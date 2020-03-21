EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  16229  126
Матеріали за темою:
Все про:бізнес (432) Зеленський (4880) карантин (675) Маріуполь (631) Однорог Галина (7) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? ФОТОрепортаж

Для нашої країни страшнішим за пандемію буде те, коли сотні тисяч людей вийдуть на вулиці, бо їм не буде за що їсти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написала волонтерка з Маріуполя Галина Однорог.

"Карантин по-українськи"! Президенте Володимире Зеленський зупиніться!!! і подумайте про людей, зізнайтеся, що ви не здатні управляти країною в надзвичайній ситуації! Створіть негайно "тимчасовий уряд", залучіть туди кращих економістів, незважаючи на їх політичні погляди, зніміть негайно всіх своїх "кварталівців" і призначте дійсно професіоналів. І починати потрібно насамперед  з голови СБУ Баканова! Ви вбиваєте ДРІБНИЙ і СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС! ЛЮДЯМ ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ БУДЕ НІЧИМ годувати ДІТЕЙ! Вчора пройшлася пішки  Маріуполем. У мене шок !!! Згідно з "розпорядженням" закрили магазини і кафе, але !!!! подивіться які!!! Не працюють саме ті, хто справно платив податки і дотримувався всіх правил, і до яких регулярно приходили місцеві перевірки і виписували штрафи! Це невеликі підприємства, які ледве ледве животіли і отримували щоденний прибуток, за рахунок якого і жили. Тепер вони всі закриті !!! за що вони будуть жити? Їх не врятують жодні "податкові канікули", після карантину велика частина з них просто не відкриються", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ завтра зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів, - Аваков

"А хто працює? Все правильно - мережі і ті, кого "кришують". Наші наливайки, господиня яких відома "благодійниця" Анжела Тимченко перейменувала за одну ніч всі свої генделя на "Продукти" і спокійно продовжує торгувати контрафактною горілкою. На кожному розі працюють "Ломбарди" разом з "обмінниками", більшість з яких теж незаконна. Це ще одне зло. Люди скоро понесуть в ломбарди здавати золото, потім техніку, потім все, що залишиться, тільки для того, щоб якось вижити. Працюють мережеві продуктові супермаркети, не притримуючись жодних заходів гігієни, в "Дзеркальному" навіть продавці сидять без масок - а навіщо? вони дуже добре "дружать" з місцевою владою і для них закон не писаний! В супермаркетах черги, не дотримуються жодні норми, охоронці стоять, нікого не чіпають, нічого не говорять. Тобто сьогодні в місті у нас закрили всіх законних платників податків і залишилися всі великі мережі або "нелегали", - додала волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ завтра зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів, - Аваков

"Навіщо ви це робите? Кому завадить підприємець, який буде сидіти в своєму магазині, дотримуватися всіх норм, і до нього якщо за цілий день зайдуть 15-20 осіб, це буде добре. Але він заробить собі якихось 200-300 грн, за які купить продукти. Подумайте, поки не пізно! Більшість людей у ​​нас живе на межі бідності, люди не мають такої "фінансової подушки", як європейці! Я розумію, що ви у нас мультимільйонер і оточили себе такими ж друзями, які під час пандемії дозволяють собі злітати на приватному літаку відпочити на пару днів у Європу і приїхати звідти зараженими вірусом. Вони одужають, я навіть не сумніваюся, і з бізнесом у них все гаразд. Українські маски якимось дивом ж опинилися в іспанському порту. Ах так, я забула - нам же валюту потрібно в казну поповнювати, а на людей нам насрати, що у нас в аптеках немає елементарних масок. Природний відбір! Він відбудеться. Але, боюся, що для нашої країни страшніше пандемії буде те, коли сотні тисяч людей вийдуть на вулиці, тому що їм нема за що буде елементарно їсти. І ось тоді вас з вашими друзями -олігархами вже нічого не врятує. Ще є час. ДУ-МАЙ- ТЕ!!!"- резюмувала Однорог.

Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 01

Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 02
Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 03
Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 04
Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 05
Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 06
Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 07
Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 08
Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 09
Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 10
Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 11
Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 12
Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 13
Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? 14

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3183268
 
   
 Топ коментарі
 
страшная картина...
я не ожидал что мудрый нарид заплатит за выбор тупого Клоуна-карлика президентом так быстро..
Ну штош... - значит это выбор нации, есть лебеду снова....
 показати весь коментар
 
Власть сейчас ведёт себя как Мария-Антуанетта.
Французская королева Мария-Антуанетта, узнав о том, что людям нечего есть и у них нет хлеба, ответила: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"

Вскоре после революции, 15 октября 1793 года в Париже Мария-Антуанетта была обезглавлена.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
чекай, чому ви постійно белькочете про якісь 73 %? а що сказати про інші 27 %? ті що ангели з крильцями, чи академіки, світові світила науки та культури? що за тупі стереотипи?
 показати весь коментар
 
Це люди які Україну поставили вище від холодильнику.
 показати весь коментар
 
 
А Порошенко? Он именно тот, кто показал - кто есть настоящий президент, а пока не признают его великие, на побоюсь этого слова, дела будут избирать кого угодно, лишь бы не Порошенко с его делами на благо Украины. Вместе с Порошенко, Лахта, совместно с Г+Г и ЮВТ уничижают, его дела, чтобы лохторат не понял их величия и важности для Украины...
 показати весь коментар
 
 
Яиціню його заслуги, але не забуваю і про мінуси. Тотальна корупція, худоби Луценки і т.п.
 показати весь коментар
 
Мужчина спасает тонущего ребёнка и походит его мать: А куда делась панамка, которая на нём была?
Порошенко выбрал профессионалов для спасения Украины, а коррупция это мантра для зрады - в США, например, с коррупцией в полиции боролись более 80 лет...
 показати весь коментар
 
 
>>что тогда с вами<<
З ким "З ВАМИ"? Ти сам хто? Лахтинський кацап чи старший лахтинський кацап?
Ми знаэмо що мо зробимо З ВАМИ коли НАШ терпець остаточно урветься. Тому ходи й озирайся.
 показати весь коментар
 
 
с вами - это с 8 % меньшинством, которых жутко обидели, вышвырнув вашего свыночолого бога на свалку как политического трупа. вы ж теперь будете обижаться до конца жизни и биться в конвульсиях на единственном сайте, который это терпит )))))))))
 показати весь коментар
 
Тарганчику, продовжуй стрибати на розпеченій пательні. Коли ніжки підгорять, перекидайся на спину і крутися з пришвидшенням поки димок не піде.

Я вже ловлю певний кайф з істерик зебілів-ніщебродів, які зрозуміли що усі торішні прогнози вдарили саме по них. Тобто по вас. По тобі, кацапомовний маргінальчику.
МИ - ВАМ - НЕ допоможемо.

Цитата: Antizebilman @antizebilman 16 год
Хочу объяснить, почему я не буду никому помогать, никуда бежать, никого спасать. Я вижу как ведут себя 25 в карантине...они выживут. Зебилы не выживут...они как овцы. Им пох вирус. Поэтому спасать придется зебилов...а мне это карма не разрешает...они это не оценят...на х** их...
 показати весь коментар
 
 
Ні, ми тепер будемо виживати, завдяки вам. І ми це зробимо, бо ми розумні, а ви еі, бо тупі. І так, ми ваи гниди цього не пробачимо до кінця життя. Особливо, якщо ваш зебіл, встигне знищити Україну, як державу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
знищити Україну як державу неможливо за допомогою однієї людини на протязі 1-2 років. знищували Україну саме ви! десятиліттями! це з вашої мовчазної згоди українські підприємства захоплювали бандити з 90-х, витискали їх як лимони і зрізали під фундамент, це саме ви і ніхто інший підгодовували коррупцію, на кожному кроці даючи хабарі ректорам в універах, ментам та судам. ось цим ви і саме ви знищували Україну і призвели її до цього стану! але свою вину ви намагаєтесь скинути на якогось Зеленського... так можуть робити тільки українці: свою вину спихувати на когось іншого!
 показати весь коментар
 
 
😂 так, це я, який ща Чорновіла голосував, зн щив ваші підприємства... ваша тупість та лицимірство усі ці роки нищило країну, а тепер ви її прирекли.
 показати весь коментар
 
та яка різниця, за кого ти голосував?!?! ти тупий як валянок! і це тупе створіння називає 73 % невігласами?!?!? та судячи с твоїх коментарів, ти не маєш навіть середньої освіти і елемантарної логіки! про що з тобою говорити? ігнор
 показати весь коментар
 
Чому 1 чоловік знищить? 73% довб.бів! Ви це разом зробили, а бісить вас те, що мт не даємо вам зробити крайнім Зелю і мочаємо усіх вас дов.бів тупих у лайно, що ви зробили разом. Покарання зеленського неприпустимо, без покарання 73%
 показати весь коментар
 
 
Он обещал сделать все чтобы мы не плакали. Мне стало сразу как то не по себе. Известно чем оборачиваются обещания наших президентов.
 показати весь коментар
 
Порошенко обещал защитить Украину от агрессии паРаши? Обещал восстановить экономику, разрушенную в результате агрессии паРаши? Нет. Она это сделал? Да. Что ещё надо необещать именно главного для Украины?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дивне взагалі питання. Ким потрібно бути, щоби не бачити очевидного? Нас умисно ведуть до дефолту. Гнида Пеця через неиоду нас від нього врятував, а слуга народу до нього умтсно веде, а так... ни какой разницы. Фонарь, асфальт и лавочка остануться.
 показати весь коментар
 
 
а в Марику Аваков не хоче порядки навести?
Що, рижа мразь за це його кончить, боїться?
 показати весь коментар
 
Бред какой-то . Фамилия у тётки соответствующая. Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? - Цензор.НЕТ 5273 То есть все страны, которые закрывают все массовые места скопления народа, кроме жизненно необходимых, "делают неправильно"? Тётка предлагает всем издохнуть, лишь бы не изолироваться и не посидеть на карантине? Ты в своём уме, чучело? Уверен, что этому "волонтеру" платят на раше за такие посты и за раскачивание ситуации. СБУ не мешало бы проверить.
И да. Простите, но НИКОГДА не поверю в то, что собственнику мелкой кофейни "нечем будет кормить детей" из-за остановки работы кофейни на месяц. Дальше- да. Возможно, будет сложнее, чем обычно. Но МЕСЯЦ, ребята. МЕСЯЦ!!! Нафига тогда такая кофейня, если бабок от неё не хватает на месяц на прожить, "про запас"? Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? - Цензор.НЕТ 5273 А фоточка с витриной "Аренда" вообще не выдерживает никакой критики. У нас в Киеве таких МАССА. И появились они не вчера. Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? - Цензор.НЕТ 5273
БРЕД. В каталажку саботажницу!
 показати весь коментар
 
 
Человек в камуфляже для меня давно не авторитет с правом индульгенции. Знаем мы таких "волонтеров", которые тёрли, как Киев из градов расстрелять....
 показати весь коментар
 
 
Там еще история с автомобилем,попавшем под обстрел и списанным,и по документам уничтоженным.Потом автомобиль "воскрес" и Галына на нем долгое время ездила как на своем
 показати весь коментар
 
 
Судя по всему, она из 8%-ой "ылитной" секты любителей мародёровой росы. Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? - Цензор.НЕТ 9121 Так что я не удивлён.
 показати весь коментар
 
 
Кацапи вирішили знов зробити Голодомор в Україні.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору