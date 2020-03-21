 Волонтерка Однорог - Зеленському про карантин: У Маріуполі закрили всіх законних платників податків. За що вони будуть жити? ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написала волонтерка з Маріуполя Галина Однорог.

"Карантин по-українськи"! Президенте Володимире Зеленський зупиніться!!! і подумайте про людей, зізнайтеся, що ви не здатні управляти країною в надзвичайній ситуації! Створіть негайно "тимчасовий уряд", залучіть туди кращих економістів, незважаючи на їх політичні погляди, зніміть негайно всіх своїх "кварталівців" і призначте дійсно професіоналів. І починати потрібно насамперед з голови СБУ Баканова! Ви вбиваєте ДРІБНИЙ і СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС! ЛЮДЯМ ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ БУДЕ НІЧИМ годувати ДІТЕЙ! Вчора пройшлася пішки Маріуполем. У мене шок !!! Згідно з "розпорядженням" закрили магазини і кафе, але !!!! подивіться які!!! Не працюють саме ті, хто справно платив податки і дотримувався всіх правил, і до яких регулярно приходили місцеві перевірки і виписували штрафи! Це невеликі підприємства, які ледве ледве животіли і отримували щоденний прибуток, за рахунок якого і жили. Тепер вони всі закриті !!! за що вони будуть жити? Їх не врятують жодні "податкові канікули", після карантину велика частина з них просто не відкриються", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ завтра зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів, - Аваков

"А хто працює? Все правильно - мережі і ті, кого "кришують". Наші наливайки, господиня яких відома "благодійниця" Анжела Тимченко перейменувала за одну ніч всі свої генделя на "Продукти" і спокійно продовжує торгувати контрафактною горілкою. На кожному розі працюють "Ломбарди" разом з "обмінниками", більшість з яких теж незаконна. Це ще одне зло. Люди скоро понесуть в ломбарди здавати золото, потім техніку, потім все, що залишиться, тільки для того, щоб якось вижити. Працюють мережеві продуктові супермаркети, не притримуючись жодних заходів гігієни, в "Дзеркальному" навіть продавці сидять без масок - а навіщо? вони дуже добре "дружать" з місцевою владою і для них закон не писаний! В супермаркетах черги, не дотримуються жодні норми, охоронці стоять, нікого не чіпають, нічого не говорять. Тобто сьогодні в місті у нас закрили всіх законних платників податків і залишилися всі великі мережі або "нелегали", - додала волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ завтра зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів, - Аваков

"Навіщо ви це робите? Кому завадить підприємець, який буде сидіти в своєму магазині, дотримуватися всіх норм, і до нього якщо за цілий день зайдуть 15-20 осіб, це буде добре. Але він заробить собі якихось 200-300 грн, за які купить продукти. Подумайте, поки не пізно! Більшість людей у ​​нас живе на межі бідності, люди не мають такої "фінансової подушки", як європейці! Я розумію, що ви у нас мультимільйонер і оточили себе такими ж друзями, які під час пандемії дозволяють собі злітати на приватному літаку відпочити на пару днів у Європу і приїхати звідти зараженими вірусом. Вони одужають, я навіть не сумніваюся, і з бізнесом у них все гаразд. Українські маски якимось дивом ж опинилися в іспанському порту. Ах так, я забула - нам же валюту потрібно в казну поповнювати, а на людей нам насрати, що у нас в аптеках немає елементарних масок. Природний відбір! Він відбудеться. Але, боюся, що для нашої країни страшніше пандемії буде те, коли сотні тисяч людей вийдуть на вулиці, тому що їм нема за що буде елементарно їсти. І ось тоді вас з вашими друзями -олігархами вже нічого не врятує. Ще є час. ДУ-МАЙ- ТЕ!!!"- резюмувала Однорог.

























