводі охорони на 35 автівок.
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Масовий психоз або дезинформація в інеті привели до того, що німці вперше після другої світової обрали ультраправих до парламенту або як там він в них зветься. Так що їхній бубочка стоїть за спиною у фрау Анхели
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Когда заболеет пусть начинает ходить в Кремль. Несмотря на распространение COVID-19, Меркель продолжает сама ходить в супермаркет - Цензор.НЕТ 323
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кличко вместо него, периодически...ляшко, один раз...кернес на двуколке
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беспечно...такое впечатление, будто коронавирусом прикрывают чтой-то страшное..
например: метеорит 28 апреля...четыре км в диаметре и недалеко от луны
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говоришь, с прошлого года газеты предупреждают?
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Россия готовится к нападению на Турцию.Карантин не нужен.Эрдоган готовит ответный Ятаган
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К сожалению, народ неправильно воспримет эту информацию, мол, Меркель ходит - и мы будем ходить. Не раз в неделю, а каждый день. А другие - не каждый день, а три раза в день...
Пример - это не выходить с работы. Тогда будет пример работодателям переводить предприятия на казарменный режим. Или в одном помещении, а если такого нет, то обеспечить развозку.
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Я со вторника не выхожу с рабочего кабинета. (только в туалет)
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а вона не боїться, що Голобородько ззаду на велосипеді сумку вирве?
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от тобі і "демократія": найвеличніший лідер їздить на велосипеді, а хвашистка на гольфі розсікає!
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До чего канцлера демократия довела. Приходится самой по супермакетам ходить. Ничего Меркель не понимает в канцлерской жизни. Не то что "наше всё" - одних машин в кортеже 25 штук. Вот это я понимаю уровень!
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Меркель, в отличие от наших придурков с обеих сторон, отлично понимает, что делает и не меняет воззрений вот уже месяц.
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Думаю,что ***** на это не способен.Браво,фрау Штази!
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чем мельче фюрер, тем больше у него страхов и охраны..
зебилы, ваша Вошьдь - вторая после хйла
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Меркель понимает, что теоретически находится в "группе риска", но она так же знает, что корона - обычная сезонная простуда, которая никогда ее не "брала" =)
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Одна из структур, которая занимается национальной безопасностью, находит для своих граждан тесты на коронавирус, а вторая автопарк обновляет. Угадайте, какая из них наша?
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У Владимира Александровича Зеленского видимо дар предвидения . Надеюсь все заметили что почти сразу после инаугурации он в общественных местах старался появляться при минимальном количестве окружающих . Охрана не считается так как она проходила постоянный медицинский контроль . Особенно заметно это было при возложении цветов на праздничных или траурных мероприятиях . Так вот он предвидел эпидемию / но не знал точной даты / и старался соблюдать режим самоизоляции . Он боится не людей а просто опасается заразится вирусом . Теперь понятно почему в рабочем кабинете Мендель в халатике - просто перед встречей с Президентом проходит ежедневный медицинский контроль .
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зато у наших правителей, слуги лакеи горничные няни водилы повара жопоподтиральщики удовлетворильщики и тд. а после, еще и пожизненная обслуга для БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА!! полуаеться, руководитель самой могучей экономики европы, просто ПШИК. по сравнению с нашими царями.
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