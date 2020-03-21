 На Харківщині СБУ блокувала схему поставки в Росію приладів до військової авіатехніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У межах багатоходової операції оперативники спецслужби встановили, що до функціонування оборудки причетні понад 20 учасників. Організатори задіяли комерційні структури, зокрема фіктивні, в Україні, країнах ЄС та РФ. Серед учасників угруповання були, зокрема, представники кримінальних кіл, які займаються контрабандою.

За реквізитами фіктивних українських та російських комерційних фірм ділки закуповували на підприємствах "Укроборонпрому" продукцію військового призначення. За інформацією слідства, для проведення цих оборудок зловмисники залучали посадовців МО України, які відповідають за так зване "військове приймання". Потім незаконно придбану військову продукцію вони контрабандою переправляли до РФ поза пунктами митного контролю.

Організатори оборудки також задіяли інструмент фіктивної зовнішньоекономічної діяльності. Військову продукцію підприємств "Укроборонпрому" з оформленням усіх необхідних дозвільних документів ділки офіційно переміщували до країн ЄС, звідки за підробленими документами реекспортували до РФ.

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Під час спецоперації співробітники СБУ затримали одного з активних учасників злочинної групи на території Дворічанського району Харківської області під час спроби незаконного переміщення товарів військового призначення поза пунктами митного контролю. З позашляховика зловмисника правоохоронці вилучили 11 електромагнітних пристроїв, що використовуються для комплектування російської авіаційної техніки, а також 64 інфрачервоні набої, призначені для захисту російських літаків від керованих ракет.





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Проведено понад 30 обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів справи, місцями зберігання товарів військового призначення на території Харківської та Миколаївської областей. Під час слідчих дій вилучено продукцію військового призначення, документи офшорних та фіктивних компаній, банківські платіжні картки, а також кошти, можливо, здобуті злочинним шляхом.

Наразі двом учасникам групи слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Готуються повідомлення про підозру іншим учасникам групи за статтями 263, 333, 201 КК України.