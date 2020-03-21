 СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба СБУ повідомляє на сторінці у фейсбуці.
"На посту "Тиса" Закарпатської митниці правоохоронці зупинили вантажівку, яка прямувала в одну з країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено 80 тисяч респіраторних масок, які зловмисники намагалися вивезти за кордон, незважаючи на введені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні", - йдеться в повідомленні.
Крім того, до митної декларації порушники внесли неправдиві відомості про кількість та якість товару, орієнтовна вартість якого становить понад 3,4 млн грн. У межах провадження, відкритого за ст. 472 Митного кодексу України, на вилучені засоби захисту накладено арешт.
свічка@svecha62
Завтра, 22.03.2020, відбудеться засідання РНБО щодо запровадження в Україні правового режиму Надзвичайного стану.
робитьговорить тільки по сценарію. Навіть на корпоративах, якщо не по сценарію починав тупити.
"На посту "Тиса" Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза"
Нормальною мовою:
(где?) На Закарпатье СБУ пресекла попытку вывоза (куда?) за границу 80 тысяч респираторных масок.
Як гадаєте, ті "люди", що продали весь запас масок, зможуть стримати себе, аби не продати всі запаси зерна та крупи?
Вірус виявиться не такою вже й великою проблемою в порівнянні з зусиллями які потрібні будуть, щоб сколупнути зє.
ну уже лучше....
Психолог ДалайЛамы
Как же мило наблюдать, как зелебобики, на говно исходившие от "торговли на крови", отмазывают власть в постах про украинские маски в Испании.
А шо такое, а шо нельзя?
А это не такие маски, а это до карантина, раньше можно было,
а при чем тут нефедов,
а при чем тут зеленский.
Тьху
В краткосрочной перспективе это наиболее оперативный и эффективный ответ на сегодняшние вызовы, связанные с пандемией и сопутствующими потрясениями, а в долгосрочной - ответственный и адекватный вклад мировых лидеров в достижение Целей устойчивого развития, продекларированных ООН (там осталось всего десять лет для подведения итогов). https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2811880815559329&id=100002123135703
На Закарпатье правоохранители пресекли попытку вывоза 80 тысяч медицинских масок за пределы Украины, - Нацполиция
Это повтор или ещё +80?
или ты от методички - ни на букву не отступаешь - с весны 2014?))
..........."Дайте спокій собі і країні. Не мучайте усіх."
Теперь карантин минимум 28 дней. Мастер художественной сцанины
а сегодня маски , мля маски в приоритете , завтра окажется че кто то пошил сам и захотел продать , понимаю они приказы выполняют