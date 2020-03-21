 Незважаючи на поширення COVID-19, Меркель продовжує сама ходити в супермаркет. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild, близько 5-ї години вечора вона прийшла в супермаркет Hit Ullrich у Берліні. Спочатку пішла до овочевих полиць, потім - до делікатесів. Меркель сама наповнила візок для покупок (зокрема, взяла вино, мило і туалетний папір), потім поклала їх на стрічку на касі і розплатилася карткою.
За інформацією видання RTL, канцлер, яку завжди можна зустріти в цьому супермаркеті, була одягнена у свій звичний синій брючний костюм. За даними видання, зберігати рекомендовану дистанцію у два метри в цьому місці майже неможливо.
Нагадаємо, Німеччина ввела внутрішній прикордонний контроль на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією в авіаційному та водному сполученні. Також всіх німецьких громадян просять утриматися від поїздок, які не є абсолютно необхідними.
Федеральні та місцеві органи закрили школи і багато громадських місць, проте не змогли обмежити пересування людей.
когда вы в последний раз бубочку видели в супермаркете и без охраны?и шоб еще самолично карточкой расплатился...
с омана-и то за счет султана прилетел
нет никакого указа,нет постановления рады.
все незаконно.
То не наше перелякапне ЗЕ, яке їздить в супроводі охорони на 35 автівок.
например: метеорит 28 апреля...четыре км в диаметре и недалеко от луны
Пример - это не выходить с работы. Тогда будет пример работодателям переводить предприятия на казарменный режим. Или в одном помещении, а если такого нет, то обеспечить развозку.
зебилы, ваша Вошьдь - вторая после хйла