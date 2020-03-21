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 СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України запобігли незаконній спробі вивезення з країни 80 тисяч респіраторних масок, заборонених урядом до експорту в умовах карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба СБУ повідомляє на сторінці у фейсбуці.

"На посту "Тиса" Закарпатської митниці правоохоронці зупинили вантажівку, яка прямувала в одну з країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено 80 тисяч респіраторних масок, які зловмисники намагалися вивезти за кордон, незважаючи на введені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до митної декларації порушники внесли неправдиві відомості про кількість та якість товару, орієнтовна вартість якого становить понад 3,4 млн грн. У межах провадження, відкритого за ст. 472 Митного кодексу України, на вилучені засоби захисту накладено арешт.

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СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті 01
СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті 02
СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті 03
СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183301
 
   
 Топ коментарі
 
Ви тільки подивіться шановні українці як ці ЗЕпадлюки себе "палять"!!! З цієї накладної видно що вони ці маски продали по 2.5 гривні за штуку і це не марлеві маски а маски-респіратори 3 класу які захищають навіть від радіоактивної пилюки! "Прікол" достойний 95 кварталу - маска найвищого ступеню захисту дешевша за просту марлеву пов'язку!!! І тепер той самий респіратор в Україні вам продають по ціні від 100 грн. іспанцям по 2,5 а Вам по 100!!! Здихай, скот! А останнє віддай за маску по астрономічній ціні. ЗЕбанді "прібарахлітса" надо!!! По 2,5 гривні для того щоб з такої ціни було сплачено мито. "Успіхи в боротьбі з контрабандою"!!!

СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4782
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Дитячий письменник@chemodanov_di 2 ч
Як гадаєте, ті "люди", що продали весь запас масок, зможуть стримати себе, аби не продати всі запаси зерна та крупи?

СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1227
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заголовок якийсь сєпар писав СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2661
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свічка@svecha62





Завтра, 22.03.2020, відбудеться засідання РНБО щодо запровадження в Україні правового режиму Надзвичайного стану.
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Не удивлюсь, что это фирма Моники Зеленски
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Зеленскому, пора бы уже не только красоваться на экранах ТВ, но и усилить уголовную отвественность за вывоз запрещенных товаров. Это же просто беспредел в стране, никто ничего не празднует, творят что хотят.
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Многа букафф: Зеле пора сидеть, а лучше висеть.
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Зеля робить говорить тільки по сценарію. Навіть на корпоративах, якщо не по сценарію починав тупити.
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А він взагалі людина? Мені вже здається, що він м,яка іграшка.)
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Не м'яка, а з лайна...де не всунеться скрізь загадить і смердить...
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из Украины на Закарпатье? Зебилы собираются сдавать Закарпатье Венгрии?
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останнім часом спостерігаю зміну у стилях будування речень, тому така каша виходить. чи то шокла чудить, чи то у журналістів новий таракан вивівся як вірус.
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часто можна почути не голова ОДА, а губернатор! Потихеньку готують що тут буде парша.
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то просто заголовок по-дибильному написано.... Гена, давай по-новой
"На посту "Тиса" Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза"
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Оригинал: СБУ пресекла попытку вывоза (куда?) за границу 80 тысяч респираторных масок (куда?) на Закарпатье.
Нормальною мовою:
(где?) На Закарпатье СБУ пресекла попытку вывоза (куда?) за границу 80 тысяч респираторных масок.
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пресекла конечно! изьяла, чтото себе а остальное экспортировала- покупателей на такой товар - хоть отбавляй
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если было по-другому - уже б сегодня в аптечных сетях появились... Мне то не надо - есть и с запасом на родных купленные не в ажиотаж, а сразу после избрания убийцы Эрики - не прогадал! пожилым соседкам раздал по максимуму с условием - чтобы в транспорте не видел! по мере необходимости будем помогать с продуктами... тоже запасы имеются - сейчас осваиваю шитье - буду насколько материалы позволят копии масок делать - не для продажи
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Дитячий письменник@chemodanov_di 2 ч
Як гадаєте, ті "люди", що продали весь запас масок, зможуть стримати себе, аби не продати всі запаси зерна та крупи?

СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1227
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Наконец-то Обама и Меркель смогут сходить в нормальный туалет. СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті - Цензор.НЕТ 4155
СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9443
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зє - це другий путєн. Так само як путєн скиглив, що він просто проходив повз і так склалося. Один термін. Багато працюю. Надзвичайний стан.
Вірус виявиться не такою вже й великою проблемою в порівнянні з зусиллями які потрібні будуть, щоб сколупнути зє.
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то есть не тока девок по притонам петрушить?
ну уже лучше....
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коментар відмічено як спам  
 
Ты уже все зеркала перестрелял. СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті - Цензор.НЕТ 3862
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Ви тільки подивіться шановні українці як ці ЗЕпадлюки себе "палять"!!! З цієї накладної видно що вони ці маски продали по 2.5 гривні за штуку і це не марлеві маски а маски-респіратори 3 класу які захищають навіть від радіоактивної пилюки! "Прікол" достойний 95 кварталу - маска найвищого ступеню захисту дешевша за просту марлеву пов'язку!!! І тепер той самий респіратор в Україні вам продають по ціні від 100 грн. іспанцям по 2,5 а Вам по 100!!! Здихай, скот! А останнє віддай за маску по астрономічній ціні. ЗЕбанді "прібарахлітса" надо!!! По 2,5 гривні для того щоб з такої ціни було сплачено мито. "Успіхи в боротьбі з контрабандою"!!!

СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4782
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Ну звісно. В Іспанію вивіз не встигли попередити, бо по борделям гуляли, то хоч якийсь результат треба відразу показати.
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Психолог ДалайЛамы

Как же мило наблюдать, как зелебобики, на говно исходившие от "торговли на крови", отмазывают власть в постах про украинские маски в Испании.
А шо такое, а шо нельзя?
А это не такие маски, а это до карантина, раньше можно было,
а при чем тут нефедов,
а при чем тут зеленский.
Тьху
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Где 80 тис масок и 900 тонн Развод для зебилов СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті - Цензор.НЕТ 6398
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Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев призвал снять с России санкции, введенные за агрессию против Украины, под предлогом распространения коронавируса.
В краткосрочной перспективе это наиболее оперативный и эффективный ответ на сегодняшние вызовы, связанные с пандемией и сопутствующими потрясениями, а в долгосрочной - ответственный и адекватный вклад мировых лидеров в достижение Целей устойчивого развития, продекларированных ООН (там осталось всего десять лет для подведения итогов). https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2811880815559329&id=100002123135703
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да уж... маска...какое сложное изделие....**...ь копать....(( присекать конечно нужно жуликов ясно! тварям непонятно что карантин! но с другой стороны, да на**аште уже этих масок срочно заказ на фабрику и круглосуточно на**аште их так чтобы всю страну и европу одеть в них!. а европа вместо труселей и другого хлама сама бы уже нашила этого ширпотр**а -хлама давно! любая бабка . любой школьник может их шить....маска....маски......ааааа......контрабанда....аааа.... такого гавна не могут наштамповать пару вагонов и закрыть масочную тему...(( пятак цена той маске и материалов и труда на её изготовление...((
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к стати АЛИ ЭКСПРЕС интернет магазин продаёт их по 6.50 грн за штуку...мне от них на почту смс приходила с предложением заказать.150 штук в пачке! вот такие дела....((
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Vitaliy Pavlov , маски из обычного бинта 14см на 7 метров можно сделать самому . Вчера вечером я этим и занимался . Разматываешь бинт , выкладываешь его по длине в 6 слоёв 25-30 см , проглаживаешь утюгом , отрезаешь . Кромки по периметру заворачиваешь на 1.5 - 2 см . Снова проглаживаешь , предварительно попшикав водой . Дальше можно хоть руками по периметру проштопать , хоть на швейной машинке прострочить . Я воспользовался старой ( бабушкиной " 2 М " - ручной ) СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті - Цензор.НЕТ 3996 . Прострочил по периметру и по диагонали , - ставил регулятор стежка на максимум . За три часа с непривычки пошил только четыре маски . Но в следующий раз за это время у меня выйдет гораздо больше . )) . Продавать не собираюсь , я не барыга . ))) .
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дело в том если али экспрес с китая предлагает купить всему миру всем желающим маски. значит их там море! если на уровне государства закупить их готовые не по 6.50 как всем по 150 в пачке ,а миллионы штук. то их ну на глаз так отдадут по 3 гривны! вопрос...нафуя с ними тут париться с шитьем и нашими барыгами фабриками и швеями. всё равно по трояку как жопой не крути никак не получится! а там всё получается за гроши. могут же люди чесно работать. производить. при этом не бесплатно. и получать ещё прибыль!!!! наши мрази от себестоимости накручивают до 500 % на многие товары...потому и живём так и бедствуем....потому что арендаторы жлобы. комунальщики жлобы и корупционеры. налогов много и высоки...вот и результат...((
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20.03.20 21:08
На Закарпатье правоохранители пресекли попытку вывоза 80 тысяч медицинских масок за пределы Украины, - Нацполиция
Это повтор или ещё +80?
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Это они для отвода глаз одни и те же маски на разных таможнях "ловят".
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я не пойму этой страной еще кто-то управляет??? где центральные органы власти? при всей моей нелюбви к Филатову в части его высказываний про центральную власть согласен абсолютно...
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зебил, так это же радуцкий твой любимый - вывозит маски СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті - Цензор.НЕТ 912
или ты от методички - ни на букву не отступаешь - с весны 2014?))
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Чего мы ждем ? Пока аппаратуру из больниц и врачей контробасом повывозят ?В этой стране найдется хоть один сбушник или погранец который при попытке к бегству пару мародеров пристрелит ?
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в аптеках все одно масок немає...визіть маскі в Європу це так патріотично.... весь світ в масках тільки українцям сказали що маски нам не допоможуть...
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ЧЕГО ЗЕЛЕНСКОГО СЮДА ПУТАТЬ - БЫДЛО ОНО И ЕСТЬ БЫДЛО
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Зеленский взял власть всю на себя поэтому он за все отвечает.
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просто. Их списали и вывели из резерва. Как и весь резерв "Укр.железной дороги". Советник Зеленского и один из замов министра здравоохранения Радуцкий явно имел сообщников в правительстве.
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Володимир Омелян закликав Зеленського піти у відставку:
..........."Дайте спокій собі і країні. Не мучайте усіх."
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Мосад vs СБУ В ходе сложной спецоперации израильская служба внешней разведки Мосад доставила в ночь на 19 марта в Израиль 100000 наборов для анализа на коронавирус. новости от СБУ Украины, после введения карантина, объявила тендер на закупку 41 автомобиля за почти 24 600 000 гр
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По ТВ выступил Комаровскай. Ещё недавно ни короновируса,ни пандемии,ни карантина у него не было.
Теперь карантин минимум 28 дней. Мастер художественной сцанины
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каждый день идет антиреклама СБУ , то девочек вяжут , то контрабандиста с парою книг ,
а сегодня маски , мля маски в приоритете , завтра окажется че кто то пошил сам и захотел продать , понимаю они приказы выполняют
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