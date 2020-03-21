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 "Базар - це святе?" Продуктовий ринок у Боярці, який відвідують переважно пенсіонери, відкрився попри карантин. ФОТО

Продуктовий ринок у Боярці Київської області відкрився попри карантин через коронавірус COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє користувач Валерій Ющук.

"Карантин, казали вони, головне в під'їзді попшикать для запаху, кав'ярні закрити і щоб в аптеках і "Ощадбанку" не більше, ніж троє за раз. А базар - це святе для боярчанина, так,  Alexandr Zarubin? Люди, які працюють на ньому, не стаціонарно це роблять, тому вже могли потенційно щось привезти і повезуть кудись від нас щось. Категорія населення (враховуючи ціни там), яка туди йде, - це люди з групи ризику (пенсіонери та люди похилого віку). Обробляти дезінфекційними засобами робочі місця там ще важче! Невже неможливо вжити заходів!" - написав він, опублікувавши фотографії базару.

Базар - це святе? Продуктовий ринок у Боярці, який відвідують переважно пенсіонери, відкрився попри карантин 01
Базар - це святе? Продуктовий ринок у Боярці, який відвідують переважно пенсіонери, відкрився попри карантин 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183297
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, а вы чего ожидали? Бабушкам нужно как-то выживать потому что на ваши пенсии по 60-80$ невозможно выжить
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То далеко не грип, то на порядок серйозніше і на порядок заразніше.
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Вони на свіжому повітрі і відстань між ними досить велика, це краще ніж у супермаркеті
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Особенно лежащие на улице на свежем воздухе целыми днями не упакованные куски рыбы и мяса очень защищены)
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Нормальні люди з землі не купують ні рибу, ні м'ясо
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по лежащему на воздухе куску заметно сколько он лежал....а по куску из супермаркете нет...единственная в жизни тухлая курица была мной куплена именно в маркете красиво затянутая пленкой
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А в супермаркетах можно торговать? А какая разница? Зато дешевле намного. Вот вводят карантин, запрещают поездки. А как на работу доехать? Не ехать? А как выжить если живешь от зарплаты до зарплаты - а теперь и без зарплаты - скажи Кличко? скажи Зеленский?
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..хачи бизнэс идэлают..баушки-для прикрытия.. "Базар - це святе?" Продуктовий ринок у Боярці, який відвідують переважно пенсіонери, відкрився попри карантин - Цензор.НЕТ 9129..менты, позакрывайте их нах или на родину...за*бала эта чернота киевские рынки..и все остальные злачные места.. "Базар - це святе?" Продуктовий ринок у Боярці, який відвідують переважно пенсіонери, відкрився попри карантин - Цензор.НЕТ 4048..
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У вас устарелая инфа, скупают и мыло. В Мариуполе пустые полки были два дня назад и со сральной бумагой и с мылом (и твердым, и жидким). Сейчас доставили, бумага и мыло есть в Просторе и Еве и тд, но нет в АТБ.
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На базарі безпечніше ніж в магазині. Природна вінтеляція і немає такого скупчення людей. Думаю, що перш ніж закривати всі ринки, необхідно було проаналізувати кожен. Деякі треба було не закривати, а деякі із тих, що закрили, відкрити.
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Согласен, например рынки в виде одного ряда вдоль дороги относительно безопасны. А если бы мы были как немцы - можно и вовсе без продавца работать: взял картоху, оставил в коробочке деньги и поехал, данке шен !
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Если не считать того, что все началось на рынке в Ухане - то можно было бы тебе поверить.
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у них общее только название....сравнили палец с пальцем
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Неужели? А ты там в это время чего делал, осведомленный ты наш? Может эстафету по передаче вируса принимал? "Базар - це святе?" Продуктовий ринок у Боярці, який відвідують переважно пенсіонери, відкрився попри карантин - Цензор.НЕТ 3502
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Представляешь себе мальчик есть такая волшебная штука -интернет...ты можешь увидеть любое место на Земле не бывая там лично...попроси родителей они тебе расскажут
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Правильно, тут базари не закривають, там вітер видуває віруси.
Найнебезпечніша прохолодна, волога погода, туман - віруси себе добре почувають при такій погоді.
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Для многих малых городков это чуть ли не единственные источники продовольствия. Это в крупных городах через каждый квартал если не метро то ашан или новус. В маленьких все очень печально...
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Все правильно. Тих кому пох... на своє здоров'я немає чого жаліти. Забере так забере їх вірус!
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А чего конкретно хочет этот Валерий Ищук? Чтоб пенсионеры выздыхали без продуктов и жить не мешали? В Киеве вон тоже закрыли рынки, сегодня первый день ем черствый хлеб из супермаркетов, нифуроксазидом запаслась, большое нахрен спасибо!
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Там на святом месте и хоронить их будем.
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А Валерка Ющук -ябеда-корябеда и Павлик морозов в одном лице....Пожелаем ему никогда не проходить мимо всяческих нарушений и все снимать и выкладывать !! Ждем его на этом рынке интересует модель его телефона
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да, и за обе вроди как вы сами заплатили, аaaaа, если продать маску за границу, за которую ты уже заплотил, можно срубить денег и если ты читаешь, голосуешь по рекламной газете, ха, вроди как и нет противоречи - вы сами сотворииили это счастье.
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Открытые рынки, работающие на свежем воздухе, в 1000 раз безопаснее супермаркетов, где скученность людей в масках и без, стоящих вплотную в очередях! Наоборот! Надо закрыть супермаркеты или ограничить вход в них и активизировать рыночную и выездную торговлю с машин на открытом воздухе!
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