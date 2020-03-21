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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Правоохоронні органи (936) СБУ (5416) Харківщина (886)

 На Харківщині СБУ блокувала схему поставки в Росію приладів до військової авіатехніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила та блокувала масштабний механізм постачання військової продукції для авіатехніки вітчизняних оборонних підприємств до Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У межах багатоходової операції оперативники спецслужби встановили, що до функціонування оборудки причетні понад 20 учасників. Організатори задіяли комерційні структури, зокрема фіктивні, в Україні, країнах ЄС та РФ. Серед учасників угруповання були, зокрема, представники кримінальних кіл, які займаються контрабандою. 

За реквізитами фіктивних українських та російських комерційних фірм ділки закуповували на підприємствах "Укроборонпрому" продукцію військового призначення. За інформацією слідства, для проведення цих оборудок зловмисники залучали посадовців МО України, які відповідають за так зване "військове приймання". Потім незаконно придбану військову продукцію вони контрабандою переправляли до РФ поза пунктами митного контролю. 

На Харківщині СБУ блокувала схему поставки в Росію приладів до військової авіатехніки 01

Організатори оборудки також задіяли інструмент фіктивної зовнішньоекономічної діяльності. Військову продукцію підприємств "Укроборонпрому" з оформленням усіх необхідних дозвільних документів ділки офіційно переміщували до країн ЄС, звідки за підробленими документами реекспортували до РФ. 

На Харківщині СБУ блокувала схему поставки в Росію приладів до військової авіатехніки 02

Читайте також: Громадянин РФ намагався вступити на службу в спецпідрозділ Нацгвардії України, - контррозвідка СБУ

На Харківщині СБУ блокувала схему поставки в Росію приладів до військової авіатехніки 03
На Харківщині СБУ блокувала схему поставки в Росію приладів до військової авіатехніки 04

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали одного з активних учасників злочинної групи на території Дворічанського району Харківської області під час спроби незаконного переміщення товарів військового призначення поза пунктами митного контролю. З позашляховика зловмисника правоохоронці вилучили 11 електромагнітних пристроїв, що використовуються для комплектування російської авіаційної техніки, а також 64 інфрачервоні набої, призначені для захисту російських літаків від керованих ракет. 

На Харківщині СБУ блокувала схему поставки в Росію приладів до військової авіатехніки 05
На Харківщині СБУ блокувала схему поставки в Росію приладів до військової авіатехніки 06

Дивіться також: Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який намагався передати секретну інформацію у сфері кораблебудування. ФОТО

Проведено понад 30 обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів справи, місцями зберігання товарів військового призначення на території Харківської та Миколаївської областей. Під час слідчих дій вилучено продукцію військового призначення, документи офшорних та фіктивних компаній, банківські платіжні картки, а також кошти, можливо, здобуті злочинним шляхом.

На Харківщині СБУ блокувала схему поставки в Росію приладів до військової авіатехніки 07

Наразі двом учасникам групи слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Готуються повідомлення про підозру іншим учасникам групи за статтями 263, 333, 201 КК України. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183298
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленые мародеры продают нашу военную текхику кацапам На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике - Цензор.НЕТ 8323 Не удивлюсь если скоро у нас ещё и джавелины заберут чтобы они не оказались в руках мирных шахтеров Донбасса
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...и опять Порошок барыжничаеть...да плесень?..и в не в дом тащит, а из дома..ну не суки же* На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике - Цензор.НЕТ 7028
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Чтоб вы понимали, цена одной маски FPP3 проданной для Испании ~2грн.

На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике - Цензор.НЕТ 4072
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Зеленые мародеры продают нашу военную текхику кацапам Не удивлюсь если скоро у нас ещё и джавелины заберут чтобы они не оказались в руках мирных шахтеров Донбасса
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Интересно кто ответит за эти схемы и получат ли эти мародеры хорошие сроки за свои антиукраинские действия.
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Не удивлюсь, если накажут тех, кто эту операцию спланировал и провел.
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Естественно, в Крыму у него есть заводы. Олигархат красиво говорит одно, а делает другое и это уже давно нужно понять всем.
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Лариса fb3d953c. Разве в методичке кроме липецкой ещё какие-то фабрики упоминаются ?
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Сказочки про мальчиков оставьте для срю. О барыге фсё давно известно.
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Просвєтітє, ми нічєгошєнькі нє вєдаєм... Ану давайте жгітє. Шо там ********** халдєи нового напісалі? На Харківщині СБУ блокувала схему поставки в Росію приладів до військової авіатехніки - Цензор.НЕТ 351
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ioago. Мальчика в Славянске распяли по приказу Порошенка.
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Зеленые мародеры не только защитными масками мародерят уже на военнную технику перешли
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видать, неспроста сбу в харькове еще вчера занялась борделями,- уже сегодня вышли на поставку приборами...
а занимались бы масками, то с носом и остались бы...с прикрытым носом
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Таки да, до всех руки не дошли поменять, еще остались нормальные сотрудники.
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Где-то далеко заплакал Свинарчук. На Харківщині СБУ блокувала схему поставки в Росію приладів до військової авіатехніки - Цензор.НЕТ 3161 Он-то дурак покупал и привозил. А оказывается надо было наоборот.
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хороший ПЕСик, складно тявкаешь, скушай рошенку ! )
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...и опять Порошок барыжничаеть...да плесень?..и в не в дом тащит, а из дома..ну не суки же* На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике - Цензор.НЕТ 7028
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Без пети ни дня не можешь?
Высшая доблесть холопа - защита своего барина!

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Вот ты ж тварь бемозглая необучаемая,ты кем работаешь охранником или бетонщиком?
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..как вспомню поток лжи перед выборами, так рука к кобуре и тянется....это ж надо 70+% нариду, а по сути реального быдляка, что тупее баранов полонынских оказавшегося, повелось на такую х*йню дешевую, кремлем накинутую, вопившим со всех крысиных щелей...барыга, вор..алкаш, марадьйор...и в финале избрали на свои тупые рыла и бошки, то что избрали...артистов прикольного жанра сыгравших роль благородных робин гудов в одном известном сериале, спецом под выборы, ушлыми маланцами составленном...не готовыми не то что страной такой рулить , но и жеком каким захолустным...е.п.р.с.т..конченый нарид... На Харківщині СБУ блокувала схему поставки в Росію приладів до військової авіатехніки - Цензор.НЕТ 1925..
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Поток лжи был. Согласен. А когда его небыло? Или Петя внезапно оказался на выборах в Украине? Или он никогда выборов не видел? Или Петя настолько инфантилен?

"...это ж надо 70+% нариду, а по сути реального быдляка, ..."
В самом деле? Именно эти люди выбрали петю в 2014 году. Забыл?
А петя оказался настолько великим неадекватом, что даже не понял, какой страной он был нанят(!) управлять.
Это в своей конторе он может уволить "70+% нариду, а по сути реального быдляка, ", если захочет. Граждан Украины уволить не получится!
А Петя оказался неспособным различать тех, кем он был нанят. Вот такой "крутой" Петя-управленец оказался.... А на практике - обычный зажравщийся неадекват, который свое состояние "заработал" на гос. службе.
Бригада Зе его на этой неадекватности бригаду Пе и поймала....
И "отжала" актив, который называетя Украина.
Так понятно?

"...так рука к кобуре и тянется.."
"Мочить в сортирах!"?... Я уже где-то это слышал.... Я полагал, что это мысли "по сути реального быдляка," из рашки. Оказалось, все куда более запущено.
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Чтоб вы понимали, цена одной маски FPP3 проданной для Испании ~2грн.

На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике - Цензор.НЕТ 4072
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Саме так. Цинічні, злодійкуваті ЗЕмародьори. Накладна на 100 000 респіраторів вивезених в Іспанію, що виклала "Нова Митниця", щоб спростувати "фейк". Вказана ціна на партію - 7500 дол. ділимо 7500 дол на 100000шт. Отримуємо ціну за 1 респіратор 3 класу захисту 2 гр.
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"дельцы закупали на предприятиях Укроборонпрома продукцию военного назначения." це як?
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"Ахренеть" - оце так супернанопросунута технологія... Кацапи вже прості інфрачервоні патрони робить нездатні, які не набагато складніші, за конструкцією, від мисливських, чи сигнальних, для "ракетниці"?!!!
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"Ахренеть" - оце так супернанопросунута технологія... Кацапи вже прості інфрачервоні патрони робить нездатні, які не набагато складніші, за конструкцією, від мисливських, чи сигнальних, для "ракетниці"?!!!
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почему не используют законы военного времени? к стенке всех 20 чел и конец махинациям
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Контакторы делают в Чебоксарах, видимо просто в Украине они никуда не ставятся.
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ага, роблять, що купують з України, бо рукожпи їх роблять
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Особливо вразили "разйоми" 2РМД 32 КУН ......... зроблені десь в 80х в Камєнськ Уральському . То підсунуть лампи 6С33С родом з 60х для фанатів "лампового звуку" ,то 2РМД з 80х , то іржаві патрони , просто якісь колекціонери ретро .
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За сотрудничество с врагом во время Второй Мировой ставили к стенке. Ах, да у нас же не война, а просто ОПЕРАЦИЯ.
PS: Я абсолютно не приверженец тоталитаризма, но посмотришь на наших бандитов и предателей во власти и невольно закрадывается мысль, что может Сталин в чем то был прав в жесткой борьбе с такими сволочами.
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